PIPPITEL – "AVANTI POPOLO", INDIETRO TUTTA! IL TALK DI NUNZIA DE GIROLAMO DEBUTTA AL 3.6% CON 574.000, BATTUTA DA BERLINGUER, DOPPIATA DA "BELVE" TRIPLICATA DA GENTILI, STACCATA DA FLORIS – IL SUO ESORDIO, CON L’INTERVISTA AL MARITO, FRANCESCO BOCCIA, HA SDERENATO I “TELE-MORENTI”: DE GIROLAMO VOLEVA PRENDERE DI PETTO LE POLEMICHE SUL CONFLITTO D'INTERESSI POLITICO-FAMILIARI MA LA TV PUBBLICA FORMATO TINELLO NON HA FUNZIONATO...

Marco Zonetti per Dagospia

Indietro tutta. Così si può commentare il risultato Auditel di Avanti Popolo, nuova avventura televisiva di Nunzia De Girolamo, ex ministra e parlamentare rinata nelle vesti di conduttrice televisiva.

Su Rai3, un tempo inespugnabile roccaforte di Sinistra e oggi sempre più vacillante bersaglio dei quotidiani assalti meloniani, ieri sera De Girolamo ha debuttato infine con il suo discusso talk show che vorrebbe strizzare l'occhio ai programmi di Gianfranco Funari (A boccaperta in primis), esordendo con un'intervista al marito Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato e numero due della segretaria dem Elly Schlein.

Un espediente che si prefiggeva il duplice scopo di prendere di petto le polemiche sul conflitto d'interessi politico-familiari, e al tempo stesso di offrire qualcosa in pasto alla stampa per far parlare del programma.

E così, dopo aver presentato davanti alle telecamere di Estate in Diretta la figlia undicenne Gea, ecco che ieri la De Girolamo, vestita "à la Rampini" in bretelle, camicia bianca e pantaloni, si è portata in Tv anche il marito. Il gatto e il canarino li vedremo nelle prossime puntate? Probabile.

Oltre alla parodia (in)volontaria di Casa Vianello, durante la puntata di Avanti Popolo - il cui studio rievoca la scenografia di Servizio Pubblico di Michele Santoro (peccato solo quella) - abbiamo anche assistito a un dibattito fra Peter Gomez e Antonello Piroso sui pro e i contro dei reddito di cittadinanza, ed è parso che i conduttori del programma fossero in realtà i due giornalisti anziché la padrona di casa ufficiale, la quale di fronte ad argomenti di attualità appariva oltremodo spaesata.

In ogni modo, tornando alla brutalità dei numeri, la bella e simpatica Nunzia, che Aldo Grasso aveva definito "poco vocata alla conduzione di un talk", ieri sera ha ottenuto solo il 3.6% con 574.000 spettatori, doppiata da Francesca Fagnani con Belve e i suoi 1.235.000 con il 7.7%, triplicata in percentuale da Veronica Gentili con Le Iene e i suoi 1.158.000 affezionati con il 9.3% di share, battuta da Bianca Berlinguer con E' sempre Cartabianca, che si è assestata al 6.5% con 869.000 teste e, in ultima analisi, staccata ampiamente da Giovanni Floris con diMartedì e i suoi 1.274.000 spettatori pari all'8.1%.

Ricordiamo che Avanti Popolo, prodotto dalla Fremantle che ha realizzato anche il flop di Ilaria D'Amico Che c'è di nuovo, costa al contribuente 200mila euro a puntata, quando invece il predecessore Cartabianca ne costava 40mila. Altro che Avanti Popolo... Adda venì Baffone.