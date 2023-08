PIPPITEL! – NESSUN SEGNALE DI VITA NELL’ENNESIMA SONNOLENTA SERATA TV ESTIVA: LA FICTION “SCOMPARSA” SU RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 12.8% DI SHARE E 1.7 MILIONI DI SPETTATORI – LA TELENOVELA TURCA “LA RAGAZZA E L'UFFICIALE” FA IL 13.7%, MA CON 1.6 MILIONI DI TELEMORENTI - IL MEGLIO DI “TIM SUMMER HITS” SU RAI2 ALL’8% - SU RAI3 LA REPLICA DEL PROGRAMMA “LE RAGAZZE” AL 5.2% - “TECHETECHETÈ” (19.3%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.8%) – “APRILE E TELESE (5.5%), SCAMPINI (4.9%)

Pochi segni di vita nella serata televisiva di ieri, domenica 6 agosto 2023, nella quale Rai1, con la replica della fiction Scomparsa con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, ha racimolato il 12.8% di share con 1.719.000 telemorenti (più che altro sono scomparsi i telespettatori) e Canale5 con la telenovela turca La ragazza e l'ufficiale se ne è aggiudicati 1.634.000 con il 13.7%.

Il meglio di Tim Summer Hits su Rai2, con Andrea Delogu e Nek, ha segnato 1.001.000 appassionati con l'8% di share, mentre la replica de Le Ragazze su Rai3 si è assestata al 5.2% con 707.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Scomparsa (Rai1) - 1.719.000

2) La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.634.000

3) Tim Summer Hits - Il meglio di (Rai2) - 1.001.000

4) FBI: Most Wanted (Italia1) - 840.000

5) Le ragazze (Rai3) - 707.000

6) Una festa esagerata (Rete4) - 544.000

7) Italia's Got Talent - Best of (Tv8) - 366.000

8) Little Big Italy (Nove) - 272.000

9) Miss Marple (La7) 243.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 ha conquistato il 19.3%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate il 14.8%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 in una puntata dedicata perlopiù al caso De Angelis svetta al 5.5%, mentre Controcorrente Estate con Sabrina Scampini segna il 4.3% e il 4.9%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Scomparsa 1.719.000 (12.8%). Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.634.000 (13.7%). Rai2: Tim Summer Hits – The Best Of 1.001.000 (8%), presentazione 719.000 (5.1%). Italia1: FBI: Most Wanted 840.000 (6%). Rai3: Le ragazze 707.000 (5.2%). Rete4: Una festa esagerata 544.000 (4%). La7: Miss Marple 243.000 (2.4%). Tv8: Italia’s Got Talent – Best Of 336.000 (2.6%). Nove: Little Big Italy 272.000 (2.1%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.717.000 (19.3%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.087.000 (14.8%). Italia1: C.S.I. Miami 751.000 (5.4%). Rai3: Sapiens – Un solo pianeta 456.000 (3.3%). Rete4: Controcorrente Estate 587.000 (4.3%) nella prima parte, 694.000 (4.9%) nella seconda. La7: In Onda Estate 771.000 (5.5%). Tv8: 4 Ristoranti 514.000 (3.7%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.978.000 (20.9%), Reazione a Catena 2.738.000 (25%). Canale5: Caduta Libera! Inizia la Sfida 1.093.000 (12%), Caduta Libera! 1.431.000 (13.4%). Rai2: Campionati Mondiali di Ciclismo 613.000 (5.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 408.000 (4.1%), C.S.I. Miami 431.000 (3.6%). Rai3: Tg Regione 1.693.000 (14.9%), Blob 463.000 (3.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 506.000 (3.9%). La7: La7 Doc – I reali, l’aristocrazia inglese e il nazismo 164.000 (1.6%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 397.000 (5.9%). Canale5: Station 19 376.000 (8.4%). Rai2: La Domenica Sportiva Estate 323.000 (5.9%). Italia1: Law & Order: Special Victims Unit 448.000 (4.5%) nel primo episodio, 311.000 (5%) nel secondo. Rai3: Souvenir d’Italie 217.000 (3.4%). Rete4: Al cuore si comanda 229.000 (3.5%). La7: TgLa7 Notte 92.000 (2.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Linea Blu 345.000 (11.9%), Tg1 Ore 8.00 780.000 (19.5%), Weekly 870.000 (18.9%) nella prima parte, 980.000 (20.01%) nella seconda, Santa Messa di Papa Francesco 1.296.000 (22.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 387.000 (18.3%), Tg5 Mattina 1.059.000 (24.9%), Ciak Junior 654.000 (13.7%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 570.000 (11.6%), Santa Messa 606.000 (10.8%). Rai2: Luciano Lama 1921-2021 106.000 (2.5%), Tg2 Dossier 176.000 (3.6%), Radio2 Happy Family 181.000 (3.3%).

