PIPPITEL! – PRIMA SERATA SONNOLENTA IN TV: SU RAI1 “TRA LE ONDE DELLE HAWAII” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON UN MAGRO 13.8% DI SHARE MENTRE SU CANALE5 “SIGNORA VOLPE” SI FERMA AL 9.3% . SU RAI2 “DELITTI IN PARADISO” FA L’8.1% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 7.5% - “TECHETECHETÈ” (18.9%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15.4%) – APRILE E TELESE (6.7%) GENTILI (4.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata estiva sempre più sonnolenta, quella di ieri mercoledì 2 agosto 2023, nella quale Rai1 e Canale5 hanno come di consueto fatto a gara a chi trasmetteva il film più sconosciuto e la serie più ignota. Gli ascolti Tv e i dati Auditel hanno premiato l'ammiraglia Rai che, con la non pervenuta pellicola Tra le onde delle Hawaii, ha totalizzato 1.918.000 spettatori con il 13.8% di share, battendo facilmente la serie di Canale5 Signora Volpe, e i suoi 1.257.000 affezionati e pari al 9.3%. Non molto distante da un'altra serie, Delitti in Paradiso in onda su Rai2, che ha invece divertito 1.179.000 appassionati con uno share dell'8.1%.

Unico canale acceso sull'attualità in prime time, Rete4 con Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi ha totalizzato il 7.5% con 842.000 individui all'ascolto, mentre il programma di Alessandro Barbero, Nel secolo breve - 1948: Berlino e l'inizio della guerra fredda ne ha siglati 795.000 con il 5.7%. Bene il film di La7, L'uomo della pioggia, che all'ennesimo passaggio raccoglie 636.000 teste con il 5.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Tra le onde delle Hawaii (Rai1) - 1.918.000

Signora Volpe (Canale5) - 1.257.000

Delitti in Paradiso (Rai2) - 1.179.000

Zona Bianca (Rete4) - 842.000

Nel secolo breve (Rai3) - 795.000

L'uomo della pioggia (La7) 636.000

Freedom Summer (Italia1) - 623.000

Per un pugno di dollari (Nove) 402.000

Name that tune - Indovina la canzone (Tv8) - 346.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 porta a casa il 18.9%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate si assesta sul 15.4%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 totalizzano il 6.7%, Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 il 4.8% e il 4.7% e Tg2 Post Estate il 4.6%.

In seconda serata su Rai2, consolida i risultati il programma Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta. Voluto dal direttore Marcello Ciannamea, il talk tutto al femminile totalizza il 6.3% confermandosi al momento uno dei programmi con share più alto della Seconda Rete a tarda sera. Nel preserale di Rai1, sono sempre estremamente positivi i numeri di Marco Liorni che, con il suo Reazione a Catena, spopola al 29% di share. Al mattino sempre sulla Prima Rete, i Campionati Mondiali Femminili di Calcio con la squadra azzurra battuta dal Sudafrica hanno siglato il 22.3%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Tra le onde delle Hawaii 1.918.000 (13.8%). Canale5: Signora Volpe 1.257.000 (9.3%). Rai2: Delitti in Paradiso 1.179.000 (8.1%), 951.000 (8.3%). Italia1: Freedom Summer 623.000 (5.3%), presentazione 559.000 (3.8%). Rai3: Nel secolo breve – 1948: Berlino e l’inizio della Guerra Fredda 795.000 (5.7%). Rete4: Zona Bianca 842.000 (7.5%). La7: L’uomo della pioggia 636.000 (5.1%). Tv8: Name that Tune – Indovina la Canzone 364.000 (3.1%). Nove: Per un pugno di dollari 402.000 (3%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.838.000 (18.9%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.135.000 (14.9%). Rai2: Tg2 Post Estate 693.000 (4.6%). Italia1: C.S.I. Miami 810.000 (5.5%). Rai3: Via dei Matti n° 0 782.000 (5.5%), Un Posto al Sole 1.376.000 (9%). Rete4: Controcorrente Estate 695.000 (4.8%) nella prima parte, 720.000 (4.7%) nella seconda. La7: In Onda Estate 1.007.000 (6.7%). Tv8: 4 Hotel 305.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più 405.000 (2.7%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.179.000 (24.5%), Reazione a Catena 3.217.000 (29%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.105.000 (13.2%), Caduta Libera 1.600.000 (15%). Rai2: Hawaii Five-0 336.000 (3.3%) nel primo episodio, 558.000 (4.3%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 354.000 (3.7%), C.S.I. Miami 442.000 (3.6%). Rai3: Tg Regione 1.544.000 (13.1%), Blob 671.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 586.000 (4.3%). La7: Padre Brown 103.000 (1.4%) nel primo episodio, 117.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 178.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 338.000 (2.7%).

