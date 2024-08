PIPPITEL! – SU RAI2 LE RAGAZZE DELLA PALLAVOLO FEMMINILE PRENDONO A PALLONATE GLI ALTRI CANALI: L’ITALVOLLEY VOLA IN FINALE E CONQUISTA IL 23.9% DI SHARE CON 3.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “IL MENÙ DELLA FELICITÀ” AL 10.1%, SU CANALE5 LA REPLICA DI “MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS” NON VA OLTRE L’11.3% - “TECHETECHETÈ EXTRA” (9.8%), “PAPERISSIMA SPRINT” (9.5%), BARRA-POLETTI (3.4%) - APRILE-TELESE IN ACCESS FANNO 3.8% E IN PRIMA SERATA SCENDONO AL 3.6%

Nella serata di ieri, giovedì 8 agosto 2024, su Rai1 Il menù della felicità ha interessato 1.368.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale5 la replica di Michelle Impossible & Friends ha conquistato 1.360.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Pallacanestro con la semifinale USA-Serbia intrattiene 1.867.000 spettatori pari al 13.6% dalle 21:58 alle 22:47. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 740.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Mistero a Saint-Tropez segna 500.000 spettatori e il 3.5%.

Su Rete4 Uno di famiglia totalizza un a.m. di 352.000 spettatori (2.7%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 514.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Donne, regole… e tanti guai! ottiene 223.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Anplagghed raduna 274.000 spettatori (2%). Sul 20 Mine fa sintonizzare 207.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da 217.000 spettatori (1.6%). Su Iris D-Tox è seguito da 307.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiPremium Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 sigla 299.000 spettatori (2.2%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Pugilato appassiona 605.000 spettatori con il 5% dalle 22:10 alle 23:20.

Access Prime Time

Sempre ottima RaiSport con l’Atletica.

Su Rai1 Techetechetè Extra arriva a 1.604.000 spettatori (9.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.544.000 spettatori pari al 9.5%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la semifinale di Pallavolo femminile Turchia-Italia è vista da 3.748.000 spettatori con il 23.9% dalle 20 alle 21:29. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 918.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 Caro Marziano è visto da 676.000 spettatori (4.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.185.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 533.000 spettatori e il 3.4% nella prima parte e 544.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 612.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 312.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 318.000 spettatori (2%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica raggiunge 1.326.000 spettatori e l’8.5% dalle 20:05 alle 22:08.

Preserale

La prima parte del match di Pallacanestro all’11%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.611.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.377.000 spettatori pari al 19.5%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.385.000 spettatori (13.7%), mentre The Wall ha convinto 1.855.000 spettatori (15.3%). Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Artistica totalizza 1.531.000 spettatori (15.6%) e la Pallacanestro con la semifinale USA-Serbia 1.271.000 spettatori (11%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 225.000 spettatori (2.1%) e FBI: Most Wanted raccoglie 426.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.752.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 487.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Terra Amara interessa 462.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 158.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 191.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 278.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Il Nuoto oltre il 20%.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 483.000 spettatori con il 14.9% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 374.000 e il 14.8% e il TG1 delle 8 a 778.000 e il 18.5%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 634.000 spettatori con il 14.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 429.000 spettatori con il 18.1% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 829.000 spettatori con il 19.8%. A seguire Morning News raccoglie 748.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte e 671.000 spettatori con il 15.8% nella seconda parte.

Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 563.000 spettatori (13.6%). A seguire le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 8:59 alle 12:59, raggiungono 798.000 spettatori e il 17.9%. Nel dettaglio: Nuoto di Fondo 879.000 (20.2%), TG Olimpico 791.000 (18.8%), Atletica 851.000 (20%), Arrampicata 787.000 (18.7%), Atletica 823.000 (18.2%), Arrampicata 930.000 (19.8%) fino alle 11. Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (77.000 – 1.9%), Law & Order – Unità Specialw sigla 73.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 131.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 150.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio.

Su Rai3, dopo una presentazione (124.000 – 2.9%), Agorà Estate intrattiene 128.000 spettatori (3%) e 92.000 spettatori (2.1%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 85.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 52.000 spettatori (1.2%) e Love is in the Air è visto da 93.000 spettatori (2.1%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 80.000 spettatori (1.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori (3.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 223.000 spettatori (5.8%), 127.000 spettatori (3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 101.000 spettatori (2.3%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Ritmica conquista 128.000 spettatori (3%), i Tuffi femminile 245.000 (5.7%), la Ginnastica Ritmica 325.000 (7.1%).

Daytime Mezzogiorno

RaiSport all’8% con i Tuffi.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 733.000 spettatori (11.9%), mentre Camper arriva a 1.144.000 spettatori (11.8%). Su Canale5, dopo un breve TG5 (643.000 – 14%), il meglio di Forum totalizza 1.111.000 spettatori con il 15.2%. Su Rai2, dopo TG2 Flash (806.000 – 16.1%), per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica raduna 966.000 spettatori (18.7%), la Lotta Libera 1.101.000 (20.1%), l’Atletica 1.434.000 (21.1%), la Vela 1.830.000 (19.4%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 226.000 spettatori (3.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 641.000 spettatori (5.4%) e 376.000 spettatori (3.2%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 124.000 spettatori (2.2%) e il TG3 delle 12 informa 389.000 spettatori (5%). A seguire Quante Storie conquista 240.000 spettatori (2.6%) nella prima parte e 219.000 spettatori (2%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 262.000 spettatori (2.2%). Su Rete4, dopo il TG, Detective in Corsia raduna 231.000 spettatori pari al 2.4% nel primo episodio e 289.000 spettatori pari al 2.5% nel secondo episodio.

