Nella serata di ieri, mercoledì 19 giugno 2024, su Rai1 la partita degli Europei – Scozia-Svizzera ha interessato 4.584.000 spettatori pari al 25.5% di share (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su Canale5 la prima puntata di Davos ha conquistato 1.524.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Non preoccuparti delle piccole cose intrattiene 925.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 la replica di In-Tolleranza Zero ha incollato davanti al video 1.362.000 spettatori pari all’8.7%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.616.000 spettatori e il 10.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 848.000 spettatori (6.8%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge 787.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 Pechino Express ottiene 277.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Il cacciatore di ex raduna 277.000 spettatori (1.8%). Sul 20 The Island arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Cobweb è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Il cavaliere di Lagardere è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Sotto il sole della Toscana sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.261.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai2 TG2 Post raduna 597.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.302.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Viaggio in Italia è visto da 1.056.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.611.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 699.000 spettatori e il 4%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.519.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 327.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 541.000 spettatori (3%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.101.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.921.000 spettatori pari al 22%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.173.000 spettatori (11.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.813.000 spettatori (14.4%). Su Rai2 la partita degli Europei – Germania-Ungheria totalizza 1.648.000 spettatori con il 15.2% (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 262.000 spettatori (2.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 512.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.814.000 spettatori (12.8%). A seguire Blob segna 812.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 511.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 144.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 218.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 472.000 spettatori con il 3.2%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 527.000 spettatori con il 15.1% (all’interno il TG1 delle 7 a 812.000 e il 20.4%) e il TG1 delle 8 è seguito da 949.000 spettatori con il 21.8%. A seguire Unomattina Estate intrattiene 591.000 spettatori con il 15.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 520.000 spettatori con il 18.5% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 964.000 spettatori con il 22.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 807.000 spettatori con il 21.5% nella prima parte e 836.000 spettatori con il 22.6% nella seconda parte. Su Rai2 Il Ranger – Una Vita in Paradiso dà il buongiorno a 69.000 spettatori (1.8%).

A seguire il TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 104.000 spettatori (2.5%) e Radio2 Social Club è visto da 144.000 spettatori (3.9%), mentre TG2 Italia Europa arriva a 149.000 spettatori (4%) e TG2 Flash a 215.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Station 19 sigla 97.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 154.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 125.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 383.000 spettatori (12.2%) e TGR Buongiorno Regione convince 516.000 spettatori (12.9%).

A seguire Agorà Estate intrattiene 167.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 123.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte chiamata Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 136.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 124.000 spettatori (2.9%) e Mr Wrong – Lezioni d’Amore è visto da 112.000 spettatori (3%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 223.000 spettatori (6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 150.000 spettatori (4.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 230.000 spettatori (5.7%), di 177.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 126.000 spettatori (3.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 706.000 spettatori (13.6%), mentre Camper arriva a 1.406.000 spettatori (15.2%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.218.000 spettatori con il 19%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (206.000 – 5.1%), La nave dei sogni – Viaggio di nozze a Las Vegas raduna 327.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 226.000 spettatori (4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 686.000 spettatori (5.7%) e 435.000 spettatori (3.7%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 160.000 spettatori (3.4%) e il TG3 delle 12 informa 539.000 spettatori (7.7%), mentre Quante Storie conquista 442.000 spettatori (4%) e Passato e Presente è seguito da 321.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 248.000 spettatori pari al 5.7%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 614.000 spettatori pari al 5.7%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 270.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 447.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 73.000 spettatori (1.3%) e 4 Ristoranti 136.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 92.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 148.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.083.000 – 18.4%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 925.000 spettatori con il 9% nel primo episodio e 833.000 spettatori con il 10.1% nel secondo episodio. A seguire Estate in Diretta Start registra 827.000 spettatori con l’11% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.153.000 – 15.7%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.457.000 spettatori con il 19% nella prima parte e 1.609.000 spettatori con il 18.2% nella seconda parte chiamata Extra.

Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.552.000 spettatori pari al 22.6%, Endless Love incolla davanti al video 2.262.000 spettatori pari al 21.7%, My Home My Destiny raduna 1.835.000 spettatori pari al 20.6% e La Promessa segna 1.489.000 spettatori pari al 19.6%. A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.161.000 spettatori pari al 15.5% nella prima parte e 917.000 spettatori pari all’11.1% nella seconda parte (I Saluti a 875.000 e il 9.6%). Su Rai2, dopo Dribbling Europei (646.000 – 5.5%), Ore 14 interessa 875.000 spettatori pari all’8.8%. A seguire Il Commissario Voss totalizza 285.000 spettatori pari al 3.7% e TG2 Pomeriggio arriva a 214.000 spettatori pari al 2.9%.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 368.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio, 419.000 spettatori (4%) nel secondo episodio e 386.000 spettatori (4%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. New Orleans raduna 278.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 271.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 254.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.699.000 spettatori (15.4%), mentre Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 367.000 spettatori (4.9%) e Overland interessa 626.000 spettatori (7.5%) A seguire Geo Magazine conquista 753.000 spettatori (7.9%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 572.000 spettatori con il 5.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 454.000 spettatori con il 5.9%. A seguire I due assi del guantone sigla 193.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Tagadà è visto da 478.000 spettatori pari al 4.6% nella presentazione e 460.000 spettatori pari al 5.6% (#Focus a 307.000 e il 4.1%), mentre The Royals arriva a 158.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 Il principe dell’inganno segna 244.000 spettatori (2.4%), Quello che non ti aspetti 258.000 spettatori (3.4%) e L’amore in città 211.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Famiglie da Incubo interessa 92.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio e 129.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio, mentre Storie Criminali raduna 150.000 spettatori (2%). A seguire Little Big Italy è scelto da 253.000 spettatori (2.7%).

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee raggiunge 789.000 spettatori con il 9.6%. A seguire la replica di Scozia-Svizzera sigla 192.000 spettatori con il 6% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 558.000 spettatori (6.1%). A seguire La dea fortunata totalizza 241.000 spettatori (6.2%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 raccoglie 421.000 spettatori pari al 3.5%, mentre Piloti Caccia – International Flight Training School interessa 189.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Le Iene presentano: Vite Spericolate segna 495.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 TG3 Linea Notte raduna 443.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Confessione Reporter è la scelta di 180.000 spettatori (6%). Su La7 K-19 – The Widowmaker è visto da 220.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 Quattro Matrimoni arriva a 165.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Big Wedding è la scelta di 157.000 spettatori con il 3.1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.691.000 (22.9%)

Ore 20:00 3.549.000 (22.6%)

TG2

Ore 13:00 1.332.000 (11.5%)

Ore 20:30 1.191.000 (7%)

TG3

Ore 14:25 1.114.000 (10.8%)

Ore 19:00 1.304.000 (11.1%)

TG5

Ore 13:00 2.689.000 (23.2%)

Ore 20:00 2.848.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 965.000 (10.5%)

Ore 18:30 312.000 (3.3%)

TG4

Ore 11:55 368.000 (5.6%)

Ore 18:55 358.000 (3%)

TGLA7

Ore 13:30 600.000 (5.2%)

Ore 20:00 1.303.000 (8.1%)

