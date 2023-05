PIPPITEL! – SU RAI1 IL RIPASSONE DI “IMMA TATARANNI 2” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.4% DI SHARE E 3.3 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “L’ISOLA DEI FAMOSI” SPROFONDA AL 17% CON 2.3 MILIONI DI TELEMORENTI – SU RAI2 “DALLA STRADA AL PALCO” CHIUDE AL 6.5% - SU ITALIA1 “LE IENE” ALL’8.9% - “CARTABIANCA” (4.8%), “DIMARTEDÌ” (7.1%), “FUORI DAL CORO” (5.1%) - AMADEUS (22.9%), “STRISCIA” (17%). DAMILANO (7.1%), GRUBER (7.8%), PALOMBA (4.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

imma tataranni

Terminati vari ponti, riparte a pieno ritmo la prima serata televisiva che ieri, martedì 2 maggio 2023, ha visto scontrarsi la replica di Imma Tataranni 2 su Rai1 (terza serata consecutiva di repliche per la Prima Rete Rai) con la terza puntata dell'Isola dei Famosi XVII, spostata in via straordinaria il martedì e condotta da Ilary Blasi su Canale5. Su Rai2 si è conclusa la seconda stagione di Dalla Strada al Palco con Nek, su Italia1 Belen ha condotto un'altra puntata de Le Iene Show, e - per quanto riguarda l'approfondimento - si sono come di consueto sfidati #Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rai3, Mario Giordano con Fuori dal coro su Rete4 e Giovanni Floris con diMartedì su La7.

isola dei famosi 2

Riguardo agli ascolti, Imma Tataranni 2 in replica ha conquistato una media di 3.340.000 spettatori (18.4%), superando L'Isola dei Famosi crollata a 2.383.000 affezionati (17%). Dalla Strada al Palco ha chiuso con 1.081.000 spettatori (6.5%), battuto dalle Iene con i loro 1.248.000 individui all'ascolto (8.9%). Per l'approfondimento #Cartabianca ha totalizzato 836.000 spettatori (4.8%), distaccato ampiamente da diMartedì e dai suoi 1.245.000 (7.1%). Fuori dal coro ha invece attirato 763.000 affezionati con il 5.1%. Vediamo la classifica della prima serata per numero di spettatori:

1) Imma Tataranni 2 (Rai1) - 3.340.000

2) Isola dei Famosi (Canale5) - 2.383.000

imma tataranni

3) Le Iene Show (Italia1) - 1.248.000

4) diMartedì (La7) - 1.245.000

5) Dalla Strada al Palco (Rai2) - 1.081.000

6) #Cartabianca (Rai3) - 836.000

7) Fuori dal Coro (Rete4) - 763.000

8) Now You See Me 2 (Canale 20) - 625.000

9) Intemperie (Rai4) - 401.000

10) La legge del più forte (Iris) - 386.000

11) Presa Mortale (Nove) - 241.000

12) Quattro Matrimoni (Tv8) - 225.000

cecchi paone e il fidanzato simone antolini bacio all isola

In access prime time, Bruno Vespa nel suo Cinque Minuti su Rai1 ha intervistato in studio il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, neo direttore editoriale del quotidiano Il Riformista, il cui direttore responsabile è invece Andrea Ruggieri, già deputato di Forza Italia e commissario di Vigilanza Rai ma soprattutto nipote dello stesso Vespa.

Quanto agli ascolti, l'ospitata di Renzi a Cinque Minuti, finita all'attenzione del CdA Rai per una possibile questione di conflitto d'interessi sollevata dal consigliere in quota Dipendenti Riccardo Laganà, ha attirato 4.444.000 spettatori con il 21.9%, battuta - a seguire, sempre su Rai1 - da Amadeus con Affari Tuoi , che ha invece sfiorato i 5 milioni di spettatori (precisamente 4.959.000) pari al 22.9% di share. Striscia la Notizia su Canale5 ha, dal canto suo, segnato il 17% con 3.937.000 appassionati.

