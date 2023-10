PIPPITEL – PINO INSEGNO SPROFONDA ANCORA: IERI SERA “IL MERCANTE IN FIERA” TRACOLLA ALL’1,64% DI SHARE, CON APPENA 301MILA TELE-MORENTI: LA RAI GLI AVEVA DATO DUE SETTIMANE DI TEMPO PER RISOLLEVARE GLI ASCOLTI E LUI PUNTAVA AL RADDOPPIO RISPETTO ALL’ESORDIO (QUANDO AVEVEA RACCOLTO IL 3,4%). CHE SUCCEDERÀ AL CARO AMICO DI GIORGIA MELONI? - MYRTA MERLINO DISPERATA TENTA LA CARTA DELLA VEGGENTE DI TREVIGNANO, MA NON BASTA A MIGLIORARE LO SHARE... - "LE IENE" BATTONO "BELVE"

Marco Zonetti per Dagospia

pino insegno e lavinia abate

Martedì televisivo rocambolesco, quello di ieri 3 ottobre 2023, che ha visto in onda la partita di calcio di Champions League Inter-Benfica su Canale5, la sfida dell'approfondimento tra E' sempre Cartabianca su Rete4 e diMartedì su La7, e la guerra tra Belve su Rai2 e Le Iene, di ritorno con la loro nuova stagione su Italia1.

La partita di calcio ha prevalso con il 21.1% di share e 4.339.000 appassionati, superando ampiamente la serie di Rai1, Morgane, detective Geniale, che ha totalizzato 2.366.000 spettatori con il 12.0%.

francesca fagnani belve

Per l'approfondimento, Giovanni Floris con diMartedì ha raccolto 1.025.000 affezionati pari al 6.0% di share mentre Bianca Berlinguer con E' sempre Cartabianca si è fermata al 5.5% con 786.000 spettatori.

Belve con Francesca Fagnani ha divertito dal canto suo una media di 1.101.000 individui all'ascolto con il 6.3% (in calo rispetto all'esordio boom di sette giorni fa), battuto da Le Iene, condotto da Veronica Gentili al posto di Belen, che ha esordito invece all'8.5% con 1.139.000 teste.

veronica gentili

Vediamo la classifica dei programmi più visti della giornata:

Inter-Benfica (Canale5) - 4.339.000 Morgane, detective geniale (Rai1) - 2.366.000 Le Iene (Italia1) - 1.139.000 Belve (Rai2) - 1.101.000 diMartedì (La7) - 1.025.000 E' sempre Cartabianca (Rete4) - 786.000 Petrolio - Nour (Rai3) - 304.000 e 349.000 Parker (Nove) -342.000 Pechino Express (Tv8) - 341.000

GIORGIA MELONI PINO INSEGNO - VIGNETTA BY MACONDO

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno ottenuto il 21.9%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha raccolto il 19.7%. Striscia la Notizia su Canale5 in versione short si è assestato al 16.5%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre ha segnato il 5.8%, Lilli Gruber con Otto e mezzo il 7.1%, Nicola Porro con Stasera Italia il 4.5% e il 3.9%, e Manuela Moreno con Tg2 Post il 3.3%.

In fascia preserale, Pino Insegno è sprofondato con il suo Mercante in Fiera all'1,6% con 301.000 spettatori, adombrando quindi lo spettro di drastici provvedimenti da parte della Rai. Al pomeriggio, Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 ha totalizzato il 18.4% e il 21.7%, sbaragliando ancora una volta la concorrenza di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque su Canale5.

MYRTA MERLINO E LA FRASE INFELICE SULLA STRAGE DI ALESSANDRIA

Malgrado la riesumazione - come Dago-previsto - di Gisella Cardia, la veggente di Trevignano, e tutto il trash possibile con finanche una "tac alla Madonna", Merlino ha segnato il 17.6%, il 15.0% e il 12.8%, ampiamente distaccata da Matano. Suscitando così sinistri echi del flash di Dagospia di ieri, secondo cui aleggerebbe una domanda negli studi di Mediaset: "Come facciamo a chiudere il programma di Myrta Merlino?".

