PIPPITEL! – SU RAI1 IL FILM “SCUSA SE ESISTO!” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.6% DI SHARE E 2.3 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “BEYOND PARADISE” INCHIODA AL 9.5% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” CON OSPITE IL GENERALE VANNACCI ALL’8.8% - “TECHETECHETÈ” (19.1%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15.3%). APRILE E TELESE (6.7%), VIERO (4.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

scusate se esisto 9

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 30 agosto 2023 vedono, in prima serata, la vittoria del film Scusate se esisto! con Paola Cortellesi e Raoul Bova su Rai1, che ha conquistato una media di 2.375.000 spettatori pari al 15.6% di share, battendo nettamente la serie britannica Beyond Paradise, che su Canale5 si è invece fermata a 1.306.000 individui all'ascolto con il 9.5%.

beyond paradise 1

Rete4 continua a puntare sull'attualità in prima serata e la strategia si rivela vincente. Terzo programma più visto in prime time è infatti Zona Bianca con Giuseppe Brindisi che, con ospite fra gli altri il generale Roberto Vannacci, autore del discusso libro Il mondo al contrario, ha segnato 1.123.000 teste pari all'8.8% di share. Male su Rai2 la serie Il lato oscuro della mia famiglia, ferma al 4.8% di share e addirittura esangue Rai3 con il film La rivincita delle sfigate, inchiodato al 2.6%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Scusate se esisto (Rai1) - 2.375.000

Beyond Paradise (Canale5) - 1.306.000

Zona bianca (Rete4) - 1.123.000

Vanguard - Agenti Speciali - 1.059.000

Il lato oscuro della mia famiglia (Rai2) - 664.000

Giovanna D'Arco (La7) - 567.000

Ladyhawke (Nove) - 418.000

La rivincita delle sfigate (Rai3) - 411.000

Radio zeta Future Hits Live 2023 (Tv8) - 324.000

scusate se esisto 7

In access prime time, Techetchetè su Rai1 dedicato a Raffaella Carrà totalizza il 19.1%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate sigla il 15.3%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 svettano al 6.7%, mentre Alessandra Viero con Controcorrente su Rete4 segna il 3.9% e il 4.8% e Tg2 Post Estate il 4.2%. Vediamo, nel dettagli, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Scusate se Esisto! 2.375.000 (15.6%). Canale5: Beyond Paradise 1.306.000 (9.5%) . Rai2: Il Lato oscuro della mia famiglia 664.000 (4.8%) . Italia1: Vanguard – Agenti speciali 1.059.000 (6.8%). Rai3: La Rivincita delle Sfigate 411.000 (2.6%). Rete4: Zona Bianca 1.123.000 (8.8%). La7: Giovanna d’Arco 567.000 (4.3%). Tv8: Radio Zeta Future Hits Live 2023 324.000 (2.4%). Nove: Ladyhawke 418.000 (2.9%).

roberto vannacci a zona bianca

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.362.000 (19.1%). Canale5: Paperissima Sprint 2.699.000 (15.3%). Rai2: Tg2 Post Estate 735.000 (4.2%). Italia1: NCIS 1.120.000 (6.4%). Rai3: Qui Venezia Cinema1.091.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.487.000 (8.4%). Rete4: Controcorrente 664.000 (3.9%) nella prima parte, 834.000 (4.8%), nella seconda. La7: In Onda Estate 1.181.000 (6.7%). Nove: Cash or Trash 523.000 (3%).

Preserale

scusate se esisto 6

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.323.000 (23%), Reazione a Catena 3.436.000 (26.6%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.188.000 (12.5%), The Wall 1.946.000 (15.7%). Rai2: Hawaii Five O 466.000 (3.9%) nel primo episodio, 589.000 (3.9%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 447.000 (4.1%), CSI Miami 637.000 (4.3%). Rai3: Tgr 2.094.000 (15%), Blob 908.000 (5.8%), Viaggio in Italia784.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 584.000 (3.6%). La7: Padre Brown 117.000 (1.3%) nel primo episodio, 130.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Hotel 249.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash 312.000 (2.1%).

