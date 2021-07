PIPPITEL! – GLI PSICODRAMMI TRA FIDANZATE CORNUTE E PARTNER TROGLODITI CONQUISTANO LA PRIMA SERATA: SU CANALE5 “TEMPTATION ISLAND” FA IL 21.5% E INCOLLA ALLA TV OLTRE 3 MILIONI DI SPETTATORI – LA FESTICCIOLA SU RAI 1 DI “NOTTE AZZURRA” NON VA OLTRE IL 15.7% - SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” 4.9%, “REPORT” IN REPLICA AL 7.5% - VOLA TECHETECHETÈ CON LA NAZIONALE (21.4%) - SU LA7 DE GREGORIO-PARENZO (5.7%) GENTILI (5.1%) – GLI AZZURRI METTONO LE ALI AL DAYTIME DI RAI 1

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

temptation island 13

Nella serata di ieri, lunedì 12 luglio 2021, su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.22 – lo speciale Notte Azzurra ha appassionato 2.969.000 spettatori pari al 15.7%. Su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.52 – la terza puntata di Temptation Island ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.307.000 spettatori pari al 6.3% di share mentre NCIS New Orleans segna 936.000 spettatori con il 5%.

Su Italia 1 Gli Album di Freedom ha intrattenuto 620.000 spettatori con il 3.9% (anteprima di 16 minuti: 870.000 – 4.5%). Su Rai3 Report in replica ha raccolto davanti al video 1.454.000 spettatori pari ad uno share del 7.5% (presentazione di 10 minuti: 931.000 – 4.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 773.000 spettatori con il 4.9% di share (I Saluti: 280.000 – 4.1%). Su La7 Doppio Taglio ha registrato 697.000 spettatori con uno share del 3.8 %.

notte azzurra 3

Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 416.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Svalvolati on the Road ha raccolto 340.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Elektra registra 392.000 spettatori con il 2%. Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile ha ottenuto 192.000 spettatori con l’1.1%. Sul 20 Programmato per Uccidere raccoglie 374.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Ottimo Techetechetè con la Nazionale.

temptation island 12

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 4.201.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 3.045.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.252.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 870.000 spettatori con il 4.%. Su Rai3 Caro Marziano raccoglie 814.000 spettatori con il 4.4%. Un Posto al Sole raccoglie 1.409.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 948.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 976.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.123.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 421.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 225.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Le repliche di Conto alla Rovescia partono dal 13.2%.

Su Rai1 – dalle 19.23 alle 19.55 – la seconda parte di Estate in Diretta ha ottenuto un ascolto medio di 3.855.000 spettatori (26.5%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia (presentazione) ha raccolto 1.152.000 spettatori (10.1%) mentre Conto alla Rovescia ha interessato 1.820.000 spettatori (13.2%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 447.000 spettatori (3.4%), NCIS Los Angeles segna 833.000 spettatori (5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 384.000 spettatori con il 3%. CSI ha ottenuto 422.000 spettatori (2.6%).

quarta repubblica

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.191.000 spettatori con il 14.6%. Blob segna 812.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 823.000 individui all’ascolto (4.8%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 114.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 134.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 283.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

temptation island 10

Sulla scia della vittoria della Nazionale della sera precedente, è record per la mattina di Rai1

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 1.314.000 telespettatori con il 27.6%. All’interno di Uno Mattina, il TG1 delle 8 segna 1.616.000 spettatori con il 31.4%. Dopo il TG1 breve (1.306.000 – 27.2%), Dedicato ha ottenuto 1.407.000 spettatori (27.6%). Su Canale5 il TG5 Mattina segna 898.000 spettatori e il 17.2%. A seguire l’appuntamento con i documentari su Planet ha intrattenuto 340.000 spettatori (6.9%). Su Rai 2 Desperate Housewives ha raccolto 100.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 111.000 spettatori con il 2.3%, nel secondo episodio.

report

Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 72.000 spettatori (1.4%). Su Rai3 Agorà Estate convince 280.000 spettatori pari al 5.7% di share (presentazione di 33 minuti: 318.000 – 6.1%). A seguire Elisir d’Estate segna 166.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 7 registra una media di 116.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 179.000 spettatori con il 3.8%. A seguire Coffee Break ha informato 201.000 spettatori pari al 4.1%. .

temptation island 11

Daytime Mezzogiorno

Balzo di Sport Mediaset.

