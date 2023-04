PIPPITEL! – SU RAI1 “UN PASSO DAL CIELO 7” CALA SOTTO IL 20% CON 3.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “UN BOSS IN SALOTTO” AL 10.4% BATTUTO ANCHE DALLA PARTITA ROMA-FEYENOORD SU TV8 AL 10.6% - SU RAI2 “AFTER 2” CROLLA AL 2.6%. SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 6.2%, SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 5.4% - SU ITALIA1 “BACK TO SCHOOL” NON DECOLLA E SI FERMA AL 5.6% - VESPA (21%), AMADEUS (20.7%), “STRISCIA” (16.6%) - DAMILANO (7.4%), GRUBER (7.2%), PALOMBA (3.3%)...

Marco Zonetti per Dagospia

un passo dal cielo 7

La prima serata televisiva di giovedì 20 aprile 2023 vede la vittoria di Rai1 con la serie Un passo dal cielo 7, che tuttavia cala sotto il 20% di share con 3.568.000 spettatori. Sufficienti però a lasciarsi ampiamente alle spalle il film Un boss in salotto con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo su Canale5, fermo a 1.916.000 pari al 10.4%, battuto anche da Tv8 con la partita di calcio Roma-Feyenoord valevole per i quarti di finale di Europa League, che si assesta al 10.6%.

paulo dybala 5

Su Rai2 è invece catastrofe per il secondo film della saga di Tessa Young, After 2, bloccato al 2.6% di share; mentre per l'approfondimento, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4 ha totalizzato il 6.2%, superando il diretto concorrente Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli e il suo 5.4%.

Su Italia1, Back to School con Federica Panicucci - spostato al giovedì sera per ascolti deludenti - non decolla e inchioda al 5.6%, mentre su Rai3 Geppi Cucciari con Splendida Cornice resta stabile al 4.6%. Su Sky Sport Uno la partita di calcio di Europa League Sporting-Juventus raccoglie invece 459.000 spettatori e il 2.2% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

un passo dal cielo 8

Un passo dal cielo (Rai1): 3.658.000

Roma-Feyenoord (Tv8): 2.036.000

Un boss in salotto (Canale5): 1.916.000

Splendida Cornice (Rai3): 954.000

Dritto e Rovescio (Rete4): 924.000

Back to School (Italia1): 801.000

Piazza Pulita (La7): 790.000

After 2(Rai2): 517.000

Sporting-Juventus (Sky Sport Uno): 459.000

Mine (Canale 20): 416.000

Payback - La rivincita di Porter (Iris): 403.000

Faking It - Bugie o Verità? (Nove): 391.000

Pechino Express (Sky Uno): 348.000

un boss in salotto

In access prime time su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa segnano il 21%, gli Affari Tuoi di Amadeus il 20.7% e Striscia la Notizia su Canale5 il 16.6%. Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 ha siglato il 7.4%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 il 7.2%, Barbara Palombelli su Rete4 con Stasera Italia il 3.3% complessivamente, e Tg2 Post il 3.2%.

In seconda serata, Mixer - Vent'anni di televisione con Giovanni Minoli si arena nuovamente sotto l'obiettivo di rete del 3%, e precisamente al 2.7%, laddove su Rai2 il meglio di Stasera c'è Cattelan deve accontentarsi del 2.2%. Al mattino, Fiorello con Laura Pausini a Viva Rai2! totalizza il 18.1%. Al pomeriggio, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone su Rai1 si ferma al 14,4%, mentre su Canale5 Terra Amara conquista il 22.3% e Uomini e donne di Maria De Filippi il 25.1%.

un passo dal cielo 6

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima Serata

Rai1: Un Passo dal cielo 7 3.658.000 (19.6%). Canale5: Un Boss in Salotto 1.916.000 (10.4%) Rai2: After 2 517.000 (2.6%). Italia1: Back to School 801.000 (5.6%), presentazione 764.000 (3.5%). Rai3: Splendida Cornice 954.000 (4.6%), Splendida Appendice 618.000 (3.6%). Rete4: Dritto e Rovescio 924.000 (6.2%). La7: Piazza Pulita 790.000 (5.4%). Tv8: Europa League Roma – Feyenoord 2.036.000 (10.6%). Nove: Faking It – Bugia o Verità? 391.000 (1.9%), replica del secondo episodio 239.000 (2.1%). 20: Mine 416.000 (2.1%). Iris: Payback – La Rivincita di Porter 403.000 (2%). Sky Uno: Pechino Express 348.000 (1.7%). Sky Sport Uno: Europa League Sporting-Juventus 459.000 (2.2%).

Access Prime Time

after 2 – un cuore in mille pezzi

Rai1: Cinque Minuti 4.168.000 (21.0%), Affari Tuoi 4.435.000 (20.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.547.000 (16.6%). Rai2: Tg2 Post 693.000 (3.2%). Italia1: NCIS 1.259.000 (5.9%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.497.000 (7.4%), Un Posto al Sole 1.595.000 (7.5%). Rete4: Stasera Italia 761.000 (3.8%) nella prima parte, 656.000 (3.1%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.517.000 (7.2%). Tv8: Uefa Europa League 572.000 (2.8%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 559.000 (2.7%).

