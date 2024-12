PIPPITEL – GLI SCAZZI E LE MANI MORTE PAGANO SEMPRE: “BALLANDO CON LE STELLE” VOLA AL 29% DI SHARE, CON 3,7 MILIONI DI TELE-MORENTI, INGARELLATI SULLA POLEMICA TRA SELVAGGIA LUCARELLI, FEDERICA PELLEGRINI E LA COPPIA (EX?) BRUGANELLI-MADONIA - VIDEO: MARIOTTO ALLUNGA LA MANO SUL PACCO DEL BALLERINO - I TRE TENORINI DEL VOLO SU CANALE 5 ARRANCANO AL 13% - CONCITA BORRELLI PORTA IL POMERIGGIO DI RAI2 AL 4% (QUANDO MAGNIFICAVA IL VOLTO DI GIORGIA MELONI SU TWITTER: “FA A GARA CON QUELLO DI GIOVANI ATTRICI”)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

MILLY CARLUCCI PAOLO BELLI - BALLANDO CON LE STELLE

Nella serata di ieri, sabato 30 novembre 2024, su Rai1 la decima puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.410.000 spettatori pari al 23.6% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:45 alle 21:15 e 3.734.000 spettatori pari al 29% dalle 21:20 alle 1:30.

Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Capolavoro con Il Volo ha raccolto davanti al video 1.792.000 spettatori con uno share del 13% dalle 21:32 alle 00:54. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 801.000 spettatori pari al 4.6%.

Su Italia1 Il GGG – Il grande gigante gentile ha radunato 896.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 522.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4 …continuavano a chiamarlo Trinità totalizza un a.m. di 928.000 spettatori (5.8%).

il volo – tutti per uno 6

Su La7 In Altre Parole conquista 1.077.000 spettatori con il 6.1% dalle 20:44 alle 23:11. Su Tv8 la Sprint Race di Formula 1 sigla 448.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 376.000 spettatori con il 2.4%. Sul 20 Decisione critica è seguito da 316.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Creed 3 è scelto da 258.000 spettatori (1.5%). Su Iris Ransom – Il riscatto interessa 315.000 spettatori pari all’1.9%. Su RaiPremium Don Matteo 14 è visto da 252.000 spettatori e l’1.5%.

Access Prime Time

Sempre bene N.C.I.S.

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.893.000 spettatori con il 15.5%. Su Rai2 TG2 Post interessa 530.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.361.000 spettatori (7.3%).

MILLY CARLUCCI - FEDERICA PELLEGRINI - SAMUEL PERON - BALLANDO CON LE STELLE

Su Rai3 Nuovi Eroi è seguito da 429.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 952.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 981.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 568.000 spettatori pari al 3.2%. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 464.000 spettatori (2.5%) nella prima parte di 11 minuti e 559.000 spettatori (3%) nella seconda parte dalla maggiore durata.

Preserale

La Ruota in replica tallona L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.709.000 spettatori pari al 19.2%, mentre L’Eredità ha registrato 3.809.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.564.000 spettatori (19.1%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.318.000 spettatori (21%).

CONCITA BORRELLI - LA MIA META

Su Rai2, dopo TGSport Sera (367.000 – 3%) e Dribbling (330.000 – 2.5%), N.C.I.S. New Orleans segna 258.000 spettatori con l’1.7% e N.C.I.S. Los Angeles 342.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 509.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 585.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.131.000 spettatori pari al 12.6%, mentre Blob segna 641.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete4 La Promessa interessa 835.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 220.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Cucine da Incubo registra 291.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 373.000 spettatori e il 2.2%.

la mano morta di guillermo mariotto ballando con le stelle

Daytime Mattina

Terra Amara tiene il 6%.

Su Rai1 Rai Parlamento – Settegiorni dà il buongiorno a 411.000 spettatori (11.6%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (912.000 – 18.6%) e TG1 Dialogo (961.000 – 18.5%), Unomattina in Famiglia è visto da 1.103.000 spettatori (20.8%) nella prima parte e, dopo il TG1 delle 9 di breve durata (1.056.000 – 19.7%), 1.177.000 spettatori (23.5%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 1.069.000 spettatori (21.4%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 486.000 spettatori pari al 19.4% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.100.000 spettatori pari al 21.7%.

