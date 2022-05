PIPPITEL! – SU RETE4 L’INTERVISTA DI LAVROV TIRA SU GLI ASCOLTI DI “ZONA BIANCA” CHE ARRIVA AL 6.5% - ALLA REPLICA DI “FELICIA IMPASTATO” SU RAI1 BASTA IL 12.6% PER CONQUISTARE LA PRIMA SERATA CON 2.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “GLI EREDI DELLA TERRA” CHIUDE CON APPENA IL 9.8% - SU RAI3 LA SECONDA PARTE DEL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO FA IL 10.4% - SU LA7 “NON È L’ARENA” SALE AL 6.7% - AMADEUS (21.4%), “PAPERISSIMA” (13.7%). GENTILI (5.1%), PARENZO – DE GREGORIO (5.6%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 1 maggio 2022 vedono due eventi degni di nota in prima serata. Su Rai3 il tradizionale Concerto del 1 Maggio in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, e la discussa intervista in esclusiva - per la prima volta concessa a una Tv europea - del Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4.

L'idea di ospitare Lavrov in un canale televisivo italiano è stata ampiamente stigmatizzata in rete, così come le parole del Ministro russo. Un intervento su tutti, quello del giornalista Sebastiano Messina che ha commentato su Twitter: "Sto seguendo con interesse l'intervista di Lavrov a Zona Bianca perché aspetto il momento in cui dirà che è stata l'Ucraina a invadere la Russia".

Quanto alla politica, il Deputato di Italia Viva e Segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi ha parlato di "imbarazzante e grave spettacolo" aggiungendo che: "se i telespettatori avessero avuto un'alternativa, avrebbero potuto cambiare canale e sintonizzarsi su un programma d'informazione del servizio pubblico. Invece la Rai non aveva alcun programma informativo in prima serata, contravvenendo a quanto prevedono la Concessione e il Contratto di Servizio".

Ieri sera, infatti, per quanto riguarda l'approfondimento politico, l'alternativa andava in onda su La7. Parliamo di Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti su La7, che ospitava il leader della Lega Matteo Salvini e Michele Santoro.

Quanto agli ascolti, la pubblicizzatissima intervista a Sergej Lavrov ha giovato a Zona Bianca che ha totalizzato una media di 923.000 spettatori con il 6.5%, cifre non eclatanti ma decisamente più alte rispetto al solito, mentre su La7 Non è l’Arena ha raggiunto 973.000 spettatori pari al 6.7%.

Il Concertone del 1 maggio ha invece conquistato 1.667.000 spettatori con il 10.4%, secondo programma più visto in percentuale dopo la replica della fiction Felicia Impastato su Rai1 che ha segnato 2.277.000 spettatori (12.6%), e battendo su Canale5 l’ultima puntata de Gli Eredi della Terra e i suoi 1.709.000 spettatori (9.8%).

Nella serata di ieri, domenica 1 maggio 2022, su Rai1 Felicia Impastato in replica ha conquistato 2.277.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Gli Eredi della Terra ha raccolto davanti al video 1.709.000 spettatori con uno share del 9.8%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.109.000 spettatori (5.4%) e Blue Bloods 1.165.000 spettatori (6%). Su Italia1 Tre uomini e una gamba è scelto da 1.110.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio – Seconda Parte, in onda dalle 21:16 alle 00:23, ha incollato 1.667.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 923.000 spettatori (6.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 973.000 spettatori pari al 6.7%. Su Tv8 Honest Tief segna 406.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale è seguito da 302.000 spettatori (2%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 4.335.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.763.000 spettatori con il 13.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.333.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 la Presentazione del Concerto del Primo Maggio – Seconda Parte dalle 20:04 alle 21:12 intrattiene 1.790.000 spettatori (9.3%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 977.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.033.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 1.122.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 364.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 303.000 spettatori (1.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 2.962.000 spettatori con il 21.2%, mentre L’Eredità Weekend da 3.953.000 spettatori con il 24.9%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 1.711.000 spettatori (12.8%), mentre Avanti un Altro! Weekend 2.556.000 spettatori (16.4%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 682.000 spettatori (4.7%). A seguire N.C.I.S. Los Angeles è seguito da 569.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 C.S.I. Miami raccoglie 567.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.347.000 spettatori pari al 14.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 691.000 spettatori (3.8%). Su La7 TgLa7 Speciale dalle 17 alle 19:51 ha incollato 435.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 Cucine da Incubo registra 188.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cambio Moglie arriva a 114.000 spettatori (0.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 234.000 spettatori (10.7%) nella presentazione, 604.000 spettatori (16.4%) nella prima parte e 1.515.000 spettatori (23.4%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.108.000 spettatori (20.8%), Tg1 – Edizione Straordinaria a 1.137.000 (19.2%). A seguire Paesi che Vai interessa 1.276.000 spettatori (19.6%) e A Sua Immagine dalle 10:28 alle 12:17 1.357.000 spettatori (18.4%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 352.000 spettatori pari al 13.3% e Tg5 Mattina 1.169.000 spettatori pari al 21.2%, mentre Gli Eredi della Terra è visto da 684.000 spettatori pari al 10.6%. A seguire la Santa Messa intrattiene 973.000 spettatori pari al 14.7%.

