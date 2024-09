PIPPITEL! – SU RAI3 PIERO CHIAMBRETTI CON “DONNE SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI” SI DEVE ACCONTENTARE DI UN MAGRO 4.2% DI SHARE CON 629MILA SPETTATORI - SU RAI1 LA PRIMA PUNTATA DI “KOSTAS” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.1% E 3.2 MILIONI DI TELEMORENTI. SU CANALE5 “ENDLESS LOVE” AL 14.5% - DEL DEBBIO AL 7.4%, FORMIGLI AL 6.8% - VESPA (22.3%), DE MARTINO (24%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.4%) DAMILANO (5.6%). DEL DEBBIO IN ACCESS (4.5%) DOPPIATO DA GRUBER (9%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

donne sull'orlo di una crisi di nervi piero chiambretti 8

Nella serata di ieri, giovedì 12 settembre 2024, su Rai1 la prima puntata di Kostas ha interessato 3.268.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio a 3.807.000 e il 21.6%, secondo episodio a 2.780.000 e il 20.5%). Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.265.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Creed III intrattiene 326.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 The Batman incolla davanti al video 662.000 spettatori (5%).

ENDLESS LOVE

Su Rai3 la nuova edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi debutta a 629.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio riparte da 935.000 spettatori (7.4%). Su La7 il ritorno di Piazzapulita raggiunge 848.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ottiene 358.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 538.000 spettatori (3.3%). Sul 20 Bastille Day – Il colpo del secolo fa sintonizzare 296.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da 240.000 spettatori (1.4%).

Su Iris Senza tregua è seguito da 362.000 spettatori pari al 2.1%. Su RaiMovie The Double sigla 251.000 spettatori (1.4%). Su SkyUno l’esordio della 18° edizione di X Factor totalizza 581.000 spettatori con il 3.6% (729.000 spettatori cumulati, compresi +1 e on demand).

donne sull'orlo di una crisi di nervi piero chiambretti 4

Access Prime Time

In 2,8 milioni per le Papere in ricordo di Luca Giurato.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.128.000 spettatori (22.3%), mentre Affari Tuoi raduna 4.661.000 spettatori (24%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.799.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 538.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.401.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.057.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.379.000 spettatori (7%).

paolo del debbio

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 850.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 889.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.756.000 spettatori (9%). Su Tv8 100% Italia gioca con 386.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 816.000 spettatori con il 4.2%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 723.000 spettatori (3.8%).

Preserale

CSI meglio di S.W.A.T.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.241.000 spettatori pari al 19.7%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.357.000 spettatori pari al 23.3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.645.000 spettatori (15.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.657.000 spettatori (19.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (368.000 – 3.6%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 350.000 spettatori con il 2.7% e S.W.A.T. 488.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 385.000 spettatori (3.2%), mentre CSI: Crime Scene raccoglie 522.000 spettatori (3.3%).

donne sull'orlo di una crisi di nervi piero chiambretti 5

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.400.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 901.000 spettatori (5.3%) e Caro Marziano sigla 830.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Terra Amara interessa 509.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 190.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 375.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 460.000 spettatori con il 2.9%. Su RealTime Casa a Prima Vista raggiunge 392.000 spettatori e il 2.5%.

corrado formigli

Daytime Mattina

Il TG1 delle 8 torna sopra il TG5.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 558.000 spettatori con il 15.7% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 535.000 e il 16.6%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (1.069.000 – 22.8%), Unomattina intrattiene 834.000 spettatori con il 20.1% e Storie Italiane arriva a 745.000 spettatori con il 18.5% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 627.000 spettatori con il 21.4% e TG5 Mattina delle 8 1.038.000 spettatori con il 22.3%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 869.000 spettatori con il 20.8% nella prima parte e 789.000 spettatori con il 19.8% nella seconda parte.

kostas 6

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (177.000 – 4%), Aspettando Radio2 Social Club raggiunge 200.000 spettatori (4.9%), mentre TG2 Storie è visto da 130.000 spettatori (3.2%) e TG2 Flash 152.000 spettatori (3.6%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (74.000 – 1.6%), Law & Order – Unità Speciale sigla 81.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 118.000 spettatori (3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 191.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo la presentazione (140.000 – 3%), Agorà intrattiene 214.000 spettatori (4.9%), mentre ReStart totalizza 190.000 spettatori (4.9%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 101.000 spettatori (2.2%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 57.000 spettatori (1.4%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 186.000 spettatori (4.6%). Su La7 Omnibus raduna 134.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (245.000 – 5.5%), 219.000 spettatori (5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 220.000 spettatori (5.5%).

lilli gruber

Daytime Mezzogiorno

Bene Elisir (6.2%) e L’Aria che Tira (6.3-5.4%).

