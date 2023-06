PIPPITEL! – SU RAI1 LA REPLICA DI “BLANCA” FA IL 15.6% E 2.4 MILIONI DI SPETTATORI - FERMO ALL'8.5% IL FILM BIOGRAFIA DI ELTON JOHN, “ROCKETMAN” – “KILIMANGIARO ESTATE” SU RAI3 AL 6% - LO “GIALAPPASHOW” SU TV8 CON IL 5.5% BATTE LA REPLICA DI “EMIGRATIS” SU ITALIA1 (4.5%) - “TECHETECHETÈ” (18.9%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16.3%) - GENTILI (4.4%), DE GREGORIO - PARENZO (5.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 11 giugno 2023 vedono, in prima serata, la vittoria di Blanca, fiction di Rai1 in replica con Maria Chiara Giannetta, che ha totalizzato 2.455.000 spettatori con il 15.6% di share.

Fermo all'8.5% con 1.324.000 individui all'ascolto il film biografia di Elton John, Rocketman.

Il GialappaShow su Tv8 ha divertito 841.000 spettatori con il 5.5%, battendo la replica di Emigratis con Pio e Amedeo su Italia1 (558.000 - 4.5%) e la replica di Una giornata particolare con Aldo Cazzullo su La7 (564.000 - 3.5%), mentre Camila Raznovich con Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha appassionato 963.000 spettatori pari al 6%.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Blanca (Rai1) - 2.455.000

2) Rocketman (Canale5) - 1.324.000

3) Kilimangiaro Estate (Rai3) - 963.000

4) GialappaShow (Tv8) - 841.000

5) CSI Vegas (Rai2) - 806.000

6) Emigratis - La Resa dei Conti (Italia1) - 696.000

7) Una giornata particolare (La7) - 564.000

8) Braveheart - Cuore impavido (Rete4) - 558.000

9) La furia dei titani (20) - 520.000

10) Colombo (Top Crime) - 396.000

11) Sempre amici (Rai Movie) - 361.000

12) Kiss the Chef - Imprevisti di nozze (La5) - 351.000

13) Little Big Italy (Nove) - 288.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 ha conquistato il 18.9% battendo Paperissima Sprint su Canale5 (16.3%), mentre per l'approfondimento Controcorrente su Rete4 con Veronica Gentili ha raccolto il 4.2% e il 4.4% contro In Onda che, con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, ha invece segnato il 5.6%.

A mezzogiorno, bene Linea Verde con Beppe Convertini su Rai1 che ha totalizzato il 23.3% e ha chiuso in rialzo Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura segnando il 5.5% di share. Al pomeriggio, la soap turca Terra Amara su Canale5 supera l'ultima puntata stagionale di Domenica In su Rai1 con Mara Venier, mentre la Moto Gp tra Tv8 e Sky Sport appassiona oltre due milioni di spettatori. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi di ieri:

Prima Serata

Rai1: Blanca 2.455.000 (15.6%). Canale5: Rocketman 1.324.000 (l’8.5%) Rai2: CSI Vegas 806.000 (4.7%). Italia1: il Emigratis – La Resa dei Conti 696.000 (4.8%) Rai3: Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà 963.000 (6%). Rete4: Braveheart – Cuore impavido 558.000 (4.5%) La7: Una Giornata Particolare 564.000 (3.5%). Tv8: GialappaShow 841.000 (5.5%), 252.000 (4.8%). Nove: Little Big Italy 288.000 (2%). Rai Movie: Sempre Amici 361.000 (2.2%). 20: La furia dei titani 520.000 (3.1). La5: Kiss The Chef – Imprevisti di Nozze 351.000 (2.1%). Top Crime: Colombo 396.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.182.000 (18.9%). Canale5: Paperissima Sprint 2.717.000 (16.3%). Italia1: NCIS 1.029.000 (6.3%). Rai3: Sapiens Files 701.000 (4.2%). Rete4: Controcorrente 673.000 (4.2%) nella prima parte, e 741.000 (4.4%) nella seconda. La7: In Onda 935.000 (5.6%). Tv8: Quattro Ristoranti 557.000 (3.4%)

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.470.000 (21.5%), L’Eredità 3.288.000 (24.8%). Canale5: Avanti il Primo Story 1.498.000 (13.6%), Avanti un Altro Story 2.061.000 (16%). Rai2: NCIS New Orleans 331.000 (2.6%) nel primo episodio, 463.000 (3.1%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 481.000 (4%). CSI 452.000 (3.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 547.000 (3.6%). Rai3: Tgr 1.884.000 (13.6%). Blob670.000 (4.3%). La7: La7Doc Il Louvre – Un Museo Faraonico 128.000 (1%). Tv8: Quattro Ristoranti 195.000 (1.9%). Nove: (Pallacanestro) Olimpia Milano – Virtus Bologna 150.000 (1.3%).

