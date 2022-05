PIPPITEL! – SU RAI1 LA PRIMA PUNTATA DI “SOLO PER PASSIONE – LETIZIA BATTAGLIA FOTOGRAFA” CONQUISTA LA SERATA CON IL 17.8% DI SHARE E 2.9 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA” NON VA OLTRE L’11.7% - SU RAI3 BENE “CHE TEMPO CHE FA” ALL’11.6% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 3.9%. SU LA7 “NON È L’ARENA” AL 4.9% - AMADEUS CON IL 23% SUPERA “PAPERISSIMA” (13.1%) – GENTILI 4.4%. LA CONDUZIONE “INTIMA” DI CONCITA DE GREGORIO AL 4%

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

solo per passione – letizia battaglia fotografa 9

Nella serata di ieri, domenica 22 maggio 2022, su Rai1 la prima puntata di Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa, in onda dalle 21.39 alle 23.30, ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera, in onda dalle 21.25 alle 23.48, ha raccolto davanti al video 1.900.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 il match di Pallavolo Maschile Itas Trentino-Zaksa Kozle ha catturato l’attenzione di 608.000 spettatori (3.4%).

Su Italia 1 Batman Begins ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.49 alle 22.21, ha raccolto davanti al video 2.136.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.24 alle 23.50, interessa a 1.233.000 spettatori con l’8.5% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 524.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.9% con 664.000 spettatori.

CONCITA DE GREGORIO

Su Tv8 I Delitti del BarLume – Mare forza Quattro è la scelta di 351.000 spettatori (2%) mentre sul Nove Armageddon – Giudizio Finale segna l’1.9% con 280.000 spettatori. Sul 20 Sopravvissuti si porta all’1.8% con 316.000 spettatori e su Cine34 La Casa Stregata interessa a 309.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 23% con 4.168.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.374.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.176.000 spettatori (6.7%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 704.000 spettatori nella prima parte (4.1%) e a 807.000 (4.4%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 1.121.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 In Onda sigla il 4% con 724.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2% con 353.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy interessa a 208.00 spettatori con l’1.2% di share.

solo per passione – letizia battaglia fotografa 8

Preserale

Novantesimo Minuto al 4.7% contro gli incontri scudetto di Milan e Inter.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.396.000 spettatori (20.4%) e L’Eredità 3.330.000 spettatori (23.7%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.274.000 spettatori con l’11.4% di share e Avanti un Altro! 1.992.000 (14.6%).

Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 601.000 spettatori (4.7%) e Il Provinciale a 543.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 il TGR segna il 10.3% con 1.517.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 489.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 682.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 TgLa7 Speciale si porta al 2.8% con 315.000 spettatori. Su TV8 la Superbike convince 279.000 spettatori (2.2%).

concita de gregorio

Daytime Mattina

La prima parte di Uno Mattina in Famiglia al 17.3%. Record per la Messa di Canale 5.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 230.000 spettatori con l’11.7% di share nella presentazione e 579.000 (17.3%) nella prima parte; l’Edizione Straordinaria del TG1 informa 1.139.000 spettatori (20.9%) e la seconda parte di Uno Mattina in Famiglia convince 1.156.000 (20.7%). Paesi che Vai sigla il 19.2% con 1.14.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.409.000 spettatori pari ad uno share del 21.1% e la Santa Messa è stata seguita da 1.507.000 spettatori (23.7%).

solo per passione – letizia battaglia fotografa 7

Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.039.000 telespettatori con il 21.2% di share, lo Speciale TG5 – Queen Elizabeth si porta al 16% con 898.000 spettatori mentre la Santa Messa segna il 18.2% con 1.072.000 spettatori. Su Rai2 O anche No ha tenuto compagnia a 71.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 149.000 spettatori con uno share del 2.7% nel primo episodio e 217.000 spettatori (3.7%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 259.000 spettatori con il 5% di share, Mi Manda Raitre 300.000 (5.3%) e Le Parole per Dirlo 195.000 (3.3%). Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 147.000 spettatori (2.5%) nella prima puntata e 190.000 (3.2%) nella seconda. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 91.000 spettatori con il 3.2% di share nelle News e 169.000 spettatori (3.2%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

avanti un altro! pure di sera 2

Linea Verde al 26%.

