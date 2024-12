PIPPITEL! – RAI1 SI AGGRAPPA A “DON MATTEO”: LA FICTION FA IL 21.6% DI SHARE CON 3.9 MILIONI DI TELESPETTATORI – SU CANALE5 I TURCHI DI “ENDLESS LOVE” AL 12.4% - DOPO ALCUNE STAGIONI DELUDENTI, RESUSCITA “X FACTOR”: LA FINALE CON LA VITTORIA DI MIMÌ, SU TV8 E SKY UNO, CONQUISTA L’8.6% - SU RETE4 DEL DEBBIO AL 6.5%, SU LA7 FORMIGLI FA IL 5.9% - VESPA (23.8%), DE MARTINO (26.2%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.2%). DAMILANO (5.7%), DEL DEBBIO IN ACCESS (4.9%), GRUBER (8.2%), AMADEUS (2.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

x factor 1

Nella serata di ieri, giovedì 5 dicembre 2024, su Rai1 la fiction Don Matteo ha interessato 3.965.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Canale5 la dizi Endless Love ha appassionato 2.417.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 Delitti in Famiglia intrattiene 391.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Lazio-Napoli incolla davanti al video 2.790.000 spettatori con il 13.2% (primo tempo: 2.713.000 – 12.2%, secondo: 2.861.000 – 14.3%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 806.000 spettatori e il 4.6% (presentazione di 10 minuti: 709.000 – 3.2%).

don matteo 5

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 954.000 spettatori (6.5%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 858.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 – dalle 21:01 alle 23:50 – la finale di X Factor ottiene 867.000 spettatori con il 4.5%. Su Sky Uno il talent segna .000 spettatori con il %. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 379.000 spettatori (1.9%). Sul 20 Transformers 4: L’era dell’estinzione fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Il segreto di David: The stepfather è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris A rischio della vita è seguito da .000 spettatori pari al %. Su Rai Premium Ballando con le Stelle sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Prima di una prima serata debole, TG2 Post va ancora peggio.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.988.000 spettatori (23.8%), mentre Affari Tuoi raduna 5.829.000 spettatori (26.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.927.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 467.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.137.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.209.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.547.000 spettatori (6.9%).

x factor 3

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.042.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 988.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.822.000 spettatori e l’8.2%. Su Tv8 Ante-Factor raccoglie 295.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 479.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 612.000 spettatori con il 2.7%, nella seconda parte di durata maggiore (presentazione di 4 minuti: 431.000 – 2%). Su RealTime la replica di Cortesie per gli Ospiti sigla 496.000 spettatori (2.3%).

Preserale

La Ruota cresce e accorcia le distanze da L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.118.000 spettatori pari al 21.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.241.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.650.000 spettatori (19.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.815.000 spettatori (23.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (473.000 – 3.5%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 362.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio, e 511.000 spettatori con il 2.7%, nel secondo episodio.. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 495.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 400.000 spettatori (2.4%).

endless love 4

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.682.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 1.180.000 spettatori (6%) e Nuovi Eroi sigla 931.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 878.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 246.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 345.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 271.000 spettatori con il 2%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 424.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

x factor 2

Flop Binario 2 (che sta per chiudere).

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 440.000 spettatori con l’11.9%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 884.000 spettatori (18.1%), Unomattina intrattiene 885.000 spettatori con il 19.2% e Storie Italiane arriva a 790.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 539.000 spettatori con il 17.7% e TG5 Mattina delle 8 1.041.000 spettatori con il 21.4%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 979.000 spettatori con il 21.1% nella prima parte e 954.000 spettatori con il 21.5% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 segna 101.000 spettatori (2.2%). Videobox ha interessato 96.000 spettatori (2%).

don matteo 4

Radio2 Social Club raggiunge 191.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 125.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 153.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 182.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 408.000 spettatori (11.3%), TGR Buongiorno Regione 592.000 (12.5%). Dopo la presentazione (265.000 – 5.4%), Agorà intrattiene 235.000 spettatori (5%).

