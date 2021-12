PIPPITEL! – SU RAI 1 “REMI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.1% E 3.1 MILIONI DI SPETTATORI. FLOP SU CANALE5 PER “TUTTA COLPA DI FREUD” CHE NON VA OLTRE IL 9.3% - SU LA7 GILETTI CON DAGO SALE AL 6.6% - SU RAI2 MIGLIORA “MARE FUORI” (6.2%), SU RAI 3 “CHI L’HA VISTO?” STABILE AL 10.4%, SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 3.5% - AMADEUS (19.7%), “STRISCIA” (13.9%), PALOMBA (3.8%), GRUBER (6.4%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 8 dicembre 2021, su Rai1 la prima tv di Remi ha appassionato 3.137.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale 5 Tutta Colpa di Freud ha raccolto davanti al video 1.795.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.313.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Guardiani Della Galassia Vol. 2 ha intrattenuto 1.018.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.036.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% (presentazione di 8 minuti: 1.387.000 – 5.8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 582.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.091.000 spettatori con uno share del 6.6%.

Su Tv8 X Factor segna 432.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 305.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 Hard Kill raccoglie 398.000 spettatori pari all’1.8%. Su Rai4 Revolt registra 371.000 spettatori con l’1.7%. Su Real Time in prima visione free la seconda stagione di The Real Housewives di Napoli ha ottenuto 143.000 spettatori con lo 0.6%, nel primo episodio, e 155.000 spettatori con lo 0.8%, nel secondo episodio. Su Top Crime FBI Most Wanted segna 225.000 spettatori e l’1%. Su Rai Storia Storie della TV dedicato a Raffaella Carrà segna 54.000 spettatori pari allo 0.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Upas al 7.1%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.752.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.338.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 928.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.249.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.423.000 spettatori (6%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.728.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 896.000 individui all’ascolto (3.8%), nella prima parte, e 866.000 spettatori (3.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.553.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 332.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 418.000 spettatori con l’1.7%.

Preserale

Il 2.6% per lo speciale di Rai2 su Paolo Rossi.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.145.000 spettatori (16.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.412.000 spettatori (20.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.474.000 spettatori (13.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.514.000 spettatori (16.9%). Su Rai2 Pablito per Sempre ha raccolto 511.000 spettatori (2.6%) mentre Bull ha raccolto 646.000 spettatori (2.9%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 604.000 spettatori con il 3.1%. CSI ha ottenuto 681.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.157.000 spettatori con il 14.6%. Blob segna 1.276.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 796.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 233.000 spettatori (share dell’1.3%), nel primo episodio, e 268.000 spettatori (share dell’1.3%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 205.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 256.000 spettatori con l’1.2%. Su Sky Sport Uno Juventus-Malmoe segna 432.000 spettatori (2%).

Daytime Mattina

Hazzard in crescita.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 504.000 telespettatori con il 13.4%, nella lunga presentazione, e a 1.192.000 spettatori con il 15.2% dalle 8.35 alle 10.24. A Sua Immagine ha ottenuto un netto (prima e dopo la Messa) di 1.605.000 spettatori (17%). Su Canale5 Mattino Cinque - rinominato Mattino Cinque Life – ha intrattenuto 1.291.000 spettatori con il 17%, nella prima parte, e 1.720.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte (I Saluti: 1.063.000 – 12.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 320.000 spettatori con il 4.2%.

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 205.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 581.000 spettatori pari al 12.7%. Agorà convince 487.000 spettatori pari al 7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 477.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 244.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 91.000 spettatori con il 3.1%, nelle News, e 163.000 spettatori con il 2.4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 187.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Missione di Natale segna 238.000 spettatori con il 2.8%.

Daytime Mezzogiorno

L’Angelus dell’Immacolata al 20%.

