PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION “FIORI SOPRA L'INFERNO – I CASI DI TERESA BATTAGLIA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.6% CON 4.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 GLI SVIPPATI DEL “GF VIP” AL 20.3% - SU RAI3 “PRESA DIRETTA” AL 5.5% SUPERA “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 (5%) – SU RAI2 IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” ALL’8.8% - AMADEUS CON IL 22.3% SUPERA “STRISCIA” AL 17.7%. DAMILANO (7.2%), GRUBER (6.9%), PALOMBA (4.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 20 febbraio 2023 vedono, in prima serata, la vittoria della seconda puntata della fiction di Rai1 Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia, con Elena Sofia Ricci, che ha conquistato una media di 4.717.000 spettatori equivalente al 24.6% di share, superando il Grande Fratello Vip che, su Canale5, ha totalizzato invece il 20.3% con 2.709.000 individui all'ascolto.

Presa Diretta di Riccardo Iacona su Rai3, con i suoi 1.083.000 spettatori pari al 5.5%, supera dal canto suo Nicola Porro con Quarta Repubblica su Rete4 (766.000 – 5.0%), mentre Stefano De Martino e il suo Stasera tutto è possibile su Rai2 segnano l'8.8% di share divertendo 1.434.000 affezionati.

In seconda serata su Rai1 ottima partenza per Storie di Sera di Eleonora Daniele che ha calamitato davanti allo schermo 1.822.000 spettatori con il 14.3% di share, mentre in access prime time Amadeus vince con il 22.3% a fronte del 17.7% di Striscia.

Quanto all'approfondimento dell'ora di cena, Marco Damilano con Il Cavallo e la torre su Rai3 segna il 7.2%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 il 6.9%, Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 il 4.5% nella prima parte e il 3.9% nella seconda, Manuela Moreno con Tg2 Post il 4.1%.

La mattina informativa a cura di Monica Maggioni è invece una tregenda per Rai1, superata finanche da Rai3. E al pomeriggio Uomini e donne di Maria De Filippi distacca invece di dodici punti Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.

Ma vediamo i dati di ascolto di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Fiori Sopra l’Inferno - I Casi di Teresa Battaglia (seconda puntata) 4.717.000 spettatori (24.6%). Canale 5: Grande Fratello Vip 2.709.000 spettatori (20.3%). Rai2: Stasera Tutto è Possibile 1.434.000 spettatori (8.8%), Presentazione 1.591.000 (7.5%). Italia 1: Freedom – Oltre il Confine 913.000 spettatori (5.3%). Rai3: Presa Diretta 1.083.000 spettatori (5.5%), presentazione 1.040.000 (4.9%). Rete4: Quarta Repubblica 766.000 spettatori (5%). La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 250.000 spettatori (1.5%). Tv8: Attacco al Potere – Olympus has Fallen 484.000 spettatori (2.6%). Nove: Little Big Italy 436.000 spettatori (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti 4.849.000 spettatori (22.3%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.833.000 spettatori (17.7%). Rai2: TG2 Post 884.000 spettatori (4.1%). Italia1: NCIS 1.324.000 spettatori (6.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.554.000 spettatori (7.2%), Un Posto al Sole 1.636.000 spettatori (7.5%). Rete4: Stasera Italia 958.000 spettatori (4.5%) nella prima parte, 850.000 (3.9%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.515.000 spettatori (6.9%). Tv8: 100% Italia 491.000 spettatori (2.3%). Nove Don’t Forget the Lyrics (inedito) 646.000 spettatori (3%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.365.000 spettatori (23.4%), L’Eredità 4.779.000 (27.3%). Canale 5: Avanti il Primo 2.580.000 spettatori (19.1%), Avanti un Altro 3.559.000 (21%). Rai2: Hawaii Five O 577.000 spettatori (3.5%), The Rookie 772.000 spettatori (3.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 449.000 spettatori (2.9%), CSI 734.000 spettatori (3.8%). Rai3: TGR (News) 2.633.000 spettatori (14.3%), Blob 1.051.000 spettatori (5.3%), Caro Marziano 1.189.000 spettatori (5.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 752.000 spettatori (3.7%). La7 Lingo – La Prima Sfida 119.000 individui all'ascolto (0.9%), Lingo – Parole in Gioco 259.000 (1.5%). Tv8: Home Restaurant 245.000 spettatori (1.4%). Nove: Cash or Trash 465.000 spettatori (2.5%).