A mezzogiorno continua il grande successo di Barbara Palombelli con Forum su Canale5, che ieri ha totalizzato il 20.3% con 1.378.000 spettatori.

pino insegno il mercante in fiera

In seconda serata invece, su Rai1, Porta a Porta con Bruno Vespa ha segnato 1.696.000 spettatori con l’8.4% di share, mentre su Canale 5 Champions League Live ha raccolto 1.207.000 appassionati con il 12.3%. Su Italia1 Brooklyn Nine Nine sigla il 7.1% e il 6.8%,

Su Rai2, trainato da Belve, Stasera C’è Cattelan con Alessandro Cattelan totalizza il 5.9%, e in tardissima serata, sempre su Rai2, Generazione Z con Monica Setta riparte bene con la sua nuova stagione al 5.7%. Vediamo nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Morgane – Detective Geniale 2.366.000 (12%). Canale5: Champions League Inter-Benfica 4.339.000 (21.1%). Rai2: Belve 1.101.000 (6.3%), presentazione 908.000 (4.2%). Italia1: Le Iene 1.139.000 (8.5%), presentazione 1.282.000 (5.9%). Rai3: Petrolio 238.000 (1.8%), Nour 349.000 (1.8%). Rete4: E’ Sempre Cartabianca 786.000 (5.5%) . La7: diMartedì 1.025.000 (6%), diMartedì Più 341.000 (5.6%). Tv8: Pechino Express – La Via delle Indie 532.000 (3.1%). Nove: Parker 342.000 (1.9%).

Access Prime Time

francesca fagnani 1

Rai1: Cinque Minuti 4.380.000 (21.9%), Affari Tuoi 4.264.000 (19.7%). Canale5: Striscina la Notizina 3.339.000 (16.5%). Rai2: Tg2 Post 715.000 (3.3%). Italia1: NCIS 1.365.000 (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.179.000 (5.8%), Un Posto al Sole 1.611.000 (7.4%). Rete4: Stasera Italia 912.000 (4.5%) nella prima parte, 837.000 (3.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.520.000 (7.1%). Tv8: 100% Italia 474.000 (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 516.000 (2.4%).

Preserale

raoul bova con francesca fagnani ph stefania casellato

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.936.000 (24.9%), Reazione a Catena 4.242.000 (28%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.605.000 (15.3%), Caduta Libera 2.529.000 (17.7%). Rai2: Castle 399.000 (2.8%), Il Mercante in Fiera 301.000 (1.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 398.000 (3.2%), CSI Miami 651.000 (3.8%). Rai3: Tgr 2.297.000 (14.1%), Blob 963.000 (5.2%), Via dei Matti N.0 814.000 (4.1%). Rete4: Grande Fratello (pillola) 317.000 (2.9%). Dopo il tg, Tempesta d’Amore 629.000 (3.3%). La7: Padre Brown 200.000 (1.4%). Tv8: Celebrity Chef 318.000 (2%). Nove: Cash or Trash 495.000 (3.1%).

Seconda Serata

myrta merlino pomeriggio cinque 1

Rai1: Porta a Porta 696.000 (8.4%). Canale5: Champions League Live 1.207.000 (12.3%). X Style 249.000 (6.2%). Rai2: Stasera C’è Cattelan Rai2: 445.000 (5.9%), Ancora 5 Minuti su Rai2 237.000 (4.9%), Generazione Z 199.000 (5.7%). Rai3: Tg3 Linea Notte 526.000 (4.5%). Italia1: Brooklyn Nine Nine 238.000 (7.1%) nel primo episodio, 171.000 (6.7%), nel secondo. Rete4: Dalla Parte degli Animali 68.000 (2.5%), presentazione 111.000 (2.9%).

morgane 4

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 417.000 (11.5%), Tg1 Ore 7.00 403.000 (11.2%), Tg1 Ore 8.00 875.000 (19.6%). Uno Mattina 769.000(18.9%), Storie Italiane (prima parte) 753.000 (20%). Canale5: Prima Pagina TG5to 549.000 (17.6%). Tg5 Mattina 1.026.000 (23%), Mattino Cinque News 873.000 (21.6%) nella prima parte, 715.000 (19.3%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Social Club 215.000 (5.4%). Italia1: Marco - Dagli Appennini alle Ande 187.000 (4.8%), Lovely Sara 204.000 (4.6%), Kiss Me Licia 164.000 (3.7%). Chicago Med 113.000 (2.7%) nel primo episodio, e 105.000 (2.8%), nel secondo.

