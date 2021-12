PIPPITEL! – SU RAI 1 “I SOLITI IGNOTI - SPECIALE TELETHON” SI PORTA A CASA LA PRIMA SERATA CON IL 18.6% DI SHARE E 3.7 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE 5 LA FINALE DI “ALL TOGETHER NOW” NON VA OLTRE IL 13% - SU RAI 3 “CHE TEMPO CHE FA” AL 10.4% - SU ITALIA1 “FREEDOM” RIPARTE SOTTOTONO CON IL 4.6%, GENTILI SU RETE4 RACIMOLA IL 3.5% - LO SPECIALONE SUL PAPA SU CANALE5 INCHIODA AL 12.6%, CONTROCORRENTE (3.9%), DE GREGORIO-PARENZO (2.9%) – NEL POMERIGGIO TESTA A TESTA VENIER - DE FILIPPI

Nella serata di ieri, domenica 19 dicembre 2021, su Rai1 - dalle 20.47 alle 23.56 – Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Telethon ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 all’1.04 – la finale di All Together Now 4 ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.031.000 spettatori pari al 13% di share (qui gli ascolti dell’ultima puntata della terza edizione). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 983.000 spettatori con il 4.1%. A seguire NCIS New Orleans ha interessato 752.000 spettatori con il 3.4%.

Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 900.000 spettatori con il 4.6% di share (presentazione dalle 21.19 alle 21.40: 960.000 – 4%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 38 minuti (1.800.000 – 8.1%), Che Tempo Che Fa - dalle 20.44 alle 22.14 – ha raccolto davanti al video 2.448.00 spettatori (10.4%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.577.000 spettatori (8.8%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 634.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone ha interessato 272.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 il secondo appuntamento con la seconda stagione di Family Food Fight è stato seguito da 226.000 spettatori con l’1.1% di share.

Sul Nove Tel Chi El Telùn segna 510.000 spettatori (2.4%). Su Rai4 Gods of Egypt ha ottenuto 537.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai Premium Basta un Paio di Baffi ha convinto 195.000 spettatori con lo 0.9%. Su Top Crime il film tv de La Signora in Giallo segna 350.000 spettatori e l’1.6%. Su Sky Uno Quattro Ristoranti ottiene 136.000 spettatori e lo 0.6%. Su DAZN (parte rilevata da Auditel) Milan-Napoli ha raccolto 1.118.000 spettatori con il 4.8%.

Ascolti TV Access Prime Time

In Onda fatica.

Su Canale 5 Speciale TG5 Francesco e gli Invisibili: il Papa Incontra gli Ultimi ha ottenuto 2.991.000 spettatori con il 12.6%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.295.000 spettatori (5.5%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 908.000 spettatori (3.9%), nella prima parte, e 706.000 spettatori (3%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 699.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 462.000 spettatori pari al 2% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 322.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Pareggio mesto tra CSI e Squadra Speciale Cobra 11.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.957.000 spettatori (17.1%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.242.000 spettatori (21.3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.221.000 spettatori (12.9%) mentre Caduta Libera ha raccolto 3.087.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 740.000 spettatori (4.2%). Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 643.000 spettatori con il 3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag segna 680.000 spettatori con il 3.7%. CSI ha totalizzato 635.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’informazione della TGR segna 2.969.000 spettatori con il 14.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 745.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Spiriti nelle Tenebre ha appassionato 241.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 334.000 spettatori pari all’1.6% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 202.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Mi Manda Rai3 in decisa crescita.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 313.000 spettatori con il 14.6%, nella presentazione, 605.000 spettatori con il 18% nella prima parte, e 1.643.000 spettatori con il 24% nella seconda parte. Telethon Sport ha raccolto 1.412.000 spettatori con il 17.9%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.555.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.117.000 spettatori con il 19.9%. Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo ha raccolto 875.000 spettatori con il 12.2%, nel primo episodio, e 827.000 spettatori con l’11% nel secondo episodio.

A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.251.000 telespettatori con il 15.6% di share. Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a 101.000 spettatori (1.4%). La Coppa del Mondo di Sci ha raggiunto 445.000 spettatori con il 5.5%. Su Italia1 Hart of Dixie segna 171.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 339.000 spettatori con il 5.6% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 487.000 spettatori con il 6.4%. Le Parole per Dirlo ha ottenuto 326.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 122.000 spettatori (1.5%) e 189.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 132.000 spettatori con il 2.5% di share. L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 64.000 spettatori con lo 0.7% di share.