imma tataranni – sostituto procuratore 2 8

Riguardo all'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 ha siglato il 7.1%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 il 7.8%, Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 il 4.2% e il 3.2% e Tg2 Post il 3.7%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3.340.000 (18.4%). Canale5: L’Isola dei Famosi 17 2.383.000 (17%), La Isla Bonita 1.040.000 (22.2%). Rai2: Dalla Strada al Palco 1.081.000 (6.5%), presentazione 981.000 (4.5%). Italia1: Le Iene 1.248.000 (8.9%), presentazione 1.199.000 (5.6%). Rai3: #Cartabianca 836.000 (4.8%), presentazione 824.000 (3.8%). Rete4: Fuori dal Coro 763.000 (5.1%). La7: diMartedì 1.245.000 (7.1%) diMartedì Più 401.000 (5.4%). Tv8: Quattro Matrimoni 225.000 (1.3%). Nove: Presa Mortale 322.000 (1.6%). Rai4: Intemperie 401.000 (2.0%). 20: Now You See Me 2 625.000 (3.2%). Iris: La Legge del più forte 386.000 (1.9%).

dalla strada al palco 4

Prima Serata

imma tataranni – sostituto procuratore 2 7

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.444.000 (21.9%). Affari Tuoi 4.959.000 (22.9%). Canale5: Striscia Tra Poco 3.467.000 (16.7%), Striscia la Notizia 3.937.000 (17%). Rai2: Tg2 Post 794.000 (3.7%). Italia1: NCIS 1.349.000 (6.3%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.492.000 (7.1%). Un Posto al Sole 1.752.000 (8%). Rete4: Stasera Italia 869.000 (4.2%), nella prima parte parte, 705.000 (3.2%) nella seconda . La7: Otto e Mezzo 1.693.000 (7.8%). Tv8: 100% Italia 432.000 (2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 622.000 (2.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.104.000 (24.2%), L’Eredità 4.398.000 (27.3%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.164.000 (18.1%), Avanti un Altro! Story 2.976.000 (19.4%). Rai2: Hawaii Five O 606.000 (4.1%), The Rookie 902.000 (4.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 384.000 (2.8%), CSI 537.000 (3%). Rai3: Tgr 2.465.000 (14.5%), Blob 1.125.000 (6%), La Gioia della Musica 982.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 783.000 (4.1%). La7: Lingo – La Prima Sfida 191.000 (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 319.000 (2.1%). Tv8: Celebrity Chef 251.000 (1.5%). Nove: Cash or Trash 350.000 (2.1%).

GISELLA CARDIA - LE IENE

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 647.000 (8.3%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 244.000 (7.6%). Canale5: Tg5 Notte 390.000 (12.0%). Rai2: Bar Stella 328.000 (5.5%), Generazione Z 121.000 (4.3%). Rai3: Tg3 Linea Notte 296.000 (4.2%). Italia1: AP Bio 347.000 (8.4%). Rete4: Free Fall – Caduta Libera 134.000 (3.7%).

DAYTIME

Mattina

imma tataranni – sostituto procuratore 2 6

Rai1: Linea Verde Start 247.000 (9.1%), Tg1 Ore 7.00 352.000 (8.6%), TgUnoMattina 542.000 (10.7%), Tg1 Ore 8.00 881.000 (17%), Uno Mattina 805.000(17.8%), Storie Italiane (prima parte) 828.000 (18.1%). Canale5: Prima Pagina TG5 637.000 (18.8%), Tg5 Mattina 1.134.000 (22%), Mattino Cinque News 1.042.000 (22.5%) nella prima parte, 1.003.000 (22.1%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 204.000 (5.8%), Viva Rai2! Glass Cam 316.000 (8.4%), Viva Rai2! 914.000 (18.3%), …E Viva il Videobox 296.000 (5.8%), Radio 2 Social Club 284.000 (6.2%). Italia1: Chicago Fire 154.000 (3.3%), Chicago PD 285.000 (6%).

