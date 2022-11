PIPPITEL! – SU RAI1 “ATTO DI FEDE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.7% DI SHARE E 3.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 L’ENNESIMA REPLICA DEL “GLADIATORE” INCHIODA AL 10.6% E SI FA SUPERARE DA “CHE TEMPO CHE FA” SU RAI3 ALL’11.6% - SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 7.1% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.4%. SU LA7 “L’ARENA” AL 4.3% - AMADEUS CON IL 22.7% SUPERA “PAPERISSIMA” AL 15.3% - GENTILI (4.7%), PARENZO – DE GREGORIO (3.7%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 13 novembre 2022, su Rai1 Atto di Fede ha conquistato 3.228.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 Il Gladiatore ha raccolto davanti al video 1.692.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 l’incontro di Tennis Nadal-Fritz ha catturato l’attenzione di 398.000 spettatori (2.1%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 1.277.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.276.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ne ha convinti 1.440.000 (9.5%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 610.000 spettatori con il 4.4% di share.

Su La7 Non è L’Arena ha segnato il 4.3% con 606.000 spettatori. Su Tv8 il Gran Premio di San Paolo è la scelta di 1.347.000 spettatori (7.4%) mentre sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna il 2.2% con 414.000 spettatori. Su Rai 4 The Tunnel – Trappola nel Buio si porta al 2% con 362.000 spettatori e su Rai Premium Ballando… Tutti in Pista sigla lo 0.9% con 178.000 spettatori e Ballando con le Stelle l’1.9% con 222.000 spettatori. Sul 20 Transformers – L’Ultimo Cavaliere è la scelta di 393.000 spettatori pari al 2.4% di share e su Iris Terra di Confine interessa a 336.000 spettatori con il 2% di share. Su Real Time Il Castello delle Cerimonie sigla l’1.8% con 362.000 spettatori nella prima puntata e il 2.3% con 431.000 spettatori nella seconda.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno segna il 22.7% con 4.499.000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.031.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 935.000 spettatori nella prima parte (4.7%) e a 792.000 (4%) nella seconda. Su Rai 3 la presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 1.436.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 In Onda sigla il 3.7% con 730.000 spettatori. Su TV8 TV8 Sport segna l’1.2% con 219.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince .000 (%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.073.000 spettatori (19.5%) e L’Eredità 3.920.000 spettatori (22.1%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.682.000 spettatori con il 17.1% di share e Caduta Libera 3.443.000 (19.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 847.000 spettatori (5.6%) e Novantesimo Minuto – Tempi Supplementari a 707.000 spettatori (4%). Su Rai3 il TGR segna il 13.5% con 2.469.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 589.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 762.000 spettatori con il 3.8% di share. Su Sky Sport F1 il Gran Premio di F1 sigla il 2.5% con 461.000 spettatori; lo stesso evento ha siglato su Sky Sport Uno l’1.9% con 357.000 spettatori.

Daytime Mattina

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia ha raccolto 236.000 spettatori (12.8%) nella presentazione, 547.000 spettatori con il 17.8% di share nella prima parte e 1.466.000 (23.7%) nella seconda, nel mezzo il TG1 ha informato 1.030.000 spettatori (21.9%). A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.747.000 spettatori pari ad uno share del 22.9%; la Santa Messa è stata seguita da 1.534.000 spettatori (22.9%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.245.000 telespettatori con il 24.3% di share mentre la Santa Messa segna l’11.7% con 780.000 spettatori. Su Rai2 Radio 2 Happy Family ha tenuto compagnia a 312.000 spettatori (4.7%).

Su Italia1 Kung Fu totalizza un ascolto di 220.000 spettatori con uno share del 3.3% nel primo episodio e 199.000 spettatori (2.8%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà convince 228.000 spettatori con il 4.1% di share, Mi Manda RaiTre 268.000 (4.1%) e O Anche No 227.000 (3.4%). Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 161.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 104.000 spettatori con il 4.2% di share nelle News e 211.000 spettatori (3.6%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.220.000 spettatori (24.3%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.023.000 spettatori (24.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 714.000 spettatori (10.4%) nella prima parte e a 1.067.000 (14.1%) e Melaverde ha interessato 1.908.000 spettatori con il 18.9% di share. Su Rai2 Citofonare Rai2 conquista 490.000 spettatori con uno share del 5%. Su Italia1 Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 622.000 spettatori con il 4.4%.

Su Rai3 il Tg2 delle 12 registra 476.000 spettatori con uno share del 5% mentre 100 Opere Tornano a Casa ne registra 331.000 (2.3%). Su Rete4 Detective Extralarge ha fatto compagnia a 224.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 121.000 spettatori con l’1.8% di share. Su TV8 la Superbike sigla l’1.6% con 215.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.405.000 spettatori (17.3%) nella presentazione, 2.571.000 spettatori (19.7%) nella prima parte, di 2.394.000 spettatori (20.4%) nella seconda e di 2.146.000 (17.9%) nella terza. Da Noi… A Ruota Libera segna il 17.2% con 2.323.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.569.000 spettatori con il 18%, Amici 2.919.000 (23.3%), Verissimo presenta – Io sono Tiziano 2.579.000 (21.4%) nella prima parte e 2.442.000 (17.5%). Su Rai2 Il Provinciale si porta al 4% di share con 530.000 spettatori, Vorrei dirti Che ha convinto 290.000 spettatori (2.4%) e Dribbling 169.000 (1.5%) nella prima parte, 279.000 (2.4%) nella seconda e 505.000 (4%) nella terza.

Su Italia1 Batman Forever segna il 2.3% con 284.000 spettatori, Modern Family ottiene il 2% con 249.000 spettatori nel primo episodio e l’1.7% con 228.000 spettatori nel secondo. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.127.000 spettatori (15.2%), Mezz’Ora in Più da 1.086.000 spettatori (8.8%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che verrà da 837.000 (7.2%); Rebus interessa a 778.000 spettatori (6.6%); Kilimangiaro – Un Nuovo Mondo si porta al 7% con 908.000 spettatori e Kilimangiaro all’8.5% con 1.228.000 spettatori. Su Rete 4 Un Dollaro D’Onore fa compagnia a 339.000 spettatori (2.6%) e TG4 – Diario della Domenica ha registrato 340.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Atlantide ha appassionato 232.000 spettatori (share dell’1.8%) nella prima puntata e 310.000 (2.6%) nella seconda.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 371.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 404.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 676.000 spettatori (8.3%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 425.000 ascoltatori con l’8.7% di share (Highlights 499.000 – 5.3%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 529.000 spettatori (7.2%). Su Rete 4 Gardener of Eden è la scelta di 127.000 spettatori (3.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.133.000 (28.9%)

Ore 20.00 4.657.000 (23.6%)

TG2

Ore 13.25 1.430.000 (10.4%)

Ore 20.30 1.252.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.15 1.640.000 (12.3%)

Ore 19.00 2.175.000 (12.7%)

TG5

Ore 13.00 2.878.000 (21%)

Ore 20.00 4.011.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 858.000 (7.6%)

Ore 18.30 603.000 (4%)

TG4

Ore 12.00 305.000 (3.3%)

Ore 18.55 632.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 423.000 (3%)

Ore 20.00 895.000 (4.5%)