Daytime Mezzogiorno

Citofonare Rai2 torna al di sotto del 4%.

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.704.000 spettatori con il 19.7%. A seguire l’Angelus ha raccolto 2.129.000 spettatori (20.4%). Linea Verde ha intrattenuto 2.996.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 934.000 spettatori (11.1%) e 1.212.000 spettatori (13.3%). Melaverde raccoglie 1.991.000 con il 17.1%. Su Rai2 il TG Sport ha informato 354.000 spettatori con il 4.2%. A seguire dopo una presentazione (262.000 – 3%), Citofonare Rai2 ha convinto 418.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 Hart of Dixie segna il 2.2% con 184.000 spettatori e il 2.2% con 215.000 spettatori.

Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 836.000 spettatori con il 5.3% (Magazine XXL: 609.000 spettatori – 3.7%). Su Rai3 il TG3 delle 12 segna 597.000 spettatori con il 5.5%. Io li Conoscevo Bene registra 421.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raggiunge 174.000 spettatori e il 2%. Poirot ha fatto compagnia a 253.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto 69.000 spettatori con lo 0.7% di share. L’Aria che Tira il Diario ha raccolto 101.000 spettatori e lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Sfida al rialzo tra Domenica In (che col talk sulla finale di Ballando supera i 3,2 mln) e Amici (che prevale).

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.226.000 spettatori pari ad uno share del 19.8%, nella prima parte, e 2.860.000 spettatori pari ad uno share del 19.4%, nella seconda parte in onda dalle 15.01 alle 17.04. Dopo il TG1 (.000 – %), Telethon ha raccolto un ascolto medio di 2.028.000 spettatori pari al 13.3%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.583.000 spettatori con il 15.7%. Dalle 13.58 alle 16.50, Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.070.000 spettatori (20%).

A seguire – dalle 16.50 alle 17.48 – Verissimo ha appassionato 2.508.000 spettatori con il 17.2% e 2.264.000 spettatori con il 17.3%, nella parte denominata Verissimo Giri di Valzer. Su Rai2 – dalle 13.29 alle 14.29 – la Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 1.003.000 spettatori pari al 6.1%. Un Natale Molto Bizzarro ha raccolto 437.000 spettatori con il 2.9%. Il Natale che ho Dimenticato raccoglie 695.000 spettatori e il 4.8%. Su Italia1 Lucifer raccoglie 300.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, 293.000 spettatori (2%), nel secondo episodio, 357.000 spettatori (2.5%), nel terzo episodio, e 512.000 spettatori (3.4%), nel quarto episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.233.000 spettatori con il 13.3%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.164.000 spettatori con il 7.6% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 846.000 spettatori con il 5.9%. Rebus ha ottenuto 911.000 spettatori (6.3%). Kilimangiaro di Nuovo in Viaggio ha ottenuto 907.000 spettatori con il 6.3% mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.419.000 spettatori con il 9%. Su Rete 4 ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Non è L’Arena ha convinto 250.000 spettatori (share dell’1.7%).

Seconda Serata

Sempre bene La Domenica Sportiva.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 648.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 475.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 998.000 spettatori con l’8.1% (presentazione: 842.000 – 4.4%). L’Altra DS raggiunge 261.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Pressing segna un netto di 423.000 ascoltatori con il 6.9% di share (Highlights: 430.000 – 3.9%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 471.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Confessione Reporter è la scelta di 174.000 spettatori (2.8%). Sul Nove l’esordio de La Mercante di Brera segna 207.000 spettatori e l’1.5%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.562.000 (27.9%) Billy 4.264.000 – 25.7%

Ore 20.00 5.115.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.00 1.379.000 (9.2%)

Ore 20.30 1.250.000 (5.4%)

TG3

Ore 14.25 1.710.000 (10.3%)

Ore 19.00 2.180.000 (11.6%)

TG5

Ore 13.00 2.900.000 (19.1%)

Ore 20.00 4.114.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.050.000 (8.2%)

Ore 18.30 765.000 (4.6%)

TG4

Ore 12.00 258.000 (2.5%)

Ore 18.55 685.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 355.000 (2.2%)

Ore 20.00 787.000 (3.6%)

