28 giu 2021 13:16

PIPPITEL! – NOTTI MAGICHE PER RAI 1 GRAZIE A EURO 2020: BOOM DEL MATCH BELGIO-PORTOGALLO CHE CONQUISTA IL 38.9% DI SHARE E QUASI 8 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE 5 LA REPLICA DI “THE WINNER IS” INCHIODA AL 10% - SU RAI2 “DELITTI IN PARADISO” AL 6.3% - “KILIMANGIARO ESTATE” SU RAI 3 AL 3.3% - “PAPERE” (10.7%), GENTILI (4.7%) – L’ULTIMA DI “DOMENICA IN” FA IL 17.5%...