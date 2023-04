PIPPITEL – L’ASSENZA DI FAZIO E GILETTI GIOVA A GERRY SCOTTI: “LO SHOW DEI RECORD” SU CANALE 5 RAGGIUNGE IL 18.5% DI SHARE CON 2,8 MILIONI DI SPETTATORI – IL FILM “AMICI PER LA PELLE”, SU RAI1, SI FERMA AL 12,9% - AMADEUS (22,7%) – “PAPERISSIMA” (16,8% - IN ONDA (5,4%) - LA MESSA DI PASQUA DELLA MATTINA CHIUDE AL 30,7% - “DOMENICA IN” (18,3% - 16,6% - 15,7%)

Domenica di Pasqua, quella di ieri 9 aprile 2023, che ha visto l'assenza - in prima serata - della consueta fiction di Rai1, di Che tempo che fa su Rai3, di Zona Bianca su Rete4 e di Non è l'Arena su La7.

Ne ha quindi giovato Gerry Scotti con Lo Show dei Record 2 che, su Canale5, è cresciuto fino aal 18.5% di share con 2.865.000 spettatori. Battendo così il film Amici per la pelle in prima visione su Rai1, fermo al 12.9% con 2.232.000 individui all'ascolto. Lo speciale Kilimangiaro dedicato al Borgo dei Borghi con Camila Raznovich ha invece radunato su Rai3 1.209.000 affezionati pari al 7.5% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Lo Show dei Record 2 (Canale5): 2.865.000 Amici per la pelle (Rai1): 2.232.000 Il Borgo dei Borghi (Rai3): 1.209.000 N.C.I.S Los Angeles (Rai2): 1.152.000 Il piccolo lord (Rete4): 1.082.000 Il ciclone (Italia1): 999.000 Robin Hood - Principe dei ladri (Tv8): 476.000 Codice Swordfish (canale 20): 459.000 Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato (La7): 390.000 Il mistero del Ragnarok (Rai4): 385.000 Little Big Italy (Nove): 351.000

In access prime time, I soliti ignoti di Amadeus su Rai1 hanno totalizzato il 22.7%, mentre Paperissima Sprint ha segnato il 16.8%. Su La7, In Onda condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, senza la concorrenza di Controcorrente su Rete4, ha raccolto il 5.4%.

Al mattino ottimi riscontri di pubblico per La Santa Messa di Pasqua su Rai1, che ha conquistato il 30.7%, e per la Benedizione Urbi et Orbi con il suo 35.2%. A seguire, record stagionale pari al 29% di share per Linea Verde, condotto da Beppe Convertini affiancato da Peppone Calabrese.

Al pomeriggio, è stata invece una "Pasqua amara" per Domenica In di Mara Venier (18.3%, 16.6%, 15.7% nelle sue tre parti), battuta in sovrapposizione sia dalla soap turca Terra Amara (20.1%), sia da Silvia Toffanin al timone di Verissimo (20.7% e 21.5% nei Giri di Valzer), che ha superato agevolmente anche Francesca Fialdini con Da noi a ruota Libera (14.1%).

Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Amici per la pelle 2.232.000 (12.9%). Canale5: Lo Show dei Record 2.865.000 (18.5%). Rai2: N.C.I.S. 1.069.000 (6%), N.C.I.S. Hawai’i 1.186.000 (6.7%), N.C.I.S. Los Angeles 1.152.000 (7.2%). Italia1: Il ciclone 999.000 (5.7%). Rai3: Il Borgo dei Borghi 1.209.000 (7.5%), presentazione 894.000 (5%). Rete4: Il piccolo lord di 1.082.000 (6.4%). La7: Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato 390.000 (2.6%). Tv8: Robin Hood – Principe dei ladri 476.000 (3.1%). Nove: Little Big Italy 351.000 (2%). 20: Codice: Swordfish 459.000 (2.6%). Rai4: Il mistero del Ragnarok 385.000 (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 3.990.000 (22.9%). Canale5: Paperissima Sprint 2.865.000 (16.8%). Italia1: N.C.I.S. 867.000 (5.2%). Rai3: Generazione Bellezza (Il meglio di) 820.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 661.000 (4%). La7: In Onda 930.000 (5.4%). Tv8: 4 Ristoranti 540.000 (3.2%). Nove: Little Big Italy 281.000 (1.7%).

