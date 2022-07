PIPPITEL! – IL PALIO DI SIENA FA CORRERE LA7 AL 10,5% DI SHARE – VINCE LA SERATA LA REPLICA DEL TRIBUTO DEL “VOLO” A ENNIO MORRICONE, CON IL 23,2% - TU SI QUE VALES (15,9%) – TECHETECHETÈ (21,3%) – PAPERISSIMA SPRINT (15,2%) – VERONICA GENTILI (4,5-5,1%) – REAZIONE A CATENA (26,9%) – AVANTI UN ALTRO! (13,8%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 2 giugno 2022, su Rai1 la replica de Il Volo – Tributo a Ennio Morricone ha conquistato 2.799.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 1.497.000 spettatori pari al 15.9% di share (la Buonanotte 565.000 – 17.2%).

Su Rai2 Inganno Letale è stato seguito da 921.000 spettatori (7.3%). Su Italia 1 Transformers 3 hanno intrattenuto 663.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Alighieri Durante, detto Dante ha raccolto davanti al video 663.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Matrimonio alla Bahamas totalizza un a.m. di 369.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Quel che Resta del Giorno ha registrato 290.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Su Tv8 Limitless ha raccolto 210.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove Chico Forti – Colpevole d’Innocenza ha raccolto 137.000 spettatori e l’1.1% di share. Su Rai4 Pelham 123 – Ostaggi in Meropolitana sigla l’1.9% con 242.000 spettatori. Sul 20 Le Belve si porta all’1.9% con 226.000 spettatori e su Top Crime Poirot è la scelta di 264.000 spettatori con il 2.1% di share.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha siglato il 21.3% con 2.702.000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 1.934.000 spettatori con uno share del 15.2%. Su Rai 2 TG2 Post informa 931.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai3 Sapiens Doc – Un Solo Pianeta interessa a 502.000 spettatori (4%).

Su Italia 1 NCIS sigla il 7.4% con 943.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 567.000 telespettatori con il 4.5% nella prima parte e 647.000 (5.1%) nella seconda. Su La7 Uozzap! ha interessato 355.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 le Prove del Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna segnano 549.000 spettatori e il 4.5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 137.000 spettatori e l’1.1%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.916.000 spettatori (21%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 2.930.000 spettatori (26.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.100.000 spettatori con il 12.3% di share e Avanti un Altro! ne segna 1.472.000 con il 13.8% di share. Su Rai2 NCSI New Orleans ha raccolto 290.000 spettatori (2.8%) e NCIS Los Angeles 375.000 (3.1%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 403.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 il TG Regione informa 1.361.000 spettatori (11.8%) e Blob segna 500.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.2% con 522.000 spettatori e su La7 Il Palio di Siena sigla il 7.4% con 615.000 spettatori mentre Siena – Il Palio delle Contrade fa compagnia a 1.230.000 spettatori (10.5%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Weekly sigla il 17% con 674.000 spettatori nella prima parte e il 16.2% con 642.000 nella seconda, Buongiorno Benessere convince 790.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 979.000 spettatori (24.5%) e Alla Scoperta dei Parchi segna il 12.9% con 502.000 spettatori. Su Rai 2 TuttiFrutti D’Estate ha raccolto 86.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 91.000 spettatori pari al 2.3% di share nel primo episodio e uno di 130.000 (3%) nel secondo. Su Rai3 L’Armata Brancaleone totalizza una media di 138.000 spettatori (3.5%) e Dante Ferretti – Scenografo italiano una di 100.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Il Giudice Mastrangelo 2 è la scelta di 92.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 82.000 spettatori con il 3% nelle News e uno di 182.000 spettatori (4.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 173.000 spettatori pari al 4.3%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Sentieri interessa a 1.206.000 spettatori (16%) e Linea Verde Discovery è stato seguito da 2.062.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 Forum arriva a 994.000 telespettatori con il 14.2%. Su Rai 2 Play Digital ha raccolto 148.000 spettatori con il 2.8% e Felicità – La stagione dell’Amore 254.000 (2.9%). Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 222.000 spettatori pari al 3.5% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 772.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 713.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 170.000 spettatori con l’1.7% di share e Slow Tour Padano 275.000 (2.3%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 199.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 1.703.000 spettatori con il 15.4%, Passaggio a Nord Ovest segna il 12.1% con 1.129.000 spettatori, A Sua Immagine segna l’8.6% con 764.000 spettatori nella prima parte e il 7.9% con 699.000 spettatori nella seconda, mentre Morgane – Detective Geniale sigla il 10% con 800.000 spettatori nel primo episodio e l’11.9% con 960.000 spettatori nel secondo. Su Canale5 Beautiful appassiona 1.820.000 spettatori (14.8%), Una Vita 1.687.000 (25%), Come Sorelle interessa a 1.296.000 telespettatori con il 13.9% di share mentre Il Ritorno di un Amore convince 897.000 spettatori con l’11.1%. Su Rai2 il Giro d’Italia Donne ha raccolto 605.000 spettatori con il 5.1% e il Tour de France è la scelta di 695.000 spettatori (7.1%) nella prima parte e di 1.138.000 (13%) nella seconda. Su Italia1 I Simpson hanno raccolto 425.000 spettatori (3.5%) mentre Dc’s Legends of Tomorrow 211.000 (2%) nel primo, 185.000 (2%) nel secondo, 166.000 (1.9%) nel terzo e 160.000 (2%) nel quarto. Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 1.996.000 spettatori (16.7%), Divorzio all’Italiana a 543.000 spettatori (6%) e Report a 456.000 (5.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 672.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Atlantide ha ottenuto 219.000 spettatori con il 2.1% nella prima puntata e 228.000 (2.6%) nella seconda.

