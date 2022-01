PIPPITEL! – SU RAI1 “DOC – NELLE TUE MANI 2” CALA, MA RIMANE ALTO E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 28.5% E 6.4 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE 5 “L’AGENZIA DEI BUGIARDI” NON VA OLTRE L’8.7% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 6.5%, SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 5.2% - AMADEUS (21.4%), “STRISCIA” (14.9%), PALOMBA (3.8%), GRUBER (8.1%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

doc nelle tue mani

Nella serata di ieri, giovedì 27 gennaio 2022, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani 2 ha conquistato 6.427.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale 5 L’Agenzia dei Bugiardi ha raccolto davanti al video 1.938.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Quando le Mani si Sfiorano ha interessato 842.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Calice di Fuoco ha catturato l’attenzione di 1.416.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Disertore ha raccolto davanti al video 924.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%.

l’agenzia dei bugiardi

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.175.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 931.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su TV8 Il Testimone – Speciale Giulio Regeni ha segnato lo 0.6% con 146.000 spettatori mentre sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha catturato l’attenzione di 372.000 spettatori (1.6%). Su Sky Uno MasterChef sigla il 3.7% con 922.000 spettatori nel primo episodio e il 4.1% con 817.000 spettatori nel secondo (il dato cumulato è di 991.000 spettatori con il 3.9% di share: 1.065.000 – 3.7% nel primo episodio e 917.000 – 4.13% nel secondo). Su Rai4 Triple Treath siglal’1.4% con 338.000 spettatori. Sul Iris Schindler’s List si porta al 3.2% con 665.000 spettatori.

doc nelle tue mani 6

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.444.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.781.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.2% con 811.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.304.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.696.000 spettatori pari al 6.9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.968.000 spettatori pari al 7.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 926.000 individui all’ascolto (3.8%) nella prima parte e 982.000 (3.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.050.000 spettatori (8.1%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 321.000 spettatori con l’1.3% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 350.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

dago a piazzapulita 4

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.430.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.875.000 spettatori (23.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.733.000 spettatori con il 16.4% di share e Avanti un Altro! 4.154.000 con il 20.4% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 612.000 spettatori con il 3.2% e 9-1-1 822.000 (3.6%). Su Italia1 CSI segna il 2.9% con 634.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.828.000 spettatori con il 13% di share e Blob segna 1.154.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Stasera Italia Quirinale sigla il 2.1% con 498.000 spettatori. Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 282.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 275.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

doc nelle tue mani

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 549.000 telespettatori con l’11.7% di share nella presentazione e a 1.043.000 (16.7%) nel programma vero e proprio. Storie Italiane interessa a 1.023.000 spettatori (16.4%) e Tg1 – Il Giorno della Memoria informa 875.000 spettatori con l’11.4% di share. Su Canale5 Mattino Cinque News ha informato 1.152.000 spettatori (18.6%) nella prima parte e 1.081.000 (17.4%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.6% con 283.000 spettatori.

dritto e rovescio

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 121.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e di 132.000 (2.1%) nel secondo. Chicago P.D. viene visto da 165.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Agorà convince 499.000 spettatori pari all’8.1% di share e Agorà Extra si porta al 7.4% con 455.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 113.000 spettatori con share dell’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 113.000 spettatori con il 2.9% nelle News e 253.000 (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 341.000 spettatori pari al 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Tg1 – Verso il Quirinale informa 1.452.000 spettatori (11.6%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.716.000 telespettatori con il 18.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 671.000 spettatori con il 7.3% nella prima parte e 1.147.000 (9.7%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 280.000 spettatori con il 3.2% di share, il GF Vip interessa a 750.000 spettatori (5.5%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 693.000 spettatori con il 4.7%.

doc nelle tue mani 1

Su Rai3 Elisir è seguito da 446.000 spettatori (6.1%), il TG delle 12 da 882.000 spettatori (9.1%), Quante Storie si porta al 4.8% con 645.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 627.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 182.000 spettatori con l’1.5% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 694.000 spettatori (4.8%). Su La7 Speciale TGLa7 interessa 656.000 spettatori con share del 6.5%. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 170.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

l’agenzia dei bugiardi 4

Su Rai1 Tg1 – Verso il Quirinale informa 1.600.000 spettatori (11.7%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.023.000 spettatori (17%). La Vita in Diretta informa 2.505.000 spettatori con il 17.3% (presentazione 2.111.000 – 16.8%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.617.000 spettatori (17.5%), Una Vita ha convinto 2.397.000 spettatori con il 16.5% di share mentre Uomini e Donne si porta al 21.3% con 2.817.000 spettatori (finale 2.423.000 – 20.4%).

Amici interessa a 2.083.000 spettatori (17.5%) e la striscia del GF Vip a 1.904.000 (16.1%); Love is in the Air interessa a 1.711.000 spettatori (13.9%), Pomeriggio Cinque a 1.718.000 spettatori (12.9%) nella presentazione e a 2.283.000 spettatori (15.3%) nel programma vero e proprio. Su Rai 2 Ore 14 interessa a 765.000 spettatori (5.3%), Detto Fatto ha convinto 535.000 spettatori con il 4.4% di share e Good Witch piace a 312.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 551.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 661.000 (4.6%) nel secondo e 557.000 (4%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 371.000 spettatori (3.1%) e Modern Family intrattiene 297.000 spettatori (2.4%).

doc nelle tue mani 3

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.290.000 spettatori (15.5%) e La Grande Storia – Anniversari 547.000 spettatori con il 4.5% di share; Tg3 Speciale informa 723.000 spettatori (6%) e Geo registra 1.703.000 spettatori con l’11.2% di share (Aspettando Geo 1.165.000 – 8.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 932.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Speciale TGLa7, in onda dalle 13.52 alle 19.55, ha ottenuto 647.000 spettatori con il 4.4%. Su TV8 Il Sapore del Natale è la scelta di 295.000 spettatori (2.5%).

l’agenzia dei bugiardi 5

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta – TG1 Speciale convince 1.308.000 spettatori con il 14.5% di share. Su Canale 5 Speciale Tg5 ha totalizzato una media di 516.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rai2 Le Donne nei Lager Nazisti segna 445.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna il 4% con 349.000 spettatori. Su Italia1 Chucky viene visto da una media di 286.000 ascoltatori con il 4.1% di share. Su Rete4 La Commare Secca ha segnato il 7.3% con 299.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

doc nelle tue mani 4

Ore 13.30 3.249.000 (21.7%)

Ore 20.00 5.495.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.00 1.919.000 (13.7%)

Ore 20.30 1.184.000 (4.8%)

TG3

Ore 14.25 1.453.000 (10.1%)

Ore 19.00 2.340.000 (12.1%)

TG5

Ore 13.00 2.968.000 (20.9%)

Ore 20.00 4.424.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.269.000 (10.4%)

Ore 18.30 632.000 (3.9%)

TG4

Ore 12.00 265.000 (2.8%)

doc nelle tue mani 8

Ore 18.55 654.000 (3.3%)

TGLA7

Ore 13.30 803.000 (5.4%)

Ore 20.00 1.563.000 (6.6%)

piazzapulita dago a piazzapulita 3

doc nelle tue mani 7 l’agenzia dei bugiardi 3 l’agenzia dei bugiardi 1 DOC NELLE TUE MANI