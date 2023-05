PIPPITEL! – L’ADDIO DI FABIOLO FAZIO ALLA RAI CONQUISTA LA PRIMA SERATA: “CHE TEMPO CHE FA” CHIUDE AL 15.4% DI SHARE CON 2.7 MILIONI DI SPETTATORI - SU RAI1 “SORELLE PER SEMPRE” AL 13.6%, SU CANALE5 “MA COSA CI DICE IL CERVELLO” AL 12.1% - SU TV8 IL “GIALAPPASHOW” AL 4.9% - SU LA7 “IN ONDA” SI ARENA AL 2.3% - AMADEUS (23.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.6%) - GENTILI (3.5%), DE GREGORIO - PARENZO (3.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Prima serata televisiva di addio, quella di ieri domenica 28 maggio 2023, con l'ultima puntata di Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio su Rai3, che si è congedata dai telespettatori della tv pubblica con una media di 2.772.000 spettatori e il 15.4% di share, battendo su Rai1 il film Tv Sorelle per sempre e i suoi 2.193.000 (13.6%) e il film su Canale5 Ma cosa ci dice il cervello che ha divertito 2.124.000 spettatori (12.1%).

Su Tv8 il GialappaShow ha invece divertito 858.000 spettatori (4.9%), mentre In Onda prima serata con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 è naufragato al 2.3% di share con 426.000 affezionati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Che tempo che fa (Rai3) - 2.772.000

2) Sorelle per sempre (Rai1) - 2.193.000

3) Ma cosa ci dice il cervello (Canale5) - 2.124.000

4) GialappaShow (Tv8) - 858.000

5) Oblivion (Italia1) - 783.000

6) Le ali della libertà (Rete4) - 712.000

7) In Onda (La7) - 426.000

8) Rugby Rovigo-Padova (Rai2) - 409.000

9) Little Big Italy (Nove) - 294.000

In access prime time, Affari Tuoi su Rai1 con Amadeus ha segnato il 23.4%, mentre Paperissima Sprint su Canale5 ha raccolto il 14.6%. Per l'approfondimento, Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 ha siglato il 3.5% complessivamente, mentre In Onda con De Gregorio e Parenzo si è assestata al 3.4%. A mezzogiorno Linea Verde con Beppe Convertini totalizza il 24.4%, miglior percentuale di Rai1. Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Sorelle per sempre 2.193.000 (13.6%). Canale5: Ma cosa ci dice il cervello 2.124.000 (12.1%). Rai2: Rugby Rovigo-Padova 409.000 (2.3%). Italia1: Oblivion 783.000 (4.7%). Rai3: Che Tempo Che Fa 2.772000 (15.4%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 2.134.000 (16.8%). Rete4: Le ali della libertà 712.000 (4.7%). La7: In Onda – Prima Serata 426.000 (2.3%). Tv8: GialappaShow 858.000 (4.9%). Nove: Little Big Italy 294.000 (1.6%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.170.000 (23.4%). Canale5: Paperissima Sprint 2.530.000 (14.6%). Italia1: N.C.I.S. 1.007.000 (5.9%). Rete4: Controcorrente 602.000 (3.6%) nella prima parte, 605.000 (3.4%) nella seconda. La7: In Onda 589.000 (3.4%). Tv8: 4 Ristoranti 588.000 (3.4%). Nove: Pallacanestro (Campionato Italiano) 60.000 (0.3%).

