PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION “RESTA CON ME” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.8% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” SI FERMA AL 14.2%. SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” ALL’13.4% - GILETTI SU LA7 FA IL 5.4%, BRINDISI SU RETE4 IL 3.4% - AMADEUS CON IL 22.1% BATTE “PAPERISSIMA SPRINT” (15.9%) – GENTILI (4.3%), DE GREGORIO – PARENZO (3.8%) – NEL POMERIGGIO VENIER CON IL 20.3% SUPERATA DA MARIA DE FILIPPI (25.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 5 marzo 2023, in prima serata, vedono la fiction con Francesco Arca, Resta con me, su Rai1 prevalere con 3.596.000 spettatori di share sullo Show dei Record di Gerry Scotti che, su Canale5, si ferma invece a una media di 2.340.000. Superato anche da Che tempo che fa su Rai3, che – con Claudio Baglioni ospite di Fabio Fazio – ne ha totalizzati 2.745.000.

Massimo Giletti con Non è l'Arena (5.4%) su La7, dal canto suo, batte Giuseppe Brindisi con Zona Bianca (3.4%) su Rete4, soccombendo però entrambi al Gran Premio di Formula 1 del Bahrein con il suo 6.1%. In access prime time, Amadeus (21.1%) domina su Paperissima Sprint (15.9%), Controcorrente su Rete4 racimola il 4.3% e il 3.8% e In onda su La7 il 3.8%.

Al pomeriggio, da segnalare il ritorno di Maria De Filippi con Amici dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Maria totalizza la cifra boom del 28.5% di share, superando ampiamente la concorrente (ma amica) Mara Venier con Domenica In, che ha voluto rivolgerle un messaggio affettuoso in diretta.

Silvia Toffanin con Verissimo (20.8% e 18.4%), dal canto suo, distacca facilmente Francesca Fialdini con Da noi…a ruota libera (14%). Al mattino boom per Linea Verde condotto da Beppe Convertini su Rai1, che con il suo 25.2% di share ottiene la più alta percentuale nell'intrattenimento sui tre canali Rai.

Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Resta con Me 3.596.000 spettatori (19.8%). Canale 5: Lo Show dei Record 2.340.000 spettatori (14.2%). Rai2: NCIS Los Angeles 707.000 spettatori (3.4%), Blue Bloods 764.000 (3.9%). Italia1: Jason Bourne 807.000 spettatori (4.4%). Rai3: Che tempo che fa presentazione 1.880.000 spettatori (9.3%), 2.745.000 (13.4%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.617.000 (11.5%). Rete4: Zona Bianca 482.000 spettatori (3.4%). La7: Non è l’Arena 768.000 spettatori (5.4%). Tv8 Gran Premio di Formula 1 del Bahrein 1.150.000 spettatori (6.1%). Nove: Cambio Moglie 246.000 spettatori (3%).

Access prime time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.562.000 spettatori (22.1%). Canale 5: Paperissima Sprint 3.255.000 spettatori (15.9%). Italia1: NCIS 1.147.000 spettatori (5.6%). Rete 4: Controcorrente 872.000 spettatori (4.3%) nella prima parte, 773.000 (3.8%) nella seconda. La7: In Onda 775.000 spettatori (3.8%). Nove: Little Big Italy 396.000 spettatori (1.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.878.000 spettatori (19.3%), L’Eredità 4.156.000 spettatori (23.9%). Canale 5: Avanti il Primo! Story 2.402.000 spettatori (16.5%), Avanti un Altro! Story 3.401.000 (19.9%). Rai2: Novantesimo Minuto 645.000 spettatori (3.7%), Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 581.000 (2.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 501.000 spettatori (3.2%), CSI 733.000 (3.9%). Rete 4: Tempesta d’Amore 709.000 spettatori (3.5%). Rai3: TGR 2.551.000 spettatori (14%). La7: Il Giovane Hitler 205.000 spettatori (1.3%). Tv8: Tv8 Sport 301.000 spettatori (1.7%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 638.000 spettatori (7.5%), Sottovoce 187.000 (7.5%). Canale5: TG5 Notte 551.000 spettatori (10.3%). Rai2: La Domenica Sportiva 587.000 spettatori (6.5%). Italia1: Pressing 279.000 spettatori (6.1%), Pressing Highlights 371.000 (3.9%). Rai 3: TG3 Mondo 483.000 spettatori (7.9%). Rete4: Cavalli Selvaggi (prima parte) 104.000 spettatori (3.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: 255.000 (14.8%), Uno Mattina in Famiglia 595.000 (17.4%) nella prima parte, 1.481.000 (24.2%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 1.179.000 spettatori (23.7%), Paesi Che Vai… 1.329.000 spettatori (19.9%), A Sua Immagine 1.474.000 spettatori (19.6%). Canale5: Prima Pagina TG5 332.000 spettatori (14.6%), Tg5 Ore 8.00 1.056.000 (20.1%), Speciale TG5 Lucio e Lucio 908.000 spettatori (14.2%), Santa Messa 1.282.000 (18.9%).