rocketman 12

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 938.000 (10.8%). Canale5: Tg5 Notte 468.000 (5.4%), Station 19 211.000 (4.1%) Rai2: La Domenica Sportiva Estate 669.000 (4.2%), 1.350.000 (14.2%), 185.000 (6.7%), Campionati Mondiali Under 20 Uruguay-Italia 1.591.000 (16.6%). Italia1: Zoolander 187.000 (4.1%) Rai3: TG3 Mondo 436.000 (4.1%). Rete4: I Vichinghi 63.000 (2.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia (presentazione) 310.000 (15.9%), Uno Mattina in Famiglia 640.000 (18.9%) nella prima parte, 1.262.000 (23.6%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 997.000 (21.8%), Paesi che Vai 1.194.000 (21.7%), A Sua Immagine 1.406.000 (20.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 429.000 (17.9%), Tg5 Mattina1.202.000 (24.9%), I Viaggi del Cuore 598.000 (10.9%), Santa Messa 867.000 (15.3%) Rai2: Radio 2 Happy Family 175.000 (3.1%).

Italia1: The Goldbergs 146.000 (2.6%) nel primo episodio, 160.000 (2.8%) nel secondo. Rai3: Sulla Via di Damasco 43.000 (1.1%), Agorà Weekend 113.000 (2.2%), Mi Manda Rai3 188.000 (3.4%), O Anche No Speciale 116.000 (2%), Timeline 117.000 (2%). Rete4: Casa Vianello 106.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 93.000 (3.4%), Omnibus (Dibattito) 135.000 (2.6%), L’Ingrediente Perfetto 75.000 (1.3%)

gialappas show

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa1.401.000 (21.6%), Linea Verde (presentazione) 1.882.000 (20.1%), Linea Verde 2.589.000 (23.3%). Canale5: Le Storie di Melaverde 709.000 (11.6%), 840.000 (12.1%), Melaverde 1.646.000 (17.8%). Rai2: Tg Sport 275.000 (4.5%), Citofonare Rai2 490.000 (5.5%), presentazione 264.000 (3.9%). Italia1: Mom 176.000 (2.8%) nel primo episodio, 211.000 (3%) nel secondo, 227.000 (2.7%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 774.000 (6.2%), Magazine XXL 608.000 (4.5%).

Rai3: Tg3 Ore 12.00 487.000 (5.8%), Il Posto Giusto 180.000 (1.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 259.000 (4.1%), presentazione 193.000 (3.3%), Delitto a Blois 161.000 (1.3%). La7: La7 Doc The Royals 65.000 (0.9%), L’Aria che Tira – Il Diario 120.000 (1.1%). Tv8: Moto 3 261.000 (4.1%), Moto 2 484.000 (4.9%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.193.000 – 16.5%), Domenica In 2.304.000 (19%) nella prima parte, 1.947.000 (18.7%) nella seconda, 1.799.000 (18.8%) nella terza, Da Noi… A Ruota Libera 1.526.000 (15.6%). Canale5: L’Arca di Noè 2.387.000 (17.8%), Beautiful 2.145.000 (16.7%), Terra Amara 2.212.000 (20.2%), Verissimo – Le Storie 1.418.000 (14.8%) nella prima parte, 1.257.000 (12.6%) nella seconda. Rai2: Wild Italy 394.000 (3.1%) nella prima puntata, 337.000 (3%) ella seconda, Donnaventura Green 326.000 (3.1%), Lo Specchio della Vendetta 378.000 (4%).

Italia1: E- Planet 359.000 (2.7%), Pitch Perfect 3 263.000 (2.3%). Rai3: Tgr 1.684.000 (12.5%), Mezz’ora in Più 772.000 (6.7%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 728.000 (6.9%), Rebus 618.000 (6.4%), Kilimangiaro Collection 658.000 (6.6%). Rete4: Anni ‘50 183.000 (1.7%). La7: Bell’Italia in Viaggio200.000 (1.6%), Atlantide 218.000 (2.1%), 177.000 (1.8%). Tv8: Grid 584.000 (4.4%), Moto GP 1.335.000 (10.2%), Zona Rossa 531.000 (4.8%). Sky Sport Uno: Moto GP 426.000 (3.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.581.000 (27.2%)

20.00 - 3.842.000 (25.2%)

TG2

13.00 - 1.476.000 (12.2%)

20.30 - 1.078.000 (6.7%)

TG3

14.25 - 1.258.000 (9.7%)

19.00 - 1.369.000 (11.1%)

TG4

12.00 - 257.000 (3.1%)

TG5

13.00 - 2.713.000 (22.2%)

20.00 - 3.207.000 (20.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 834.000 (8.2%)

18.30 - 614.000 (5.7%)

TGLA7

13.30 - 405.000 (3.1%)

20.00 - 823.000 (5.4%)