beyond paradise 2

Seconda Serata

Rai1: Il Mondo con gli Occhi di Overland 679.000 (7.8%). Canale5: Madri – Una Vita d’Amore 332.000 (7.1%). Rai2: Confusi 193.000 (2.9%) nel primo episodio, 90.000 (1.8%), nel secondo. Rai3: Tg3 Linea Notte 224.000 (2%). Italia1: Man of Tai Chi 427.000 (6.1%). Rete4: L’Innocente 218.000 (6.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 194.000 (8.7%), Tg1 ore 7.00 430.000 (13.9%), TgUnoMattina Estate 782.000 (18.2%), Tg1 Ore 8.00 913.000 (20.3%), Uno Mattina Estate 708.000(16.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 489.000 (18.4%), Tg5 Mattina 1.116.000 (24.5%), Morning News 717.000 (16.2%) nella prima parte, 670.000 (17.3%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 209.000 (4.9%). Italia1: Dr House Medical Division 87.000 (1.9%) nel primo episodio, 113.000 (2.9%) nel secondo.

scusate se esisto 5

CSI: NY 134.000 (3.2%). Rai3: Rassegna Stampa 229.000 (7.3%), 328.000 (8.2%). Agorà Estate (presentazione) 216.000 (4.7%), Agorà Estate 279.000 (6.2%) Agorà Extra 193.000 (4.8%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 138.000 (3.5%). Rete4: Un Detective in Corsia 62.000 (1.6%). La7: Omnibus (News) 91.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 160.000 (3.6%), Coffee Break 138.000 (3.6%).

Mezzogiorno

beyond paradise 3

Rai1: Camper in Viaggio 1.152.000 (16.1%), Camper 1.537.000 (15.1%). Canale5: Forum 1.264.000 (19.1%). Rai2: La Nave dei Sogni 342.000 (5%). Italia1: CSI: NY 216.000 (3.6%), Sport Mediaset 756.000 (6.3%), Sport Mediaset Extra 566.000 (4.7%). Rai3: Doc Martin 267.000 (5.4%), Tg3 Ore 12.00 622.000 (8.6%), Quante Storie 484.000 (5.2%), Passato e Presente 442.000 (3.6%). Rete4: Carabinieri 6 92.000 (2%), Il Segreto 158.000 (1.7%), La Signora in Giallo 392.000 (3.3%). La7: L’Aria che Tira Estate 257.000 (5.2%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 362.000 (3.8%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.149.000 (18.2%), Don Matteo 12 1.163.000 (12.1%), Sei Sorelle 779.000 (10.4%), Tg1 903.000 (12.4%), Estate in Diretta (presentazione) 1.214.000 (16.5%), Estate in Diretta 1.611.000 (19.4%). Canale5: Beautiful 2.473.000 (20.5%), Terra Amara 2.549.000 (22.9%), La Promessa 2.049.000 (22.4%), My Home My Destiny 1.492.000 (19.5%), Rosamunde Pilcher – Il Coraggio di Ricominciare 1.006.000 (12.9%). Rai2: Gli Omicidi del Lago 296.000 (2.9%), Squadra Speciale Cobra 11 414.000 (5.2%) nel primo episodio, 481.000 (6.6%) nel secondo.

scusate se esisto 4

Italia1: I Simpson 474.000 (4%), nel primo episodio, 459.000 (4.2%), nel secondo, American Dad 393.000 (3.9%) nel primo episodio, 293.000 (3.3%), nel secondo, NCIS New Orleans 216.000 (2.7%) nel primo episodio, 198.000 (2.7%), nel secondo, Cold Case 265.000 (3.4%). Rai3: Tgr 2.227.000 (19.2%), Play Books 356.000 (4.1%), Geo Magazine 768.000 (9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 622.000 (6%). Tg4- Diario del Giorno 466.000 (5.9%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 251.000 (2.8%). Tv8: Solo Mia 320.000 (3.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.983.000 (24.7%)

20.00 - 4.115.000 (25.5%)

scusate se esisto 2

TG2

13.00 - 1.532.000 (13.4%)

20.30 - 1.199.000 (7%)

TG3

14.25 - 1.524.000 (14.1%)

19.00 - 1.581.000 (13.7%)

TG4

11.55 - 285.000 (4.2%)

18.55 - 469.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.767.000 (23.8%)

20.00 - 3.414.000 (20.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.049.000 (11.4%)

18.30 - 476.000 (5.2%)

scusate se esisto 10

TGLA7

13.30 - 494.000 (4.1%)

20.00 - 1.008.000 (6.1%)

scusate se esisto