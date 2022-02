PIPPITEL! – SU RAI1 “LEA – UN NUOVO GIORNO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.6% DI SHARE E 5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 L’OTTAVO DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE PSG-REAL MADRID FA IL 17.7% - SU RAI2 STEFANO DE MARTINO E IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” ALL’8.8% - SU RAI3 “CARTABIANCA” (3.8%), SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (4.8%), SU LA7 “DIMARTEDÌ” (5.6%) – AMADEUS (21.9%), “STRISCINA” (16.8%), PALOMBA (4.3%), GRUBER (6.4%) - VIDEO

Nella serata di ieri, martedì 15 febbraio 2022, su Rai1 Lea – Un Nuovo Giorno ha conquistato 5.086.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale5 l’ottavo di finale di Champions League PSG-Real Madrid ha incollato davanti al video 4.360.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 la nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile parte da 1.729.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 Il libro della giugnla ha raccolto 1.349.000 spettatori (5.8%).

Su Rai3 #Cartabianca è visto da 785.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (4.8%). Su La7 DiMartedì registra 1.186.000 spettatori pari al 5.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 583.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Armageddon è seguito da 306.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 I segreti di Wind River è scelto da 473.000 spettatori (2%). Su Iris Forsaken – Il fuoco della giustizia arriva a 512.000 spettatori con il 2.1%. Su RealTime Primo Appuntamento sigla 434.000 spettatori (1.8%). Su SkySportUno la partita di Champions PSG-Real Madrid è vista da 406.000 spettatori (1.7%).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.580.000 spettatori con il 21.9%. Su Canale5 Striscina la Notizia, in onda dalle 20:35 alle 20:48, raccoglie una media di 4.138.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 806.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.473.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.391.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole da 1.743.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.059.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 979.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.631.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 348.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 398.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 306.000 spettatori (1.2%).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.668.000 spettatori pari al 21.4%, mentre L’Eredità è visto da 5.038.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.738.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 4.078.000 spettatori (20.4%). Su Rai2 Cerchi Azzurri raccoglie 479.000 spettatori (2.6%) e 9-1-1 832.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 691.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.822.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob segna 1.162.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 927.000 spettatori (4%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 133.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 192.000 spettatori (1%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 181.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 240.000 spettatori (1.2%).

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 605.000 spettatori (12.1%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:55 e 1.053.000 spettatori (16.7%) dalle 8:35 alle 9:48; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.173.000 spettatori (19.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 878.000 spettatori (13.9%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 567.000 spettatori con il 16% e Tg5 Mattina 1.204.000 spettatori con il 19.8%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.151.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte dalle 8:41 alle 9:49 e 1.205.000 spettatori con il 19.3% nella seconda parte dalle 9:54 alle 10:42 (I Saluti a .000 e il %).

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dalle 9:15 alle 11 sono viste da 589.000 spettatori pari al 9.2% (Pattinaggio su Ghiaccio a 543.000 e l’8.9%, Discesa Libera a 619.000 e il 9.9%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 124.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 181.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. è scelto da 227.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:59 alle 7:36 realizza un ascolto pari a 647.000 spettatori e il 14.5%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 706.000 spettatori e il 12.8%. A seguire Agorà convince 500.000 spettatori pari all’8% e Agorà Extra 413.000 spettatori pari al 6.7%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 147.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 171.000 spettatori (3%) e Coffee Break di 149.000 spettatori (2.4%).

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.063.000 spettatori (14.1%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.820.000 spettatori (14.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.736.000 spettatori con il 18.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 624.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 941.000 spettatori (8%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 273.000 spettatori (3.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 693.000 spettatori (4.9%) e Sport Mediaset a 755.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Elisir interessa 546.000 spettatori pari al 7.3% (presentazione a 425.000 e il 6.6%), il Tg3 delle 12 informa 1.036.000 spettatori (10.4%), Quante Storie conquista 794.000 spettatori (5.7%) e Passato e Presente arriva a 638.000 spettatori (4.1%).

Su Rete4 Carabinieri ha incollato 163.000 spettatori (2.3%) e, dopo il tg, Il Segreto 161.000 spettatori (1.3%) e La Signora in Giallo 698.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 275.000 spettatori con il 3.6% nella prima parte e 469.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 134.000 spettatori (1%). Su RaiSport le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 dalle 11 alle 15:53 sono viste da 304.000 spettatori pari al 3.1% (Combinata a 419.000 e il 5%, Pattinaggio su Ghiaccio a 458.000 e il 3.6%, Pattinaggio Artistico a 382.000 e il 2.6%, Curling a 378.000 e il 2.7%).

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 2.050.000 spettatori (14.6%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.217.000 spettatori (18.4%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.576.000 e il 13.5%, Tg1 Economia a 1.738.000 e il 14.7%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.178.000 spettatori con il 17.8% nella presentazione dalle 17:08 alle 17:26 e 2.521.000 spettatori con il 18% dalle 17:26 alle 18:42. Su Canale5 Beautiful conquista 3.133.000 spettatori (20%) e Una Vita 2.734.000 spettatori (18.2%), mentre Uomini e Donne sigla 3.098.000 spettatori pari al 23.2% (Finale a 2.765.000 e il 22.5%), Amici 2.293.000 spettatori (19.1%), Grande Fratello Vip 2.080.000 spettatori (17.8%) e Love Is In The Air 1.828.000 spettatori (15.1%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.705.000 spettatori pari al 13.7% nella presentazione dalle 17:26 alle 17:36 e 2.145.000 spettatori pari al 15.3% dalle 17:39 alle 18:30 (I Saluti di 7 minuti a 2.130.000 e il 13.5%). Su Rai2 Ore 14 conquista 659.000 spettatori con il 4.5%, Detto Fatto incolla 470.000 spettatori con il 3.8% e Castle interessa 285.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 693.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 761.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio e 615.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 434.000 spettatori (3.5%), The Goldbergs 292.000 spettatori (2.4%), Modern Family 274.000 spettatori (2.3%) e Due uomini e mezzo 310.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.686.000 spettatori (17.6%); Aspettando… Geo arriva a 948.000 spettatori (7.9%) e Geo a 1.820.000 spettatori (12.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 860.000 spettatori con il 5.9%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 392.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Tagadà è visto da 316.000 spettatori (2.5%) e Tagadoc da 142.000 spettatori (1.1%).