Seconda Serata

Rai1: Il mondo con gli occhi di Overland 673.000 (7.5%). Canale5: Madri – Una Vita d’Amore 433.000 (6.2%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 399.000 (6.3%). Italia1: La storia proibita 188.000 (4.1%). Rai3: Tg3 Linea Notte Estate 350.000 (3.3%). Rete4: Public Enemy – Un uomo in fuga 178.000 (5.3%). La7: Yellowstone 117.000 (2.1%) nel primo episodio, 56.000 (1.8%) nel secondo.

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 256.000 (11.6%), Tg1 Ore 7.00 471.000 (15.8%), TgUnomattina Estate 689.000 (18.8%) Tg1 Ore 8.00 933.000 (23.2%), Campionati Mondiali Femminili di Calcio – Sudafrica-Italia 907.000 (22.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 478.000 (19.1%), Tg5 Mattina 854.000 (21.3%), Morning News 625.000 (15.6%) nella prima parte, 712.000 (17.9%) nella seconda. Rai2: Le Indagini di Haley Dean 58.000 (1.6%), Tg2 Ore 8.30 129.000 (3.3%), Radio2 Happy Family 203.000 (5.1%), Tg2 Dossier 142.000 (3.4%), Tg2 Flash a 193.000 (4.3%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 112.000 (2.8%) nel primo episodio, 165.000 (4.2%) nel secondo, C.S.I. New York 137.000 (3.2%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate 208.000 (5.2%), presentazione 146.000 (3.6%), Agorà Extra 168.000 (4.2%), Elisir – A Gentile Richiesta 179.000 (4.4%). Rete4: Agenzia Rockford 54.000 (1.4%), Detective in Corsia 68.000 (1.7%). La7: Omnibus 140.000 (3.8%), Coffee Break Estate di 85.000 (2.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Unomattina Estate, 652.000 (13.3%), Camper in Viaggio 1.082.000 (15.8%), Camper 1.477.000 (15%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.262.000 (19.7%). Rai2: Dream Hotel – Sri Lanka 348.000 (5.3%). Italia1: C.S.I. New York 240.000 (4.2%), Sport Mediaset 758.000 (6.7%). Rai3: Doc Martin 284.000 (6%), Tg3 Ore 12.00 513.000 (7.9%), Quante Storie 363.000 (4.4%) nella prima parte, 401.000 (3.9%) nella seconda, Passato e Presente 454.000 (4%). Rete4: Carabinieri 5 162.000 (3.6%), Il Segreto 184.000 (2.1%), La Signora del West 286.000 (2.6%). La7: L’Aria che Tira Estate 168.000 (3.5%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 308.000 (3.4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.836.000 (16.5%), Don Matteo 10 1.094.000 (10.7%) nel primo episodio, 1.052.000 (12.9%) nel secondo, Sei Sorelle 741.000 (10.6%), Tg1 871.000 (13.1%), Estate in Diretta 1.482.000 (20.3%), presentazione 1.043.000 (15.4%). Canale5: Beautiful 2.411.000 (21.3%), Terra Amara 2.367.000 (22.4%), La Promessa 1.934.000 (21.7%), My Home My Destiny 1.505.000 (20.8%), Un Altro Domani 1.029.000 (14.7%). Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 266.000 (2.5%), Squadra Speciale Cobra 11 222.000 (2.4%), I Misteri di Martha’s Vineyard 273.000 (3.7%), Candice Renoir 250.000 (3.6%). Italia1: I Simpson 489.000 (4.4%) nel primo episodio, 492.000 (4.8%) nel secondo, I Griffin 436.000 (4.7%), Magnum P.I. 318.000 (4%) nel primo episodio, 351.000 (5.2%) nel secondo, Person of Interest 301.000 (4.3%).

Rai3: Tg Regione 2.036.000 (18.6%), Superquark più 324.000 (4.7%) nella prima parte, 396.000 (5.9%) nella seconda, Overland 609.000 (8.8%), Geo Magazine 765.000 (10.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 639.000 (6.4%), Tg4 – Diario del Giorno 378.000 (5%). Le nostre verità – Bologna – 02.08.1980 197.000 (2.9%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 227.000 (2.7%), C’era una volta… il Novecento 159.000 (2.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.537.000 (22.2%)

20.00 - 3.392.000 (25.2%)

TG2

13.00 - 1.420.000 (13.1%)

20.30 - 963.000 (6.6%)

TG3

14.25 - 1.474.000 (14.2%)

19.00 - 1.193.000 (12%)

TG4

11.55 - 338.000 (5.2%)

18.55 - 408.000 (4%)

TG5

13.00 - 2.562.000 (23.3%)

20.00 - 2.608.000 (19.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.047.000 (11.7%)

18.30 - 432.000 (5.4%)

TGLA7

13.30 - 514.000 (4.5%)

20.00 - 799.000 (5.9%)

