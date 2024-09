PIPPITEL! – SUL NOVE AMADEUS PROVA A RISALIRE, MA RACIMOLA IL 4.4%. SU RAI1 DE MARTINO CONQUISTA IL 26.4% - PRIMA SERATA AL RIBASSO PER LE AMMIRAGLIE: SU RAI1 LA TERZA PUNTATA DI “SEMPRE AL TUO FIANCO” FA IL 15.1% CON 2.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “LA ROSA DELLA VENDETTA” NON VA OLTRE IL 13.7% CON 2.2 MILIONI DI TELEMORENTI – SU ITALIA1 “LE IENE” RITORNANO CON IL 10.3% - SU RAI3 “PRESADIRETTA” (6.8%), SU RETE4 “ZONA BIANCA” (6%) – “PAPERISSIMA SPRINT” (14.1%), BARRA-POLETTI (4.9%), GRAMELLINI (6.3%) – NEL POMERIGGIO GLI "AMICI" DI MARIA DE FILIPPI PARTONO CON IL 24.8% E BATTONO LA “DOMENICA IN” DI MARA VENIER (15.6%)

Nella serata di ieri, domenica 29 settembre 2024, su Rai1 la terza puntata di Sempre al Tuo Fianco ha interessato 2.359.000 spettatori pari al 15.1% di share (primo episodio: 2.520.000 – 14.5%, secondo episodio: 2.181.000 – 15.9%). Su Canale5 – dalle 21:31 alle 23:18 – La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.235.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 694.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star 652.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 preceduto da una presentazione di 20 minuti (1.207.000 – 6.5%), il ritorno de Le Iene ha raccolto davanti al video 1.239.000 spettatori con il 10.3% (Cosa vi siete persi: 500.000 – 12.3%). Su Rai3 preceduto da un presentazione in onda dalle 20:35 alle 21:25 (809.000 – 4.3%), Presadiretta segna 1.158.000 spettatori pari al 6.8% (Presadiretta Più di 11 minuti: 885.000 – 6.3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 467.000 spettatori e il 3.5%.

Su Tv8 Blacklight ottiene 348.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Autoritratto – Renato Zero Live raduna 658.000 spettatori (4.1%). Sul 20 Final Score fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Cut Off è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris La Crociate è seguito da .000 spettatori pari al %. Su Rai Premium Tale e Quale Show sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Cresce Amadeus, prima di Zero e chiudendo 12 minuti dopo Affari Tuoi.

Su Rai1 – dalle 20:40 alle 21:28 – Affari Tuoi arriva a 4.957.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 l’esordio della nuova edizione di Paperissima Sprint raccoglie 2.666.000 spettatori pari al 14.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.249.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 909.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 791.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 1.181.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 701.000 spettatori pari al 3.8%. Sul Nove – dalle 20:35 alle 21:40 – Chissà chi è ha raccolto 830.000 spettatori (4.4%).

Preserale

Terra Amara saluta il preserale col 3.5% (da oggi La Promessa).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.163.000 spettatori pari al 17.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.315.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.194.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.864.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha raccolto 313.000 spettatori (2.2%). S.W.A.T. totalizza 463.000 spettatori con il 2.7%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 471.000 spettatori (3.6%) e CSI: Scena del Crimine raccoglie 619.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.430.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 831.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 605.000 spettatori (3.5%). Su La7 Un marito per Cinzia raggiunge 202.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 410.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Chissà chi è è scelto da 408.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Mattina

Unomattina in Famiglia al 16.9% e 21.7% (la gaffe fuorionda).

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 105.000 spettatori con il 6.1% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (290.000 – 13.3%), Unomattina in Famiglia intrattiene 535.000 spettatori con il 16.9% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (987.000 – 21.5%), 1.263.000 spettatori con il 21.7% nella seconda parte. TG1: Santa Messa Presieduta dal Papa ha raccolto 1.438.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 347.000 spettatori con il 15.5% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.082.000 spettatori con il 21.7%. A seguire Sacro Graal: Tra fatti e Congetture raccoglie 709.000 spettatori con l’11.7%, mentre la Santa Messa raduna 793.000 spettatori con il 12.4%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 241.000 spettatori (4%).

A seguire la presentazione di Citofonare Rai2 – dalle 10:16 alle 10:55 – segna da 313.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 173.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 173.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 171.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 210.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 220.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio. Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 30.000 spettatori (1.2%) e Sulla Via di Damasco 56.000 spettatori (1.6%). Preceduto da una presentazione di 14 minuti (84.000 – 1.8%), Agorà Weekend totalizza 130.000 spettatori (2.4%). Mi Manda Raitre 249.000 spettatori con il 4.1% (presentazione: 168.000 – 2.7%, Pillole: 248.000 – 3.9%).