Italia1: Friends 107.000 (2.2%) nel primo episodio, 120.000 (2.4%) nel secondo, 141.000 (2.7%) nel terzo, Will & Grace 127.000 (2.3%) nel primo episodio, 114.000 (1.9%) nel secondo. Rai3: Protestantesimo 111.000 (2.6%), Sulla via di Damasco 108.000 (2.3%), Piedone l’africano 205.000 (3.8%). Rete4: Professione Vacanze 129.000 (2.4%). La7: Omnibus 93.000 (3.9%), In Onda Estate 86.000 (1.8%), Il ferroviere 75.000 (1.4%).

Mezzogiorno

Rai1: A Sua Immagine – Speciale Lisbona 1.700.000 (22.6%), Linea Verde Estate 2.390.000 (22.1%), presentazione 1.928.000 (21.2%). Canale5: Le Storie di Melaverde 559.000 (9.2%) nella prima parte, 851.000 (12.8%) nella seconda, Melaverde 1.619.000 (18.1%). Rai2: Tg Sport 183.000 (3%), I mestieri di Mirko 132.000 (2.1%) nel primo episodio, 203.000 (3%) nel secondo, Un Ciclone in Convento 266.000 (2.9%).

Italia1: Mom 127.000 (2.1%) nel primo episodio, 162.000 (2.4%) nel secondo, 173.000 (2.2%) nel terzo, Sport Mediaset 662.000 (5.5%). Rai3: O Anche No Estate 133.000 (2.1%), Tg3 Ore 12.00 404.000 (5.1%), Quante Storie 274.000 (2.8%), Il Posto Giusto 148.000 (1.2%). Rete4: I Delitti del Cuoco 179.000 (2.8%), Anni '60 208.000 (1.8%). La7: L’Aria che Tira Estate – Il Diario 97.000 (1.1%).

Pomeriggio

Rai1: I soliti ignoti 890.000 (8.6%), Dalla Strada al Palco 1.030.000 (12.2%). Canale5: L’Arca di Noè 2.281.000 (19.1%), Beautiful 2.022.000 (17.3%), Terra Amara 2.087.000 (19%), Un Altro Domani 1.286.000 (14.1%), La Ragazza e l’Ufficiale 891.000 (10.5%). Rai2: Campionati Mondiali Paralimpici di Nuoto no 306.000 (2.7%), Campionati Mondiali di Ciclismo 1.139.000 (12.9%). Italia1: E-Planet 332.000 (2.8%), Blue Crush 2 319.000 (3.3%), Z la formica 217.000 (2.6%).

Rai3: TgRegione 1.772.000 (15%), L’ultimo lupo 528.000 (5.6%), Doc Martin 322.000 (3.8%), Kilimangiaro Collection 447.000 (5.2%), TgR - Giostra della Quintana 391.000 (4.5%). Rete4: Chi è Mr. Josephs? 235.000 (2.3%), Caffè Olè 169.000 (2%), Cavalca, vaquero! 245.000 (2.9%). La7: Bell’Italia in viaggio 286.000 (2.5%), Atlantide presenta: Il giovane Hitler 220.000 (2.6%). Tv8: GP di Gran Bretagna di MotoGP (Diretta) 985.000 (8.6%) – Su SkySport 370.000 (3.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.216.000 (26.8%)

20.00 - 2.980.000 (23.2%)

TG2

13.00 - 1.219.000 (10.5%)

20.30 - 884.000 (6.4%)

TG3

14.15 – 1.345.000 (11.8%)

19.00 - 1.172.000 (11.5%)

TG4

11.55 - 323.000 (4.1%)

18.55 - 388.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.572.000 (22%)

20.00 - 2.414.000 (18.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 933.000 (9.5%)

18.30 - 477.000 (5.4%)

TGLA7

13.30 - 394.000 (3.3%)

20.00 - 694.000 (5.4%)

