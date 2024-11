PIPPITEL! – SUL NOVE AMADEUS DRIBBLA MIRACOLOSAMENTE UNA DÉBÂCLE ANNUNCIATA: “LA CORRIDA” ESORDISCE AL 5.5% CON 982MILA SPETTATORI E PAREGGIA CON MARIO GIORDANO SU RETE4 (5.5%) E CAZZULLO SU LA7 (5.4%) – SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” CON L’11.3% SUPERA UNA RAI1 MOSCIA CON LA REPLICA DI “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO” AL 9.8% - SU CANALE5 LA SEMIFINALE DI “IO CANTO GENERATION” FA IL 14.7% - VESPA (23.3%), DE MARTINO (26.4%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.5%). DAMILANO (6.5%), DEL DEBBIO (5.4%), GRUBER (8.6%). AMADEUS IN ACCESS NON SCHIODA DAL 2.8%

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

amadeus la corrida 7

Nella serata di ieri, mercoledì 6 novembre 2024, su Rai1 la replica di Tutti i Sogni Ancora in Volo ha interessato 1.530.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale5 la semifinale di Io Canto Generation ha conquistato 2.084.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Stucky intrattiene 1.369.000 spettatori pari al 7.1% e The Bad Guy interessa 445.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Quo vado? incolla davanti al video 1.549.000 spettatori (8.6%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.803.000 spettatori e l’11.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 765.000 spettatori (5.5%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 890.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 la partita di Champions League – PSG-Atletico Madrid ottiene 682.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove la prima puntata de La Corrida raduna 982.000 spettatori (5.5%) dalle 21:40 alle 23:18 e 667.000 spettatori (6.6%) dalle 23:24 alle 00:28 nella parte chiamata Il Vincitore. Sul 20 Troy fa sintonizzare 232.000 spettatori (1.4%).

tutti i sogni ancora in volo 1

Su Rai4 I Fiumi di Porpora – La Serie è scelto da 160.000 spettatori (0.9%). Su Iris The Judge è seguito da 254.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiMovie Per amare Carmen sigla 124.000 spettatori (0.7%). Su RaiPremium Candice Renoir è visto da 140.000 spettatori (0.7%). Su Twentyseven Quasi amici arriva a 339.000 spettatori e l’1.9%. Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia è la scelta di 578.000 spettatori con il 3%. Su Cine34 Don Camillo raduna 439.000 spettatori (2.3%).

amadeus la corrida 5

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.757.000 spettatori (23.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.544.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.841.000 spettatori pari al 13.5%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 645.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.304.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.314.000 spettatori (6.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.519.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.096.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 1.015.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.795.000 spettatori (8.6%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 514.000 spettatori con il 2.5% nella prima parte e 593.000 spettatori con il 2.8% nella seconda parte. Su La5 Uomini e Donne raggiunge 347.000 spettatori e l’1.7%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 487.000 spettatori (2.3%).

mario giordano

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.961.000 spettatori pari al 20.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.033.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.708.000 spettatori (20%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.713.000 spettatori (22.4%). In sovrapposizione dalle 18:44 alle 19:52 L’Eredità ottiene 3.433.000 spettatori (21.58%) vs La Ruota Della Fortuna a 3.497.000 spettatori (21.98%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (467.000 – 3.6%), Gormiti – The New Era totalizza 142.000 spettatori con l’1% nel primo episodio e 121.000 spettatori con lo 0.7% nel secondo episodio, mentre Medici in Corsia conquista 342.000 spettatori con l’1.8%.

amadeus la corrida 4

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 469.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 701.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.537.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 997.000 spettatori (5.1%) e Viaggio in Italia sigla 959.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 958.000 spettatori (5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 279.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 417.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (292.000 – 2.1%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 498.000 spettatori con il 2.6%.

Daytime Notte/Mattina

tutti i sogni ancora in volo 2

Su Rai1 dalle 2 alle 6:31 Porta a Porta – Corsa alla Casa Bianca: Harris o Trump? intrattiene 182.000 spettatori con il 12.2%, mentre dalle 6:32 alle 9:53 Speciale TG1 – Elezioni Americane dà il buongiorno a 863.000 spettatori con il 17.6%. A seguire Storie Italiane è seguito da 710.000 spettatori con il 17% nella prima parte. Su Canale5 dalle 6:03 alle 7:54 Speciale TG5 – USA 2024: La Scelta Americana conquista 763.000 spettatori con il 19.7%, mentre TG5 Mattina delle 8 informa 1.298.000 spettatori con il 21.9%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 940.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 853.000 spettatori con il 20.7% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 interessa 126.000 spettatori (2.3%) e VideoBox è seguito da 109.000 spettatori (1.9%).

amadeus la corrida 3

Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (170.000 – 2.9%), Radio2 Social Club raggiunge 245.000 spettatori (5%), mentre dalle 9:59 alle 12 Speciale TG2 – Elezioni Americane è visto da 404.000 spettatori (8.5%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 76.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 84.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 100.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio. Su Rai3 dalle 2 alle 6:57 Speciale TG3 – La Corsa alla Casa Bianca totalizza 61.000 spettatori (3.7%), mentre Buongiorno Italia informa 430.000 spettatori (9.5%) e TGR Buongiorno Regione 543.000 spettatori (9.4%).

