PIPPITEL! – SU RAI1 “UN PROFESSORE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.2% DI SHARE E 4.6 MILIONI DI SPETTATORI – I COMICI DI “ZELIG” REGGONO AL 19.5% - SPROFONDA “QUELLI CHE…” CHE RACIMOLA UN MISERO 2.3% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.8% SUPERA “PIAZZAPULITA” SU LA7 AL 5.3% - AMADEUS (21.5%), “STRISCIA” (16.4%), PALOMBA (4.3%), GRUBER (7.3%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 2 dicembre 2021, su Rai1 Un Professore ha conquistato 4.653.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Zelig ha raccolto davanti al video 3.415.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Rai2 Quelli Che… ha interessato 480.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Italia 1 The War – Il Pianeta delle Scimmie ha catturato l’attenzione di 762.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Tonya ha raccolto davanti al video 615.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 948.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 879.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su TV8 Il Tesoro dell’Amazzonia ha segnato l’1.2% con 255.000 spettatori mentre sul Nove Sparita nel Nulla – Il Caso Elena Ceste ha catturato l’attenzione di 374.000 spettatori (1.6%). Su Sky Uno X Factor registra il 2% con 431.000 spettatori. Su Rai 4 Nella Tana dei Lupi si porta all’1.9% di share con 383.000 spettatori e su Iris Codice Magnum è la scelta di 439.000 spettatori con il 2% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.214.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.956.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.2% con 780.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.290.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.462.000 spettatori pari al 6.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.714.000 spettatori pari al 7.1%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.005.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 882.000 (3.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.775.000 spettatori (7.3%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 286.000 spettatori con l’1.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 440.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.511.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.582.000 spettatori (23.2%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.461.000 spettatori con il 15.4% di share e Caduta Libera 3.696.000 con il 19.4% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 584.000 spettatori con il 3.2% e Bull 792.000 (3.6%).

Su Italia1 CSI segna il 3% con 638.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.965.000 spettatori con il 14.4% di share e Blob segna 1.148.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.6% con 805.000 spettatori. Su La7 Gost Whisperer interessa 156.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 223.000 (1.2%) nel secondo. Su Tv8 Piatto Ricco fa compagnia a 239.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 217.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 607.000 telespettatori con il 12.1% di share nella presentazione e a 908.000 (16.4%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 808.000 spettatori (15.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.066.000 spettatori (19.4%) nella prima parte, 1.015.000 (19.6%) nella seconda e 878.000 (16.6%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.4% con 240.000 spettatori.

Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 128.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Agorà convince 476.000 spettatori pari all’8.4% di share e Agorà Extra si porta al 7.4% con 384.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 98.000 spettatori con share dell’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 100.000 spettatori con il 2.4% nelle News e 180.000 (3.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 147.000 spettatori pari al 2.8%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 913.000 spettatori (14.1%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.717.000 spettatori (15.6%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.591.000 telespettatori con il 19%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 593.000 spettatori con l’8.3% nella prima parte e 958.000 (8.9%) nella seconda. Su Italia 1 CSI: NY è la scelta di 163.000 spettatori con il 2.3% di share, il GF Vip interessa a 674.000 spettatori (5.2%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 727.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 398.000 spettatori (6.1%), il TG delle 12 da 848.000 spettatori (9.6%), Quante Storie si porta al 5.5% con 695.000 spettatori e Le Storie di Passato e Presente è la scelta di 559.000 spettatori pari al 4% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 208.000 spettatori con l’1.8% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 601.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 301.000 spettatori con share del 4.6% nella prima parte e 423.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 111.000 spettatori (1.4%) e 4 Hotel 143.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.958.000 spettatori (14.8%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.052.000 spettatori (17.8%). La Vita in Diretta informa 2.555.000 spettatori con il 18.3% (presentazione 2.206.000 – 18%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.655.000 spettatori (18.5%), Una Vita ha convinto 2.621.000 spettatori con il 18.4% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.6% con 2.830.000 spettatori (finale 2.323.000 – 20.3%).

Amici interessa a 2.173.000 spettatori (18.8%) e la striscia del GF Vip a 2.006.000 (17.4%); Love is in the Air interessa a 1.788.000 spettatori (14.7%), Pomeriggio Cinque a 1.692.000 spettatori (13.2%) nella presentazione, a 1.945.000 spettatori (13.9%) nel programma vero e proprio e a 1.816.000 (11.9%) nei saluti finali. Su Rai 2 Ore 14 interessa a 583.000 spettatori (4.2%), Detto Fatto ha convinto 459.000 spettatori con il 3.9% di share e Una Parola di Troppo piace a 375.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 542.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 544.000 (3.9%) nel secondo e 519.000 (3.9%) nel terzo.

Big Bang Theory è la scelta di 344.000 spettatori (3%) e Modern Family intrattiene 275.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.448.000 spettatori (17%) e #Maestri 459.000 spettatori con il 3.9% di share; Geo registra 1.795.000 spettatori con il 13% di share (Aspettando Geo 987.000 – 8.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 982.000 spettatori con il 7.2%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 346.000 spettatori con il 2.8% e Tagadoc 173.000 (1.4%). Su TV8 Natale a Winters Inn è la scelta di 327.000 spettatori (2.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 847.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 890.000 spettatori pari ad uno share del 16.3%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 102.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella segna il 2.4% con 321.000 spettatori. Su Italia1 V per Vendetta viene visto da una media di 202.000 ascoltatori con il 3.6% di share. Su Rete4 la prima parte di Ma che Colpa abbiamo Noi ha segnato il 5.1% con 202.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.274.000 (23.2%)

Ore 20.00 5.279.000 (23.5%)

TG2

Ore 13.00 1.751.000 (13.1%)

Ore 20.30 1.327.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.25 1.611.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.265.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 2.922.000 (21.7%)

Ore 20.00 4.557.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.164.000 (10.4%)

Ore 18.30 658.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 264.000 (3.1%)

Ore 18.55 708.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 533.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.113.000 (4.9%)

