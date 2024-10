PIPPITEL! – IN RAI I TELE-MELONIANI INTIGNANO CON “L’ALTRA ITALIA” DI MONTELEONE IN PRIMA SERATA: IL PROGRAMMA CONTINUA A DUELLARE COL MONOSCOPIO: LA SCORSA SETTIMANA AVEVA RACIMOLATO APPENA LO 0,99%, IERA SERA HA FATTO SPROFONDARE RAI2 ALL’1.2% CON APPENA 206MILA MASO-SPETTATORI – SU RETE4 DEL DEBBIO FA IL 6.6%, SU LA7 FORMIGLI AL 6.2% - SU RAI1 “DON MATTEO” AL 24.2%, SU CANALE5 “ENDLESS LOVE” AL 14.3% - OTTIMO RISULTATO PER “LE IENE PRESENTANO INSIDE”, SU ITALIA 1 (8.6%) - BENE IL LIVE DI "X FACTOR" AL 4.4% - VESPA (21.3%), DE MARTINO (25.9%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.8%), DAMILANO (6%), DEL DEBBIO IN ACCESS (4.7%), LO SCAZZO DI GRUBER CON IL PRO VITA COLGHE VOLA AL 9.1%, AMADEUS ARRANCA AL 3.1%...

Nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre 2024, su Rai1 la fiction Don Matteo ha interessato 4.325.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5 la dizi Endless Love ha appassionato 2.528.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 L’Altra Italia intrattiene 206.000 spettatori pari l’1.2%. Su Italia1 Le Iene presentano Inside incolla davanti al video 1.002.000 spettatori (8.6%).

Su Rai3 dopo una presentazione di 24 minuti (1.007.000 – 5.1%). il ritorno di Splendida Cornice segna 931.000 spettatori e il 5.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 968.000 spettatori (6.6%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 872.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 l’incontro di Uefa Europa League Fenerbahce – Manchester United ottiene 710.000 spettatori con il 3.5% (pre e post gara nel complesso: 480.000 – 2.3%).

Sul Nove – dalle 21:56 alle 23:41 – la prima puntata dell’ottava stagione de Il Contadino Cerca Moglie raduna 347.000 spettatori (2%). Sul 20 Doomsday: Il giorno del giudizio fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Fire Country è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Lo Specialista è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie 88 Minuti sigla .000 spettatori (%). Su Sky Uno, preceduto da Antefactor di 5 minuti (342.000 – 1.6%), – dalle 21:15 alle 0.22 – il live di X Factor ottiene 725.000 spettatori con il 4.4% (834.000 spettatori cumulati considerando +1, on demand e repliche).

Casa a Prima Vista al 4.1% con il crossover in Costiera amalfitana.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.293.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.520.000 spettatori (25.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.925.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 538.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.472.000 spettatori con il 7% (primo episodio: 1.379.000 – 6.7%, secondo: 1.574.000 – 7.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.219.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.555.000 spettatori (7.3%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 963.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 887.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.918.000 spettatori e il 9.1%. Su Tv8 l’approfondimento di Uefa Europa League segna 376.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 507.000 spettatori con il 2.4%, nella prima parte di 17 minuti, e 668.000 spettatori con il 3.1%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 850.000 spettatori (4.1%).

Insinna riesce a battere Rai2 (in crisi) ma non Tv8 e Nove.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.551.000 spettatori pari al 19.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.524.000 spettatori pari al 21.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.251.000 spettatori (18.6%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.517.000 spettatori (22.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (403.000 – 3.6%), Medici in Corsia totalizza 297.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 404.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 333.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 483.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.572.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 1.000.000 spettatori (5.3%) e Viaggio in Italia sigla 940.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 821.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 333.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 427.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 323.000 spettatori con il 2.6%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 487.000 spettatori con il 2.6%.

Per Binario 2 gli stessi spettatori del giorno precedente.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 392.000 spettatori con il 10.7%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 849.000 spettatori (17.7%), Unomattina intrattiene 874.000 spettatori con il 18.7% e Storie Italiane arriva a 843.000 spettatori con il 18.6% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 638.000 spettatori con il 20.9% e TG5 Mattina delle 8 1.046.000 spettatori con il 21.8%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 941.000 spettatori con il 20% nella prima parte e 879.000 spettatori con il 19.4% nella seconda parte.

Su Rai2 dopo Medici in Corsia (35.000 – 1.4%), Binario 2 segna 109.000 spettatori (2.4%). Videobox ha interessato 82.000 spettatori (1.7%). Radio2 Social Club raggiunge 206.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 117.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 172.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 191.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 321.000 spettatori (9.2%), TGR Buongiorno Regione 529.000 (11.3%). Dopo la presentazione (229.000 – 4.8%), Agorà intrattiene 245.000 spettatori (5.1%).

