PIPPITEL! – LA RAI RESUSCITA CON “DON MATTEO”: IL PRIMO CANALE CONQUISTA IL 22.8% CON OLTRE 4 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “ENDLESS LOVE” REGGE AL 13.3% CON 2.4 MILIONI DI TELEMORENTI – SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 6.9% - SU RETE4 DEL DEBBIO AL 7.2%, SU LA7 FORMIGLI AL 6.4%, SU SKYUNO "X FACTOR" AL 3.7% - VESPA (21.2%), DE MARTINO (25.6%),“STRISCIA LA NOTIZIA” (13.8%), DAMILANO (6.3%), DEL DEBBIO IN ACCESS (5.3%), GRUBER (8.7%), AMADEUS (3.1%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 7 novembre 2024, su Rai1 Don Matteo 14 ha interessato 4.040.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.461.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Pompei intrattiene 699.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 727.000 spettatori pari al 6.9% (anteprima a 871.000 e il 4.3%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 878.000 spettatori e il 5.3% (presentazione a 925.000 e il 4.3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.016.000 spettatori (7.2%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 870.000 spettatori e il 6.4%.

Su Tv8 la partita di Europa League – Manchester United-PAOK ottiene 483.000 spettatori con il 2.4%; pre e post gara netto di 406.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 389.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Sherlock Holmes – Gioco di ombre fa sintonizzare 318.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Fire Country è scelto da 146.000 spettatori (0.7%). Su Iris Arma letale 2 è seguito da 431.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie La promessa dell’assassino sigla 247.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Ballando con le Stelle ottiene 105.000 spettatori e l’1% (Tutti in Pista a 76.000 e lo 0.4%). Su La5 Una ragazza e il suo sogno arriva a 231.000 spettatori (1.3%). Su SkyUno il Live Show di X Factor è la scelta di 638.000 spettatori con il 3.7%.

Access Prime Time

Striscia al 13.8% con la puntata del compleanno.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.374.000 spettatori (21.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.502.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.977.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 599.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.174.000 spettatori (5.6%) nel primo episodio e 1.372.000 spettatori (6.5%) nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.325.000 spettatori (6.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.628.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.107.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 1.093.000 spettatori e il 5.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.876.000 spettatori (8.7%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 561.000 spettatori con il 2.6% nella prima parte di 18 minuti e 672.000 spettatori con il 3.1% nella seconda parte. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 528.000 spettatori (2.5%).

Preserale

La Promessa si avvicina al milione.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.947.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.004.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.279.000 spettatori (16.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.599.000 spettatori (21.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (484.000 – 3.8%), Gormiti – The New Era totalizza 141.000 spettatori con l’1% nel primo episodio e 151.000 spettatori con lo 0.9% nel secondo episodio, mentre Medici in Corsia conquista 340.000 spettatori con l’1.8%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 386.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 488.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.584.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.085.000 spettatori (5.4%) e Viaggio in Italia sigla 1.045.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 991.000 spettatori (5.1%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 268.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 424.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (276.000 – 2.1%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 450.000 spettatori con il 2.3%. Su RealTime Casa a Prima Vista raggiunge 402.000 spettatori e il 2.1%.

Daytime Mattina

Videobox al di sotto del 2%.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 530.000 spettatori con il 13.4% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 511.000 e il 13.5%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (953.000 – 18.9%), Unomattina intrattiene 791.000 spettatori con il 17.7% e Storie Italiane è seguito da 722.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 666.000 spettatori con il 19.8% e TG5 Mattina delle 8 1.122.000 spettatori con il 22.3%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 821.000 spettatori con il 18.5% nella prima parte e 844.000 spettatori con il 20.5% nella seconda parte (I Saluti a 766.000 e il 18.4%). Su Rai2 Binario 2 interessa 116.000 spettatori (2.5%) e VideoBox è seguito da 92.000 spettatori (1.9%).

Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (171.000 – 3.5%), Radio2 Social Club raggiunge 215.000 spettatori (4.9%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 221.000 spettatori (5.3%) e TG2 Flash 266.000 spettatori (6%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 70.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 149.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 176.000 spettatori (4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 482.000 spettatori (12.1%) e TGR Buongiorno Regione 527.000 spettatori (10.9%).

A seguire, dopo la presentazione (247.000 – 4.9%), Agorà intrattiene 248.000 spettatori (5.3%), mentre ReStart totalizza 184.000 spettatori (4.5%) ed Elisir, dopo la presentazione (195.000 – 4.7%), è scelto da 237.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 104.000 spettatori (2.6%) e Terra Amara 298.000 spettatori (6.3%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 241.000 spettatori (5.8%). Su La7 Omnibus raduna 168.000 spettatori (4.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (292.000 – 6%), 216.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 225.000 spettatori (5.4%).

