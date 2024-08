PIPPITEL! – LA REPLICA DI "CIAO DARWIN 9", SU CANALE5, CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON UNO SHARE DEL 14.8% (1.6 MILIONI DI TELE-MORENTI) – SU RAI1, LA PUNTATA FINALE DI “MASTER CRIMES” TOTALIZZA L’11.3%, CON 1.5 MILIONI DI PERSONE DAVANTI ALLA TV - "IN ONDA" CON TELESE E APRILE OTTIENE IL 7.1% IN ACCESS PRIME TIME E IL 4.7% IN PRIMA SERATA - "TECHETECHETÈ" (16.2%) - "4 DI SERA" (3.9% - 4.6%) - FLOP DI "FILOROSSO REVOLUTION" DI FEDERICO RUFFO, CHE RACIMOLA IL 3.1%

Nella serata di ieri, martedì 27 agosto 2024, su Rai1 l’ultimo appuntamento con Master Crimes ha interessato 1.594.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.601.000 spettatori con uno share del 14.8% (Highlights a 571.000 e il 13.7%).

Su Rai2 Storie di Donne al Bivio intrattiene 887.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 First Kill incolla davanti al video 961.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Filorosso Revolution segna 364.000 spettatori e il 3.1% (presentazione di 39 minuti a 367.000 e il 2.3%). Su Rete4 Planet Earth III – Le Meraviglie della Natura totalizza un a.m. di 497.000 spettatori (3.6%).

Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 688.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 398.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Il tesoro dell’Amazzonia raduna 370.000 spettatori (2.7%). Sul 20 Hellboy fa sintonizzare 206.000 spettatori (1.4%).

Su Rai4 Trappola in fondo al mare è scelto da 314.000 spettatori (2.1%). Su Iris I dannati e gli eroi è seguito da 315.000 spettatori pari al 2.3%. Su Rai5 La fiera delle illusioni sigla 187.000 spettatori (1.4%). Su La5 L’uomo perfetto è la scelta di 245.000 spettatori (1.6%). Su TopCrime FBI: Most Wanted fa sintonizzare 237.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time

In Onda tiene a distanza 4 di Sera.

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.730.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.487.000 spettatori pari al 14.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.233.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 935.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.249.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 653.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 784.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte.

Su La7 In Onda ha interessato 1.200.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 523.000 spettatori pari al 3.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 561.000 spettatori (3.4%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 549.000 spettatori (3.3%).

Preserale

Reazione a Catena sale.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.102.000 spettatori pari al 20.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.082.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.367.000 spettatori (14.4%), mentre The Wall ha convinto 2.093.000 spettatori (17.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (302.000 – 3.3%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 312.000 spettatori con il 2.7% e S.W.A.T. conquista 485.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 441.000 spettatori (4%) e FBI: Most Wanted raccoglie 496.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.243.000 spettatori (16.5%). A seguire Blob segna 726.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 431.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 140.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 246.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 455.000 spettatori con il 3.2%. Su RealTime Casa a Prima Vista conquista 371.000 spettatori (2.6%).

Daytime Mattina

Alta l’informazione di Canale5.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 494.000 spettatori con il 14.7% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 332.000 e il 12.6% e il TG1 delle 8 a 781.000 e il 18.9%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 617.000 spettatori con il 15.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 506.000 spettatori con il 20.5% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.032.000 spettatori con il 25.2%. A seguire Morning News raccoglie 704.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 652.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte.

Su Rai2 Crociere di nozze – Croazia dà il buongiorno a 81.000 spettatori (2.3%) e il TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 129.000 spettatori (3.2%), mentre Che Todd ci Aiuti è visto da 69.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 58.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. A seguire TG2 Dossier arriva a 74.000 spettatori (2%) e TG2 Flash 156.000 spettatori (3.8%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (117.000 – 2.9%), Law & Order – Unità Speciale sigla 116.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 150.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 216.000 spettatori (5.3%) nel primo episodio.

Su Rai3, dopo una presentazione (130.000 – 3.2%), Agorà Estate intrattiene 165.000 spettatori (4.3%) e 127.000 spettatori (3.5%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 132.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 80.000 spettatori (2%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 66.000 spettatori (1.8%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 108.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus raduna 121.000 spettatori (4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (230.000 – 6.2%), 166.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 133.000 spettatori (3.6%).