Rai2: Radio 2 Happy Family 328.000 spettatori (4.9%), Coppa del Mondo di Sci 543.000 (7.6%). Italia1: The Goldbergs 186.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio, 192.000 (2.8%) nel secondo, 135.000 (2%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 145.000 spettatori (2.4%), Verdi Gala 67.000 spettatori (1%), O Anche No 91.000 spettatori (1.3%). Rete 4: Casa Vianello 166.000 spettatori (2.5%). La7: Omnibus (News) 134.000 spettatori (5.3%), Omnibus (Dibattito) 226.000 (3.8%), L’Ingrediente Perfetto 102.000 spettatori (1.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.689.000 spettatori (22.5%), Angelus 2.194.000 spettatori (23.4%), Linea Verde 3.133.000 (25.2%). Canale5: Le Storie di Melaverde 1.153.000 spettatori (16.3%), 1.361.000 (17.3%), Melaverde 2.140.000 (20.5%.) Rai2: Citofonare Rai2 490.000 spettatori (4.8%). Italia1: Young Sheldon 126.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio, 145.000 (1.8%) nel secondo, 207.000 (2.2%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 762.000 spettatori (5.5%), XXL: 696.000 (5%). Rai3: TG3 Ore 12.00 456.000 spettatori (4.8%), Il Posto Giusto 258.000 spettatori (1.9%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 285.000 spettatori (3.9%), presentazione 225.000 (3.3%), Poirot 271.000 spettatori (2%). La7: L’Aria Che Tira il Diario 91.000 spettatori (1%), La7 Doc 121.000 (1%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In presentazione 2.280.000 (16.3%), 2.692.000 spettatori (20.3%) nella prima parte, 2.128.000 (17.3%) nella seconda, 1.966.000 (15.7%) nella terza, Da Noi… A Ruota Libera 1.782.000 spettatori (14%). Canale5: L’Arca di Noè 2.888.000 (20.7%), Amici di Maria De Filippi 3.356.000 (25.8%), Verissimo 2.557.000 (20.8%) nella prima parte, Verissimo – Giri di Valzer 2.370.000 (18.4%). Rai2: Il Provinciale 539.000 spettatori (3.9%), Vorrei Dirti Che 267.000 (2.1%), Domenica Dribbling Salute 159.000 (1.3%), Domenica Dribbling 239.000 spettatori (2%), Campionati Europei Indoor di Atletica 676.000 (5.1%). Italia1: Matrix Reloaded 276.000 spettatori (2.2%).

Rai3: TGR 2.071.000 spettatori (14.8%), Mezz’ora in Più 1.032.000 (8%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 757.000 (6.1%), Rebus 640.000 spettatori (5.2%), Kilimangiaro di nuovo in viaggio (presentazione) 618.000 (5.1%), 886.000 (7.2%) Kilimangiaro 1.323.000 (9.9%). Rete 4: TG4 Diario della Domenica 194.000 (1.6%). La7: Atlantide 186.000 spettatori (1.4%), 297.000 (2.4%). Tv8: Superbike 507.000 spettatori (3.7%). Sky; GranPremio di Formula1 del Bahrein 1.385.000 (11.3%), Formula 1 su Sky Sport: 657.000 spettatori (5.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.995.000 (28.5%)

20.00: 4.483.000 (22.4%)

TG2

13.00: 1.550.000 (11.6%)

20.30: 939.000 (4.6%)

TG3

14.25: 1.358.000 (9.9%)

19.00: 2.041.000 (12.6%)

TG4

12.00: 341.000 (3.6%)

18.55: 572.000 (3.5%)

TG5

13.00: 3.233.000 (24%)

20.00: 4.312.000 (21.4%)

STUDIO APERTO

12.25: 931.000 (8%)

18.30: 516.000 (3.7%)

TGLA7

13.30: 494.000 (3.5%)

20.00: 761.000 (3.8%)