Preserale

Rai1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 2.078.000 (18.1%), L’Eredità Weekend 3.072.000 (22.9%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.399.000 (12.7%), Avanti un Altro! Story 1.926.000 (14.8%). Rai2: 90° Minuto 511.000 (3.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 348.000 (2.9%), FBI: Most Wanted 517.000 (3.6%). Rai3: Tg Regione 1.862.000 (13.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 599.000 (3.9%). Nove: Pallacanestro (Campionato Italiano) segna 65.000 con lo 0.5%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 523.000 spettatori (7.7%). Canale5: Tg5 Notte 763.000 (6.5%). Rai2: La Domenica Sportiva 574.000 (6.5%). Italia1: Pressing 366.000 (7.4%), Highlights 392.000 (4.1%). Rai3: Tg3 Mondo 558.000 (10.4%). Rete4: Il tenente ottomano 124.000 (2.9%). La7: Tina – What’s Love Got To Do With It 291.000 (2.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Unomattina in Famiglia (presentazione) 242.000 (12.2%), 572.000 (17.1%) nella prima parte, 1.210.000 (23.1%) nella seconda parte, Tg1 Ore 8.00 1.050.000 (23.3%), Santa Messa 1.130.000 (20.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 406.000 (17%), Tg5 Mattina 1.056.000 (22.3%), Viaggi nel cuore 524.000 (9.9%), Santa Messa 690.000 (12.7%). Rai2: Radio2 Happy Family 199.000 (3.7%). Italia1: The Goldbergs 119.000 (2.3%) nel primo episodio, 157.000 (3%) nel secondo, Mom 180.000 (3.2%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Weekend 180.000 (3.6%). O Anche No 112.000 (2.1%), Timeline 105.000 (2%), Protestantesimo Speciale 80.000 (1.5%). Rete4: Casa Vianello 149.000 (2.8%). La7: Omnibus 171.000 (3.9%), L’Ingrediente Perfetto conquista 83.000 (1.5%).

Mezzogiorno

Rai1: A Sua Immagine 1.440.000 (20.8%), Linea Verde 2.611.000 (24.4%). Canale5: Le Storie di Melaverde 730.000 (12.2%) nella prima parte, 986.000 (15.5%) nella seconda, Melaverde 1.762.000 (20.1%). Rai2: Tg Sport 249.000 (4.2%), Citofonare Rai2 421.000 (5%), presentazione 283.000 (4.5%). Italia1: Mom 168.000 (2.8%), 174.000 (2.8%), Sport Mediaset XXL 822.000 (6.8%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 428.000 (5.4%), Il Posto Giusto 165.000 (1.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali (presentazione) 169.000 (3%), 191.000 (3.1%), Poirot a Styles Court 282.000 (2.4%). La7: Uozzap! 81.000 (1.4%), Meraviglie senza tempo 111.000 (1.6%), L’Aria che Tira – Il Diario 118.000 (1.1%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In 2.211.000 (19%) nella prima parte, 1.567.000 (14.7%) nella seconda, 1.399.000 (14%) nella terza, presentazione 2.033.000 (16.7%), Da Noi… A Ruota Libera 1.368.000 (13.5%). Canale5: L’Arca di Noè 1.973.000 (15.9%), Beautiful 1.985.000 (16.6%), Terra Amara 2.150.000 (19.4%), Verissimo – Le Storie 1.625.000 (16.4%) nella prima parte, 1.531.000 (14.7%) nella seconda. Rai2: Equitazione – Concorso Ippico 387.000 (3.3%), Giro d’Italia (ultima tappa) 1.102.000 (10.6%). Giro in Diretta 1.017.000 (9.8%), Giro all’Arrivo 1.357.000 (13.1%), Processo alla Tappa 952.000 (8.3%). Italia1: E-Planet 447.000 (3.7%).

Peach Perfect sigla 290.000 (2.6%), Due Uomini e Mezzo 188.000 (1.9%) nel primo episodio, 177.000 (1.8%) nel secondo, 212.000 (2.1%) nel terzo. Rai3: Tg Regione 1.889.000 (15.5%), Mezz’Ora in Più 829.000 (7.3%), Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà 573.000 (5.4%), Rebus 502.000 (5%), Kilimangiaro Collection 578.000 (5.6%). Rete4: Pensa in grande 176.000 (1.5%), Colombo 230.000 (2.2%), La ribelle del West 276.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13:30 - 3.530.000 (28.5%)

20:00 - 3.492.000 (22.5%)

TG2

13:00 - 1.436.000 (12.2%)

20:30 - 991.000 (5.9%)

TG3

13.15 - 1.363.000 (11.4%)

19:00 - 1.282.000 (10.3%)

TG4

11:55 - 215.000 (2.7%)

18:55 - 495.000 (3.9%)

TG5

13:00 - 2.492.000 (21%)

20:00 - 3.173.000 (20.2%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12:25 - 883.000 (9.1%)

18:30 - 475.000 (4.3%)

TGLA7

13:30 - 471.000 (3.8%)

20:00 - 754.000 (4.8%)