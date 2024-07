PIPPITEL! – IN PRIMA SERATA DOMINANO ANCORA GLI EUROPEI: SU RAI LA PARTITA SPAGNA-GEORGIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 28.6% DI SHARE E 4.4 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 LA SERIE TURCA “SEGRETI DI FAMIGLIA” NON VA OLTRE IL 12.5% - SU RAI3 LA REPLICA DI “REPORT” AL 5.6% - SCAMPINI (5.1%) APRILE – TELESE (5.6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

spagna georgia 9

Nella serata di ieri, domenica 30 giugno 2024, su Rai1 la partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei 2024 Spagna-Georgia ha conquistato 4.403.000 spettatori pari al 28.6% di share (primo tempo: 4.403.000 – 28.6%, secondo tempo: 4.314.000 – 28.4%; pre e post nel complesso: 2.932.000 – 20.5%). Su Canale5 la dizi turca Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.683.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Il Velo Nuziale: L’Eredità ha raccolto 725.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Tu la conosci Claudia? ha collezionato 844.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 la replica di Report ha raccolto davanti al video 852.000 spettatori con il 5.6% (anteprima a 609.000 e il 4%, Plus: 762.000 – 6.5%).

segreti di famiglia 5

Su Rete4 La Teoria del Tutto viene visto da 399.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 Il Socio ha interessato 323.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha registrato 344.000 spettatori con il 2.6% (episodio in seconda serata: 190.000 – 4.4%). Sul Nove Little Big Italy segna 371.000 spettatori con il 2.4%, nel primo episodio, e 242.000 spettatori (2.9%), nel secondo episodio in replica. Sul 20 Live! Corsa contro il Tempo ha coinvolto 228.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 Criminal Minds segna 381.000 spettatori con il 2.5%.

spagna georgia 8

Su Iris First Man: il Primo Uomo ha ottenuto 160.000 spettatori (1.2%). Su RaiMovie Fronte del Porto interessa a 163.000 individui (1.1%). Su Top Crime Maigret e i Crocevia dei Misteri segna 290.000 spettatori e l’1.9%. Su Sky Sport Uno la partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei 2024 Spagna-Georgia ha interessato 414.000 spettatori e il 2.7%.

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.983.000 spettatori (13.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.025.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Illuminate arriva a 504.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 548.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 774.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda convince 880.000 spettatori pari al 5.6%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 373.000 spettatori (share del 2.5%). Sul Nove Little Big Italy sigla 373.000 spettatori (2.6%).

sigfrido ranucci report 1

Preserale

Formula1 al 10.2%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 1.817.000 spettatori con il 17.9% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 2.475.000 spettatori con il 21%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.127.000 spettatori (11.8%) mentre Caduta Libera ha intrattenuto 1.625.000 spettatori (14.2%). Su Rai2 Che Todd ci Aiuti ha registrato 156.000 spettatori (1.4%), nel primo episodio, e 246.000 spettatori (1.9%), nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 303.000 spettatori (2.8%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 433.000 spettatori (3.4%).

spagna georgia 7

Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 1.944.000 spettatori con il 15.8%. Blob segna 798.000 spettatori e il 6%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 407.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Il Terzo Reich a Colori registra 127.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 in differita colleziona 997.000 spettatori (10.2%). Sul Nove Nove Comedy Club sigla .000 spettatori (%). Su Sky Sport Uno la partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei 2024 Inghilterra-Slovacchia ha ottenuto 371.000 spettatori e il 3.3%.

Daytime Mattina

segreti di famiglia 3

TG5 stacca TG1.

Su Rai1 Linea Verde Estate ha convinto 439.000 spettatori con il 14.6%. Il TG1 delle 8 ha interessato 744.000 spettatori (18.3%). Uno Mattina Weekly segna 953.000 spettatori con il 19.7% (presentazione: 766.000 – 17.3%). Check Up è visto da 905.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 387.000 spettatori (17.2%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.052.000 spettatori con il 24.4%. I Viaggi del Cuore sigla 547.000 spettatori (11%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 740.000 telespettatori con il 14.2% di share. Su Rai2 Performer Italian Cup raccoglie 151.000 spettatori (3%) e I Mestieri di Mirko ha tenuto compagnia a 167.000 spettatori con il 3.3%, nel primo episodio, e 225.000 spettatori con il 4.2%.

spagna georgia 6

Su Italia1 Young Sheldon colleziona 121.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 137.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 178.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio della giornata. Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 119.000 spettatori (2.7%) mentre Sulla Via di Damasco convince 111.000 spettatori (2.3%). La Domenica della Buona Gente ha raccolto 157.000 spettatori con il 3.1%.