Su Rai2 Sulla Via di Damasco è visto da 136.000 spettatori pari al 2.3% e O anche No da 133.000 spettatori pari al 2.1%, mentre Rai Parlamento Punto Europa segna 134.000 spettatori pari al 2.1% e Tg2 Dossier 122.000 spettatori pari all’1.9%. Su Italia1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 241.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 273.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 276.000 spettatori pari al 4.8%.

A seguire Mi Manda Raitre interessa 328.000 spettatori pari al 5% e Tg3 – Speciale Euroflora 360.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 144.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 177.000 spettatori con il 2.7% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 160.000 spettatori (3.1%), mentre Uozzap conquista 179.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 il Gran Premio di Spagna di MotoGP è visto da 1.085.000 spettatori (8.3%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.598.000 spettatori con il 21.6% e l’Angelus 2.134.000 spettatori con il 23.1%, mentre Linea Verde è la scelta di 3.049.000 spettatori con il 25.6%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 803.000 spettatori (11.3%) nella prima parte e 991.000 spettatori (12.8%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.712.000 spettatori (16.9%). Su Rai2 Tg2 – Celebrazione della Festa del Lavoro conquista 161.000 spettatori pari al 2.1%. A seguire Un Ciclone in Convento sigla 221.000 spettatori pari al 2.1%.

Su Italia1 il terzo episodio di Una Mamma per Amica è scelto da 301.000 spettatori (3.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 600.000 spettatori e il 4.6% (Magazine di 13 minuti a 513.000 e il 3.8%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 474.000 spettatori (4.5%); la replica di Radici raccoglie 383.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 167.000 spettatori con il 2.3% e, dopo il tg, Luoghi di Magnifica Italia 158.000 spettatori (1.5%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 117.000 spettatori (1.6%), La7 Doc – Spie Atomiche 124.000 spettatori (1.3%) e A Te le Chiavi 136.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.739.000 spettatori con il 22.1% nella prima parte dalle 14:15 alle 15:16 e 2.316.000 spettatori con il 20.7% nella seconda parte dalle 15:21 alle 16:41 (I Saluti di Mara di 24 minuti a 1.863.000 e il 17.2%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 1.843.000 spettatori con il 15.9%. Su Canale5 Beautiful incolla 1.460.000 spettatori (11%), Scene da un Matrimonio 1.173.000 spettatori (9.8%) e Una Vita 1.129.000 spettatori (10.3%), mentre Verissimo – Le Storie conquista 1.517.000 spettatori (14%) nella prima parte dalle 16:30 alle 17:12 chiamata Pre Show, 1.600.000 spettatori (14.9%) nella seconda parte dalle 17:12 alle 17:52 e 1.685.000 spettatori (13.9%) nella terza parte dalle 17:57 alle 18:38 chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Mompracem – L’Isola dei Documentari incolla 448.000 spettatori (3.6%). A seguire Mystery 101 interessa 373.000 spettatori (3.4%) e Squadra Speciale Stoccarda 375.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 E-Planet ha raccolto 395.000 spettatori (3%). A seguire Piccola peste torna a far danni sigla 426.000 spettatori (3.7%) e Piccola peste si innamora 357.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.845.000 spettatori (13.7%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.053.000 spettatori (8.6%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 924.000 spettatori (7.9%).

A seguire il Concerto del Primo Maggio – Prima Parte dalle 16:29 alle 18:57 arriva a 945.000 spettatori con l’8.2% (presentazione dalle 15:30 alle 16:29 a 959.000 e l’8.6%). Su Rete4 Tg4 – Diario di Guerra interessa 371.000 spettatori con il 3.3%, mentre Sella d’argento totalizza 381.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 le Final Six di Ginnastica Ritmica intrattengono 198.000 spettatori (1.7%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da .000 spettatori con uno share del %. Su Canale5 Un’altra Verità ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %) e a seguire L’Altra DS della durata di circa mezz’ora sigla .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Pressing è visto da .000 spettatori con il % (Highlights a .000 e il %). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa .000 spettatori con il %. Su Rete4 The Disaster Artist è stato scelto da .000 spettatori (%). Su La7 TgLa7 Notte informa .000 spettatori (%).

Telegiornali

