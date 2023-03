PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION “RESTA CON ME” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19% E 3.2 MILIONI DI SPETTATORI E SUPERA “LO SHOW DEI RECORD 2” SU CANALE5 FERMO AL 13.8%. SU RAI3 FAZIO FA L’11.4% - BRINDISI SU RETE4 AL 3.6% E GILETTI SU LA7 AL 5% - AMADEUS CON IL 21.9% BATTE “PAPERISSIMA SPRINT” (14.7%). GENTILI PAREGGIA CON PARENZO - DE GREGORIO (4.1%) - AL POMERIGGIO, SENZA LA CONCORRENZA DI DE FILIPPI, VENIER SALE AL 21.5%...

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 19 marzo 2023 vedono, in prima serata, la fiction di Rai1 Resta con me, interpretata da Francesco Arca, prevalere con il 19% di share, lasciandosi alle spalle Lo show dei Record 2 di Gerry Scotti su Canale5, fermo al 13.8%.

La partita di calcio di serie A Inter-Juventus in diretta streaming su Dazn e la differita del Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1 su Tv8 hanno dato invece filo da torcere ai programmi di approfondimento come Zona Bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4 (3.6%) e Non è L'Arena di Massimo Giletti (5%), ma anche a Che tempo che fa di Fabio Fazio che, su Rai3, ha totalizzato l'11.4% in calo rispetto a sette giorni fa (ma con più individui all'ascolto rispetto allo Show dei record). Qui la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Resta con me (Rai1): 3.243.000

2) Che tempo che fa (Rai3): 2.216.000

3) Lo show dei record 2 (Canale5): 2.168.000

4) Gran Premio d'Arabia Saudita - Formula 1 (Tv8): 1.272.000

5) Le Iene presentano: Inside (Italia1): 945.000

6) Blue Bloods (Rai2): 792.000

7) Non è l'Arena (La7): 706.000

8) Zona bianca (Rete4): 498.000

9) Cambio moglie (Nove): 172.000

In access prime time, Amadeus totalizza il 21.9%, Paperissima Sprint il 14.7%, Controcorrente il 4.1% e il 3.3%, mentre In Onda segna il 4.1%. Nel preserale, Flavio Insinna con L'Eredità su Rai1 raggiunge il 24.2% e, in seconda serata, la Domenica Sportiva totalizza il 5% e l'8%, mentre Pressing si assesta al 6.9% e all'8.9%.

A mezzogiorno, Linea Verde con Beppe Convertini segna il 23.5% su Rai1, mentre Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura cresce al 6%.

Al pomeriggio, senza la concorrenza di Maria De Filippi, Mara Venier con Domenica In sale complessivamente al 21.5% e cala Verissimo con Silvia Toffanin (17.3%) battendo comunque Da noi... a Ruota libera con Francesca Fialdini (15.9%). Cresce poi su Rai2 Domenica Dribbling condotto da Paola Ferrari che, con ospiti Adriano Panatta e Antonello Piroso, totalizza il 3.7%.

Ma vediamo di seguito nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Resta con Me 3.243.000 spettatori (19%). Canale5: Lo Show dei Record 2.168.000 spettatori (13.8%). Rai2: Blue Bloods 792.000 spettatori (4.1%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 945.000 spettatori (5.4%). Rai3: Che Tempo Che Fa 2.216.000 spettatori (11.4%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.419.000 (10%), presentazione 1.581.000 (8.4%). Rete4 Zona Bianca 498.000 spettatori (3.6%). La7: Non è l’Arena 706.000 spettatori (5%). Tv8 Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula 1 (differita) 1.272.000 spettatori (6.9%). Nove: Cambio Moglie 172.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time

Rai1: I Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.231.000 spettatori (21.9%). Canale5: Paperissima Sprint 2.833.000 spettatori (14.7%). Italia1: N.C.I.S. 638.000 spettatori (3.6%). Rete4: Controcorrente 775.000 (4.1%) nella prima parte, 631.000 (3.3%) nella seconda. La7: In Onda 799.000 spettatori (4.1%). Nove: Little Big Italy 412.000 spettatori (2.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.967.000 spettatori (19.9%), L’Eredità 4.105.000 spettatori (24.2%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.030.000 spettatori (14.3%), Avanti un Altro! Story 3.142.000 (18.9%). Rai2: 90° Minuto 696.000 spettatori (4.9%) nella prima parte, Tempi supplementari 587.000 spettatori (3.5%), S.W.A.T. 550.000 (3%). Italia1: N.C.I.S. 638.000 spettatori (3.6%). Rai3: Tg Regione 2.530.000 spettatori (14.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 611.000 spettatori (3.2%). La7: C’era una volta il Novecento 150.000 spettatori (1%). Tv8: Tv8 Sport 266.000 spettatori (1.5%). Nove: Campionato italiano di Pallacanestro 158.000 spettatori (1%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 365.000 spettatori (4.8%). Canale5 Tg5 Notte 550.000 spettatori (10.1%). Rai2: La Domenica Sportiva 717.000 spettatori (8%), presentazione 814.000 (5%). Italia1: Pressing (Highlights) 453.000 spettatori (6.9%), seconda parte 287.000 (8.9%). Rai3: Tg3 Mondo 459.000 spettatori (6.6%). Rete4: L’esercito delle dodici scimmie 102.000 spettatori (3.1%). La7: TgLa7 Notte 220.000 spettatori (5.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Unomattina in Famiglia 248.000 spettatori (13.9%) nella presentazione, 596.000 (18%) nella prima parte, 1.417.000 spettatori (23.1%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 1.122.000 spettatori (22.3%), Paesi che Vai 1.293.000 (20.7%), A Sua Immagine 1.278.000 (18.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 380.000 spettatori (16.9%), Tg5 Mattina 1.187.000 (22.5%), I misteri del santo sepolcro 743.000 (11.5%), Santa Messa 1.073.000 (17.1%). Rai2: Radio2 Happy Family 223.000 spettatori (3.5%).

