PIPPITEL! – LA PRIMA SERATA DI IERI SE LA AGGIUDICA LA REPLICA DI “SOGNO E SON DESTO”, SU RAI1, CON MASSIMO RANIERI CHE RACCOGLIE IL 13.4% DI SHARE (1,6 MILIONI DI SPETTATORI) – IL FILM SU CANALE 5, “LA CONSEGUENZA”, APPASSIONA 1,4 MILIONI DI PERSONE (11.7% DI SHARE) – TERZO PROGRAMMA PIÙ VISTO DELLA SERATA, IL BELL'OMAGGIO A MICHELA MURGIA DI MARIANNA APRILE E LUCA TELESE A “IN ONDA” SU LA7, 6.5% - "TECHETECHETÈ" 20.5% - "CONTROCORRENTE" (5% E 5.8%) - “TG2 POST” 3.9%.

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 11 agosto 2023 vedono, in prima serata, la replica di Sogno e son desto con Massimo Ranieri raccogliere solo il 13.4% di share con 1.621.000 spettatori, quanto basta però per prevalere sul film di Canale5 con Keira Knightley, La conseguenza, fermatosi a 1.463.000 con l'11.7%.

Terzo programma più visto della serata, il bell'omaggio di Michela Murgia di Marianna Aprile, Luca Telese e Tomaso Montanari a In Onda su La7, con i suoi 898.000 e il 6.5%, mentre su Rete4 la replica di Terzo Indizio su Rete4 totalizza 873.000 individui all'ascolto e l'8,1%.

La Coppa Italia con Bologna-Cesena su Italia1 ha totalizzato il 5.4%, mentre sul 20 il match Genoa-Modena ha raccolto il 2.2%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Sogno e son desto (Rai1) - 1.621.000

2) La conseguenza (Canale5) - 1.463.000

3) In Onda - Prima serata (La7) - 898.000

4) Terzo Indizio (Rete4) - 873.000

5) Coppa Italia - Bologna-Cesena (Italia1) - 689.000

6) Il grande paese (Rai3) - 548.000

7) Professor T (Rai2) - 505.000

8) Baby Boom (La7 - dopo In Onda) - 395.000

9) Diciamoci la verità (Nove) - 368.000

10) I delitti del BarLume (Tv8) - 353.000

11) Coppa Italia - Genoa-Modena (20) - 287.000

In access prime time, su Rai1 Techetechetè segna il 20.5%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate sigla il 15%. Per l'approfondimento, In Onda Estate su La7 raccoglie il 5.9%, mentre su Rete4 Controcorrente con l'addio commosso di Veronica Gentili in partenza per Le Iene raduna il 5% nella prima parte e il 5.8% nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post Estate si ferma al 3.9%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Sogno e Son Desto 1.621.000 (13.4%). Canale5: La conseguenza 1.463.000 (11.7%). Rai2: Professor T 505.000 (4%). Italia1: Coppa Italia – Bologna-Cesena 689.000 (5.4%). Rai3: Il grande Paese 548.000 (4.8%). Rete4: Il Terzo Indizio 873.000 (8.1%). La7: In Onda – Prima Serata a 898.000 (6.5%), Baby Boom 395.000 (3.5%). Tv8: I Delitti del BarLume 353.000 (3.8%). Nove: Diciamoci la Verità 368.000 (3.3%). 20: Coppa Italia – Genoa-Modena 287.000 (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.887.000 (20.5%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.117.000 (15%). Rai2: Tg2 Post Estate 551.000 (3.9%). Italia1: Coppa Italia Live 323.000 (2.4%). Rai3: Quante Storie 671.000 (5.1%), Un Posto al Sole 1.182.000 (8.3%). Rete4: Controcorrente Estate 688.000 (5%) nella prima parte, 820.000 (5.8%) nella seconda. La7: In Onda Estate 830.000 (5.9%). Tv8: 4 Hotel 390.000 (2.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 295.000 (2.1%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.058.000 (23.4%), Reazione a Catena 2.978.000 (27.7%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.008.000 (12.1%), The Wall 1.478.000 (14.3%). Rai2: Hawaii Five-0 290.000 (2.9%) nel primo episodio, 494.000 (4.1%) nel secondo. Italia1: Coppa Italia – Udinese-Catanzaro 384.000 (4.2%). Rai3: Tg Regione 1.604.000 (14.2%), Blob 639.000 (5.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 527.000 (4.2%). La7: Padre Brown 98.000 (1.2%) nel primo episodio, 141.000 (1.4%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 195.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 284.000 (2.3%). 20: Coppa Italia – Frosinone-Pisa 101.000 (1.2%).

