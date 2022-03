PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION “NOI” CALA, MA CONQUISTA LA PRIMA SETATA CON IL 17.3% DI SHARE E 3.9 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” SALE E SI AVVICINA CON IL 16.2% - SEMPRE BENE “CHE TEMPO CHE FA” SU RAI3 (10.8%). SU LA7 “NON È L’ARENA” (5.8%) SUPERA “ZONA BIANCA” SU RETE4 (4.4%) – AMADEUS (19.2%), “PAPERISSIMA” (13.5%), GENTILI (4.9%), PARENZO – DE GREGORIO (4.3%)

Mattia Buoncore per www.davidemaggio.it

la serie tv noi 9

Nella serata di ieri, domenica 13 marzo 2022, su Rai1 il secondo appuntamento con la fiction Noi ha conquistato 3.690.000 spettatori pari al 17.3% di share. (primo episodio: 3.936.000 – 16.65%, secondo episodio: 3.413.000 – 18.11%) Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 0.14 – la seconda puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 3.058.000 spettatori pari al 16.22% di share (presentazione di 5 minuti e 40: 3.029.000 – 12.21%, Highlights: 1.247.000 – 14.98%). Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 977.000 spettatori con il 3.94%.

lo show dei record 5

A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 757.000 spettatori con il 3.24%. Su Italia1 il film King Arthur – Il Potere della Spada ha intrattenuto 924.000 spettatori con il 4.65% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 40 minuti (1.965.000 – 8.38%), Che Tempo Che Fa - dalle 20.46 alle 22.11 – ha raccolto davanti al video 2.680.000 spettatori (10.88%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.15 alle 23.53 – ha ottenuto 1.579.000 spettatori (8.69%). Che Tempo Che Fa Il Tavolo E… (durata 3 minuti e 40) segna 943.000 spettatori e l’8.35%. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 751.000 spettatori con il 4.49% di share.

la serie tv noi 8

Su La7 Non è l’Arena ha interessato 1.002.000 spettatori con il 5.89%. Su Tv8 il film Tomb Raider è stato seguito da 284.000 spettatori con l’1.4% di share. Sul Nove Stand Up – Comici in Prova segna 297.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 C’era una Volta Steve McQueen ha ottenuto 152.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai Premium Il Cantante Mascherato ha interessato 179.000 spettatori con l’1.02% (presentazione di 30 minuti: 100.000 spettatori con lo 0.4%). Su Top Crime Colombo ha convinto 357.000 spettatori con l’1.55%.

massimo giletti 3

Ascolti TV Access Prime Time

Controcorrente supera di poco In Onda.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.754.000 spettatori con il 19.2%. Su Canale 5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha ottenuto 3.363.000 spettatori con il 13.55%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.405.000 spettatori (5.73%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.122.000 spettatori (4.67%), nella prima parte, e 1.231.000 spettatori (4.93%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 1.072.000 spettatori con il 4.33%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 543.000 spettatori pari al 2.2% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 323.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Avanti un Altro con la seconda puntata inedita pre-Covid al 17.21%.

la serie tv noi 7

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.285.000 spettatori (17.51%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.735.000 spettatori (22.03%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.421.000 spettatori (13.48%) mentre Avanti un Altro ha raccolto 3.608.000 spettatori (17.21%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 784.000 spettatori (4.12%).

NCIS ha raccolto 691.000 spettatori con il 3.01%. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 578.000 spettatori pari al 2.95%. CSI Miami ha totalizzato 664.000 spettatori (2.94%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 800.000 spettatori con il 3.44%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 2.630.000 spettatori con l’11.83%. Su La7 – dalle 16.59 alle 19.52 – TGLA7 Speciale ha raccolto 694.000 spettatori (share del 3.98%).

Daytime Mattina

lo show dei record 6

Agorà Weekend non va oltre il 4.8%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 252.000 spettatori con il 12.01%, nella presentazione, 653.000 spettatori con il 16.32% nella prima parte. A seguire – dalle 8 alle 9 – TG1 Edizione Straordinaria ha informato 1.600.000 spettatori con il 23.24%. La seconda parte di Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 1.840.000 spettatori con il 22.62%. Paesi che Vai… segna 1.450.000 spettatori con il 17.51%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.728.000 spettatori pari ad uno share del 18.76%. Su Canale5 il TG5 Mattina segna 1.414.000 spettatori con il 21.59%.

la serie tv noi 6

Maria Maddalena I Segreti Rivelati ha raccolto 748.000 spettatori con il 9.3%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.053.000 telespettatori con il 12.71% di share. Su Rai2 – dalle 2 di notte alle 8.44 del mattino – le Paralimpiadi hanno tenuto compagnia a 30.000 spettatori con l’1.18% (in particolare l’Hockey su Ghiaccio dalle 7.39 ha ottenuto 53.000 spettatori e lo 0.88%). O Anche No ha raccolto 90.000 spettatori e l’1.09%. Speciale TG2 – Bombe e Nuove Minacce segna 439.000 spettatori con il 5.25%.

FABIO FAZIO

Su Italia1 God Friended Me segna 185.000 spettatori con il 2.23% e 172.000 spettatori con il 2.04%. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 336.000 spettatori con il 4.81% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 427.000 spettatori con il 5.2%. Le Parole per Dirlo ha ottenuto 253.000 spettatori con il 3.06%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 179.000 spettatori (2.15%) e 229.000 spettatori (2.77%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 239.000 spettatori con il 3.77% di share. Su Rai News 24, dalle 7.30 alle 7.55, Filo Diretto Ucraina Rassegna Stampa segna 202.000 spettatori pari al 4.39%.