Italia1: The Goldbergs 135.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio, 134.000 (2.2%) nel secondo, 165.000 (2.5%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 202.000 spettatori (3.5%), Mi Manda Raitre 249.000 (3.9%), presentazione 201.000 (3.1%), O anche No 148.000 spettatori (2.3%), Timeline 116.000 (1.8%). Rete4: Casa Vianello 164.000 spettatori (2.7%). La7: Omnibus 168.000 spettatori (3.4%), L’Ingrediente Perfetto 82.000 (1.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.473.000 spettatori (20.6%), Angelus 1.971.000 (21.9%), Linea Verde 2.823.000 (23.5%), presentazione 2.030.000 (20.4%). Canale5: Le Storie di Melaverde 957.000 spettatori (14.1%) nella prima parte, 1.094.000 (14.5%) nella seconda, Melaverde 1.952.000 (19.3%). Rai2: Tg Sport 305.000 spettatori (4.5%), Citofonare Rai 2 577.000 spettatori (6%), presentazione 349.000 (4.8%). Italia1: Young Sheldon (primo episodio) 184.000 spettatori (2.6%), secondo episodio 179.000 spettatori (2.4%), terzo episodio 225.000 (2.5%), Sport Mediaset XXL 764.000 spettatori (5.7%), Magazine 653.000 (4.7%).

Rai3: Tg3 Ore 12.00 515.000 spettatori (5.7%), Il Posto Giusto 212.000 (1.6%). Rete4: Dalla Parte degli Animali (presentazione) 224.000 spettatori (3.5%), Dalla Parte degli Animali 310.000 spettatori (4.4%), Poirot: corpi al sole 290.000 (2.3%). La7: La7 Doc – Città in pericolo: Venezia 100.000 spettatori (1.4%), L’Aria che Tira – Il Diario 132.000 (1.2%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In presentazione 2.439.000 (18.5%), 2.698.000 spettatori (22.1%) nella prima parte, 2.428.000 spettatori (21.4%) nella seconda, 2.400.000 spettatori (21.5%) nella terza, Da Noi… A Ruota Libera 1.975.000 (15.9%). Canale5: L’Arca di Noè 2.486.000 spettatori (18.1%), Beautiful 2.080.000 (16.1%), Terra Amara 2.402.000 (20.7%), Verissimo 2.002.000 (18%) nella prima parte, Giri di Valzer 2.115.000 (16.2%). Rai2: Il Provinciale 660.000 spettatori (5.2%), Vorrei dirti Che 328.000 (2.8%), Domenica Dribbling 215.000 spettatori (1.9%) nella prima parte, 267.000 (2.4%) nella seconda, 418.000 spettatori (3.7%) nella terza.

Italia1: E-Planet 559.000 spettatori (4.3%), Agente Smart – Casino totale 467.000 spettatori (4%), Due Uomini e Mezzo 301.000 (2.7%) nel primo episodio, 290.000 (2.6%) nel secondo, 315.000 spettatori (2.5%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 1.933.000 spettatori (14.6%), Mezz’Ora in Più 1.028.000 spettatori (8.7%), Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà 690.000 (6.2%), Rebus 709.000 (6.4%), Kilimangiaro 725.000 (6.7%) nella presentazione, 884.000 (7.6%) nella prima parte, 1.177.000 (8.7%) nella seconda. Rete4: Hamburg Distretto 21 223.000 (1.9%), Tg4 – Diario della Domenica 228.000 (2%), Dynasties – L’avventura della vita 222.000 (2%), Il pistolero di Dio 473.000 (3.8%). La7: Uozzap! 239.000 spettatori (1.8%), Atlantide – Storie di uomini e di mondi 171.000 (1.5%) nella prima parte, 214.000 (1.9%) nella seconda.

Telegiornali

TG1

13.30: 4.013.000 (29.2%)

20.00: 4.241.000 (22.6%)

TG2

13.00: 1.634.000 (12.5%)

20.30: 1.097.000 (5.7%)

TG3

14.15: 1.480.000 (11.5%)

19.00: 1.910.000 (11.9%)

TG4

11.55: 256.000 (2.8%)

18.55: 518.000 (3.2%)

TG5

13.00: 2.832.000 (21.4%)

20.00: 3.864.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

12.25: 950.000 (8.6%)

18.30: 607.000 (4.4%)

TGLA7

13.30: 456.000 (3.3%)

20.00: 802.000 (4.2%)