Su Rai1, dopo la seconda parte di Storie Italiane di 13 minuti (767.000 – 17.9%), la Santa Messa di Papa Francesco a Singapore, in onda dalle 11:05 alle 12:49, raccoglie 799.000 spettatori (12%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno, dalle 12:49 alle 13:23, arriva a 1.510.000 spettatori (13.2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.323.000 spettatori con il 19.5%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (203.000 – 4.5%), Un’estate in Sud Tirolo raduna 361.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 270.000 spettatori (4.4%).

kostas 5

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 741.000 spettatori (6%) e 495.000 spettatori (4%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3, dopo la presentazione (175.000 – 4.2%), Elisir sigla 304.000 spettatori (6.2%) e il TG3 delle 12 informa 673.000 spettatori (9.2%). A seguire Quante Storie conquista 556.000 spettatori (5.7%) e Geo 439.000 spettatori (3.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 431.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 207.000 spettatori pari al 4.2% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 466.000 spettatori pari al 4.1%.

Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 320.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 522.000 spettatori con il 5.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 109.000 spettatori (2.1%) e 4 Ristoranti 276.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (112.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 142.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 221.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

PAOLO DEL DEBBIO

Daytime Pomeriggio

In affanno il primo pomeriggio di Rai1.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.136.000 – 17.5%), La Volta Buona colleziona 1.209.000 spettatori con il 10.6% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.099.000 spettatori con l’11.9% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.200.000 spettatori con il 14.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.226.000 – 15.7%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.512.000 spettatori con il 19.7% nella presentazione e 1.830.000 spettatori con il 21.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.150.000 spettatori pari al 17.7%, Endless Love sigla 2.072.000 spettatori pari al 18.5%, My Home My Destiny raduna 1.746.000 spettatori pari al 18.8% e La Promessa segna 1.479.000 spettatori pari al 18.2%.

kostas 4

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.115.000 spettatori pari al 14.5% nella prima parte e 1.085.000 spettatori pari al 12.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.043.000 e l’11.2%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 818.000 spettatori con il 7.8% e BellaMa’ intrattiene 408.000 spettatori con il 5%. A seguire Il Commissario Lanz è seguito da 213.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 405.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 512.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 476.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 349.000 spettatori (3.9%). A seguire Magnum P.I. arriva a 412.000 spettatori (5%) nel primo episodio e 376.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 318.000 spettatori (3.8%).

corrado formigli

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.249.000 spettatori (19%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 301.000 spettatori (3.4%). A seguire, dopo Aspettando Geo (536.000 – 6.8%), il ritorno di Geo conquista 981.000 spettatori (11.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 718.000 spettatori con il 6.8%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 524.000 spettatori con il 6.3%. A seguire Le miniere di re Salomone sigla 283.000 spettatori con il 3.4%.

Su La7, dopo la presentazione (411.000 – 3.7%), Tagadà è visto da 377.000 spettatori pari al 4.4% e 295.000 spettatori pari al 3.7% nella parte chiamata #Focus, mentre Essere un Dittatore arriva a 204.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 In cerca di vendetta segna 264.000 spettatori (2.4%), Puoi baciare la damigella 248.000 spettatori (3.1%) e La meta del cuore 181.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Crimini Italiani totalizza 148.000 spettatori (1.6%), mentre Sulle Tracce dell’Assassino – Il Caso Yara interessa 168.000 spettatori (2.1%). A seguire Little Big Italy è scelto da 208.000 spettatori (2.2%).

kostas 3

Seconda Serata

Disastro Rai2.

Su Rai1 Porta a Porta raduna 696.000 spettatori con il 12.2%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 645.000 spettatori (9.5%). Su Rai2 UnoJazz&Blues Festival raccoglie 115.000 spettatori pari all’1.3% e Generazione Z arriva a 56.000 spettatori pari all’1.4%. Su Italia1 I Griffin segna 205.000 spettatori con il 5.3% nel primo episodio e 144.000 spettatori con il 4.8% nel secondo episodio.

lilli gruber

Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 206.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 The Las Vegas Job è la scelta di 142.000 spettatori (5%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 153.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 Bohemian Rhapsody sigla 150.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Nove Comedy Club intrattiene 212.000 spettatori pari al 3.5%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

kostas 2

TG1 2.804.000 (22.6%) – h.13:30 4.157.000 (24%) – h.20

TG2 1.292.000 (11%) – h.13 893.000 (4.7%) – h.20:30

TG3 1.323.000 (11.9%) – h.14:25 1.868.000 (14.7%) – h.19

TG5 2.665.000 (22.4%) – h.13 3.591.000 (20.4%) – h.20

STUDIO APERTO 1.219.000 (12.9%) – h.12:25 555.000 (5.7%) – h.18:30

TG4 303.000 (4.3%) – h.11:55 603.000 (4.8%) – h.19

TGLA7 733.000 (6%) – h.13:30 1.272.000 (7.2%) – h.20