ReStart totalizza 237.000 spettatori (5.3%). Dopo una presentazione (202.000 – 4.6%), Elisir ha ottenuto 283.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 61.000 spettatori (1.9%), Terra Amara 293.000 (6.2%), Tempesta d’Amore 263.000 (5.9%). Su La7 Omnibus raduna 148.000 spettatori (3.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (248.000 – 5.2%), 201.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 194.000 spettatori (4.3%).

x factor 6

Daytime Mezzogiorno

Intramontabile La Signora in Giallo che supera il 6%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 893.000 spettatori (17%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.602.000 spettatori (17%). Su Canale5 Forum totalizza 1.399.000 spettatori con il 19.7%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (306.000 – 6.4%), I Fatti Vostri raduna 491.000 spettatori (8.5%) nella prima parte e 805.000 spettatori (8.9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 399.000 spettatori (5.2%). Grande Fratello segna 612.000 spettatori (5.5%). Sport Mediaset coinvolge 653.000 (5.4%) e 401.000 spettatori (3.3%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer Storia – La storia siamo noi sigla 281.000 spettatori (4.9%) e il TG3 delle 12 informa 737.000 spettatori (9.5%).

endless love 3

A seguire Quante Storie conquista 530.000 spettatori (4.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 464.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 209.000 spettatori pari al 4% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 668.000 spettatori pari al 6.1%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 281.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 502.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 223.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 94.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 154.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Bene Geo.

x factor 5

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.363.000 – 19.6%), La Volta Buona colleziona 1.379.000 spettatori con il 12.3% nella prima parte e 1.442.000 spettatori con il 15.7% nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore conquista 1.626.000 spettatori con il 18.6%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.450.000 – 16%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.883.000 spettatori con il 19.8% nella presentazione e 2.382.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.472.000 spettatori pari al 20.4%, Endless Love sigla 2.358.000 spettatori pari al 20.2%. Uomini e Donne raccoglie 2.538.000 spettatori con il 25.3% (Finale: 1.890.000 – 21.6%). La striscia di Amici segna 1.489.000 spettatori (17.2%), quella di Grande Fratello 1.325.000 (14.7%). My Home My Destiny raduna 1.408.000 spettatori pari al 15.6%.

don matteo 3

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.291.000 spettatori pari al 13.4% nella prima parte e 1.320.000 spettatori pari all’11.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.525.000 e il 12.1%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 948.000 spettatori con l’8.5% e BellaMa’ intrattiene 555.000 spettatori con il 6.2%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 295.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 429.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 475.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio e 398.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 537.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 410.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 459.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.083.000 spettatori (17.2%), mentre Rai Parlamento Question Time coinvolge 308.000 spettatori (3.1%).

x factor 4

Aspettando Geo raccoglie 730.000 spettatori (8.1%), Geo 1.520.000 (13.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 738.000 spettatori con il 6.6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 447.000 spettatori con il 5.1%. Su La7, dopo la presentazione (457.000 – 4%), Tagadà è visto da 429.000 spettatori pari al 4.6% e 337.000 spettatori pari al 3.7% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 223.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Tutto ciò che voglio per Natale segna 286.000 spettatori (3.2%), Una Lettera dal Passato 349.000 (3.3%). Sul Nove Ho vissuto con un killer è la scelta di 81.000 spettatori (0.7%).

CORRADO FORMIGLI

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 653.000 spettatori con il 10%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da .000 spettatori (%). Su Rai2 The Misfits raccoglie 208.000 spettatori pari al 2.1%. Generazione Z segna 104.000 spettatori e il 3.1%. Su Italia1 Coppa Italia Live segna 956.000 spettatori e il 6.3%. American Pie: Ancora insieme segna 285.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza .000 spettatori (%). Su Rete4 Pensa in Grande è la scelta di 218.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 GialappaShow è visto da 193.000 spettatori (4.8%).

paolo del debbio

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.814.000 (23.1%) – h.13:30 4.828.000 (24.2%) – h.20

TG2 1.559.000 (13.5%) – h.13 923.000 (4.3%) – h.20:30

TG3 .000 (%) – h.14:25 .000 (%) – h.19

TG5 .000 (%) – h.13 .000 (%) – h.20

STUDIO APERTO 979.000 (10.3%) – h.12:25 652.000 (5%) – h.18:30

don matteo 6

TG4 411.000 (5.6%) – h.11:55 679.000 (4.3%) – h.19

TGLA7 752.000 (6.2%) – h.13:30 1.537.000 (7.6%) – h.20

endless love 2