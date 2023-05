PIPPITEL! – SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DEL “COMMISSARIO MONTALBANO” SI PAPPA LA PRIMA SERATA CON IL 18% DI SHARE E 3.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI3 IL CONCERTONE DEL 1° MAGGIO SALE ALL’11.3% DI SHARE. SU CANALE5 IL FILM “STORM BOY” AL 10.9% - SENZA “REPORT”, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” FA IL 5.6%, MA VIENE SUPERATO DA “FREEDOM” SU ITALIA1 (6.2%) – AMADEUS (23%), “STRISCIA” (15.6%). GRUBER (6%), PALOMBA (4.1%)

Marco Zonetti per Dagospia

commissario montalbano 4

La prima serata televisiva di lunedì 1 maggio 2023 vede, come ogni anno, il consueto appuntamento con il Concerto per la Festa del Lavoro organizzato dai sindacati in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e presentato nuovamente da Ambra Angiolini, affiancata in questa edizione da Fabrizio Biggio.

Il "Concertone" si è scontrato con la replica del Commissario Montalbano su Rai1, e precisamente dell'episodio Il gatto e il cardellino trasmesso per la prima volta il 18 novembre 2002, quindi in replica il 13 aprile 2015 e poi di nuovo il 13 aprile 2020. Di fatto, ieri sera, era dunque la quarta volta che andava in onda. Fra gli altri programmi in prima serata, Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4 e Freedom -- Oltre il Confine con Roberto Giacobbo su Italia1, ai quali per una volta è stato risparmiato il confronto con Report, sostituito per l'appunto dal Concerto del 1 maggio.

CONCERTONE PRIMO MAGGIO 2023

Quanto agli ascolti, la serata è stata vinta dal Commissario Montalbano con i suoi 3.388.000 spettatori (18%), mentre il film di Canale 5 in prima visione Tv, Storm Boy – Il Ragazzo che sapeva volare, ne ha segnati 1.865.000 (10.9%). Bene il Concerto del 1 Maggio che ha convinto 1.813.000 spettatori con l'11.3% di share, in crescita rispetto all'edizione precedente. L'anno scorso, domenica 1 maggio 2022, il "Concertone" attirò in prima serata 1.667.000 spettatori pari al 10.4.

commissario montalbano 3

Quanto agli altri programmi di ieri in prima serata, l'assenza di Report giova a Porro e al suo Quarta Repubblica, che sale al 5.6% con 794.000 spettatori, superato però da Giacobbo con Freedom - Oltre il Confine che ne ha siglati 970.000 pari al 6.2%. Su La7, il film di Nanni Moretti Habemus Papam ha attirato invece 626.000 individui all'ascolto con il 3.3%. Vediamo la classifica dei programmi in prime time per numero di spettatori:

Il Commissario Montalbano (Rai1) - 3.388.000

Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare (Canale5) - 1.865.000

Concerto del 1 Maggio (Rai3) - 1.813.000

Freedom - Oltre il Confine (Italia1) - 970.000

Blue Bloods (Rai2) - 824.000

Quarta Repubblica (Rete4) - 794.000

Habemus Papam (La7) - 626.000

Only Fun - Comico Show (Nove) - 579.000

Skyfall (Tv8) - 562.000

quarta repubblica

In access prime time, su Rai1 Amadeus con Affari Tuoi conquista il 23%, mentre su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie il 15.6%. Bene il Concerto del 1 Maggio al 10% su Rai3, mentre per l'approfondimento Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 segna il 6%, Barbara Palombelli con Stasera Italia il 4.1% e il 3.4%, Tg2 Post il 3.4%. In seconda serata su Rai2, Restart condotto da Annalisa Bruchi con la partecipazione di Aldo Cazzullo si ferma al 2.7% di share, mentre il Tg3 Linea Notte totalizza il 9.2%.

