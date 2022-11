PIPPITEL! – L’AMICHEVOLE AUSTRIA-ITALIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.1% DI SHARE E 4.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 L’ENNESIMA REPLICA DI “TITANIC” FA IL 14% - SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 7.8% - SU RAI3 “CHE TEMPO CHE FA” VOLA AL 13.1%. SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.7%. SU LA7 “NON È L’ARENA AL 5.2% - I MONDIALI INIZIANO COL BOTTO: LA CERIMONIA DI APERTURA AL 30.1%, LA PARTITA QATAR-ECUADOR 29.5% - “PAPERISSIMA” AL 14.7%, GENTILI 4.6%, PARENZO – DE GREGORIO (3.8%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 20 novembre 2022, su Rai1 l’amichevole Austria-Italia ha conquistato 4.117.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale5 Titanic, in onda dalle 21:22 alle 1:03, ha raccolto davanti al video 1.971.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.106.000 spettatori (5.2%) e Bull 973.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside, dalle 20:47 alle 23:44, è scelto da 1.434.000 spettatori pari al 7.8% (anteprima a 1.006.000 e il 4.9%).

Su Rai3 Che Tempo Che Fa, dalle 20:37 alle 22:19, ha incollato davanti al video 2.741.000 spettatori (13.1%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:23 alle 23:58, 1.914.000 spettatori (13.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 658.000 spettatori (4.7%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 740.000 spettatori pari al 5.2%. Su Tv8 I Love Shopping segna 291.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie è seguito da 434.000 spettatori (2.2%). Sul 20 Codice: Swordfish sigla 484.000 spettatori (2.5%). Su RaiMovie Ladies in Black è visto da 430.000 spettatori con il 2.2%. Su RealTime Il Castelle delle Cerimonie arriva a 345.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.129.000 spettatori con il 14.7%. Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.687.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 956.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 893.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 806.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 364.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Little Big Italy arriva a 501.000 spettatori con il 2.4%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – Sfida Mondiale, dalle 19:11 alle 19:54, è visto da 3.755.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.824.000 spettatori (16.2%), mentre Caduta Libera! Weekend 3.841.000 spettatori (20.1%). Su Rai2 Amore nel castello di ghiaccio ha raccolto 820.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 C.S.I. raccoglie 558.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.769.000 spettatori pari al 14%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 712.000 spettatori (3.5%). Su La7 Miss Marple ha incollato 155.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 la differita del GP di Abu Dhabi di Formula 1 segna 1.528.000 spettatori con l’8.8%. Sul Nove Little Big Italy è visto da 301.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 228.000 spettatori (13.7%) nella presentazione, 600.000 spettatori (19.4%) nella prima parte e 1.599.000 spettatori (26.5%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.211.000 spettatori e il 24.4%. A seguire Paesi che Vai interessa 1.379.000 spettatori (21.1%) e A Sua Immagine, dalle 10:21 alle 12:28, ottiene 1.453.000 spettatori (20.1%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 360.000 spettatori pari al 16.6%, Tg5 Mattina 1.262.000 spettatori pari al 24% e Tg5 Speciale 711.000 spettatori pari all’11.3%. A la Santa Messa interessa 1.008.000 spettatori pari al 14.9%.

Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 239.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Young Sheldon ottiene un ascolto di 155.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio, 202.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio e 314.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory sigla 312.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 165.000 spettatori pari al 3%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 300.000 spettatori pari al 4.7%, O anche No 205.000 spettatori pari al 3% e Timeline 242.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 135.000 spettatori con il 2.1% nel primo episodio e 150.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 189.000 spettatori (3.9%), mentre L’Ingrediente Perfetto conquista 97.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 2.419.000 spettatori con il 28.7%. A seguire Linea Verde è la scelta di 3.598.000 spettatori con il 26.3% (presentazione a 3.030.000 e il 25.5%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 807.000 spettatori (10.9%) nella prima parte e 1.111.000 spettatori (13.6%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 2.078.000 spettatori (18.7%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 251.000 spettatori pari al 3.5%, Citofonare Rai 2 conquista 460.000 spettatori pari al 4.4% (presentazione a 257.000 e il 3.3%). Su Italia1 il secondo episodio di Big Bang Theory è scelto da 291.000 spettatori (4%) e il terzo episodio da 250.000 spettatori (3.2%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 950.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 504.000 spettatori (5%) e, dopo gli appuntamenti con il tg, 100 Opere d’Arte tornano a Casa è seguito da 373.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Dalla parte degli animali è seguito da 205.000 spettatori con il 2.7% (presentazione a 138.000 e il 2%) e, dopo il tg, La strada a spirale conquista 257.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Mica Pizza e Fichi totalizza 113.000 spettatori (1.5%), Uozzap! 115.000 spettatori (1.4%), L’Aria che Tira – Diario 123.000 spettatori (1.1%) e Storie di Palazzi 111.000 spettatori (0.8%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.900.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte e 2.750.000 spettatori con il 20% nella seconda parte (presentazione a 2.721.000 e il 18.1%). A seguire la Cerimonia d’Apertura dei Mondiali di Qatar 2022, dalle 15:37 alle 16:11, intrattiene 4.097.000 spettatori con il 30.1%, mentre la partita inaugurale Qatar-Ecuador è vista da 4.657.000 spettatori con il 29.5%. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.095.000 spettatori (22%) e Verissimo 2.839.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e 3.184.000 spettatori (19.6%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Il Provinciale incolla 568.000 spettatori pari al 4% e Vorrei dirti Che 414.000 spettatori pari al 3%. A seguire Amore ad Harbor Island interessa 442.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 551.000 spettatori (3.6%). A seguire Batman e Robin sigla 321.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.204.000 spettatori (14.5%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.097.000 spettatori (7.9%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 770.000 spettatori (5.7%), mentre Rebus ottiene 850.000 spettatori (6.2%) e Kilimangiaro 784.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 1.165.000 spettatori (7.1%) nella seconda parte.

Su Rete4 Tg4 – Diario della Domenica interessa 274.000 spettatori con il 2%, mentre La guida indiana è visto da 609.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Atlantide intrattiene 231.000 spettatori (1.6%) nella prima parte e 198.000 spettatori (1.4%) nella seconda parte. Su SkySportF1 il GP di Abu Dhabi di Formula 1 totalizza 616.000 spettatori (4.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 526.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 360.000 spettatori (11.5%). Su Rai2 Speciale Mondiale 2022 è scelto da 420.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Metti in Campo il Cuore – Peace for Ucraina sigla 242.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 527.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 Il mandolino del capitano Corelli è stato scelto da 112.000 spettatori (3.5%). Su La7 TgLa7 Notte informa 216.000 spettatori (5.1%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 4.636.000 (30.4%)

Ore 20:00 4.676.000 (22.8%)

TG2

Ore 13:00 1.621.000 (11.2%)

Ore 20:30 1.463.000 (7%)

TG3

Ore 14:15 1.673.000 (11.6%)

Ore 19:00 2.381.000 (12.9%)

TG5

Ore 13:00 3.293.000 (22.8%)

Ore 20:00 4.240.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.161.000 (9.5%)

Ore 18:30 669.000 (3.9%)

TG4

Ore 11:55 332.000 (3.3%)

Ore 18:55 744.000 (4%)

TGLA7

Ore 13:30 431.000 (2.8%)

Ore 20:00 918.000 (4.5%)