Rai3: Buongiorno Italia 445.000 (11%), Tgr Buongiorno Regione 528.000 (10.2%), Agorà (presentazione) 332.000 (6.5%), Agorà 346.000 (7.3%), Agorà Extra 209.000 (4.7%). Rete4: Un Detective in Corsia 61.000 (1.3%). La7: Omnibus (Dibattito) 203.000 (4.2%), Coffee Break 195.000 4.3%).

Mezzogiorno

BIANCA BERLINGUER

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 930.000 (16.5%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.663.000 (16.2%). Canale5: Forum 1.571.000(20.5%). Rai2: I Fatti Vostri 616.000 (9.8%) nella prima parte, 1.007.000 (10.2%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 338.000 (5.4%), Cotto e Mangiato 344.000 (4.1%), Sport Mediaset 791.000 (6.2%), Extra 560.000 (4.3%). Rai3: Elisir (presentazione) 195.000 (4.1%), Elisir 284.000 (4.9%), Tg3 Ore 12.00 839.000 (10.3%), Quante Storie 597.000 (5%), Passato e Presente 435.000 (3.4%). Rete4: Hazzard 98.000 (1.7%), Il Segreto 132.000 (1.3%), La Signora in Giallo 670.000 (5.3%). La7: L’Aria che Tira 278.000 (4.7%), L'Aria che Tira (Oggi) 401.000 (3.8%).

imma tataranni – sostituto procuratore 2 5

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.429.000 (18.7%), Oggi è un Altro Giorno 1.729.000 (16.2%), presentazione 1.729.000 (13.7%), Il Paradiso delle Signore 1.779.000 (19.9%), Tg1 1.444.000 (17.1%), La Vita in Diretta 1.993.000 (20.4%), presentazione 1.608.000 (18.9%). Canale5: Beautiful 2.629.000 (20.2%), Terra Amara 2.608.000 (20.9%), Uomini e Donne 2.762.000 (26.3%), Finale 2.402.000 (25.6%), Amici 1.769.000 (19.9%), Isola dei Famosi 17 1.518.000 (17.1%), Un Altro Domani 1.314.000 15.5%), Pomeriggio Cinque 1.560.000 (16.1%), Presentazione 1.649.000 (16.6%), Saluti: 1.656.000 (15%).

giovanni floris

Rai2: Ore 14 723.000 (6.2%), Bella Ma’ 540.000 (5.9%), Candice Renoir 343.000 (3.9%). Italia1: I Simpson 505.000 (3.9%) nel primo episodio, 631.000 (5.1%) nel secondo, 563.000 (4.9%) nel terzo, I Griffin 405.000 (3.9%), NCIS New Orleans 333.000 (3.6%) nel primo episodio, 379.000 (4.4%) nel secondo. Person of Interest 384.000 (4.1%). Rai3: TGR 2.197.000 (17%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 328.000 (3.4%), Aspettando… Geo 567.000 (6.5%), Geo 1.162.000 (11.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 687.000 (5.8%), Tg4 Diario del Giorno 437.000 (4.8%). La7: Tagadà (presentazione) 323.000 (2.6%), Tagadà 298.000 (3%), Tagadà (Focus) 252.000 (2.8%), C'era una volta il Novecento 155.000 (1.7%). Tv8: Sulle Orme dell’Amore 205.000 (2.3%).

mario giordano fuori dal coro

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.236.000 (24.9%)

20.00 - 4.608.000 (24.2%)

TG2

13.00 - 1.767.000 (14.2%)

20.30 - 1.218.000 (5.8%)

TG3

14.25 - 1.367.000 (11.2%)

19.00 - 1.824.000 (12.7%)

TG4

11.55 - 195.000 (2.5%)

18.55 - 630.000 (4.2%)

TG5

13.00 - 2.910.000 (23.3%)

20.00 - 4.056.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.217.000 (11.7%)

18.30 - 448.000 (3.9%)

TGLA7

13.30 - 483.000 (3.7%)

imma tataranni – sostituto procuratore 2 2

20.00 - 1.161.000 (6%)

fuori dal coro

imma tataranni – sostituto procuratore 2 4