commissario montalbano 2

Da segnalare, in fascia mattutina, lo strano dato di Viva Rai2! con Fiorello che, in un giorno festivo come quello di ieri, cala al 12.3% di share (rispetto al 18% cui è ormai avvezzo). Rai2 si rifà al pomeriggio, volando rispetto alle medie di rete con Ore14 di Milo Infante, che conquista il 7.4% sfiorando la media del milione di affezionati. Mentre nel pomeriggio di Rai1 Serena Bortone con Oggi è un altro giorno non profitta dell'assenza, su Canale5, di Uomini e Donne di Maria de Filippi, fermandosi ben al di sotto dei due milioni di spettatori. Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio è andato forte anche nel daytime, siglando il 12.6% e l'11.8% nelle sue due parti pomeridiane (nel 2022 si era fermato all'8.2%).

freedom – oltre il confine

Su La7, ieri è stata giornata di record stagionale per C'era una volta il Novecento con Luca Sappino e Alessio Orsingher, che - con l'esordio di una serie di speciali sui reali inglesi in vista della prossima incoronazione di Carlo III - ha conquistato il 2.7% di share con 322.000 spettatori. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Il Commissario Montalbano 3.388.000 (18%). Canale 5: Storm Boy – Il Ragazzo che sapeva volare 1.865.000 (10.9%). Rai2: NCIS Los Angeles 880.000 (4.3%). Blue Bloods 824.000 (5%). Italia1: Freedom – Oltre il Confine 970.000 (6.2%), presentazione 830.000 (4.1%). Rai3: Concerto del Primo Maggio 2023 1.813.000 (11.3%). Rete4: Quarta Repubblica 794.000 (5.6%). La7: Habemus Papam 626.000 (3.3%). Tv8: Skyfall 562.000 (3.4%). Nove: Only Fun – Comico Show 579.000 (3.2%).

commissario montalbano 1

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.777.000 (23%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.222.000 (15.6%). Rai2: Tg2 Post 708.000 (3.4%). Italia1: CSI 1.187.000 (5.8%). Rai3: – 20.01 – 21.13 – Il Concerto del Primo Maggio 2.124.000 (10.6%). Rete4: Stasera Italia 830.000 (4.1%), nella prima parte, 710.000 (3.4%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.257.000 (6%). Tv8: 100%) Italia 382.000 (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 472.000 (2.3%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.183.000 (21.5%) L’Eredità 4.291.000 (25%). Canale 5: Avanti il Primo! Story 1.977.000 (13.9%) Avanti un Altro! Story 2.954.000 (17.8%). Rai2: Hawaii Five O 623.000 (3.8%). The Rookie 745.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag 505.000 (3.3%), CSI 497.000 (2.7%). Rai3: Tgr 2.740.000 (15.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 714.000 (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 243.000 (1.7%) Lingo – Parole in Gioco 328.000 (2%). Tv8: Celebrity Chef 233.000 (1.3%). Nove: Cash or Trash 464.000 (2.6%).

CONCERTONE PRIMO MAGGIO 2023

Seconda Serata

Rai1: Vittime Collaterali 968.000 (8.7%), Le Nuove Frontiere della Ricerca 348.000 (6%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 200.000 (5.8%). Canale 5: Tg5 Notte 510.000 (6.3%), We Were Young 269.000 (6.4%). Rai2: Restart 193.000 (2.7%). Rai3: Tg3 Linea Notte 502.000 (9.2%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 313.000 (5.2%). Rete4: Fossoli Anticamera per l’Inferno 162.000 (4.3%).

DAYTIME

Mattina

il commissario montalbano 5

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 188.000 (9.2%), Tg1 Ore 7.00 311.000 (10.1%), TgUnoMattina 725.000 (14.5%), Tg1 Ore 8.00 982.000 (18.6%), Uno Mattina 1.055.000 (15.6%), Storie Italiane (prima parte) 1.189.000 (17.1%). Canale 5: Prima Pagina Tg5 379.000 (14.3%), Tg5 Mattina 1.171.000 (21.7%), Mattino Cinque News Life 1.130.000 (17.1%) nella prima parte, 1.043.000 (15%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 127.000 (4.8%), Viva Rai2! Glass Cam 181.000 (6.3%), Viva Rai2! 496.000 (12.3%), …E Viva il Videobox 178.000 (3.3%), Radio 2 Social Club 452.000 (6.8%).

