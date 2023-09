PIPPITEL! – LA PRIMA SERATA DI IERI È STATA DOMINATA DALLA FINALE DI CAMPIONATI EUROPEI DI PALLAVOLO. LA SCONFITTA DELL'ITALIA HA TOTALIZZATO, SU RAI1, UNA MEDIA DI 4.173.000 SPETTATORI PARI AL 25.3% DI SHARE - IL FILM DI CANALE5 "ODIO L’ESTATE" HA RACCOLTO UNA MEDIA DI 1.760.000 SPETTATORI (12.1%) - NEL POMERIGGIO LO SCONTRO FRA ALBERTO MATANO SU RAI1 E SILVIA TOFFANIN SU CANALE5, CHE HA VISTO VINCITRICE ASSOLUTA LA SECONDA - "IN ONDA" (4.8%) - "STASERA ITALIA WEEKEND" (4.9%) -"TG2 POST" (4.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

italia polonia leon

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 16 settembre 2023, in prima serata, vedono il dominio della finale dei Campionati Europei di Pallavolo. La sconfitta per 3 a 0 dell'Italia contro la Polonia ha totalizzato su Rai1 una media di 4.173.000 spettatori pari al 25.3% di share.

Il film di Canale5 Odio l’Estate, con Aldo Giovanni e Giacomo, ha raccolto una media di 1.760.000 spettatori e il 12.1% di share. Per l'approfondimento, In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 ha invece siglato il 4.5% con 750.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Italia-Polonia - Pallavolo (Rai1) - 4.173.000

2) Odio l'estate (Canale5) - 1.760.000

lucchetta italia polonia

3) L'era glaciale (Italia1) - 830.000

4) In Onda Prima Serata (La7) - 750.000

5) Il mistero Henri Pick (Rai3) - 634.000

6) Impossibile da uccidere (Rai2) - 633.000

7) Rocky (Rete4) - 480.000

8) 4 Ristoranti (Tv8) - 383.000

9) Best of Eden (La7, dopo in Onda) - 353.000

10) Faking it - Bugie o verità (Nove) - 304.000

FINALE CAMPIONATI EUROPEI DI PALLAVOLO - ITALIA POLONIA

In access prime time, Paperissima Sprint Estate su Canale5 totalizza 2.405.000 spettatori con il 14.4%, mentre per l'approfondimento Aprile e Telese su La7 con In Onda segnano il 4.8% con 791.000 spettatori, Augusto Minzolini con Stasera Italia Weekend su Rete4 raccoglie il 4.9% con 774.000 e il 4.4% con 743.000, e Tg2 Post Estate segna 712.000 teste con il 4.2%.

Al pomeriggio, da segnalare lo scontro inedito fra Alberto Matano su Rai1 e Silvia Toffanin su Canale5, che ha visto vincitrice assoluta la seconda. Il primo speciale de La Vita in Diretta ha infatti siglato il 9.0% con 797.000 spettatori nella presentazione, l'11.1% con 979.000 nella prima parte e il 13.8% con 1.262.000 nella seconda. Lady Berlusconi ha invece prevalso con Verissimo conquistando il 23.2% con 2.048.000 appassionati e il 18.7% con 1.679.000 con Verissimo - Giri di Valzer.

italia polonia

Prima Serata

Rai1: Campionati Europei di Pallavolo - Italia-Polonia (Finale) 4.173.000 (25.3%). Canale5: Odio l’Estate 1.760.000 (12.1%). Rai2: Impossibile da Uccidere 633.000 (4%). Italia1: L’Era Glaciale 827.000 (5%). Rai3: Il mistero Henri Pick 634.000 (4%). Rete4: Rocky 480.000 (3.4%). La7: In Onda Prima Serata 750.000 (4.5%). Best Eden – Un pianeta da salvare 353.000 (2.3%). Tv8: 4 Ristoranti 383.000 (2.3%). Nove: Faking It – Bugie o verità?304.000 (2%).

Access Prime Time

FINALE CAMPIONATI EUROPEI DI PALLAVOLO - ITALIA POLONIA

Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.405.000 (14.4%). Rai2: Tg2 Post Estate 712.000 (4.2%). Italia1: N.C.I.S. 1.073.000 (6.6%). Rai3: Illuminate 391.000 (2.4%). Rete4: Stasera Italia Weekend 774.000 (4.9%) nella prima parte, 743.000 (4.4%) nella seconda. La7: In Onda 791.000 (4.8%). Tv8: 4 Hotel 354.000 (2.2%). Nove: Only Fun Comico Show 258.000 (1.7%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.162.000 (20.3%), Reazione a Catena 3.109.000 (25.1%). Canale5: Caduta Libera Story – Inizia la Sfida 1.497.000 (14.6%), Caduta Libera Story 1.754.000 (14.5%). Rai2: N.C.I.S. Los Angeles 310.000 (2.7%), 562.000 (3.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 343.000 (3.1%) e C.S.I. Miami 498.000 (3.6%). Rai3: Tg Regione 1.668.000 (12.8%), Blob599.000 (4%). Rete4: Tempesta d’Amore 557.000 (3.8%). La7: The Woman 154.000 (1.5%). Tv8: Gran Premio di Singapore di Formula1 (Qualifiche) 657.000 (6%).

odio l'estate

Seconda Serata

Rai1: L’Allieva 589.000 (8.3%) nel primo episodio, 427.000 (10.3%), nel secondo. Canale5: Tg5 Notte 722.000 (9.9%). Rai2: Tg2 Dossier 285.000 (2.8%), Tg2 Storie 164.000 (2.6%). Italia1: Smallfoot – Il Mio Amico delle Nevi 408.000 (3.6%). Rai3: Tg3 Mondo 352.000 (3.1%). Rete4: Sessomatto 170.000 (3.7%). La7: Campionato di calcio dell'Arabia Saudita - Al Ahli – Al Taawooun116.000 (1.4%). Tv8: Un Sogno in Affitto 260.000 (2.2%). Nove: Un Delitto Senza Corpo 235.000 (3.6%), Il Curioso Caso di Natalia Grace 160.000 (5.4%).

