PIPPITEL! – POVERO CELATA: DOPO ESSERE STATO BULLIZZATO PER ANNI DA MENTANA, FA UN MEZZO FLOP CON LA PRIMA PUNTATA DELLA SUA TRASMISSIONE, “LA CORSA AL VOTO” – IL PROGRAMMA DI LA7 CHIUDE AL 5,4% DI SHARE CON 739MILA SPETTATORI, NONOSTANTE IL TRAINO DI "IN ONDA", E VIENE BATTUTO DA “ZONA BIANCA” DI GIUSEPPE BRINDISI, SU RETE4. MA IN GENERALE, GLI ITALIANI SCAPPANO DAI TALK DI APPROFONDIMENTO POLITICO: VINCE LA SERATA LA REPLICA DEL FILM “BELLE & SEBASTIEN” (15,6%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del 1 agosto 2022 vedono in prima serata l'esordio de La corsa al voto, nuovo programma di approfondimento in onda il lunedì e il mercoledì su La7.

Introdotto da un'ansiogena cover di Running Up That Hill cantata dagli Our Last Night e dedicato alle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, il talk vede al timone il trio composto da Paolo Celata, Alessandro De Angelis e dalla corrispondente del Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli, già opinionista di La7 e al suo esordio come conduttrice.

Un trio ahinoi non esattamente rivelatosi l'apoteosi dell'affiatamento e della complicità, con una Sciorilli Borrelli - figlia dell'ex direttore del Tg1 Giulio Borrelli - impacciata e marginale (assai poco convincenti i suoi tentativi spesso vani d'inserirsi nella conversazione), un Celata troppo sopra le righe e un De Angelis troppo sottotono forse perché svantaggiato dal collegamento da casa.

Un amalgama non proprio riuscito, tanto che nella prima parte del programma è stato l'ospite Matteo Renzi a prendere le redini della trasmissione zittendo più volte i tre che provavano in tutti i modi a metterlo in difficoltà finendo però divorati in un sol boccone dal leader di Italia Viva.

A un certo punto è perfino comparso lo stakanovista Direttore del TgLa7 Enrico Mentana - il programma è una sua creatura - che ancora una volta, pur avendo battuto il record di ore trascorse in Tv e anziché godersi meritate vacanze, non ha saputo rinunciare a un'epifania in video. Dopo aver illustrato i sondaggi, il nume tutelare Mentana ha - a malincuore - lasciato il posto a un inusitato opinionista politico, un Clemente Mastella dalla chioma particolarmente aranciata a ricordare il Michele Santoro d'antan.

Questa peculiare miscela non si è rivelata particolarmente esplosiva per quanto riguarda gli ascolti: malgrado il buon traino di In Onda (1.001.000 spettatori - 7.2% di share) che ha visto al timone il debutto dell'inedita coppia formata da Luca Telese e Marianna Aprile, La corsa al voto ha infatti totalizzato il 5.4% di share con 739.000 spettatori. Battuto da Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 che ha segnato il 6.9% con una media di 841.000 individui all'ascolto; dai telefilm di Rai2 911 e 911 Lone Star, che hanno rispettivamente conquistato 1.071.000 spettatori pari al 6.9% di share e 1.063.000 spettatori con il 7.8%; e dalla serie Tv di Italia 1 Chicago PD con i suoi 1.035.000 spettatori (7.1%).

Andrà meglio mercoledì al trio Celata-De Angelis-Sciorilli Borrelli? Staremo a vedere. Intanto resta ancora sbalorditivo che l'approfondimento della Rai fosse per l'ennesima volta spento in prima serata abdicando al suo compito di servizio pubblico per lasciarlo alle reti commerciali. A che serve pagare il canone a questo punto?

Nella serata di ieri, lunedì 1 agosto 2022, su Rai1 Belle & Sebastien ha appassionato 2.216.000 spettatori pari al 15.6%. Su Canale 5 la replica di Michelle Impossibile ha raccolto davanti al video 1.229.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 911 ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 6.9% di share.

A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 1.063.000 spettatori con il 7.8%. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.035.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 la replica di Report ha raccolto davanti al video 682.000 spettatori pari ad uno share del 4.8% (presentazione di 16 minuti: 771.000 – 5%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 814.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 – dalle 21.19 alle 23.32 - La Corsa al Voto ha registrato 739.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 la seconda stagione di Gomorra – La Serie segna 344.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie in replica ha raccolto 281 .000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 The War Il Pianeta delle Scimmie segna 397.000 spettatori con il 3%.

