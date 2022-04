PIPPITEL! – SU RAI1 DON MATTEO 13 RIPARTE COL BOTTO E SI PORTA A CASA IL 29.9% DI SHARE E 6.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 I NAUFRAGHI DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” CALANO E SI FERMANO AL 15.7% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” (5.6%), SU LA7 “PIAZZAPULITA” (6.9%) – AMADEUS VOLA AL 21.4% E BATTE ANCORA “STRISCIA” CON IL 15.9% - PALOMBA (4.9%), GRUBER (7.2%)

Nella serata di ieri, giovedì 31 marzo 2022, su Rai1 Don Matteo 13 ha conquistato 6.541.000 spettatori pari al 29.9% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.380.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 C’era una Volta a… Hollywood ha interessato 721.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Battili Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica ha catturato l’attenzione di 798.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 836.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 968.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.170.000 spettatori con uno share del 6.9%. Su TV8 Venom ha segnato l’1.7% con 380.000 spettatori mentre sul Nove The Italian Job ha catturato l’attenzione di 382.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Macchine Mortali interessa a 326.000 spettatori con l’1.5% di share. Su Sky Uno Pechino Express – La Rotta dei Sultani sigla l’1.5% con 340.000 spettatori (ascolto cumulato 404.000).

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.086.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.783.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.6% con 1.104.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.404.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.282.000 spettatori pari al 5.6% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.690.000 spettatori pari al 7.1%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.014.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 1.172.000 (4.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.701.000 spettatori (7.2%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 305.000 spettatori con l’1.3% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 367.000 spettatori con l’1.6%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti Ristorante si porta all’1.4% con 315.000 spettatori.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.296.000 spettatori (21.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.748.000 spettatori (26%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.146.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un Altro! 3.206.000 con il 17.9% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 529.000 spettatori con il 3.1% e The Good Doctor 663.000 (3.2%). Su Italia1 CSI Miami segna il 2.9% con 584.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.446.000 spettatori con il 12.6% di share e Blob segna 920.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 854.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa 494.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 MasterChef Italia fa compagnia a 224.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 242.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1 Edizione Straordinaria informa 921.000 spettatori pari al 16.6%, Uno Mattina interessa a 1.039.000 telespettatori con il 17.5% di share. La prima parte di Storie Italiane interessa a 987.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.221.000 spettatori (20.2%) e Mattino Cinque News 959.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e 937.000 (16.3%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.1% con 245.000 spettatori.

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 161.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, di 211.000 (3.7%) nel secondo e di 251.000 (4%) nel terzo. Su Rai3 Agorà convince 423.000 spettatori pari al 7% di share e Agorà Extra si porta al 5.3% con 306.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 149.000 spettatori con share del 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 152.000 spettatori con il 3.8% nelle News e 258.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 304.000 spettatori pari al 5.2%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.048.000 spettatori (15.2%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.895.000 spettatori (16.3%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.613.000 telespettatori con il 18%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 641.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte e 1.020.000 (9%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 335.000 spettatori con il 4% di share, La Pupa e il Secchione sigla il 5.8% con 765.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 719.000 spettatori con il 4.9%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 395.000 spettatori (5.7%), il TG delle 12 da 899.000 spettatori (9.5%), Quante Storie si porta al 5.1% con 683.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 560.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 187.000 spettatori con l’1.6% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 706.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 408.000 spettatori con share del 5.8% nella prima parte e 511.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 135.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.901.000 spettatori (14.6%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.176.000 spettatori (19.6%). La Vita in Diretta informa 2.293.000 spettatori con il 18.4% (presentazione 1.948.000 – 17.5%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.537.000 spettatori (17.1%), Una Vita ha convinto 2.405.000 spettatori con il 17.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24% con 2.970.000 spettatori (finale 2.398.000 – 21.5%). Amici interessa a 2.000.000 spettatori (18.1%) e la striscia de L’Isola dei Famosi a 1.788.000 (16%); Love is in the Air interessa a 1.588.000 spettatori (14.3%), Pomeriggio Cinque a 1.547.000 spettatori con il 12.3% (presentazione 1.357.000 – 12%, saluti 1.582.000 – 11.6%). Su Rai 2 Ore 14 interessa a 725.000 spettatori (5.3%), Detto Fatto ha convinto 498.000 spettatori con il 4.4% di share e Speciale TG2 informa 334.000 spettatori (2.6%).

Su Italia1 I Simpson intrattengono 624.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 615.000 (4.5%) nel secondo e 483.000 (3.7%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 398.000 spettatori (3.4%) e Modern Family intrattiene 298.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.450.000 spettatori (16.9%) e Tg3 Speciale 513.000 spettatori con il 4.6% di share; Geo registra 1.329.000 spettatori con il 10.3% di share (Aspettando Geo 856.000 – 7.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 814.000 spettatori con il 6.1% mentre Tg4 – Diario di Guerra informa 446.000 spettatori (4%). Su La7 Tagadà ha ottenuto 413.000 spettatori con il 3.5% e Tagadà#Focus 388.000 (3.5%). Su TV8 L’Amore in uno Scatto è la scelta di 219.000 spettatori (1.9%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.115.000 spettatori con il 13.1% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 414.000 spettatori pari ad uno share del 13%. Su Rai2 Anni 20 – Notte di Guerra segna 109.000 spettatori con il 2%. Su Rai 3 Sopravvissute segna il 3.7% con 547.000 spettatori. Su Italia1 Omicidio all’Italiana viene visto da una media di 184.000 ascoltatori con il 2.9% di share. Su Rete4 Otto e Mezzo ha segnato il 2.6% con 114.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.720.000 (25%)

Ore 20.00 5.558.000 (25.8%)

TG2

Ore 13.00 1.940.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.399.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.575.000 (11.5%)

Ore 19.00 1.860.000 (11.1%)

TG5

Ore 13.00 2.990.000 (21.2%)

Ore 20.00 4.006.000 (18.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.171.000 (9.9%)

Ore 18.30 595.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 343.000 (3.8%)

Ore 18.55 695.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 645.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.294.000 (5.9%)