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.048.000 spettatori (24.6%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.009.000 spettatori con il 26% di share (presentazione 2.212.000 – 23.1%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde fanno compagnia a 728.000 spettatori (12.1%) nella prima parte e a 889.000 (13.1%) nella seconda, mentre e Melaverde ha interessato 1.802.000 spettatori con il 18.8% di share. Su Rai2 Dream Hotel conquista 289.000 spettatori con uno share del 3.4%.

Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 3.4% con 212.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 739.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 il Raduno Nazionale dei Bersaglieri registra 391.000 spettatori con uno share del 3.7% e Il Posto Giusto 203.000 (1.6%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 203.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 93.000 spettatori con l’1.5% di share. Su Rai Sport il Giro d’Italia – Prima Diretta fa compagnia a 422.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Daytime Pomeriggio

Va forte lo sport.

solo per passione – letizia battaglia fotografa 6

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.631.000 spettatori (20.3%) nella prima parte, di 2.191.000 spettatori (17%) nella seconda e di 1.977.000 (17.5%) nei Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera segna il 16.1% con 1.662.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè si porta al 15.6% con 2.058.000 spettatori, Beautiful ha raccolto 1.562.000 spettatori con il 12.2%, Una Vita 1.365.000 (10.5%), Verissimo – Le Storie 1.075.000 (9.5%) nel Pre-Show, 1.480.000 (14.5%) nella prima parte e 1.182.000 (11.3%) nella seconda.

patrizia daddario a non e larena 6

Su Rai2 il Giro d’Italia si porta al 9.7% di share con 1.265.000 spettatori nella diretta e al 16.3% con 2.012.000 spettatori all’arrivo; Processo alla Tappa registra 1.159.000 spettatori (11.3%) e Il Provinciale 489.000 (4.8%). Su Italia1 Another Cinderella Story segna il 3% con 391.000 spettatori, Shark Tale il 2.7% con 292.000 spettatori. Su Rai3 il TGR è stato seguito da 1.826.000 spettatori (14.2%), Mezz’Ora in Più da 676.000 spettatori (5.1%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 3.9% con 493.000 spettatori;

Rebus interessa a 426.000 spettatori (3.6%) e TGR Speciale a 294.000 (2.8%). Su Rete 4 Tg4 – Diario di Guerra ha registrato 213.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 la finale di Coppia Italia di Calcio Femminile Juventus-Roma ha appassionato 179.000 spettatori (share dell’1.4%). Su TV8 il Gran Premio di Formula 1 di Spagna si porta al 17% con 2.210.000 spettatori; su Sky Sport F1 lo stesso evento sigla il 4.5% con 584.000 spettatori e su Sky Sport Uno il 4.2% con 545.000 spettatori.

solo per passione – letizia battaglia fotografa 5

Seconda Serata

La DS al 9.3%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 788.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 472.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 837.000 spettatori (9.3%) e L’Altra DS da 197.000 spettatori (5%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 425.000 ascoltatori con il 9% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 369.000 spettatori (4.7%). Su Rete 4 Falcone, Borsellino e gli Altri è la scelta di 131.000 spettatori (4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.729.000 (28.3%)

Ore 20.00 3.955.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.25 1.335.000 (10.6%)

Ore 20.30 1.041.000 (6%)

solo per passione – letizia battaglia fotografa 4

TG3

Ore 14.15 1.272.000 (10%)

Ore 19.00 1.057.000 (8.2%)

TG5

Ore 13.00 2.562.000 (20.3%)

Ore 20.00 2.765.000 (17%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 890.000 (8.4%)

Ore 18.30 384.000 (3.6%)

TG4

Ore 12.00 246.000 (2.9%)

Ore 18.55 393.000 (2.9%)

TGLA7

Ore 13.30 354.000 (2.7%)

solo per passione – letizia battaglia fotografa 3

Ore 20.00 649.000 (4%)

solo per passione – letizia battaglia fotografa 1 solo per passione – letizia battaglia fotografa 2 patrizia daddario a non e larena 7 patrizia daddario a non e larena 10 patrizia daddario a non e larena 3 patrizia daddario a non e larena 2 patrizia daddario a non e larena 1 avanti un altro! pure di sera 1