piero pelù concertone primo maggio

Italia1: Chicago Fire 226.000 (3.6%), Chicago Med 287.000 (4.2%), Chicago PD 428.000 (5.6%). Rai3: Rassegna Stampa 202.000 (4.9%), Agorà (presentazione) 265.000 (4.8%), Agorà 381.000 (5.9%), Agorà Extra 393.000 (5.7%). Rete4: Cimarron 139.000 (2%). La7: Omnibus (News) 98.000 (3.2%), Omnibus (Dibattito) 221.000 (3.6%), Coffee Break 192.000 (2.7%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.169.000 (15%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.852.000 (16%). Canale 5: Forum 1.663.000 (17.6%). Rai2: I Fatti Vostri 727.000 (8.8%) nella prima parte, 1.037.000 (9.2%) nella seconda. Italia1: Cotto e Mangiato Smiling 456.000 (4.4%), Sport Mediaset 904.000 (6.5%). Rai3: Tempi Moderni 347.000 (4.5%), Tg3 Ore 12.00 827.000 (8.7%), Tg3 Speciale 756.000 (6.6%), Passato e Presente 547.000 (3.9%). Rete4: Il Segreto 151.000 (1.3%), La Signora in Giallo 648.000 (4.7%). La7: Il Buongiorno del Mattino 193.000 (1.8%).

Pomeriggio

il commissario montalbano 4

Rai1: Tg1 Economia 2.696.000 (19.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.822.000 (15.5%), presentazione 1.752.000 (13.6%), Il Paradiso delle Signore 1.722.000 (15.4%), Tg1 1.421.000 (12.8%), La Vita in Diretta 2.228.000 (17.7%), presentazione 1.705.000 (15.1%). Canale 5: Beautiful 2.302.000 (16.6%), Rosamunde Pilcher – Il Fantasma di Cassley 1.359.000 (11.5%), Amici 1.313.000 (11.8%), Isola dei Famosi 17 1.227.000 (10.9%), Un Altro Domani 1.060.000 (9.5%), Pomeriggio Cinque Festivo 1.640.000 (12.8%), presentazione 1.317.000 (11.1%), Saluti 1.667.000 (12.5%). Rai2: Ore 14 920.000 (7.4%), Bella Ma’ 672.000 (6%), Candice Renoir 496.000 (4.2%).

Italia1: I Simpson 582.000 (4.3%) nel primo episodio, 591.000 (4.7%) nel secondo, 539.000 (4.3%) nel terzo, I Griffin 419.000 (3.7%), NCIS New Orleans 376.000 (3.4%) nel primo episodio, 474.000 (4.2%) nel secondo, Person of Interest 418.000 (3.4%). Rai3: Tgr 2.434.000 (18%), Aspettando il Concerto del Primo Maggio 2023 1.146.000 (10%), Concerto del Primo Maggio 2023 1.403.000 (12.6%) nella prima parte, 1.445.000 (l’11.8%) nella seconda. Rete4: Lo Sportello di Forum 874.000 (7%), Tg4 Diario del Giorno 452.000 (4.1%). La7: Eden – Missione Pianeta (presentazione) 207.000 (1.7%), Eden – Missione Pianeta 312.000 (2.8%), C'era una volta il Novecento 322.000 (2.7%). Tv8: Amore a South Beach 300.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

il commissario montalbano 3

TG1

13.30 - 3.337.000 (23.9%)

20.00 - 4.458.000 (23.3%)

TG2

13.00 - 2.003.000 (14.9%)

20.30 - 1.162.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.642.000 (13.1%)

19.00 - 2.215.000 (14%)

TG4

11.55 - 360.000 (3.7%)

18.55 - 638.000 (4%)

TG5

13.00 - 3.064.000 (22.3%)

il commissario montalbano 2

20.00 - 3.615.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.333.000 (11.4%)

18.30 - 698.000 (5.1%)

TGLA7

13.30 - 462.000 (3.3%)

20.00 - 1.147.000 (5.9%)

il commissario montalbano 1