Su Rai1 Don Matteo ha ottenuto 1.134.000 spettatori con il 15.7%, nel primo episodio, e 1.603.000 spettatori con il 13.1%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 978.000 telespettatori con il 12.4%. Su Rai2 Rai Parlamento Speciale segna 131.000 spettatori con l’1.9%. Dalle 12.34, Il Provinciale raccoglie 376.000 spettatori con il 3.3%.

notte azzurra

Su Italia 1 Bones ha ottenuto 154.000 spettatori con il 2.4%. Cotto e Mangiato raccoglie 373.000 spettatori con il 4.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.450.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai3 Doc Martin ha interessato 279.000 spettatori con il 4.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 929.000 spettatori (11.3%). Quante Storie ha raccolto 677.000 spettatori (6.6%) e 496.000 spettatori (3.8%). Passato e Presente ha raggiunto 449.000 spettatori con il 3%.

Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 170.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 418.000 (2.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 379.000 spettatori con share del 6.4% nella prima parte, e 332.000 spettatori con il 3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

temptation island 9

Daytime Pomeriggio

Crescono Dribbling Europei e la TGR.

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.600.000 spettatori pari al 12.5% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.128.000 spettatori con il 10.7%. Estate in Diretta ha raccolto 1.736.000 spettatori con il 18.3%. Dalle 16.51 alle 19.23 – lo Speciale TG1 Grazie Ragazzi, con la Nazionale e Berrettini ricevuti al Quirinale da Mattarella e a Palazzo Chigi da Draghi, ha raccolto 3.605.000 spettatori con il 34.4%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.266.000 spettatori con il 15.6%. Una Vita ha convinto 2.086.000 spettatori con il 16.2% di share. A seguire Brave and The Beautiful ha ottenuto 1.669.000 spettatori con il 15.4%.

veronica gentili 1

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.538.000 spettatori pari al 16.2% di share. Il film Sorpresi dall’Amore ha fatto compagnia a 761.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai2 Dribbling Europei segna 1.161.000 spettatori con il 7.9%. Ti Sento, con l’intervista che Diaco aveva fatto a Roberto Mancini, ha raccolto 550.000 spettatori con il 4.5%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 378.000 spettatori con il 3.9%. Il Gioco della Follia ha ottenuto 326.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 732.000 spettatori (5.1%), nel primo episodio, e 712.000 spettatori (5.4%), nel secondo episodio.

temptation island 1

I Griffin raccoglie 593.000 spettatori e il 5%. American Dad è piaciuto a 538.000 spettatori (5%). Big Bang Theory segna 445.000 spettatori (4.5%). Superstore ha raccolto 212.000 spettatori con il 2.2%. Will & Grace ha appassionato 218.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.822.000 spettatori con il 20.4%. #Maestri ha coinvolto 577.000 spettatori pari al 5.6%. Il Maresciallo Rocca ha raccolto 354.000 spettatori e il 3.8%. Geo Magazine ha registrato 515.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 568.000 spettatori con il 4.7%. Su La7 Eden ha interessato 220.000 spettatori (share del 2.1%). Su TV8 il film La Mia Ossessione ha raccolto 337.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 Streghe in prima visione segna 75.000 spettatori e lo 0.8%.

notte azzurra 2

Seconda Serata

Il ritorno di Sette Storie fermo al 7.1% mentre su Rai3 l’esordio de Il Fattore Umano si porta al 5.1%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 690.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 683.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%. Su Rai2 The Blacklist segna 463.000 spettatori con il 3.6%, nel primo episodio, e 205.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 Il Fattore Umano segna 622.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1 Barbarians – Roma Sotto Attacco è visto da 211.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Le Regole della Truffa è stato scelto da 169.000 spettatori con il 4.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.005.000 (27%)

temptation island 8

Ore 20.00 5.202.000 (29.7%)

TG2

Ore 13.00 2.214.000 (15.8%)

Ore 20.30 1.252.000 (6.2%)

TG3

Ore 14.25 1.933.000 (15.3%)

Ore 19.00 1.301.000 (10%)

TG5

Ore 13.00 2.944.000 (20.7%)

Ore 20.00 3.035.000 (17.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.929.000 (17.6%)

Ore 18.30 502.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 415.000 (4.8%)

Ore 18.55 471.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 486.000 (3.3%)

Ore 20.00 940.000 (5.3%)

temptation island 7 temptation island 6 temptation island 3