Seconda Serata

Rai1: Codice – La Vita è Digitale 345.000 (6%). Canale5: Speciale – Giffoni 53: Indispensabili 344.000 (5%). Rai2: Calcio Totale Estate232.000 (2.9%). Italia1: Coppa Italia Live 250.000 (2.9%). Rai3: Otto Ore non sono un Giorno 45.000 (1.3%). Rete4: All Rise 250.000 (5.6%). La7: Io e Annie 78.000 (2.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 209.000 (11.4%), Tg1 Ore 7.00 7 382.000 (14.3%), TgUnomattina Estate 632.000 (17.1%), Tg1 Ore 8.00 828.000 (20.8%), Unomattina Estate 671.000 (16.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 419.000 (18.4%), Tg5 Mattina 860.000 (21.7%), Morning News 789.000 (20.7%) nella prima parte, 700.000 (19.1%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 145.000 (3.7%), Radio2 Happy Family 139.000 (3.6%), Campionati Mondiali Femminili di Calcio – Giappone-Svezia 115.000 (3%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 103.000 (2.7%) nel primo episodio, 73.000 (2%) nel secondo, C.S.I. New York 133.000 (3.5%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate 158.000 (4.1%), presentazione 166.000 (4.1%), Agorà Extra 153.000(4.1%), Elisir – A Gentile Richiesta 147.000 (4%). Rete4: Sabato, domenica e lunedì 50.000 (1.3%). La7: Omnibus 100.000 (2.8%), Coffee Break Estate di 117.000 (3.2%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.147.000 (17.3%), Camper 1.560.000 (16.6%). Canale5: Forum 1.074.000 (17.7%). Rai2: Tg Sport 175.000 (3.3%), Un Ciclone in Convento 360.000 (4.6%). Italia1: C.S.I. New York 217.000 (4%), Sport Mediaset 677.000 (6.3%). Rai3: Doc Martin 230.000 (5.1%), Tg3 Ore 12.00 12 500.000 (8.2%), Quante Storie 352.000 (4.4%) nella prima parte, 316.000 (3.2%) nella seconda, Passato e Presente 365.000 (3.3%). Rete4: Carabinieri 5 97.000 (2.4%), Il Segreto 151.000 (1.8%, La Signora del West 252.000 (2.4%). La7: L’Aria che Tira Estate 141.000 (3.2%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 263.000 (3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.848.000 (17.2%), Don Matteo 11 1.114.000 (11.3%) nel primo episodio, 1.060.000 (13.1%) nel secondo, Sei Sorelle 798.000 (10.8%), Tg1 889.000 (12.3%), Estate in Diretta 1.367.000 (17.8%), presentazione 1.008.000 (14.1%). Canale5: Beautiful 2.382.000 (22.1%), Terra Amara 2.439.000 (24.4%), La Promessa 1.954.000 (23.3%), My Home My Destiny 1.559.000 (20.8%), Un Altro Domani 983.000 (13.2%). Rai2: Campionati Mondiali Femminili di Calcio 238.000 (2.3%), Campionati Mondiali di Ciclismo 564.000 (7.5%).

Italia1: I Simpson 470.000 (4.4%) nel primo episodio, 469.000 (4.6%) nel secondo, I Griffin 363.000 (3.8%) nel primo episodio, 245.000 (2.9%) nel secondo, N.C.I.S. New Orleans 214.000 (2.8%) nel primo episodio, 220.000 (3%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 1.879.000 (17.8%), Superquark Più 435.000 (5.2%) nella prima parte, 393.000 (4.9%) nella seconda, Overland 529.000 (7.4%), Geo Magazine 649.000 (8.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 540.000 (5.6%), Tg4 – Diario del Giorno 383.000 (5%), Ulisse contro Ercole 254.000 (3.4%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 206.000 (2.5%), La7 Doc 109.000 (1.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.558.000 (23.2%)

20.00 - 3.270.000 (25.9%)

TG2

13.00 - 1.289.000 (12.4%)

20.30 - 908.000 (6.6%)

TG3

14.25 - 1.195.000 (11.9%)

19.00 - 1.117.000 (11.5%)

TG4

11.55 - 345.000 (5.6%)

18.55 - 425.000 (4.3%)

TG5

13.00 - 2.559.000 (24.3%)

20.00 - 2.423.000 (18.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 983.000 (11.5%)

TGLA7

13.30 - 461.000 (4.2%)

20.00 - 665.000 (5.2%)