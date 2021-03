PIPPITEL! – SU RAI1 IL MATCH BULGARIA-ITALIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23.7% - BARBARELLA D’URSO DICE ADDIO ALLA PRIMA SERATA: SU CANALE 5 IL TRASH DI “LIVE – NON È LA D’URSO” CHIUDE A 13.7% - SU RAI 3 BENE FAZIO CON QUASI 3 MILIONI DI SPETTATORI E L’11.% DI SHARE - SU LA7 GILETTI AL 5.8% - LE PAPERE DI CANALE 5 (13.1%), GENTILI SU RETE 4 (4.2%) – VENIER (20.8%), FIALDINI (12.5%), D’URSO POMERIDIANA (12.3%), ANNUNZIATA (9.9%) – “SPECIALE TG1” (4.1%), “DOMENICA SPORTIVA” (3.3%)

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

bulgaria italia 9

Nella serata di ieri, domenica 28 marzo 2021, su Rai1 il match Bulgaria-Italia, utile per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, ha conquistato 6.394.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dal 21.49 alle 25.20, ha raccolto davanti al video 2.353.000 spettatori pari al 13.7% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.47 con 2.672.000 spettatori e il 9.6%).

Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.409.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e di 1.385.000 (5.1%) nel secondo, Instinct interessa a 997.000 spettatori (4.4%). Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo ha intrattenuto 1.518.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.37 alle 21.59, ha raccolto davanti al video 2.988.000 spettatori pari ad uno share del 11% (presentazione dalle 20.02 alle 20.33 1.717.000 – 7.1%) e Che Tempo che Fa – il Tavolo, in onda dalle 22.03 alle 23.38, conquista 2.281.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Perfetti Sconosciuti è stato visto da 1.009.000 spettatori con il 4% di share.

live – non e' la d’urso

Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.8% con 1.538.000 spettatori nella prima parte, in onda dalle 21.12 alle 22.55, e il 6.7% con 942.000 spettatori nella seconda, in onda dalle 23.00 alle 24.54 (presentazione dalle 20.37 alle 21.07 1.123.000 – 4.3%). Su Tv8 la differita di Moto 2 del Qatar è la scelta di 628.000 spettatori (2.3%) mentre la differita di Moto GP è seguita da 1.170.000 spettatori con il 6.8% di share. Sul Nove What Women Want – Quello che le Donne Vogliono segna il 2.3% con 537.000 spettatori. Su Rai4 Derailed – Attrazione Letale registra il 2% con 537.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Canzone Segreta sigla lo 0.9% con 223.000 spettatori.

Access Prime Time

non e' l’arena

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.487.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.285.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.090.000 spettatori nella prima parte (4.2%) e a 944.000 (3.5%) nella seconda. Su La7 Lie to Me sigla lo 0.9% con 192.000 spettatori. Su TV8 la differita di Moto3 segna il 3.1% con 798.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 441.000 (1.7%).

Preserale

che tempo che fa

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.715.000 spettatori (14.9%) e L’Eredità 4.020.000 spettatori (19.1%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend segna 1.966.000 spettatori con l’11.1% di share e Avanti un Altro! Weekend 2.973.000 (14.4%). Su Rai2 Hawaii Five-0 informa 444.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 819.000 spettatori (3.5%) nel secondo. Su Rai3 il TGR segna il 13.1% con 2.870.000 spettatori. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 685.000 spettatori (3%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 796.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Sky Sport Moto GP la gara di Moto GP intrattiene 674.000 spettatori con il 3.4% di share.

Daytime Mattina

live – non e' la d’urso 1

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 186.000 spettatori con il 9.7% di share nella presentazione, 524.000 (16%) prima parte, 1.665.000 (24.9%) nella seconda e 1.798.000 (22.6%) nella terza; A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.805.000 spettatori pari ad uno share del 21.6% e la Santa Messa è stata seguita da 2.689.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.078.000 telespettatori con il 20.6% di share mentre la Santa Messa segna il 7.7% con 753.000 spettatori. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 110.000 spettatori (1.4%).

bulgaria italia 4

Su Italia1 The Vampire Diaries totalizza un ascolto di 195.000 spettatori con uno share del 2.4% nel primo episodio e 214.000 spettatori (2.3%) nel secondo. Su Rai 3 Domenica Geo convince 370.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 210.000 spettatori (2.5%) ne. primo episodio e 319.000 (3.6%) nel secondo. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 51.000 spettatori con il 2% di share nelle News e 210.000 spettatori (3.3%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

live – non e' la d’urso 4

Su Rai1 Linea Verde ha intrattenuto 3.775.000 spettatori (24.6%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 1.545.000 spettatori (11.8%) nella prima parte e a 1.983.000 (13.5%) nella seconda. Su Rai2 Un Ciclone in Convento conquista 483.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Italia1 Legacies sigla il 2.6% con 280.000 spettatori e Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 926.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Radici registra 567.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Rete4 Il Ritorno di Colombo ha fatto compagnia a 402.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 150.000 spettatori con l’1.5% di share. Su TV8 il TG8 Sport si porta all’1.3% con 198.000 spettatori,

Daytime Pomeriggio

bulgaria italia

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.557.000 spettatori (19.7%) nella prima parte e di 3.189.000 (20.8%) nella seconda. Da Noi… a Ruota Libera segna il 12.5% con 1.982.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.806.000 spettatori con il 14.7%, Beautiful 2.401.000 (13%), Il Segreto 1.901.000 (11.7%) e Una Vita 1.593.000 (10.8%). Domenica Live registra il 12.3% con 1.955.000 spettatori (presentazione 1.788.000 – 12.2% e Ultima Sorpresa 1.683.000 – 9.8%). Su Rai2 Mystery 101 ha convinto 549.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 556.000 (3.7%) nel secondo; Squadra Omicidi Barcellona interessa a 506.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Lethal Weapon segna il 3.8% con 589.000 spettatori nel primo episodio e il 3.6% con 533.000 spettatori nel secondo.

bulgaria italia 5

Su Rai3 Mezz’Ora in più è stato seguito da 1.610.000 spettatori (9.9%) e Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 1.132.000 spettatori (7.6%); Kilimangiaro – Il Grande Viaggio sigla il 5.6% con 827.000 spettatori mentre Kilimangiaro il 7.2% con 1.141.000 spettatori. Su Rete 4 Swarm – Lo sciame che uccide ha registrato 444.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? ha appassionato 207.000 spettatori (share dell’1.3%). Su TV8 la differita del Gran Premio di Formula 1 del Bahrein cattura l’attenzione di 2.122.000 spettatori con l’11.4% di share. Su Sky Sport F1 la diretta del GP di Formula 1 si porta al 5.3% con 832.000 spettatori, mentre su Sky Sport Uno registra 487.000 spettatori (3.1%).

Seconda Serata

pirati dei caraibi – ai confini del mondo

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 658.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 595.000 spettatori con il 14.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 390.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Il Re Scorpione 3 segna un netto di 435.000 ascoltatori con il 7.8% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 788.000 spettatori (6.1%). Su Rete 4 Ti Presento un Amico è la scelta di 318.000 spettatori (3.1%).

bulgaria italia 1 bulgaria italia live – non e' la d’urso 2 che tempo che fa 1 non e' l’arena 1