Su Rete4 Un Altro Domani segna 43.000 spettatori e l’1%. Mr. Wrong – Lezioni d’Amore ha coinvolto 169.000 spettatori con il 3.4%. Dopo una presentazione (116.000 – 2.3%), Dalla Parte degli Animali Estate raggiunge 182.000 spettatori con il 3.2% (I Saluti: 177.000 – 2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 91.000 spettatori con il 3.5% nelle News e, dopo il TG La7 a 181.000 spettatori (5.5%), di 175.000 spettatori con il 3.7% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 156.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 la gara 2 di Moto E appassiona 115.000 spettatori (2.3%).

segreti di famiglia 4

Daytime Mezzogiorno

L’Angelus al 23.5%.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.171.000 spettatori con il 18.5%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.306.000 spettatori con il 21.5% e l’Angelus raccoglie 1.874.000 spettatori con il 23.5%. Linea Verde Estate ha registrato 2.414.000 spettatori con il 21.8% (breve presentazione: 1.944.000 – 21.3%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 558.000 spettatori (9.7%) e 776.000 spettatori (12.1%) mentre Melaverde raccoglie 1.399.000 spettatori con il 15.5%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha convinto 352.000 spettatori (4.4%).

spagna georgia 5

Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 238.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio e 223.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio della giornata. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 805.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 O Anche No Estate è la scelta di 164.000 spettatori (2.6%) mentre il TG3 delle 12 registra 513.000 spettatori (6.3%) e Play Books – L’innamorato raccoglie 197.000 spettatori (1.6%).

Su Rete4 Anni 50 ha fatto compagnia a 178.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 il film Un Giorno in Pretura segna 152.000 spettatori (2%). L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 251.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 la gara di Moto 3 raduna 264.000 spettatori (4.4%) mentre la gara di Moto 2 si porta a 417.000 spettatori (4.3%). Grid segna 386.000 spettatori e il 3%. Su Rai Sport Anteprima Tour segna 324.000 spettatori con il 3%.

Daytime Pomeriggio

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Su Rai1 Domenica In - Il Meglio ha intrattenuto 1.364.000 spettatori (12.4%). Dalla Strada al Palco si porta a 1.185.000 spettatori con il 12.7% (presentazione: 1.065.000 – 10.8%). Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.093.000 spettatori con il 16.7%. Beautiful ha intrattenuto 1.721.000 spettatori (14.4%). My Home My Destiny ha raccolto 1.477.000 spettatori (13.5%). A seguire La Promessa segna 1.343.000 spettatori con il 13.5%. Inga Lindstrom: Sven, Amore Mio ha convinto 1.085.000 spettatori (11.7%). Su Rai2 Dribbling Europei ha ottenuto 573.000 spettatori e il 4.5%. Il Tour de France ha radunato 1.073.000 spettatori (10.1%), nella Diretta, e 1.653.000 spettatori (17.5%) all’Arrivo dalle 16.22 alle 17.27. Toureplay ha convinto 681.000 spettatori (7.6%).

spagna georgia 4

Su Italia1 E-Planet raccoglie 429.000 spettatori (3.5%) mentre Scuola di Polizia 5 – Destinazione Miami ha registrato 464.000 spettatori (4.4%). Superman & Lois colleziona 217.000 spettatori (2.3%), nel primo episodio, e 205.000 spettatori (2.3%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.984.000 spettatori con il 16%. Moonrise Kingdom – Una Fuga d’Amore ha ottenuto 424.000 spettatori (4%). Kilimangiaro C0llection ha raccolto 595.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Il Corsaro Nero ha registrato 276.000 spettatori (2.7%).

segreti di famiglia 2

Su La7 Bell’Italia in Viaggio è visto da 227.000 spettatori (2%) e Eden – Un Pianeta da Salvare arriva a 236.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 la gara di Moto GP appassiona 1.205.000 spettatori (10.4%) mentre Zona Rossa raccoglie 438.000 spettatori con il 4.2%. Su Sky la gara di Moto GP segna 322.000 spettatori (2.7%) su Sky Moto Gp e (rilevazione iniziata alle 13.43) e 304.000 spettatori (2.6%) su Sky Sport Uno (rilevazione iniziata alle 13.59). Su Sky Sport F1 il Gran Premio di Formula1 ha ottenuto 553.000 spettatori e il 5.4%.

Seconda Serata

spagna georgia 3

Su Rai1 Notti Europee ha conquistato un ascolto di 1.014.000 spettatori (share del 12.8%). La replica della partita Spagna-Georgia segna 266.000 spettatori e il 7.6%. Su Canale5 Station 19 raccoglie 763.000 spettatori con il 12.2%. Su Rai2 Il Destino do Ruby ha raccolto 565.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Italiano Medio segna un netto di 306.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai3 Dilemmi ha raggiunto 462.000 spettatori (5%) mentre TG3 Mondo è visto da 358.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 Night Hunter la scelta di 121.000 spettatori (3%) nella parte rilevata fino all’1.59. Su La7 Worth: il Patto segna 34.000 spettatori (1.2%) nella prima parte.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.448.000 (27.1%)

Ore 20:00 3.272.000 (24.2%)

spagna georgia 2

TG2

Ore 13:00 1.309.000 (10.9%)

Ore 20:30 1.027.000 (%7.1)

TG3

Ore 14:15 1.493.000 (12.7%)

Ore 19:00 1.348.000 (12.4%)

TG5

Ore 13:00 2.546.000 (20.8%)

Ore 20:00 2.409.000 (17.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 925.000 (9.2%)

Ore 18:30 455.000 (4.8%)

TG4

Ore 11:55 342.000 (4.2%)

Ore 18:55 477.000 (4.4%)

TG LA7

spagna georgia 1

Ore 13:30 620.000 (4.9%)

Ore 20:00 978.000 (7%)

segreti di famiglia 1