DAYTIME

Mattina

aldo giovanni e giacomo odio l'estate

Rai1: Il Caffè 138.000 (7.9%). Rai Parlamento – Settegiorni 343.000 (10.4%). Tg1 Ore 8.00 811.000 (17.7%), Tg1 Dialogo 832.000 (16.9%), Uno Mattina in Famiglia 995.000 (21.4%) nella prima parte, 769.000 (18.6%) nella seconda, Buongiorno Benessere 790.000 (17.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 445.000 (18.4%), Tg5 Mattina 1.084.000 (22.8%), X Style 505.000 (11.1%), Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo 401.000 (9.6%).

Rai2: Radio 2 Social Club 146.000 (3.2%), Italia Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 152.000 (3.7%). Italia1: Friends 72.000 (1.5%) nel primo episodio, 70.000 (1.6%) nel secondo, 71.000 (1.7%) nel terzo, Will & Grace 90.000 (2.2%) nel primo episodio, 115.000 (2.7%) nel secondo. Rai3: Agorà Weekend 160.000 (3.3%), Mi Manda Rai3 197.000 (4.6%), presentazione 173.000 (3.8%). Rete4: Totò e Marcellino 144.000 (3.2%). La7: Omnibus (News) 139.000 (4.7%), Omnibus (Dibattito) 173.000 (3.7%), Coffee Break 172.000 (4.1%).

Mezzogiorno

marianna aprile luca telese

Rai1: Linea Verde Explora 882.000 (15.9%), Linea Verde Bike 1.210.000 (16.9%), Linea Verde Life 1.896.000 (17.7%) nella prima parte. Canale5: Super Partes - Movimento 5 Stelle 421.000 (9.5%), Forum 897.000 (12.9%). Rai2: Saranno Cuochi 157.000 (2.9%), Felicità – La Stagione dell’Amicizia e del Rispetto 305.000 (3.6%).

Italia1: Mom 135.000 (2.9%) nel primo episodio, 170.000 (3.1%) nel secondo, 208.000 (2.9%) nel terzo, Sport Mediaset 921.000 (7.3%). Rai3: Storia delle nostre città193.000 (3.7%), Tg3 Ore 12.00 617.000 (8.5%), Aspettando Il Provinciale 585.000 (4.5%). Rete4: Il Segreto 166.000 (1.7%), La Signora in Giallo 510.000 (4.1%). La7: L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 94.000 (1.9%), Like – Tutto Ciò che Piace Best 122.000 (1%).

Pomeriggio

luca telese marianna aprile in onda 3

Rai1: Linea Blu 1.533.000 (12.6%), Passaggio a Nord Ovest 978.000 (9.4%), A Sua Immagine 684.000 (7.2%) nella prima parte, 720.000 (8.1%) nella seconda, Tg1 726.000 (8.3%), La Vita in Diretta 797.000 (9%), nella presentazione, 979.000 (11.1%) nella prima parte, 1.262.000 (13.8%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.477.000 (19.9%), Terra Amara 2.458.000 (22.9%), Verissimo 2.048.000 (23.2%), Verissimo (Giri di Valzer) 1.679.000 (18.7%).

Rai2: Darrow & Darrow 241.000 (2.1%), Top – Tutto Quanto Fa Tendenza 203.000 (2.1%), Dreams Road 243.000 (2.8%), La Zampata 182.000 (2.1%). Italia1: Freedom 486.000 (4.1%), La Brea 273.000 (2.8%) nel primo episodio, 278.000 (3.2%) nel secondo, 266.000 (3%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 2.357.000 (18.5%), Ribelli 685.000 (6.5%), Hudson e Rex 301.000 (3.1%) nel primo episodio, 293.000 (3.3%) nel secondo, Presa Diretta 418.000 (4.6%), presentazione 311.000 (3.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 514.000 (4.4%). La7: Harry ti Presento Sally 216.000 (2%).

silvia Toffanin

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.163.000 (24.2%)

20.00 - 3.839.000 (25.8%)

TG2

13.00 - 1.299.000 (10.9%)

20.30 - 1.297.000 (8.1%)

TG3

14.25 - 1.625.000 (13.4%)

19.00 - 1.246.000 (11%)

TG4

11.55 - 424.000 (6%)

18.55 - 489.000 (4.2%)

TG5

13.00 - 2.744.000 (22.7%)

alberto matano - la vita in diretta

20.00 - 2.892.000 (19.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.232.000 (12.8%)

18.30 - 391.000 (4.1%)

TGLA7

13.30 - 550.000 (4.2%)

20.00 - 854.000 (5.7%)