Su Rai1 la Santa Messa ha raccolto 1.901.000 spettatori con il 19.3%. A seguire l’Angelus ha ottenuto 2.390.000 spettatori pari al 20%. Dalle 12.23, E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 2.275.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.446.000 telespettatori con il 12.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 625.000 spettatori (6%), nella prima parte, e 1.013.000 spettatori (7.5%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 275.000 spettatori con il 2.6%. Cotto e Mangiato Menù ottiene 437.000 spettatori e il 3.5%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 809.000 spettatori con il 5.3%.

Sport Mediaset ha ottenuto 826.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Elisir segna 568.000 spettatori con il 5.7% (presentazione: 394.000 – 4.6%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.012.000 spettatori (8.2%). Quante Storie ha raccolto 938.000 spettatori (6.3%). Passato e Presente ha interessato 765.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 271.000 spettatori con il 2.8%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 183.000 spettatori con l’1.3%. La Signora in Giallo ha ottenuto 602.000 (3.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 268.000 spettatori con share del 2.7% nella prima parte, e 321.000 spettatori con il 2.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Hotel raggiunge 383.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Pomeriggio

Boom Tv8 con i film di Natale.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.450.000 spettatori pari al 15.7% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.247.000 spettatori con il 15.4%. Dopo il TG1 Economia (1.931.000 – 12.9%), Vita in Diretta ha raccolto 2.179.000 spettatori (14.4%), nella presentazione, e 2.455.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.363.000 spettatori con il 14.1%. Una Vita ha convinto 2.166.000 spettatori con il 13.3% di share. A seguire Operations Christmas ha ottenuto 1.620.000 spettatori con il 10.8%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.580.000 spettatori con il 10.6%.

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.623.000 spettatori pari al 10.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.632.000 spettatori con il 10.4%, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.47, e 1.942.000 spettatori con l’11.5% nella seconda parte (Saluti: 1.777.000 – 10%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 717.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 638.000 spettatori con il 4.3%. Una Parola di Troppo ha interessato 535.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 740.000 spettatori (4.5%), nel primo episodio, 702.000 spettatori (4.3%), nel secondo episodio, e 752.000 spettatori (4.8%), nel terzo episodio.

Young Sheldon segna 584.000 spettatori (4%). Big Bang Theory ha appassionato 486.000 spettatori con il 3.3%. Due Uomini e Mezzo ha interessato 488.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.922.000 spettatori con il 17.7%. #Maestri ha coinvolto 630.000 spettatori pari al 4.3%. Aspettando Geo… ha raccolto 1.377.000 spettatori con il 9.3%. Geo ha registrato 1.905.000 spettatori con l’11.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 761.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Tagadà interessato 357.000 spettatori con il 2.4% (presentazione di 22 minuti: 275.000 – 1.7%). Tagadoc ha raccolto 225.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Un Natale per Ricominciare ha raccolto 606.000 spettatori con il 3.9%. Consegna per Natale ha ottenuto 611.000 spettatori con il 4.1%. La Verità del Natale segna 404.000 spettatori e il 2.3%.

Seconda Serata

L’ultima del Costanzo Show batte Vespa col 10.6%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 626.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 690.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Su Rai2 Restart segna 262.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 578.000 spettatori con il 7.6%. Su Italia1 Van Helsing è visto da 275.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Ultimo Appello è stato scelto da 120.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Tv8 Permesso Maisano segna 154.000 spettatori e il 2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.823.000 (22.8%)

Ore 20.00 5.044.000 (22.1%)

TG2

Ore 13.00 1.938.000 (12.3%)

Ore 20.30 1.303.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.25 2.120.000 (13.1%)

Ore 19.00 2.459.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 3.015.000 (18.9%)

Ore 20.00 4.092.000 (17.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.547.000 (11.1%)

Ore 18.30 937.000 (5.2%)

TG4

Ore 12.00 287.000 (2.4%)

Ore 18.55 718.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 443.000 (2.7%)

Ore 20.00 988.000 (4.3%)

