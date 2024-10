PIPPITEL! – IN PRIMA SERATA RAI1 CON “SULLE ALI DELLA SPERANZA” RISCHIA DI FARSI SUPERARE DA “CHI L’HA VISTO?” SU RAI3: IL FILM FA L’11.4% CON 1.9 MILIONI DI TELEMORENTI. SU RAI3 LA SCIARELLI RINCORRE ALL’11.2% CON 1.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “IO CANTO” AL 17%. SU RETE4 GIORDANO FA IL 6.1% E VIENE SUPERATO DA CAZZULLO SU LA7 (7.2%) – VESPA (20.4%), DE MARTINO (25.5%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.3%), DAMILANO (5.9%), DEL DEBBIO (5.1%), GRUBER (8.1%), AMADEUS (3%)

Nella serata di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, su Rai1 Sulle ali della speranza ha interessato 1.974.000 spettatori pari all’11.44% di share. Su Canale5 Io Canto Generation ha conquistato 2.468.000 spettatori con uno share del 17% (Highlights a 920.000 e il 15.54%). Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 737.000 spettatori pari al 4.07%. Su Italia1 Gemini Man incolla davanti al video 731.000 spettatori (4.96%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.785.000 spettatori e l’11.21% (presentazione a 1.191.000 e il 5.83%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 833.000 spettatori (6.13%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.217.000 spettatori e il 7.23%. Su Tv8 la partita di Champions League – Barcellona-Bayern Monaco ottiene 971.000 spettatori con il 5.1%. Sul Nove Ex – Amici come prima! raduna 351.000 spettatori (2.2%). Sul 20 First Kill fa sintonizzare 275.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 I Fiumi di Porpora è scelto da 131.000 spettatori (0.7%).

Su Iris The Life of David Gale è seguito da 293.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiPremium Ballando con le Stelle, dopo Tutti in Pista (68.000 – 0.3%), sigla 120.000 spettatori (1.2%). Su La5 Temptation Island arriva a 135.000 spettatori e l’1.2%. Su RealTime Matrimonio a Prima Vista è la scelta di 602.000 spettatori (3.2%).

Access Prime Time

Sempre ottimo Casa a Prima Vista.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.052.000 spettatori (20.43%), mentre Affari Tuoi raduna 5.247.000 spettatori (25.52%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.756.000 spettatori pari al 13.39%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 598.000 spettatori con il 2.89%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.296.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio e 1.412.000 spettatori (6.95%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.197.000 spettatori (5.96%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.499.000 spettatori (7.25%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.036.000 spettatori e il 5.16% nella prima parte e 889.000 spettatori e il 4.28% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.687.000 spettatori (8.18%). Sul Nove Chissà chi è, dopo una prima parte di 16 minuti (426.000 – 2.1%), raccoglie 610.000 spettatori con il 3%. Su La5 Uomini e Donne arriva a 330.000 spettatori e l’1.6% (Finale a 332.000 e l’1.6%). Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 858.000 spettatori (4.2%).

Preserale

In crescita Don’t Forget the Lyrics.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.447.000 spettatori pari al 18.56%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.459.000 spettatori pari al 21.07%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.047.000 spettatori (17.07%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.326.000 spettatori (21.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (434.000 – 3.85%), Medici in Corsia totalizza 266.000 spettatori con l’1.87% nel primo episodio e 419.000 spettatori con il 2.29% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 363.000 spettatori (2.67%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 524.000 spettatori (3.03%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.737.000 spettatori (15.81%). A seguire Blob segna 1.028.000 spettatori (5.46%) e Viaggio in Italia sigla 947.000 spettatori (4.82%). Su Rete4 La Promessa interessa 864.000 spettatori (4.66%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 313.000 spettatori pari al 2.17%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 397.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (262.000 – 2.1%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 493.000 spettatori con il 2.6%.

Daytime Mattina

Quasi 9 punti tra TG1 e TG5 delle 8.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 418.000 spettatori con il 10.82% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 362.000 e il 10.99%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (863.000 – 17%), Unomattina intrattiene 837.000 spettatori con il 18.1% e Storie Italiane è seguito da 839.000 spettatori con il 18.92% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 620.000 spettatori con il 19.52% e TG5 Mattina delle 8 1.302.000 spettatori con il 25.6%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 1.020.000 spettatori con il 22.17% nella prima parte e 828.000 spettatori con il 19.15% nella seconda parte (I Saluti a 729.000 e il 15.87%).

Su Rai2 Binario 2 è visto da 109.000 spettatori (2.36%) e Video Box è seguito da 84.000 spettatori (1.63%). Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (182.000 – 3.57%), Radio2 Social Club raggiunge 212.000 spettatori (4.65%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 222.000 spettatori (4.96%) e TG2 Flash 263.000 spettatori (5.43%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 156.000 spettatori (3.22%) nel primo episodio e 158.000 spettatori (3.67%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 187.000 spettatori (3.94%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 367.000 spettatori (9.94%) e TGR Buongiorno Regione 592.000 spettatori (12.35%).