dimartedi govanni floris

CSI: NY 124.000 (3%). Rai3: Buongiorno Italia 426.000 (10.9%), Buongiorno Regione 579.000 (13%), Agorà (presentazione) 212.000 (4.7%), Agorà 201.000 (4.9%), Re-Start 179.000 (4.8%). Rete4: Miami Vice 60.000 (1.6%). La7: Omnibus (News) 96.000 (2.4%), Omnibus (Dibattito) 168.000 (4%), Coffee Breakto 148.000 (3.9%).

morgane 3

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 854.000 (17.9%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.610.000 (17.3%).Canale5: Grande Fratello (striscia) 853.000 (20.6%), Forum 1.378.000(20.3%). Rai2: I Fatti Vostri 426.000 (8.1%), nella prima parte, 829.000 (9.4%) nella seconda. Italia1: CSI: NY 193.000 (3.2%), Grande Fratello (pillole) 285.000 (3.6%), 522.000 (4.7%), Sport Mediaset 616.000 (5%), Extra 540.000 (4.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 167.000 (4.2%), Elisir 261.000 (5.3%), Tg3 Ore 12.00 718.000 (9.8%), Quante Storie 666.000 (6.2%), Passato e Presente 481.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 87.000 (1.9%) Grande Fratello (pillola) 127.000 (2.2%), Il Segreto 108.000 (1.2%), La Signora in Giallo 515.000 (4.3%). La7: L’Aria che Tira 246.000 (4.9%), L'Aria che Tira (Oggi) 405.000 (4.2%).

bianca berlinguer

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.031.000 (6.5%), La Volta Buona (presentazione) 1.339.000 (11.7%), 1.295.000 (13.8%), Il Paradiso delle Signore 1.542.000 (19%), Tg1 1.131.000 (15%), La Vita in Diretta 1.397.000 (18.4%) nella presentazione, 1.850.000 (21.7%). Canale5: Grande Fratello (pillola)2.487.000 (9.8%), Beautiful 2.630.000 (21%), Terra Amara 2.803.000 (24%), Uomini e Donne 2.339.000 (24.4%), Finale 1.863.000 (22%), Amici di Maria De Filippi 1.669.000 (20.7%), La Promessa 1.666.000 (21.2%), Pomeriggio Cinque 1.339.000 (17.6%) nella prima parte, 1.242.000 (15%) nella seconda, Pomeriggio Cinque Saluti 1.174.000 (12.8%). Rai2: Ore 14 743.000 (6.9%), Bella Ma’ Short 444.000 (5.1%), Ciclismo - 3 Valli Varesine 353.000 (4.5%), Radio2 Happy Family 183.000 (2.4%), Saluti 164.000 (2.1%).

morgane 2

Italia1: I Simpson 521.000 (4.4%) nel primo episodio, 442.000 (4%) nel secondo, 371.000 (3.8%) nel terzo, NCIS New Orleans 223.000 (2.6%) nel primo episodio, 262.000 (3.4%) nel secondo, Cold Case 280.000 (3.5%), Grande Fratello (pillola) 185.000 (2.1%). Rai3: Tgr 2.007.000 (16.5%), Tgr – Prix Italia 240.000 (2.7%), Aspettando… Geo 453.000 (5.7%), Geo 964.000 (11.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum 573.000 (5.3%), Tg4 - Diario del Giorno 335.000 (4%). La7: Tagadà (presentazione) 341.000 (3%), Tagadà 258.000 (2.9%), Tagadà #Focus 207.000 (2.7%), C’era una volta il Novecento 135.000 (1.6%), Hitler vs Churchill 173.000 (2.1%). Tv8: Il Vero Amore 224.000 (2.8%), A Pesca d’Amore 180.000 (2.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.092.000 (24.7%)

morgane 4

20.00 - 4.752.000 (25.3%)

TG2

13.00 - 1.609.000 (14%)

20.30 - 934.000 (4.5%)

TG3

14.25 - 1.190.000 (10.5%)

19.00 - 1.747.000 (13.2%)

TG4

11.55 - 258.000 (3.7%)

18.55 - 532.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.786.000 (23.9%)

20.00 - 3.844.000 (20.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 984.000 (10.5%)

18.30 - 405.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 554.000 (4.5%)

20.00 - 1.355.000 (7.1%)