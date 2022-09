I PREZZI DEL GAS E DELL'ENERGIA MANDANO LA GERMANIA IN RECESSIONE - L'ANNUNCIO IN CONFERENZA STAMPA DEI RESPONSABILI DEI MAGGIORI ISTITUTI ECONOMICI TEDESCHI: IL PIL DELLA GERMANIA È ATTESO IN RIDUZIONE NEL FINALE DEL TERZO TRIMESTRE, NELL'ULTIMO QUARTO DEL 2022 E ALL'INIZIO DEL 2023 - QUANDO SI RIPRENDERÀ? SOLO NELLA PROSSIMA PRIMAVERA