Seconda Serata

Su Rai1 I Nostri Angeli è stato seguito da 477.000 spettatori con il 7.6% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 440.000 spettatori pari ad uno share del 16.3%. Su Rai2 TG2 Dossier segna 281.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 il Tg3 segna il 3.4% con 400.000 spettatori. Su Italia1 Cose di questo Mondo viene visto da una media di 236.000 ascoltatori con il 4.6% di share nella prima puntata e 140.000 (4.4%) nella seconda. Su Rete 4 Ravanello Pallido è stato scelto da 203.000 spettatori con il 3.1% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.339.000 (26.8%)

Ore 20.00 2.964.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 1.585.000 (13.6%)

Ore 20.30 1.041.000 (8.2%)

TG3

Ore 14.25 1.398.000 (12.7%)

Ore 19.00 1.029.000 (10.3%)

TG5

Ore 13.00 2.393.000 (20.3%)

Ore 20.00 1.980.000 (15.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.121.000 (11.5%)

Ore 18.30 360.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 294.000 (4.1%)

Ore 18.55 299.000 (2.9%)

TGLA7

Ore 13.30 484.000 (3.9%)

Ore 20.43 683.000 (5.3%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 17.18 15.21 16.01 19.13 10.21 21.39 22.51 15.63

RAI 2 5.78 2.91 2.42 6.51 9.74 3.58 7.32 4.66

RAI 3 5.67 5.75 3 7.57 5.7 7.49 4.65 4.66

RAI SPEC 8.24 9.02 12.16 8.58 8.9 6.25 6.89 7.47

RAI 36.86 32.89 33.59 41.78 34.54 38.7 41.36 32.43

CANALE 5 14.59 20.28 11.48 16.14 12.98 13.41 14.25 17.13

ITALIA 1 4.24 1.44 2.84 5.31 1.97 3.25 6.07 5.87

RETE 4 3.47 1.8 2.55 3.51 4.19 3.34 3.79 3.04

MED SPEC 11.55 10.33 14.94 9.4 12.44 9.01 10.9 13.71

MEDIASET 33.85 33.85 31.81 34.35 31.58 29.01 35.01 39.75

LA7+LA7D 4.81 4.46 4.56 2.8 4.44 9.65 4.16 3.9

SATELLITE 17.56 18.35 20.67 14.27 22.58 17.22 14.2 16.9

TERRESTRI 6.92 10.45 9.36 6.79 6.86 5.41 5.26 7.02

ALTRE RETI 24.48 28.8 30.04 21.06 29.44 22.63 19.47 23.92

Ascolti medi settimanali share %, valori assoluti in migliaia .000

Rai 1 16,5 1.149

Rai 2 5,1 357

Rai 3 6,4 448

Rai Generaliste 28,0 1.954

Rai Spec. (10) 8,4 585

Canale5 15,1 1.054

Italia1 5,4 376

Rete4 4,5 311

Mediaset Generaliste 25,0 1.741

Med. Spec. (13) 11,2 782

La7 3,8 261

TV8 2,3 162

Nove 2,0 142

Rai 4 1,5 105

Rai 5 0,4 26

Rai Movie 1,3 91

Rai Premium 1,5 101

Rai Gulp 0,2 15

Rai Yoyo 1,1 75

Rai Sport 1,5 103

Rai News 24 0,6 44

Rai Scuola 0,1 4

Rai Storia 0,3 20

20 1,1 77

Boing 0,7 45

Iris 1,4 97

La5 0,8 53

Cine 34 1,2 82

Mediaset Extra 0,6 39

Italia 2 0,3 19

Focus 1,2 85

Cartoonito 0,5 32

Top Crime 1,5 103

Tgcom 24 0,5 37

Twentyseven 1,4 94

Cielo 1,0 69

Sky Uno 0,3 18

Sky Atlantic 0,1 5

Sky Cinema Uno 0,2 13

Real Time 1,6 108

Dmax Tv 1,0 68

Giallo 1,1 78

Motor Trend (ex Focus fino al 28/4/18) 0,6 39

FRISBEE 0,5 35

La7d 0,7 45

Super! 0,6 41

Tv2000 1,3 94

Sportitalia 0,4 27

Totale Rai 36,4 2.539

Totale Mediaset 36,2 2.522

Totale La7 4,4 306

Totale SKY 7,8 542

Totale DISCOVERY 8,7 606

Altre TV 6,5 452