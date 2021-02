PIPPITEL! – RAI1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.5% DI SHARE GRAZIE ALLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA NAPOLI-ATALANTA – “MADE IN ITALY” SU CANALE5 CHIUDE ALL’11.2% - SU ITALIA1 PIACE SEMPRE “IL PRINCIPE CERCA MOGLIE” (7.1%), SU RAI2 “LA CASERMA” AL 7.6% - SCIARELLI SU RAI 3 AL 10.6%, SU RETE4 “SPECIALE STASERA ITALIA” AL 3.9%, SU LA7 LA MARATONA MENTANA AL 5.3%- “STRISCIA” (15.6%) - GRUBER (8.2%) E PALOMBA (5.8%) - LA D'URSO BATTE MATANO

Nella serata di ieri, mercoledì 3 febbraio 2021, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Napoli-Atalanta ha conquistato 4.934.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Made in Italy ha incollato davanti al video 2.455.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 La Caserma ha interessato 1.717.000 spettatori (7.6%). Su Italia1 Il principe cerca moglie ha raccolto 1.704.000 spettatori pari al 7.1%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.358.000 spettatori con il 10.6% (presentazione a 2.002.000 e il 7.4%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 875.000 spettatori (3.9%). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 1.289.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 1.215.000 spettatori (5.1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi è seguito da 588.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Trauma Center è scelto da 628.000 spettatori (2.4%). Su Iris The Town è visto da 519.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time

Stasera Italia insegue sia Otto e Mezzo che Tg2 Post.

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.250.000 spettatori con il 15.6%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.587.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.205.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.602.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole da 1.875.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.560.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.315.000 (4.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.234.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 665.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove, in replica, Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 381.000 spettatori con l’1.4%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti arriva a 378.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Ottima la “maratona di Mentana”.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.666.000 spettatori pari al 19.9%, mentre L’Eredità è visto da 5.028.000 spettatori con il 23.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.529.000 spettatori (14.3%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.770.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2 N.C.I.S. ha raccolto 675.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 1.090.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Amici è seguito da 650.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. Miami è visto da 645.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.266.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Blob segna 1.173.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 920.000 spettatori (3.8%). Su La7 TgLa7 Speciale – dalle 17:06 alle 19:54 – ha intrattenuto 964.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 289.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy sigla 258.000 spettatori pari all’1.2%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque leader, Coffee Break sfiora l’8%.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 560.000 spettatori (12.5%), mentre Unomattina è visto da 1.034.000 spettatori (16.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 879.000 spettatori (15.3%) e la seconda parte – dalle 10:53 alle 11:29 – da 876.000 spettatori (13.2%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 586.000 spettatori con il 16.6% e Tg5 Mattina 1.226.000 spettatori con il 19.4%; Mattino Cinque ha raccolto 1.037.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte e 1.016.000 spettatori pari al 17.8% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 984.000 e il 16.8%).

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 245.000 spettatori (3.9%), mentre Tg2 Italia convince 237.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 162.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Agorà convince 655.000 spettatori pari al 10.5%. A seguire Mi Manda Raitre segna 322.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 148.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 314.000 spettatori (5.4%) e Coffee Break di 453.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 38.000 spettatori (0.6%).

Daytime Mezzogiorno

L’Aria che Tira da record.

Su Rai1 Tg1: L’Incarico – dalle 11:29 alle 13:33 – è seguito da 1.866.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 Forum arriva a 1.614.000 spettatori con il 17.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 553.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 1.002.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago P.D. – dalle 10:36 alle 12:21 – è seguito da 264.000 spettatori (3.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 738.000 spettatori (5.1%) e Sport Mediaset a 856.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Elisir è seguito da 464.000 spettatori (6.4%);

il Tg3 delle 12:00 informa 1.081.000 spettatori (10.6%); Geo conquista 577.000 spettatori (3.9%); Passato e Presente arriva a 504.000 spettatori (3%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 122.000 spettatori con l’1%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 550.000 spettatori (3.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 784.000 spettatori con il 10.9% nella prima parte e 944.000 spettatori con il 7.5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg conquista 80.000 spettatori (0.5%).

Daytime Pomeriggio

In crescita Bortone e Paradiso, D’Urso batte Matano.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.933.000 spettatori (13.2%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.152.000 spettatori (17.2%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 2.151.000 spettatori con il 14.6% (presentazione a 1.908.000 e il 14.7%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.722.000 spettatori (16.5%) e Una Vita 2.425.000 spettatori (15.5%); Uomini e Donne segna 3.016.000 spettatori pari al 21.6% (Uomini e Donne – Finale a 2.403.000 e il 19%); Amici interessa 2.217.000 spettatori (17.8%) e Grande Fratello Vip 2.175.000 spettatori (17.3%).

A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 2.113.000 spettatori pari al 16.7%; Pomeriggio Cinque è visto da 2.193.000 spettatori (16.1%) nella prima parte parte e 2.449.000 spettatori (15.8%) nella seconda parte (Pomeriggio Cinque – Social a 2.187.000 e il 13%). Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 569.000 spettatori con il 3.7% e Detto Fatto ha raccolto 600.000 spettatori con il 4.7% (Quasi Detto Fatto a 404.000 e il 2.9%). A seguire N.C.I.S. Los Angeles totalizza 365.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 868.000 spettatori (5.4%) nel primo episodio, 872.000 spettatori (5.7%) nel secondo episodio e 692.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 416.000 spettatori (3.2%), mentre Grande Fratello Vip arriva a 265.000 spettatori (1.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.949.000 spettatori (18.4%); Aspettando Geo è seguito da 1.025.000 spettatori con l’8.1% e Geo da 1.622.000 spettatori con il 10.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 867.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà è visto da 798.000 spettatori pari al 5.9% (Tagadà Focus a 743.000 e il 6%). Su Tv8 Scambio di Natale intrattiene 243.000 spettatori (1.9%). A seguire Vite da Copertina interessa 161.000 spettatori (1.1%). Su Tv2000 Rosario in diretta da Lourdes – dalle 18:00 alle 18:30 – è seguito da 672.000 spettatori (4.4%).

Seconda Serata

Benissimo Tg3 Linea Notte.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.241.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Canale5 Coco Avant Chanel – L’amore prima del mito ha totalizzato una media di 509.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rai2 ReStart segna 370.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 X-Men: Apocalisse è visto da 474.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 781.000 spettatori con il 9.9%. Su Rete4 Il grande match è stato scelto da 164.000 spettatori (2.8%). Su La7 Il grande freddo convince 241.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 Piacere Maisano sigla 341.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza arriva a 312.000 spettatori (2%).