ReStart totalizza 195.000 spettatori (4.3%). Dopo una presentazione (212.000 – 4.6%), Elisir ha ottenuto 252.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 88.000 spettatori (2.8%), Terra Amara 289.000 (6.1%), Tempesta d’Amore 253.000 (5.6%). Su La7 Omnibus raduna 143.000 spettatori (3.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (294.000 – 6.1%), 236.000 spettatori (5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 215.000 spettatori (4.7%).

Bene L’Aria che Tira.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 872.000 spettatori (16.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.640.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.416.000 spettatori con il 19.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (272.000 – 5.6%), I Fatti Vostri raduna 480.000 spettatori (8.4%) nella prima parte e 935.000 spettatori (10.1%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 241.000 spettatori (3.8%). Grande Fratello segna 591.000 spettatori con il 5.2%. Sport Mediaset coinvolge 673.000 spettatori (5.5%) e 463.000 spettatori (3.7%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 191.000 spettatori (3.4%) e il TG3 delle 12 informa 630.000 spettatori (8.1%).

A seguire Quante Storie conquista 569.000 spettatori (5.1%), mentre Passato e Presente è seguito da 431.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 185.000 spettatori pari al 3.6% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 541.000 spettatori pari al 4.8%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 385.000 spettatori con il 7.2% nella prima parte e 546.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 254.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 96.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 211.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

Il 23.3% per la seconda puntata di Uomini e Donne con i protagonisti di Temptation.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.271.000 – 18.3%), La Volta Buona colleziona 1.481.000 spettatori con il 12.4% nella presentazione e 1.315.000 spettatori con il 13.1%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.565.000 spettatori con il 18.1%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.402.000 – 17.2%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.668.000 spettatori con il 20.6% nella presentazione e 2.093.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.319.000 spettatori pari al 18.7%, Endless Love sigla 2.434.000 spettatori pari al 20.4%. Uomini e Donne raccoglie 2.336.000 spettatori con il 23.3% (Finale: 1.875.000 – 21.9%).

La striscia di Amici segna 1.573.000 spettatori (19.1%). My Home My Destiny raduna 1.390.000 spettatori pari al 17.1%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.153.000 spettatori pari al 14.1% nella prima parte e 1.160.000 spettatori pari al 12.2% nella seconda parte (I Saluti a 1.327.000 e il 12.3%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 974.000 spettatori con l’8.6% e BellaMa’ intrattiene 589.000 spettatori con il 6.9%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 274.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 471.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 488.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio e 402.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 346.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 369.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 324.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.071.000 spettatori (16.9%), mentre Il meglio di mano a mano coinvolge 249.000 spettatori (2.8%). A seguire, dopo Aspettando Geo (563.000 – 6.9%), Geo conquista 1.119.000 spettatori (11.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 708.000 spettatori con il 6.3%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 388.000 spettatori con il 4.6%. Su La7, dopo la presentazione (532.000 – 4.6%), Tagadà è visto da 417.000 spettatori pari al 4.6% e 288.000 spettatori pari al 3.6% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 189.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Ho sognato l’amore segna 201.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 89.000 spettatori (0.8%), nel primo episodio, e 113.000 (1.2%), nel secondo episodio.

Buon risultato per la prima di Grandi Furti della Storia con Pierce Brosnan.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 648.000 spettatori con il 9.8%. Su Canale5 X Style è visto da 513.000 spettatori (6.6%). TG5 Notte segna 293.000 spettatori e il 6.2%. Su Rai2 Questioni di Stile raccoglie 114.000 spettatori pari l’1.9%. Generazione Z segna 114.000 spettatori e il 3.7%. Su Italia1 il documentario Grandi furti della Storia con Pierce Brosnan segna 333.000 spettatori con il 12.4%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 317.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Michael Collins è la scelta di .000 spettatori (%).

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.002.000 (24.3%) – h.13:30 4.171.000 (21.7%) – h.20

TG2 1.534.000 (13.2%) – h.13 839.000 (4.1%) – h.20:30

TG3 .000 (%) – h.14:25 .000 (%) – h.19

TG5 .000 (%) – h.13 .000 (%) – h.20

STUDIO APERTO .000 (%) – h.12:25 .000 (%) – h.18:30

TG4 .000 (%) – h.11:55 .000 (%) – h.19

TGLA7 .000 (%) – h.13:30 .000 (%) – h.20