A seguire O Anche No arriva a 172.000 spettatori (2.7%) e Timeline è visto da 141.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 41.000 spettatori (0.8%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni 155.000 spettatori (2.5%). Preceduto da una presentazione (171.000 – 2.7%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 202.000 spettatori, con il 3.1%, e 199.000 spettatori, con il 2.9%, nelle prime due parti e 179.000 spettatori (2.4%) ne I Saluti. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 95.000 spettatori (3.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (200.000 – 5.7%), 197.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 97.000 spettatori (1.6%) e Uozzap! arriva a 145.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 per il Motociclismo la gara di Moto 3 ottiene 221.000 spettatori (3.6%), la gara di Moto 2 315.000 (4.9%).

Daytime Mezzogiorno

Bene Linea Verde.

Su Rai1 – dalle 11:56 alle 12:17 – A Sua Immagine raccoglie 1.728.000 spettatori (19.6%). Linea Verde interessa 2.832.000 spettatori con il 24.9% (breve presentazione: 2.017.000 – 20.2%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 717.000 spettatori con il 10.6% nella prima parte e 925.000 spettatori con il 12.9% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.663.000 spettatori con il 17.1%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (333.000 – 4.9%), Citofonare Rai2 raduna 334.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 487.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 229.000 spettatori (3.3%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 790.000 spettatori (6.3%) e 633.000 spettatori (5%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Geo ottiene 211.000 spettatori (2.9%) e il TG3 delle 12 informa 478.000 spettatori (5.3%). A seguire Touch – Impronta Digitale conquista 295.000 spettatori (2.8%), mentre Il Cacciatore di Sogni è seguito da 236.000 spettatori (1.9%). Su Rete4, dopo il TG, Due Imbroglioni e Mezzo raduna 191.000 spettatori pari all’1.6%. Su La7 Marple interessa 77.000 spettatori con lo 0.9%, mentre Gigawatt – Tutto è energia cattura l’attenzione di 107.000 spettatori con lo 0.9%. Su Tv8 per il Motomondiale la gara di Moto GP segna 707.000 spettatori e il 7.6%.

Daytime Pomeriggio

Testa a testa tra Ciclismo e Vela.

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.948.000 spettatori con il 15.5%, nella presentazione in onda dalle 14:02 alle 14:30, 1.812.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte in onda dalle 14:30 alle 15:31, e 1.539.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte in onda dalle 15:35 alle 16:51 (I Saluti di Mara di 9 minuti: 1.239.000 – 12.7%). A seguire, dopo il TG1 (.000 – %), Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.387.000 spettatori con il 14%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.006.000 – 15.7%), il debutto di Amici di Maria De Filippi 24 raggiunge 2.899.000 spettatori pari al 24.8%. A seguire Verissimo intrattiene 2.162.000 spettatori pari al 21.3% nella prima parte e 2.071.000 spettatori pari al 21.1% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 l’appuntamento con i Mondiali di ciclismo su Strada totalizza 909.000 spettatori pari all’8.3%. Su Italia1 la finale di Vela America’s Cup 2024 raccolgono 917.000 spettatori (8.2%). A seguire, dopo E-Planet (305.000 – 3.2%), Due Uomini e 1/2 è scelto da 257.000 spettatori (2.7%) e da 225.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.808.000 spettatori (14.2%) e In Mezz’ora è visto da 785.000 spettatori (6.7%) nella prima parte, da 482.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte Il Mondo di In Mezz’ora, e da 379.000 spettatori (3.7%), nella breve terza parte Newsroom. Preceduto da una presentazione (337.000 – 3.3%), Rebus segna 478.000 spettatori (4.8%).

Dopo una presentazione di 18 minuti (558.000 – 6%), Kilimangiaro on the road conquista 906.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Borotalco ha convinto 221.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Un giorno in pretura è visto da 207.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 la Superbike coinvolge 443.000 spettatori (3.6%). Sul Nove The Legend of Zorro è visto da 226.000 spettatori (2.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 589.000 spettatori con l’8.8%. Su Canale5 Pressing è visto da 391.000 spettatori (6%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione La Domenica Sportiva al 90esimo (711.000 – 4.8%), La Domenica Sportiva raccoglie 782.000 spettatori pari all’8.7%. L’Altra DS segna 234.000 spettatori e il 5.3%. Su Italia1 Chucky segna 259.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai3 Detectives – Casi risolti e irrisolti interessa 531.000 spettatori (4.9%). A seguire TG3 Mondo informa 288.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 I segreti di Osage Country è la scelta di 152.000 spettatori (4.8%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.739.000 (29.2%) – h.13:30

Libri: 3.184.000 (25.3%) 4.125.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.094.000 (9%) – h.13 953.000 (5.1%) – h.20:30

TG3 1.273.000 (10.1%) – h.14:15 1.806.000 (13.1%) – h.19

TG5 2.431.000 (20%) – h.13 3.491.000 (19.6%) – h.20

STUDIO APERTO 867.000 (8.1%) – h.12:25 432.000 (3.9%) – h.18:30

TG4 244.000 (2.7%) – h.11:55 604.000 (4.4%) – h.19

TGLA7 523.000 (4.1%) – h.13:30 1.163.000 (6.5%) – h.20