A seguire, dopo la presentazione (326.000 – 6.38%), Agorà intrattiene 274.000 spettatori (5.69%), mentre ReStart totalizza 183.000 spettatori (4.25%) ed Elisir, dopo la presentazione (175.000 – 4.07%), è scelto da 280.000 spettatori (5.93%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 113.000 spettatori (3.21%) e Terra Amara 252.000 spettatori (5.22%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 284.000 spettatori (6.41%). Su La7 Omnibus raduna 167.000 spettatori (4.31%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (236.000 – 4.89%), 226.000 spettatori (4.69%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 231.000 spettatori (5.2%).

Daytime Mezzogiorno

Daniele e Clerici si avvicinano a Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 924.000 spettatori (17.57%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.790.000 spettatori (17.98%). Su Canale5, dopo Grande Fratello (805.000 – 16.58%), Forum totalizza 1.384.000 spettatori con il 18.87%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (273.000 – 5.6%), I Fatti Vostri raduna 490.000 spettatori (8.4%) nella prima parte e 824.000 spettatori (8.52%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 274.000 spettatori (4.19%).

Dopo Studio Aperto, Grande Fratello interessa 590.000 spettatori (4.99%), mentre Sport Mediaset coinvolge 679.000 spettatori (5.48%) e 551.000 spettatori (4.53%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 265.000 spettatori (4.71%) e il TG3 delle 12 informa 778.000 spettatori (9.66%). A seguire Quante Storie conquista 680.000 spettatori (5.87%), mentre Passato e Presente è seguito da 462.000 spettatori (3.73%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 253.000 spettatori pari al 4.84% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 571.000 spettatori pari al 4.97%.

Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 329.000 spettatori con il 6.08% nella prima parte e 468.000 spettatori con il 4.56% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 102.000 spettatori (1.8%) e 4 Ristoranti 239.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 87.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 234.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne risale.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.421.000 – 19.84%), La Volta Buona colleziona 1.489.000 spettatori con il 12.39% nella presentazione Aspettando La Volta Buona e 1.476.000 spettatori con il 14.06%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.657.000 spettatori con il 19.14%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.386.000 – 16.54%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.694.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione e 2.065.000 spettatori con il 21.36%.

Su Canale5, dopo Grande Fratello (2.063.000 – 16-59%), Beautiful raggiunge 2.236.000 spettatori pari al 18.25% e Endless Love sigla 2.434.000 spettatori pari al 20.33%, mentre Uomini e Donne raduna 2.588.000 spettatori pari al 24.61% (Finale a 2.060.000 e il 22.65%) e Amici segna 1.592.000 spettatori pari al 18.49%. A seguire, dopo My Home My Destiny (1.374.000 – 16.51%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.200.000 spettatori pari al 14.19% nella prima parte e 1.218.000 spettatori pari al 12.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.141.000 e il 10.76%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 908.000 spettatori con il 7.81% e BellaMa’ intrattiene 581.000 spettatori con il 6.51%.

A seguire La Porta Magica è seguito da 228.000 spettatori con il 2.61%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 484.000 spettatori (3.97%) nel primo episodio, 469.000 spettatori (4.01%) nel secondo episodio e 373.000 spettatori (3.37%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 331.000 spettatori (3.53%) nel primo episodio e 399.000 spettatori (4.74%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 378.000 spettatori (4.12%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.255.000 spettatori (18.46%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 355.000 spettatori (3.53%). A seguire, dopo Aspettando Geo (561.000 – 6.69%), Geo conquista 1.126.000 spettatori (11.37%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 779.000 spettatori con il 6.76%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 545.000 spettatori con il 5.92%. A seguire Spie oltre il fronte sigla 338.000 spettatori con il 3.6%. Su La7, dopo la presentazione (510.000 – 4.34%), Tagadà è visto da 492.000 spettatori pari al 5.13% e 329.000 spettatori pari al 3.92% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 232.000 spettatori pari al 2.44%. Su Tv8 Segreti pericolosi segna 252.000 spettatori (2.1%), Il fidanzato dei miei sogni 159.000 spettatori (1.8%) e Sfortunata in amore 176.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Ho Vissuto con un Killer totalizza 119.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 126.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio, mentre Storie Criminali interessa 152.000 spettatori (1.7%).

Seconda Serata

La Gialappa’s al 5%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 356.000 spettatori con il 6.48%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 519.000 spettatori (12.6%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 429.000 spettatori pari al 3.55%. Su Italia1 Frammenti dal passato – Reminiscence segna 281.000 spettatori con il 6.45% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 528.000 spettatori (8.27%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 181.000 spettatori (5.3%). Su La7 La7 Doc è visto da 333.000 spettatori (4.15%). Su Tv8 Tv8 Champions Night arriva a 588.000 spettatori (4.6%), mentre Gialappa’s Night totalizza 362.000 spettatori (5%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raggiunge 109.000 spettatori e l’1.5%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.180.000 (25.59%) – h.13:30 4.094.000 (21.44%) – h.20

TG2 1.503.000 (12.56%) – h.13 962.000 (4.76%) – h.20:30

TG3 1.293.000 (10.94%) – h.14:25 2.205.000 (15.05%) – h.19

TG5 2.697.000 (22.34%) – h.13 3.888.000 (20.16%) – h.20

STUDIO APERTO 1.032.000 (10.16%) – h.12:25 474.000 (4.13%) – h.18:30

TG4 430.000 (5.72%) – h.11:55 568.000 (3.89%) – h.19

TGLA7 704.000 (5.7%) – h.13:30 1.491.000 (7.74%) – h.20