Daytime Mezzogiorno

Camper ai livelli della Clerici.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 816.000 spettatori (14.9%), mentre Camper arriva a 1.521.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.194.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (185.000 – 4.3%), La nave dei sogni – Nusantara raduna 344.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 353.000 spettatori (5.9%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 1.007.000 spettatori (8.4%) e 826.000 spettatori (7%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 203.000 spettatori (4%) e il TG3 delle 12 informa 571.000 spettatori (8.1%).

A seguire Quante Storie conquista 412.000 spettatori (4.4%) e Geo 345.000 spettatori (3.1%), mentre Passato e Presente è seguito da 380.000 spettatori (3.2%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 428.000 spettatori pari al 4%. Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 203.000 spettatori con il 4.1% nella prima parte e 333.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 147.000 spettatori (2.5%) e 4 Ristoranti 275.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (79.000 – 1.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 107.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 191.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

In crescita Che Dio ci Aiuti.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.893.000 – 16.7%), Che Dio ci Aiuti colleziona 1.004.000 spettatori con il 9.9% nel primo episodio e 1.079.000 spettatori con il 12.9% nel secondo episodio, mentre Estate in Diretta Start conquista 1.009.000 spettatori con il 13.8%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.268.000 – 17.3%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.491.000 spettatori con il 19.8% nella presentazione e 1.609.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.938.000 spettatori pari al 16.9%, Endless Love sigla 2.003.000 spettatori pari al 19.2%, The Family raduna 1.816.000 spettatori pari al 20% e La Promessa segna 1.473.000 spettatori pari al 19.5%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.120.000 spettatori pari al 15% nella prima parte e 931.000 spettatori pari all’11.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.054.000 e l’11.8%). Su Rai2 Aspettando BellaMa’ totalizza 263.000 spettatori pari al 2.5%, mentre Il Commissario Voss raduna 274.000 spettatori pari al 3.1% e Il Commissario Lanz conquista 277.000 spettatori pari al 3.7%. A seguire Quattro quinti è scelto da 93.000 spettatori pari all’1.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 587.000 spettatori (5.2%) nel primo episodio, 585.000 spettatori (5.7%) nel secondo episodio e 516.000 spettatori (5.4%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 422.000 spettatori (4.8%). A seguire Magnum P.I. raduna 369.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio e 352.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 342.000 spettatori (4.3%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.180.000 spettatori (19.6%), mentre Il Provinciale coinvolge 454.000 spettatori (5.4%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 453.000 spettatori (6.1%) e Overland interessa 710.000 spettatori (9.3%). A seguire Geo Magazine conquista 844.000 spettatori (9.6%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 723.000 spettatori con il 7.3%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 374.000 spettatori con il 4.7%. A seguire Una pistola per Ringo sigla 224.000 spettatori con il 2.8%.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 223.000 spettatori pari al 2.6%, mentre C’era Una Volta… il Novecento arriva a 152.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 L’altra me segna 256.000 spettatori (2.5%), Un amore a gonfie vele 165.000 spettatori (2.1%) e Le radici dell’amore 148.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cronache Criminali interessa 138.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 163.000 spettatori (2%) nel secondo episodio, mentre Crimini Italiani raduna 172.000 spettatori (2.3%). A seguire Little Big Italy è scelto da 255.000 spettatori (2.7%). Su RealTime Casa a Prima Vista raggiunge 320.000 spettatori e il 3.2%.

Seconda Serata

Sex and the City parte dal 2.7% e chiude a ridosso del 5%.

Su Rai1 Il Mondo con gli Occhi di Overland è scelto da 548.000 spettatori con il 7%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 441.000 spettatori (13.2%). Su Rai2 Amore e libertà – Masaniello raccoglie 194.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Extraction segna 285.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 TG3 Linea Notte Estate interessa 246.000 spettatori (4.4%).

Su Rete4 Il ponte delle spie è la scelta di 171.000 spettatori (3.3%). Su La7 Funny Games è visto da 165.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 Sex and the City sigla 150.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio, 125.000 spettatori (3%) nel secondo episodio, 116.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio e 111.000 spettatori (4.5%) nel quarto episodio rilevato fino alle 1:59. Sul Nove Presa mortale intrattiene 167.000 spettatori pari al 2.6%.

