PIPPITEL! – RAI UNO, CHE DISASTRO: MARIA DE FILIPPI FA QUASI IL TRIPLO DEGLI ASCOLTI DELL’UNDER 21! – “AMICI” CHIUDE CON IL 28,3% DI SHARE, LA PARTITA ALL’11,2. E A SEGUIRE “CIAO MASCHIO” DI NUNZIA DE GIROLAMO FINISCE AL 4,3%, UNA DELLE PERCENTUALI PIÙ BASSE NELLA STORIA DELLA PRIMA RETE RAI…

amici maria de filippi 1

1 – ASCOLTI TV. AMICI TRIPLICA IL CALCIO SU RAI1. CAPORETTO DE GIROLAMO. BENE AUGIAS

Da https://www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 27 marzo 2021 vedono, in prime time su Rai1, l'incontro di Calcio Under 21 Spagna-Italia valevole per i Campionati Europei sfidare la seconda puntata serale di Amici di Maria De Filippi su Canale5. Protagoniste del talent, le tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Arisa; Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Ospiti Irama e Pio e Amedeo, e giurati d'eccezione Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

amici di maria de filippi

Su Canale 5 Amici conquista il 28.3% di share con 5.990.000 spettatori, mentre il calcio Under 21 sulla Prima Rete si ferma all'11.2% con 2.981.000 spettatori, decretando ancora una volta un disastro per il sabato sera un tempo glorioso dell'Ammiraglia Rai. Disastro che continua con Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo in seconda serata. Il talk di Rai1 crolla al 4.3% di share con 674.000 spettatori, cifre fra le più basse mai ottenute nella storia dell'Ammiraglia Rai.

nunzia de girolamo ciao maschio

Ottimo risultato invece per Corrado Augias che, con le sue Città segrete dedicate ieri sera alla Roma Cristiana, si assesta su Rai3 al 9.2% di share con 2.098.000 spettatori. Su Rai2, dal canto suo, non se la cava male il film Un piccolo favore su Rai2 con Blake Lively e Anna Kendrick, che conquista il 6.1% con una media di 1.598.000 individui all'ascolto.

2 – ASCOLTI TV | SABATO 27 MARZO 2021. AMICI TRIONFA CON IL 28.3%, L’UNDER 21 ALL’11.2%. CRESCE ANCORA CITTÀ SEGRETE (9.2%)

spagna italia under 21

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it - Estratto

Nella serata di ieri, sabato 27 marzo 2021, su Rai1 il match utile per gli Europei Under 21 Spagna-Italia ha conquistato 2.981.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 Amici – Il Serale ha raccolto davanti al video 5.990.000 spettatori pari al 28.3% di share (Amici Buonanotte 2.932.000 – 33.1%).

un piccolo favore

Su Rai2 Un Piccolo Favore è stato seguito da 1.598.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 I Croods ha intrattenuto 1.670.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 2.098.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%. Su Rete4 Serafino totalizza un a.m. di 924.000 spettatori con il 3.7% di share.

Su La7 Eden Missione Pianeta ha registrato 570.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 il GP del Qatar ha raccolto 482.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Vizi e Virtù – Conversazione con Papa Francesco ha raccolto 187.000 spettatori e lo 0.7% di share.

Access Prime Time

un piccolo favore.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.532.000 spettatori con uno share del 20.5%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 2.249.000 spettatori (8.3%). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 6% con 1.617.000 spettatori.

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.351.000 telespettatori con il 5.1% nella prima parte e 1.216.000 (4.5%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.429.000 spettatori (5.3%). Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 373.000 spettatori e l’1.4%.

Preserale

spagna italia under 21

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.118.000 spettatori (17.7%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.101.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend segna 2.553.000 spettatori con il % di share e Avanti un Altro! Weekend ne segna 3.768.000 con il 18.1% di share.

Su Rai2 Dribbling ha raccolto 364.000 spettatori (1.9%) e Hawaii Five-0 932.000 (3.9%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 817.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 il TG Regione informa 2.413.000 spettatori (12.2%) e Blob segna 1.198.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.6% con 850.000 spettatori e su La7 Lie to Me fa compagnia a 204.000 spettatori (1%).

amici maria de filippi

(…)

Seconda Serata

Su Rai1 Ciao Maschio è stato seguito da 674.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 1.277.000 spettatori pari ad uno share del 20%.

(…)