A seguire, dopo la presentazione (289.000 – 4.8%), Agorà intrattiene 289.000 spettatori (5.2%), mentre ReStart totalizza 250.000 spettatori (5.8%) ed Elisir, dopo la presentazione (170.000 – 4.1%), è scelto da 210.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 dalle 2 alle 5:51 E’ Sempre Cartabianca – Elezioni Americane fa sintonizzare 94.000 spettatori (6.8%). A seguire Love is in the Air ha raccolto 76.000 spettatori (2.4%) e Terra Amara 320.000 spettatori (5.8%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 237.000 spettatori (5.7%). Su La7 dalle 2 alle 9:33 Speciale TGLa7 – La Notte Americana raduna 309.000 spettatori (10.6%). A seguire Coffee Break totalizza 261.000 spettatori (6.2%).

aldo cazzullo una giornata particolare 1

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 891.000 spettatori (17.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.643.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.344.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 780.000 spettatori (8.9%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 257.000 spettatori (4.1%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello arriva a 568.000 spettatori (4.9%), mentre Sport Mediaset coinvolge 557.000 spettatori (4.6%) e 430.000 spettatori (3.6%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 214.000 spettatori (3.9%) e il TG3 delle 12 informa 663.000 spettatori (8.7%).

amadeus la corrida 2

A seguire dalle 12:25 alle 13:03 Speciale TG3 – Elezioni Americane conquista 643.000 spettatori (6.4%), mentre Passato e Presente è seguito da 391.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 189.000 spettatori pari al 3.7% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 543.000 spettatori pari al 4.8%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 351.000 spettatori con il 6.6% nella prima parte e 583.000 spettatori con il 5.8% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 128.000 spettatori (2.1%) e 4 Ristoranti 219.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (84.000 – 1.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 111.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 156.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio.

chi l'ha visto? 2

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.245.000 – 18.7%), dalle 14:08 alle 15 Speciale TG1 – La Vittoria di Donald Trump colleziona 1.158.000 spettatori con il 10.4%. A seguire La Volta Buona arriva a 1.103.000 spettatori con il 12%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.580.000 spettatori con il 19.1%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.360.000 – 16.4%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.741.000 spettatori con il 20% nella presentazione e 2.390.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.202.000 spettatori pari al 18.4% e Endless Love sigla 2.354.000 spettatori pari al 20.7%, mentre Uomini e Donne raduna 2.355.000 spettatori pari al 24.8% (Finale a 1.573.000 e il 18.9%) e Amici segna 1.353.000 spettatori pari al 16.5%. A seguire, dopo My Home My Destiny (1.275.000 – 15.4%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.279.000 spettatori pari al 14.6% nella prima parte e 1.364.000 spettatori pari al 12.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.598.000 e il 12.9%).

amadeus la corrida 6

Su Rai2 Ore 14 totalizza 958.000 spettatori con l’8.9% e BellaMa’ intrattiene 482.000 spettatori con il 5.7%. A seguire La Porta Magica è seguito da 265.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 492.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 506.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 433.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 417.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio e 320.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 384.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.998.000 spettatori (16.8%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 238.000 spettatori (2.6%) e dalle 16:11 alle 17:15 Speciale TG3 – La Vittoria di Trump è la scelta di 324.000 spettatori (3.9%). A seguire, dopo Aspettando Geo (1.013.000 – 9.6%), Geo conquista 1.573.000 spettatori (12.4%).

una giornata particolare aldo cazzullo 1

Su Rete4 dalle 14:05 alle 18:52 The President ha convinto 434.000 spettatori con il 4.4%. Su La7, dopo la presentazione (605.000 – 5.5%), Tagadà è visto da 499.000 spettatori pari al 5.7% e 315.000 spettatori pari al 3.7% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 212.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 La confraternita segna 211.000 spettatori (1.9%), Il Natale di Molly 286.000 spettatori (3.4%) e Un marito per Natale 289.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie totalizza 113.000 spettatori (1.2%), mentre Storie Criminali interessa 85.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

amadeus la corrida 1

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 412.000 spettatori con il 7.8%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 502.000 spettatori (13.4%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 225.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Il ciclone segna 528.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 530.000 spettatori (8%). Su Rete4 Virtual Lies – Fuori controllo è la scelta di 234.000 spettatori (7.4%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 La7 Doc – Tycoons è visto da 269.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 Tv8 Champions Night arriva a 540.000 spettatori (4.1%), mentre Gialappa’s Night è visto da 352.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raggiunge 107.000 spettatori e il 2.7%.

chi l'ha visto?