Su Rai4 Hell – Esplode la furia registra 375.000 spettatori con il 2.6%. Su Iris Il Cavaliere di Lagardere ha ottenuto 283.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Premium Scomparsa segna 302.000 spettatori con il 2.1%. Su Cine34 Sessomatto ha raccolto 300.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Telese e Aprile esordiscono a In Onda col 7.2%.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.109.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.337.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 791.000 spettatori con il 5.1%.

Su Italia1 NCIS New Orleans ha registrato 1.055.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Viaggio in Italia raccoglie 928.000 spettatori (6.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.187.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 823.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 904.000 spettatori (5.8%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.101.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Hotel ha divertito 375.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 238.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Reazione a Catena supera il 29%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.304.000 spettatori (25.7%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.369.000 spettatori (29.4%). Su Canale 5 la replica Avanti il Primo segna 1.014.000 spettatori (12.1%) mentre Avanti un Altro ha interessato 1.621.000 spettatori (14.7%).

Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 404.000 spettatori (3.8%) mentre Blue Bloods ha raccolto 639.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 289.000 spettatori con il 2.9%. CSI Miami ha ottenuto 512.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.775.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 604.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 634.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 92.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 161.000 spettatori (share dell’1.5%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 179.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Cash or Trash registra 219.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Le repliche di Linea Verde Estate partono dal 14.2%.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 222.000 spettatori con l’11.1%. TgUnoMattina ha raccolto 583.000 spettatori con il 15.5%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 830.000 spettatori con il 20.2%. Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 553.000 telespettatori con il 15.1%. Linea Verde Estate ha convinto 558.000 spettatori con il 14.2% (presentazione di 7 minuti: 462.000 – 13.1%).

Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 835.000 spettatori con il 20.2%. A seguire l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 597.000 spettatori con il 15.3%, nella prima parte, e 574.000 spettatori con il 15.9% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Happy Family ha raccolto 152.000 spettatori con il 4%.

Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 81.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 130.000 spettatori (3.3%), nel secondo episodio. Su Rai3 Rassegna Stampa segna 214.000 spettatori con il 7% (Mondo: 260.000 – 6.9%). Agorà Estate convince 228.000 spettatori pari al 5.8% di share (Extra di 11 minuti: 161.000 – 4.4%). Elisir – A Gentile Richiesta segna 126.000 spettatori con il 3.4%.

Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 75.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 114.000 spettatori con il 3.8%, nelle News, e 172.000 spettatori con il 4.3%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break Estate ha informato 151.000 spettatori pari al 4.2%.

Daytime Mezzogiorno

Il mini segmento (incomprensibile) di Uno Mattina al 14.7%.

Su Rai1 Uno Mattina Estate Più – in onda dalle 11.18 alle 11.29 – segna 661.000 spettatori e il 14.7%. Camper ha ottenuto 1.135.000 spettatori con il 14.3%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.154.000 telespettatori con il 18%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento raccoglie 258.000 spettatori (5.3%) e 472.000 spettatori (5.8%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 212.000 spettatori con il 3.7%.

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha ottenuto 762.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 il TG3 delle 12 ha ottenuto 692.000 spettatori (10.3%). Quante Storie ha raccolto 536.000 spettatori (6.2%) e 474.000 spettatori (4.6%). Passato e Presente ha interessato 437.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 RIS 3 Delitti Imperfetti ha appassionato 112.000 spettatori con il 2.6%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 128.000 spettatori con l’1.4%. Hamburg Distretto 21 ha ottenuto 301.000 (2.7%).

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 282.000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 379.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La puntata lunga di Beautiful al 19.8%.

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 1.264.000 spettatori (12.6%), nel primo episodio, e 1.126.000 spettatori (13.9%), nel secondo episodio. Sei Sorelle ha raggiunto 820.000 spettatori con l’11.6%. Dopo il TG1 Economia (1.000.000 – 14.5%), Estate in Diretta ha raccolto 1.369.000 spettatori (18.5%). Su Canale5 il doppio episodio di Beautiful ha appassionato 2.125.000 spettatori con il 19.8%.

