PIPPITEL! – PRIMA SERATA AL RIBASSO PER LE AMMIRAGLIE: "LA COMPAGNIA DEL CIGNO 2" PERDE ANCORA, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.7%. BONOLIS CON "AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA" AL 14.2% - SU RAI 3 FAZIO AL 10.3%, SU LA7 BENE GILETTI AL 6.8% - AMADEUS (19.1%) LE PAPERE DI CANALE 5 (13.1%), MALE GENTILI SU RETE 4 (4.4%) – NEL POMERIGGIO LA D'URSO FA IL 9.9% E AFFONDA IN SOVRAPPOSIZIONE CON "DOMENICA IN" CHE CONQUISTA IL 18.6%

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, domenica 25 aprile 2021, su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato 3.390.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 23.55 – Avanti Un Altro Pure di Sera ha raccolto davanti al video 3.152.000 spettatori pari al 14.2% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.27: 2.804.000 – 10.6%). Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.216.000 spettatori (4.6%) mentre Bull ha ottenuto 992.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Bumblebee ha intrattenuto 1.290.000 spettatori con il 5.6% di share.

Su Rai3, preceduto da un’anteprima di 33 minuti (1.690.000 – 7.3%), Che Tempo Che Fa - dalle 20.39 alle 22.09 – ha raccolto davanti al video 2.679.000 spettatori (10.3%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.12 alle 23.27 – ha interessato 1.789.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 Il Miglio Verde è stato visto da 947.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 preceduto da una presentazione di 29 minuti (1.383.000 – 5.5%), Non è L’Arena ha interessato 1.717.000 spettatori con il 6.8%, nella prima parte in onda dalle 21.11 alle 22.55, e 1.445.000 spettatori con il 10.8%; nella seconda parte. Su Tv8 4 Hotel è stato seguito da 417.000 spettatori con il 2% di share. Sul Nove la prima puntata di Supernanny segna 428.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Alone raccoglie .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Bene Quattro Ristoranti.

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.944.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.384.000 spettatori con il 13.1%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.203.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.081.000 spettatori con il 4.4%, nella prima parte, e 997.000 spettatori con il 3.8%, nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 600.000 spettatori pari al 2.4% di share. Sul Nove Little Big Italy raccoglie 242.000 spettatori pari all’1%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.680.000 spettatori (16.6%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.884.000 spettatori (20%). Su Canale 5 Avanti Il Primo segna 1.814.000 spettatori (11.7%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.053.000 spettatori (16.1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 766.000 spettatori (5.1%), nella prima parte, e 1.082.000 spettatori (5.9%), nella seconda parte. Hawaii Five O segna 940.000 telespettatori (4.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 535.000 spettatori con il 3.1%. CSI ha totalizzato 614.000 spettatori (2.9%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 755..000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 TGR ha informato 2.937.000 spettatori con il 14.3%. Su La7 Doc D – Day Il Giorno più lungo ha appassionato 223.000 spettatori (share dell’1.4%).

Daytime Mattina

Il Papa su Rai1 al 20.6%, su Canale 5 all’8.5%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 308.000 spettatori con il 14.5%, nella presentazione dalle 6.30 alle 6.58, 761.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte, e 1.437.000 spettatori con il 21.8% nella seconda parte di 23 minuti. Dalle 8.51 alle 11.08, TG1: Santa Messa Presieduta da Papa Francesco raccoglie 1.699.000 spettatori con il 20.6%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.895.000 spettatori pari ad uno share del 19.6%.

Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.076.000 spettatori con il 17.7% e la Santa Messa Celebrata dal Papa raccoglie un ascolto di 702.000 telespettatori con l’8.5% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 132.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Legacies segna 259.000 spettatori con il 3.3% e 191.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 429..000 spettatori con il 5.2% di share.

A seguire Le Parole per Dirlo raccoglie 322.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 191.000 spettatori (2.3%) e 235.000 spettatori (2.7%) nei due episodi di messa in onda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 113.000 spettatori con il 3.5% di share nelle News e 289.000 spettatori con il 4.2% di share nel Dibattito. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 95.000 spettatori con l’1.1% di share.

Daytime Mezzogiorno

Record Melaverde (senza la concorrenza di Linea Verde).

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.403.000 spettatori (21.4%). TG1: Anniversario della Liberazione ha intrattenuto 2.682.000 spettatori (17.7%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 1.121.000 spettatori con l’11.9% e Melaverde 2.250.000 con il 17.5%. Su Rai2 The Coroner ha ottenuto 265.000 spettatori con il 2.8% mentre Un Ciclone in Convento ha convinto 473.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Legacies segna il 2% con 179.000 spettatori.

Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 935.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 TG3 registra 760.000 spettatori con uno share del 6.4%. Il Posto Giusto in replica segna 354.000 spettatori con il 2%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha ottenuto 356.000 spettatori con il 3.9%. Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 453.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto 72.000 spettatori con lo 0.7% di share. L’Aria che Tira – Il Diario segna 163.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.108.000 spettatori pari ad uno share del 18.6%, nella prima parte, e 2.687.000 spettatori pari ad uno share del 17.9%, nella seconda parte dalle 14.59 alle 17.04.

Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.001.000 spettatori pari al 14.6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 3.020.000 spettatori con il 17.2%. Beautiful ha raccolto 2.516.000 spettatori (14.6%). A seguire Il Segreto ha appassionato 1.918.000 spettatori con l’11.4%. Preceduta da una presentazione di 28 minuti (1.673.000 – 10.3%), Domenica Live ha appassionato 1.471.000 spettatori (9.9%), nella parte Attualità, 1.750.000 spettatori (13.2%), dalle 17.04 alle 17.48, e 1.905.000 spettatori (13.6%) dalle 17.52 alle 18.28 (Ultima Sorpresa: 1.486.000 – 10.2%).

Su Rai2 Quelli che ha convinto .000 spettatori (%). Quelli che il calcio segna il % con 000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 Magnum PI raccoglie .000 spettatori. A seguire Lethal Weapon ha convinto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato .000 spettatori con il %. Kilimangiaro ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato .000 spettatori (share dell’%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 627.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Canale 5 dopo il TG5 Notte (822.000 – 9.1%), Il Cardellino (prima parte) ha intrattenuto 405.000 spettatori con l’8.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 785.000 spettatori con il 5.6% (presentazione dalle 21.41 alle 23.06: 832.000 – 3.7%) mentre L’Altra DS ha raccolto 242.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 Pressing Serie A segna un netto di 419.000 ascoltatori con il 6.4% di share (Highlights: 547.000 – 4.4%). Su Rai 3 Cominciamo Bene è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 TG4 Ultima Ora è la scelta di 164.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 La Notte degli Oscar – dalle o.15 all’1.59 – segna 190.000 spettatori e il 3.2%.