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 142.000 spettatori con il 2.5% nella prima parte e 320.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 66.000 spettatori (1.1%) e 4 Ristoranti 122.000 spettatori (1.1%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (87.000 – 1.7% e 62.000 – 1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 71.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 178.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, i Tuffi femminile interessano 416.000 spettatori (8%), la Ginnastica Ritmica 684.000 (7.2%).

Daytime Pomeriggio

Endless Love risale sopra i 2 milioni.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.649.000 – 14.1%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 928.000 spettatori con il 9.3%, mentre Estate in Diretta Start è seguito da 838.000 spettatori con il 9.9% nel terzo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (961.000 – 11.7%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.144.000 spettatori con il 13.9% nella presentazione e 1.229.000 spettatori con il 13.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.020.000 spettatori pari al 17.3%, Endless Love incolla davanti al video 2.042.000 spettatori pari al 18.6%, The Family raduna 1.746.000 spettatori pari al 18.2% e La Promessa segna 1.444.000 spettatori pari al 16.9%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.055.000 spettatori pari al 12.8% nella prima parte e 1.032.000 spettatori pari all’11.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.122.000 e il 12%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 13:28 alle 18:23, totalizzano 1.869.000 spettatori pari al 17.6%. Nel dettaglio: Canoa 2.017.000 (16.8%), Atletica 2.057.000 (17.5%), Atletica 2.049.000 (18.5%), Arrampicata 1.942.000 (18.2%), TG Olimpico 2.032.000 (19.7%), Ginnastica Ritmica 1.830.000 (20.7%), Surf Kitesurf 1.693.000 (20.5%), Ginnastica Ritmica 1.628.000 (18.9%).

Su Italia1, dopo Backstage Battiti Live (273.000 – 2.3%), I Simpson ha raccolto 353.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 368.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 265.000 spettatori (2.8%). A seguire Magnum P.I. raduna 245.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 225.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 213.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.635.000 spettatori (14.3%), mentre Il Provinciale coinvolge 392.000 spettatori (4.3%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 312.000 spettatori (3.7%) e Overland interessa 461.000 spettatori (5.5%).

A seguire Geo Magazine conquista 625.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 586.000 spettatori con il 5.6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 350.000 spettatori con il 4%. A seguire The Swarm sigla 203.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 113.000 spettatori pari all’1.2%, mentre Paura d’amare arriva a 98.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 Lettera d’amore letale segna 195.000 spettatori (1.8%), Passioni dal passato 178.000 spettatori (2.1%) e Alla ricerca dell’amore 145.000 spettatori (1.6%). Sul Nove La Coppia dell’Acido – Follia Criminale interessa 146.000 spettatori (1.5%), mentre Ombre e Misteri raduna 114.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 75.000 spettatori (0.9%) nel secondo episodio.

A seguire Little Big Italy è scelto da 160.000 spettatori (1.7%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, Italia-Canada di Pallanuoto femminile totalizza 475.000 spettatori (4.1%), il Golf femminile 297.000 (2.8%), i Tuffi 383.000 (3.9%), il Windsurf 441.000 (4.8%), i Tuffi 450.000 (5.1%), il Sollevamento Pesi femminile 474.000 (5.7%), il Golf femminile 388.000 (4.6%), il Ciclismo su Pista 755.000 (7.6%) fino alle 20:05.

Seconda Serata

Benissimo Law & Order.

Su Rai1 Il Provinciale è scelto da 431.000 spettatori con il 6.6%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 372.000 spettatori (8.8%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.189.000 spettatori pari al 15.2%. A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024 arriva a 268.000 spettatori pari all’8.5% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Law & Order – I Due Volti della Giustizia segna 360.000 spettatori con il 7.3% nel primo episodio e 294.000 spettatori con il 9.4% nel secondo episodio.

Su Rai3 Mixer – Vent’Anni di Televisione interessa 205.000 spettatori (2.2%), mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 172.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Il grande salto è la scelta di 176.000 spettatori (3.5%). Su La7 I ragazzi stanno bene è visto da 149.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 Come farsi lasciare in 10 giorni sigla 113.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chiedimi se sono di turno interessa 149.000 spettatori pari al 2.1%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.127.000 (17.8%) – h.13:30 2.370.000 (16%) – h.20

TG2 2.198.000 (19.2%) – h.13 1.408.000 (10.5%) – h.19:50

TG3 1.121.000 (10.3%) – h.14:25 1.243.000 (11.2%) – h.19

TG5 2.223.000 (19.4%) – h.13 2.173.000 (14.5%) – h.20

STUDIO APERTO 909.000 (9.4%) – h.12:25 371.000 (3.8%) – h.18:25

TG4 295.000 (3.8%) – h.11:55 414.000 (3.7%) – h.18:55

TGLA7 547.000 (4.6%) – h.13:30 701.000 (4.7%) – h.20