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde da record (con il TG2 anticipato alle 12.30 per le Paralimpiadi).

la serie tv noi 5

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.797.000 spettatori con il 20.24%. A seguire l’Angelus ha raccolto 2.401.000 spettatori (21.95%). Linea Verde ha intrattenuto 3.427.000 spettatori (22.21%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 847.000 spettatori (9.94%) e 1.152.000 spettatori (12.53%). Melaverde raccoglie 2.021.000 con il 16.77%. Su Rai2 il TG Sport ha informato 476.000 spettatori con il 5.48%. A seguire dopo una presentazione di 13 minuti (319.000 – 3.42%), dalle 11.47 alle 12.25 Citofonare Rai2 ha convinto 355.000 spettatori con il 3.28%.

zona bianca

Dalle 13.01 alle 13.59, la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali ha ottenuto 633.000 spettatori con il 3.85%. Su Italia1 God Friended Me segna l’1.91% con 194.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 875.000 spettatori con il 5.35% (Magazine XXL: 761.000 – 4.5%). Su Rai3 il TG3 delle 12 ha informato 690.000 spettatori pari al 6.06%. Il Posto Giusto registra 241.000 spettatori con uno share dell’1.46%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raggiunge 185.000 spettatori con il 2.14%. Poirot ha fatto compagnia a 359.000 spettatori con il 2.27%. Su La7 Putin – L’Ultimo Zar ha raccolto 308.000 spettatori con il 2.13% di share. Su Rai Sport – dalle 12.28 alle 13.30 – la Coppa del Mondo di Sci ha raggiunto 377.000 spettatori pari al 2.56%.

noi 8

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.990.000 spettatori pari ad uno share del 18.95%, nella prima parte, e 2.351.000 spettatori pari ad uno share del 16.43%, nella seconda parte (presentazione di 4 minuti: 3.199.000 – 19.18%). Dopo il TG1 (2.112.000 – 14.34%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.148.000 spettatori pari al 13.52%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.823.000 spettatori con il 16.67%. Amici Verso il Serale ha raccolto 2.592.000 spettatori (16.2%). A seguire Verissimo ha appassionato 2.276.000 spettatori con il 15.84%, con il Pre Show dalle 15.10 alle 16.12, 2.619.000 spettatori con il 18.01%, dalle 16.16 alle 17.40, e 2.219.000 spettatori con il 13.82%, dalle 17.44 alle 18.38 con Giri di Valzer.

lo show dei record 4

Su Rai2 la Tirreno Adriatico di Ciclismo ha convinto 502.000 spettatori pari al 3.21%. Mompracem – L’Isola dei Documentari ha raccolto 375.000 spettatori con il 2.62%. Gocce Azzurre ha raccolto259.000 spettatori e l’1.7%. Su Italia1 Beethoven 2 raccoglie 434.000 spettatori (2.91%). Beethoven – La Grande Occasione ha ottenuto 410.000 spettatori (2.63%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.121.000 spettatori con il 12.74%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.224.000 spettatori con l’8.19% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 1.046.000 spettatori con il 7.47%. Rebus ha ottenuto 953.000 spettatori (6.57%).

noi 10

Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio ha raccolto 1.102.000 spettatori con il 7.26% mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.442.000 spettatori con l’8.59%. Su Rete 4 Flikken Coppia in Giallo segna 287.000 spettatori con l’1.88%. Speciale TG4 Diario di Guerra ha registrato 374.000 spettatori con il 2.63%. Su La7 Atlantide Files – Zelensky: Servitore del Popolo ha appassionato 378.000 spettatori (share del 2.53%).

noi

Seconda Serata

Male Speciale TG1.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 583.000 spettatori pari ad uno share del 5.68%. Su Canale 5 TG5 Notte ha raccolto 716.000 spettatori con l’11.55% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 975.000 spettatori con il 7.91% (presentazione di 25 minuti: 883.000 – 4.43%). L’Altra DS raccoglie 236.000 spettatori e il 3.96%. Su Italia1 Pressing segna un netto di 382.000 ascoltatori con il 6.76% di share (Highlights iniziali di 8 minuti: 485.000 – 4.66%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 685.000 spettatori (7.68%). Su Rete 4 Tumbledown – Gli Imprevisti della Vita è la scelta di 000 spettatori (%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.147.000 (30.48%)

Ore 20.00 5.421.000 (23.32%)

TG2

Ore 12.28 611.000 (4.53%) orario in via eccezionale

Ore 20.30 1.390.000 (5.74%)

TG3

Ore 14.25 1.672.000 (10.4%)

Ore 19.00 2.221.000 (11.02%)

TG5

Ore 13.00 3.442.000 (21.8%)

Ore 20.00 4.574.000 (19.55%) – Prima Pagina 4.217.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.192.000 (8.89%)

Ore 18.30 822.000 (4.69%)

TG4

Ore 12.00 378.000 (3.44%)

Ore 18.55 872.000 (4.25%)

noi 9

TGLA7

Ore 13.30 754.000 (4.46%)

Ore 20.00 1.154.000 (4.92%)

lo show dei record 2

la serie tv noi 1 noi 5 noi 7