Preserale

un passo dal cielo 5

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.798.000 (22.7%), L’Eredità 3.930.000 (25.9%). Canale5: Avanti il Primo 2.177.000 (18.7%), Avanti un Altro 3.058.000 (20.9%). Rai2: Hawaii Five O 529.000 (3.8%), The Rookie 741.000 (4.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 326.000 (2.5%), CSI 631.000 (3.6%). Rai3: TGR 2.200.000 (13.7%), Blob 839.000 (4.7%), La Gioia della Musica 907.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 657.000 (3.6%). La7: Lingo – La Prima Sfida 135.000 (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 247.000 (1.7%). Tv8: Celebrity Chef 341.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash (replica) 347.000 (2.2%).

paulo dybala 2

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 657.000 (9.8%), Viva Rai2! E un po’ anche Rai1 219.000 (7.6%). Canale5: Tg5 Notte 600.000 (6.5%). Rai2: Il meglio di Stasera c’è Cattelan su Rai2 277.000 (2.2%), Ancora 5 Minuti su Rai2 241.000 (2.8%). Rai3: Mixer – Vent’anni di Televisione 358.000 (2.7%), Tg3 Linea Notte 283.000 (4.1%). Italia1: I Griffin 214.000 (5.6%) nel primo episodio, 155.000 (5.1%) nel secondo. Rete4: Energie in Viaggio 208.000 (5.8%). Tv8: Uefa Europa League 941.000 (10.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 270.000 (10.9%), Tg1 Ore 7.00 356.000 (9.1%), TgUnoMattina 584.000 (12.1%), Tg1 Ore 8.00 875.000 (17.8%), Uno Mattina 705.000 (17%), Storie Italiane (prima parte) 750.000 (17.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 596.000 (19.3%), Tg5 Mattina 1.095.000 (22.3%), Mattino Cinque News 845.000 (19.4 %) nella prima parte, 849.000 (20.3%) nella seconda.

un passo dal cielo 4

Rai2: Viva Asiago 10 159.000 (4.9%), Viva Rai2! Glass Cam 248.000 (6.8%), Viva Rai2! 871.000 (18.1%), …E Viva il Videobox 292.000 (6%), Radio 2 Social Club 270.000 (6.3%). Italia1: Chicago Fire 166.000 (3.9%), Chicago PD 198.000 (4.3%). Rai3: Buongiorno Italia 408.000 (10.5%), Tgr Buongiorno Regione 507.000 (10.3%), Agorà (presentazione) 300.000 (6.2%), Agorà 272.000 (6.1%) Agorà Extra 183.000 (4.4%). Rete4: Un Detective in Corsia 63.000 (1.5%). La7: Omnibus (News) 97.000 (2.5%), Omnibus (Dibattito) 169.000 (3.7%), Coffee Break 165.000 (3.9%).

dritto e rovescio

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 824.000 (15.7%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.688.000 (17.4%). Canale5: Forum 1.421.000 (19.9%). Rai2: I Fatti Vostri 541.000 (9.2%) nella prima parte, 917.000 (10%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 256.000 (3.9%), Sport Mediaset 774.000 (6.2%), Extra 564.000 (4.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 194.000 (4.4%), Elisir 303.000 (5.7%), Tg Ore 12.00 715.000 (9%), Rai Parlamento Speciale 310.000 (2.7%). Rete4: Hazzard 97.000 (1.9%), Il Segreto 116.000 (1.2%), La Signora in Giallo 549.000 (4.5%). La7: L’Aria che Tira 269.000 (4.9%), L'Aria che Tira (Oggi) 493.000 (5%).

Pomeriggio

corrado formigli

Rai1: Tg1 Economia 2.324.000 (18.7%), Oggi è un Altro Giorno 1.489.000 (14.4%), presentazione 1.504.000 (12.6%), Il Paradiso delle Signore 1.623.000 (19.1%), Tg1 1.362.000 (17%), La Vita in Diretta 1.961.000 (20.7%), presentazione 1.495.000 (18.3%). Canale5: Beautiful 2.655.000 (21.2%), Terra Amara 2.630.000 (22.3%), Uomini e Donne 2.573.000 (25.1%), finale: 2.071.000 (23.3%), Amici 1.756.000 (20.8%), Isola dei Famosi 17 1.532.000 (18.2%), Un Altro Domani 1.262.000 (15.5%), Pomeriggio Cinque 1.631.000 (17.1%), presentazione 1.298.000 (15.4%), Saluti 1.516.000 (14.2%). Rai2: Ore 14 791.000 (7%), Bella Ma’ 490.000 (5.6%), Candice Renoir 306.000 (3.6%).

roma feyenoord mourinho

Italia1: I Simpson 570.000 (4.6%) nel primo episodio, 675.000 (5.8%) nel secondo, 634.000 (5.7%) nel terzo, I Griffin 449.000 (4.4%), NCIS New Orleans 401.000 (4.5%) nel primo episodio, 251.000 (3.1%) nel secondo, Person of Interest 200.000 (2.2%). Rai3: Tgr 1.858.000 (15.2%), Rai Parlamento Question Time 220.000 (2.2%), Aspettando… Geo 557.000 (6.8%), Geo 1.111.000 (11.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 747.000 (6.6%), Tg4 Diario del Giorno 399.000 (4.5%). La7: Tagadà (presentazione) 302.000 (2.6%), Tagadà 301.000 (3.1%), Tagadà (Focus): 211.000 (2.5%), C'era una volta il Novecento 157.000 (1.7%). Tv8: Damigella in Incognito 214.000 (2.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.235.000 (25.7%)

20.00 - 4.475.000 (24.3%)

un passo dal cielo 2

TG2

13.00 - 1.740.000 (14.8%)

20.30 - 1.167.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.256.000 (10.8%)

19.00 - 1.741.000 (12.7%)

TG4

11.55 - 313.000 (4.1%)

18.55 - 551.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.895.000 (24.3%)

20.00 - 3.894.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.061.000 (11.1%)

un passo dal cielo 3

18.30 - 477.000 (4.4%)

TGLA7

13.30 - 572.000 (4.6%)

20.00 - 1.108.000 (5.9%)

un passo dal cielo 1