Preserale

Rai1: L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 2.282.000 (19.5%), L’Eredità Weekend 3.075.000 (22.9%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.996.000 (18%), Avanti un Altro! Story 2.439.000 (18.6%). Rai2: S.W.A.T. 327.000 (3%) nel primo episodio, 474.000 (3.7%) nel secondo, 653.000 (4.3%) nel terzo. Italia1: Studio Aperto Mag 405.000 (3.3%), C.S.I. 400.000 (2.8%). Rai3: Tg Regione 1.962.000 (14.1%), Blob 910.000 (5.8%). Tv8: Cinema on Ice 170.000 (1.2%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 825.000 (7.1%). Canale5: Tg5 Notte 998.000 (15.8%). Rai2: Beckett 366.000 (4.1%). Italia1: I laureati 505.000 (4.9%). Rai3: Tg3 Mondo 741.000 (7.1%). Rete4: Prova a prendermi 210.000 (3.1%). La7: Cloud Atlas 136.000 (3.2%). Tv8: L’uomo bicentenario 144.000 (2.9%). Nove: Little Big Italy 317.000 (2.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Unomattina in Famiglia 169.000 (10.2%) nella presentazione, 528.000 (16.8%) nella prima parte, 1.440.000 (24%) nella seconda ; Tg1 Ore 8.00 1.028.000 (21.7%), A Sua Immagine – Speciale Pasqua 1.498.000 (22.9%), Santa Messa di Pasqua 2.285.000 (30.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 378.000 (17.7%), Tg5 Mattina 1.333.000 (26%), Le ultime reliquie di Gesù 944.000 (14.8%), Santa Messa dal Vaticano 931.000 (12.8%). Rai2: Radio2 Happy Family 259.000 (3.7%). Italia1: The Goldbergs 179.000 (2.7%) nel primo episodio, 205.000 (3%) nel secondo. Rai3: Agorà Weekend 202.000 (3.6%), Mi Manda Raitre 330.000 (5.1%), Protestantesimo 129.000 (1.8%). Rete4: Nati Ieri 49.000 (0.9%) nel primo episodio, 98.000 (1.5%) nel secondo, Casa Vianello 133.000 (1.9%). La7: Omnibus 142.000 (2.9%), L’Ingrediente Perfetto 78.000 (1.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Benedizione Urbi et Orbi 3.061.000 (35.2%), Linea Verde 2.576.000 (28.9%), presentazione 2.584.000 (29.9%). Canale5: Le Storie di Melaverde 858.000 (10.8%), Melaverde 1.287.000 (14.8%). Rai2: Tg Sport 224.000 (3%), Citofonare Rai2 293.000 (3.4%), presentazione 211.000 (2.7%). Italia1: Hop 255.000 (3.3%), Sport Mediaset 518.000 (5.8%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 272.000 (3.1%), Il Posto Giusto 128.000 (1.4%). Rete4: Dalla parte degli Animali (presentazione) 157.000 (2.1%), Dalla parte degli Animali (replica) 239.000 (3.1%), Un piede in Paradiso 149.000 (1.7%). La7: Le Parole della Salute 67.000 (0.9%), Meraviglie senza tempo 81.000 (1%), L’Aria che Tira – Il Diario 100.000 (1.1%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In 1.582.000 (18.3%) nella prima parte, 1.482.000 (16.6%) nella seconda, 1.398.000 (15.7%) nella terza, presentazione 1.597.000 (19.4%), Da Noi… A Ruota Libera 1.367.000 (14.1%). Canale5: L’Arca di Noè 1.872.000 (21.1%), Beautiful 1.533.000 (18.3%), Terra Amara 1.787.000 (20.1%), Verissimo 1.853.000 (20.7%) nella prima parte, Verissimo (Giri di Valzer) 2.161.000 (21.5%). Rai2: Il Provinciale 425.000 (5%), Dreams Road 332.000 (3.7%), Ciclismo Parigi-Roubaix 994.000 (l’11.1%). Italia1: E-Planet 393.000 (4.5%), Il gioiello del Nilo 340.000 (3.9%), Il mistero della pietra magica 246.000 (2.7%). Rai3: Tg Regione 929.000 (10.9%); Heidi 634.000 (7.2%), Kilimangiaro 505.000 (5.6%) nella presentazione, 748.000 (8.4%) nella prima parte, 951.000 (9.3%) nella seconda. Rete4: Energie in Viaggio 153.000 (1.8%), Tg4 – Diario della Domenica 149.000 (1.7%). Corsari 386.000 (4.1%). La7: Uozzap! 117.000 (1.4%), Ben Hur 180.000 (2%) nella prima parte, 203.000 (2.3%) nella seconda.

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.494.000 (27.9%)

20.00 - 3.499.000 (22.6%)

TG2

13.00 - 842.000 (9.3%)

20.30 - 1.140.000 (6.9%)

TG3

14.15 - 858.000 (10.4%)

19.00 - 1.591.000 (12.6%)

TG4

11.55 - 223.000 (2.6%)

18.55 - 572.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 2.192.000 (24.3%)

20.00 - 3.375.000 (21.6%)

STUDIO APERTO

12.25 - 768.000 (8.8%)

18.30 - 479.000 (4.5%)

TGLA7

13.30 - 259.000 (2.9%)

20.00 - 657.000 (4.2%)