Terra Amara ha ottenuto un ascolto medio di 1.835.000 spettatori pari al 20.4% di share. A seguire Un Altro Domani ha ottenuto 1.322.000 spettatori con il 18%. Rosamunde Pilcher – Un’Eredità Pesante ha fatto compagnia a 930.000 spettatori con il 12.9%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 segna 260.000 spettatori (2.6%), nel primo episodio, e 388.000 spettatori (4.6%), nel secondo episodio. Castle ha interessato 356.000 spettatori con il 4.9%, nel primo episodio, 435.000 spettatori con il 6.3%, nel secondo episodio, e 381.000 spettatori con il 5.4%, nel terzo episodio.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 523.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, 503.000 spettatori (5.1%), nel secondo episodio, e 449.000 spettatori (4.9%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato 391.000 spettatori con il 4.7%. Lethal Weapon segna 289.000 spettatori (3.9%). NCIS Los Angeles ha interessato 286.000 spettatori con il 4.1%, nel primo episodio, e 302.000 spettatori con il 4.2%, nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.101.000 spettatori con il 19.6%. Ossi di Seppia ha coinvolto 358.000 spettatori pari al 4.3%. Overland 15 ha raccolto 521.000 spettatori con il 7.5%. Geo Magazine ha registrato 669.000 spettatori con l’8.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 647.000 spettatori con il 6.7%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 352.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 246.000 spettatori con il 3%. Su TV8 il film Batti Cuore ha raccolto 195.000 spettatori con il 2.7%.

Seconda Serata

Bene The Cleaning Lady.

Su Rai1 Cose Nostre è stato seguito da 602.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 344.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%. Su Rai2 Calcio Totale Estate segna 281.000 spettatori con il 3%. Crazy Ex Girlfriend segna 115.000 spettatori (2.1%), nel primo episodio, e 65.000 spettatori (1.9%), nel secondo episodio.

Su Rai 3 Il Fattore Umano segna 372.000 spettatori con il 4% mentre TG3 – Lineanotte raccoglie 276.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 The Cleaning Lady è visto da 638.000 spettatori (6.7%). Su Rete 4 L’Innocente è stato scelto da 168.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Sherlock segna 115.000 spettatori con il 2%.

Telegiornali

TG1?Ore 13.30 2.942.000 (26%)?Ore 20.00 3.759.000 (26.7%)?

TG2?Ore 13.00 1.481.000 (13.7%)?Ore 20.30 1.162.000 (7.7%)?

TG3?Ore 14.25 1.342.000 (13.7%)?Ore 19.00 1.323.000 (12.9%)?

TG5?Ore 13.00 2.404.000 (22.1%)?Ore 20.00 2.874.000 (20.1%)?

STUDIO APERTO?Ore 12.25 1.183.000 (13.2%)?Ore 18.30 465.000 (5.7%)?

TG4?Ore 12.00 237.000 (3.5%)?Ore 18.55 447.000 (4.2%)?

TGLA7?Ore 13.30 523.000 (4.6%)?Ore 20.00 849.000 (5.9%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 16.33 16.77 14.59 16.06 14 25.59 17.89 10.22?

RAI 2 5.22 3.54 4.5 6.5 5.24 4.5 6.73 4.22?

RAI 3 6.4 6.34 4.36 8.81 5.39 9.56 6.02 3.74?

RAI SPEC 8.31 9.08 11.13 7 9.65 7.17 7.07 8.67?

RAI 36.26 35.73 34.57 38.37 34.29 46.83 37.72 26.86?

CANALE 5 15.21 18.87 16.27 19.8 16.63 15.44 12.99 10.66?

ITALIA 1 5.18 1.4 2.83 6.75 4.14 4.03 6.95 5.9?

RETE 4 4.55 1.86 2.27 3.67 4.9 3.81 5.66 7.26?

MED SPEC 11.66 11.76 14.1 8.42 9.85 8.28 10.7 18.1?

MEDIASET 36.59 33.89 35.47 38.65 35.52 31.56 36.3 41.91?

LA7+LA7D 4.47 4.8 5.09 3.85 3.41 3.21 6.65 4.93?

SATELLITE 15.89 15.11 17.04 12.44 19.45 13.14 13.71 19.61?

TERRESTRI 6.79 10.47 7.83 6.68 7.33 5.26 5.61 6.69

?ALTRE RETI 22.68 25.59 24.86 19.12 26.78 18.4 19.33 26.3