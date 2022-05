PIPPITEL! – RAI1 NON HA RIVALI CON "DON MATTEO 13" CHE CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 31.5% DI SHARE E 6.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE 5 “10 GIORNI SENZA MAMMA” RACIMOLA IL 7.9% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 7.4%, SU LA7 “PIAZZA PULITA” AL 5.5% - L’INCONTRO DI CONFERENCE LEAGUE ROMA-LEICESTER FA VOLARE TV8 ALL’8.5% - AMADEUS SALE AL 23.1% E BATTE ANCORA “STRISCIA” (15.6%). PALOMBA (4.9%), GRUBER (7.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 5 maggio 2022, su Rai1 la sesta puntata di Don Matteo 13 ha interessato 6.282.000 spettatori pari al 31.5%. Su Canale 5 10 Giorni senza Mamma ha raccolto davanti al video 1.554.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 A Napoli non Piove Mai ha interessato 658.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Jason Bourne ha intrattenuto 959.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Ladies in Black ha raccolto davanti al video 787.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.129.000 spettatori con il 7.4% di share (presentazione di 12 minuti: 837.000 – 3.8%).

Su La7 Piazza Pulita ha registrato 823.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Tv8 l’incontro di Conference League Roma-Leicester segna 1.825.000 spettatori con l’8.5% (pre e lungo post gara nel complesso: 739.000 – 4.2%). Sul Nove Apocalypto ha raccolto 286 .000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 In Time ha ottenuto 269.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Parasite registra 177.000 spettatori con lo 0.9%. Su Iris Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick ha ottenuto 364.000 spettatori con l’1.8%. Su Sky Uno la semifinale di Pechino Express 9 ha ottenuto 347.000 spettatori con l’1.7% (442.000 spettatori cumulati considerando +1, replica e on demand). Sui canali Sky Sport Roma-Leicester segna 608.000 spettatori e il 2.8%.

Nota: dal primo maggio 2022 per effetto del cambio di perimetro della misurazione degli ascolti tv, lo share di tutti i programmi e di tutte le reti subisce una variazione al rialzo in maniera direttamente proporzionale al “dato abituale”

Ascolti TV Access Prime Time

In 5 milioni per la puntata numero mille di Soliti Ignoti – Il Ritorno.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.038.000 spettatori con il 23.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.413.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 772.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.362.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Bangla raccoglie 846.000 spettatori (4.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.548.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.010.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 798.000 spettatori (3.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.666.000 spettatori (7.7%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 323.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Bene le repliche di Avanti un altro, che crescono.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.041.000 spettatori (23.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.355.000 spettatori (26.8%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo segna 2.190.000 spettatori (18.1%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.463.000 spettatori (22.1%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 365.000 spettatori (3.8%) mentre The Good Doctor ha raccolto 678.000 spettatori (3.7%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 450.000 spettatori con il 3.2%. CSI Miami ha ottenuto 634.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.067.000 spettatori con il 12%. Blob segna 870.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 861.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 472.000 spettatori (share del 4%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 230.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash registra 251.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Buon risultato per Agorà Extra.

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 861.000 spettatori con il 17.2%. All’interno dell’edizione straordinaria il TG1 delle 8 ha informato 1.046.000 spettatori con il 19.9%. Uno Mattina dà il buongiorno a 804.000 telespettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 725.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 il TG5 Mattina segna 1.270.000 spettatori con il 24.1%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 959.000 spettatori con il 20%, nella prima parte, e 898.000 spettatori con il 20.6% nella seconda parte (I Saluti: 884.000 – 20.2%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 221.000 spettatori con il 4.7%.

Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 137.000 spettatori (2.7%), nel primo episodio, e 167.000 spettatori (3.7%), nel secondo episodio. CSI: NY ha ottenuto 121.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 687.000 spettatori e il 13.4%. Agorà convince 370.000 spettatori pari al 7.4% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 359.000 spettatori con l’8.2%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 120.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 127.000 spettatori con il 3.1%, nelle News, e 216.000 spettatori con il 4.3%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 212.000 spettatori pari al 4.9%.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset in salita.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 790.000 spettatori con il 15%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.617.000 spettatori con il 16.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.492.000 telespettatori con il 20.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 668.000 spettatori (11.4%), nella prima parte, e 1.016.000 spettatori (10.9%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 169.000 spettatori con il 2.9%. Cotto e Mangiato – il Menù segna 282.000 spettatori e il 3.5%. Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi ha raccolto 661.000 spettatori con il 5.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 798.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Elisir segna 362.000 spettatori con il 6.9% (presentazione: 269.000 – 6.2%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 813.000 spettatori (10.3%). Quante Storie ha raccolto 706.000 spettatori (6.1%). Passato e Presente ha interessato 399.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 133.000 spettatori con il 2.6%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 162.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 640.000 (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 309.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 496.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Detto Fatto chiude al rialzo: 563.000 spettatori e il 6.2% (qui la commozione della Guaccero).

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.635.000 spettatori pari al 15.1% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.418.000 spettatori con il 15.6%. Dopo il TG1 Economia (1.235.000 – 14.6%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.479.000 spettatori (16.9%), nella presentazione, e 2.027.000 spettatori (19.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.456.000 spettatori con il 19.5%. Una Vita ha convinto 2.342.000 spettatori con il 20% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.805.000 spettatori con il 27.6% (finale: 2.176.000 – 23.9%). Il daytime di Amici ha interessato 2.078.000 spettatori con il 23%.

La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 1.946.000 spettatori con il 23%. Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.706.000 spettatori pari al 19.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.645.000 spettatori con il 18.2%, nella presentazione, e 1.801.000 spettatori con il 17.9% (Saluti: 1.801.000 – 15.9%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 675.000 spettatori con il 5.9%. Detto Fatto ha ottenuto 563.000 spettatori con il 6.2%. Eurovision Story ha interessato 170.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 572.000 spettatori (4.6%), nel primo episodio, 598.000 spettatori (5.2%), nel secondo episodio, e 459.000 spettatori (4.2%), nel terzo episodio.

La serie animata I Griffin ha appassionato 342.000 spettatori con il 3.5%. Magnum PI segna 308.000 spettatori (3.4%) e 307.000 spettatori (3.6%). NCIS Los Angeles ha interessato 364.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.146.000 spettatori con il 17.4%. #Maestri ha coinvolto 398.000 spettatori pari al 4.1%. TG3 Speciale segna 362.00 spettatori con il 4%. Aspettando Geo… ha raccolto 479.000 spettatori con il 5.5% (durata 11 minuti). Geo ha registrato 913.000 spettatori con l’8.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 749.000 spettatori con il 6.7%. TG4 – Diario di Guerra raccoglie 451.000 spettatori e il 4.9%. Su La7 Tagadà interessato 392.000 spettatori con il 4.1% (presentazione: 425.000 – 3.7%, Focus: 338.000 – 4%). Su TV8 il film Hotel Cupido ha raccolto 207.000 spettatori con il 2.3%.

Seconda Serata

Exploit di Vespa, dopo Don Matteo e con Il Volo.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.221.000 spettatori con il 16.2% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 711.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. A seguire La Casa dalle Finestre che Ridono segna 270.000 spettatori e il 5.9%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 193.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai 3 Grande Amore segna 700.000 spettatori con il 5.4%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 359.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 Ale & Franz & Friends for Ucraina è visto da 474.000 spettatori (6.3%). Su Rete 4 Slow Tour è stato scelto da 274.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Tv8 Uefa Terzo Tempo segna 245.000 spettatori e il 3.2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.276.000 (26%)

Ore 20.00 4.969.000 (25.9%)

TG2

Ore 13.00 1.800.000 (15.1%)

Ore 20.30 1.225.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.342.000 (11.6%)

Ore 19.00 1.622.000 (11.1%)

TG5

Ore 13.00 2.780.000 (23.1%)

Ore 20.00 4.155.000 (21.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.547.000 (11.5%)

Ore 18.30 522.000 (4.5%)

TG4

Ore 12.00 338.000 (4.5%)

Ore 18.55 611.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 594.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.147.000 (5.9%)