Seconda serata

Rai1: Storie di Sera 1.822.000 spettatori (14.3%) nella prima parte, TG1 1.203.000 (11.1%) Storie di sera (seconda parte) 671.000 spettatori (8.2), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 294.000 spettatori (6%). Su Canale 5 TG5 Notte 496.000 spettatori (19.1%). Rai2: Restart 293.000 (5.0%). Rai3: Tg3 Linea Notte 432.000 (5.7%). Italia1: Sport Mediaset 322.000 spettatori (4.0%), Casi freddi della storia 179.000 (3.8%). Rete 4: Senza tregua 2 (prima parte) 113.000 (2.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai Parlamento Europa 102.000 spettatori (6.2%), TgUnoMattina Rassegna Stampa 197.000 spettatori (8.4%), TG1 delle 7 374.000 spettatori (10.2%), TgUnoMattina 633.000 spettatori (12.4%), TG1 delle 8 1.014.000 spettatori (19%), Uno Mattina 805.000 telespettatori (16.2%). Storie Italiane (prima parte) 769.000 spettatori (15.9%). Canale5: Prima Pagina TG5 575.000 spettatori (18.6%), TG5 Mattina 1.340.000 (25%), Mattino Cinque News 1.170.000 spettatori (23.1%) nella prima parte, 1.062.000 (22%) nella seconda. Rai 2: La Grande Vallata 41.000 spettatori (2%), Viva Rai2! Glass Cam 113.000 (3.7%), Viva Rai2! 763.000 (16%), …E Viva il Videobox 182.000 (3.4%), Radio 2 Social Club 336.000 spettatori (6.7%).

Italia 1: Chicago Fire 135.000 spettatori (2.7%), Chicago PD 238.000 spettatori (4.7%). Rai3: Mattina 24 119.000 spettatori (7%), Mattina 24 191.000 (8.6%), Buongiorno Italia 411.000 spettatori (11.5%), TGR Buongiorno Regione 614.000 spettatori (12.3%), Agorà (presentazione) 372.000 (6.9%), Agorà 391.000 (7.6%), Agorà Extra 280.000 (5.8%). Rete 4: Hazzard 86.000 spettatori (1.8%). La7: Omnibus (News) 115.000 spettatori (3.3%), Dibattito 183.000 (3.5%), Coffee Break 198.000 (4.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 767.000 spettatori (13.8%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.669.000 spettatori (16.2%). Canale5: Forum 1.564.000 telespettatori (20.4%). Rai2: I Fatti Vostri 575.000 spettatori (9.4%) nella prima parte, 873.000 (9%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 304.000 (4.4%), Grande Fratello Vip 654.000 (5.4%), Sport Mediaset 714.000 (5.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 236.000 (4.8%), Elisir 336.000 (5.9%), TG3 delle 12 863.000 (10.6%), Quante Storie 687.000 (5.7%), Passato e Presente 530.000 (4%). Rete4: Monk 100.000 spettatori (1.8%), Il Segreto 128.000 (1.2%), La Signora in Giallo 578.000 (4.5%). La7: L’Aria che Tira 268.000 (4.7%) nella prima parte, 414.000 (4%) nel segmento intitolato Oggi.

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.518.000 spettatori (19.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.718.000 (16.3%), presentazione 1.632.000 (13.2%), Il Paradiso delle Signore 1.825.000 (20.5%), Tg1 1.475.000 (17%), La Vita in Diretta 2.317.000 (21.1%, presentazione 1.816.000 (20.2%). Canale5: Beautiful 2.670.000 spettatori (20.4 %), Terra Amara 3.014.000 (24.8%), Uomini e Donne 2.972.000 (28.3%), finale 2.314.000 (24.9%), Amici 1.906.000 (21.5%), Grande Fratello Vip 7 (daytime) 1.685.000 (18.9%), Un Altro Domani 1.359.000 spettatori (15.1%), Pomeriggio Cinque 1.780.000 spettatori (16.4%), Saluti 1.964.000 (15.8%).

Rai2: Ore 14 662.000 spettatori (5.7%), Bella Ma’ 524.000 spettatori (5.7%), Nei Tuoi Panni 367.000 spettatori (3.9%). Italia1: I Simpson 522.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, 497.000 (4.3%) nel secondo, 436.000 (4%) nel terzo, NCIS Los Angeles 339.000 (3.6%) nel primo, 349.000 (4%) nel secondo, The Mentalist 317.000 (3.1%). Rai3: TGR Leonardo 872.000 (7.6%), TGR Piazza Affari 627.000 (5.7%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 328.000 spettatori (3.4%), Aspettando… Geo 522.000 (5.9%), Geo 1.272.000 (11.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 670.000 spettatori (5.8%), TG4 Diario del Giorno 289.000 spettatori (3.2%). La7: Tagadà (Presentazione) 290.000 spettatori (2.4%), Tagadà 291.000 spettatori (3%), Focus 216.000 (2.4%). TV8: Una Serata Speciale 300.000 spettatori (3.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.210.000 (24.3%)

20.00: 5.264.000 (26%)

TG2

13.00: 1.819.000 (14.4%)

20.30: 1.388.000 (6.4%)

TG3

14.25: 1.386.000 (11.6%)

19.00: 2.071.000 (13%)

TG4

11.55: 237.000 (3.1%)

18.55: 757.000 (4.6%)

TG5

13.00: 2.811.000 (22.1%)

20.00: 4.143.000 (20.2%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.148.000 (11%)

18.30: 609.000 (4.7%)

TGLA7

13.30: 472.000 (3.6%)

20.00: 1.265.000 (6.1%)