Daytime Mezzogiorno

Bene Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 804.000 spettatori (16.1%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.503.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 Forum totalizza 1.406.000 spettatori con il 20.7%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (296.000 – 6.4%), I Fatti Vostri raduna 434.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e 809.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 248.000 spettatori (4.1%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello arriva a 566.000 spettatori (5.1%), mentre Sport Mediaset coinvolge 616.000 spettatori (5.2%) e 439.000 spettatori (3.7%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 195.000 spettatori (3.7%) e il TG3 delle 12 informa 600.000 spettatori (8.2%). A seguire Quante Storie conquista 510.000 spettatori (4.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 408.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 249.000 spettatori pari al 5% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 599.000 spettatori pari al 5.5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 296.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 455.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 117.000 spettatori (2%) e 4 Ristoranti 242.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 112.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 200.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

NCIS Los Angeles supera il 5% con il secondo episodio.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.019.000 – 17.1%), La Volta Buona colleziona 1.180.000 spettatori con il 10.3% nella presentazione chiamata Aspettando La Volta Buona e 1.316.000 spettatori con il 13.7%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.581.000 spettatori con il 19.5%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.316.000 – 16.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.535.000 spettatori con il 18.2% nella presentazione e 2.151.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.216.000 spettatori pari al 18.8% e Endless Love sigla 2.237.000 spettatori pari al 19.7%, mentre Uomini e Donne raduna 2.245.000 spettatori pari al 23.3% (Finale a 1.769.000 e il 21.1%) e Amici segna 1.362.000 spettatori pari al 16.9%.

A seguire, dopo My Home My Destiny (1.280.000 – 15.8%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.183.000 spettatori pari al 13.9% nella prima parte e 1.267.000 spettatori pari all’11.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.399.000 e l’11.3%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 920.000 spettatori con l’8.5% e BellaMa’ intrattiene 553.000 spettatori con il 6.6%. A seguire La Porta Magica è seguito da 292.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 518.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio, 589.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio e 474.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 393.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 415.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 452.000 spettatori (4.6%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.016.000 spettatori (17.1%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 262.000 spettatori (2.8%). A seguire, dopo Aspettando Geo (541.000 – 6.6%), Geo conquista 1.356.000 spettatori (11.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 763.000 spettatori con il 7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 466.000 spettatori con il 5.6%. A seguire La terra degli Apaches sigla 515.000 spettatori con il 5%.

Su La7, dopo la presentazione (503.000 – 4.6%), Tagadà è visto da 422.000 spettatori pari al 4.8% e 343.000 spettatori pari al 4.2% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 197.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 Istinto materno segna 220.000 spettatori (2%), Un Natale da ricamare 213.000 spettatori (2.6%) e Sei regali per Natale 239.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie totalizza 83.000 spettatori (0.8%), mentre Storie Criminali interessa 125.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

L’intervista a Sinner non va oltre l’1.5%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 687.000 spettatori con il 10.3%. Su Canale5 X-Style è visto da 687.000 spettatori (6.6%). Su Rai2 La Fisica dell’Amore raccoglie 179.000 spettatori pari al 2.1% (ultimi 5 minuti: 62.000 – 1.4%). A seguire Generazione Z segna 46.000 spettatori e l’1.6%. Su Italia1 Grandi Furti della Storia con Pierce Brosnan segna 233.000 spettatori con il 10.2%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 299.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 Un’estranea fra noi è la scelta di 176.000 spettatori (6%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 159.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 Sky Speciale Jannik, Oltre il Tennis arriva a 183.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Che Tempo Che Fa – Il Tavolo raggiunge 133.000 spettatori e il 2.2%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.763.000 (23.2%) – h.13:30 4.501.000 (22.4%) – h.20

TG2 1.585.000 (14%) – h.13 979.000 (4.6%) – h.20:30

TG3 1.274.000 (11.3%) – h.14:25 2.125.000 (13.4%) – h.19

TG5 2.542.000 (22.2%) – h.13 3.980.000 (19.6%) – h.20

STUDIO APERTO 925.000 (10%) – h.12:25 657.000 (5.1%) – h.18:30

TG4 389.000 (5.6%) – h.11:55 704.000 (4.4%) – h.19

TGLA7 761.000 (6.4%) – h.13:30 1.617.000 (8%) – h.20