A seguire X-Style segna 564.000 spettatori pari al 10.5%, mentre Viaggi del Cuore sigla 385.000 spettatori pari al 7.7% e Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo 452.000 spettatori pari al 9.2%. Su Rai2 Heartland totalizza 78.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 142.000 spettatori con il 2.7% nel secondo episodio.

selvaggia lucarelli vs angelo madonia a ballando con le stelle 7

A seguire Green Lovers è seguito da 161.000 spettatori con il 3.1%, mentre Quasar raduna 168.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1, dopo Scooby-Doo e Blue Falcon (113.000 – 2.5%), Young Sheldon ottiene 190.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 170.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio e 163.000 spettatori (3.1%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory totalizza 208.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 253.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio.

concita borrelli guarda rocco siffredi con disapprovazione

Su Rai3 Agorà Weekend segna 279.000 spettatori con il 5.3% (presentazione a 215.000 e il 4.4%) e Mi Manda Raitre interessa 348.000 spettatori con il 6.7% (presentazione a 258.000 e il 4.9%), mentre Parlamento Punto Europa è visto da 234.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Love is in the Air registra 66.000 spettatori (2.9%) e Terra Amara 288.000 spettatori (6%), mentre Poirot – Assassinio in Mesopotamia colleziona 238.000 spettatori (4.6%). Su La7 Omnibus conquista 106.000 spettatori (3.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (230.000 – 5.7%), 226.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato interessa 163.000 spettatori (3.3%).

Daytime Mezzogiorno

la mano morta di guillermo mariotto ballando con le stelle

Le Linee di Rai1 al 20%.

Su Rai1 Origini colleziona 1.004.000 spettatori (17.4%) e Linea Verde Bike raduna 1.487.000 spettatori (20%), mentre Linea Verde Italia arriva a 2.279.000 spettatori (20.1%). Su Canale5 Forum colleziona 1.154.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (192.000 – 3.8%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile raccoglie 177.000 spettatori con il 3.1% e Cook40′ interessa 273.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 211.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 234.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio e 284.000 spettatori (4%) nel terzo episodio.

TWEET DI CONCITA BORRELLI SUL VOLTO DI GIORGIA MELONI

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 796.000 spettatori (6.1%) e 684.000 spettatori (4.9%) nella parte di breve durata chiamata Extra. Su Rai3 il TG3 delle 12 è seguito da 674.000 spettatori (8.8%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 622.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 93.000 spettatori (1.7%), L’Aria che Tira – Il Diario raduna 181.000 spettatori (2.1%) e Like – Tutto Ciò che Piace totalizza 215.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 160.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 145.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 187.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

La Venier risale al 10.1%, ma cresce anche Beautiful.

il volo – tutti per uno 3

Su Rai1 Le Stagioni dell’Amore segna 1.320.000 spettatori (10.1%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 985.000 spettatori (8.4%) e 939.000 spettatori (8.7%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 835.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e 939.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (1.127.000 – 11%), lo Zecchino d’Oro totalizza 1.346.000 spettatori (12.6%) nella presentazione e 1.618.000 spettatori (13.7%).

il ggg – il grande gigante gentile

Su Canale5 Beautiful conquista 2.438.000 spettatori (17.6%) nel primo episodio e 2.579.000 spettatori (19.9%) nel secondo episodio, mentre Endless Love totalizza 2.421.000 spettatori (21.1%). A seguire Verissimo è scelto da 1.906.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 2.123.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Su Rai2 Playlist – Tutto Ciò che è Musica incolla davanti al video 465.000 spettatori pari al 3.6% e Storie di Donne al Bivio è seguito da 576.000 spettatori pari al 5.1%. A seguire Top – Tutto Quanto fa Tendenza arriva a 473.000 spettatori pari al 4.6%, mentre La Mia Metà conquista 456.000 spettatori pari al 4%.

Su Italia1, dopo Sfida Impossibile (421.000 – 3.3%), I Simpson raduna 283.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 297.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio. A seguire N.C.I.S. New Orleans raccoglie 267.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 373.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio, mentre Forever 379.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.697.000 spettatori pari al 19.7%, mentre Tv Talk, dopo la presentazione (966.000 – 7.8%), è seguito da 872.000 spettatori pari al 7.8% (Extra a 758.000 e il 7.2%) e La Biblioteca dei Sentimenti segna 554.000 spettatori pari al 5.3%.

il volo – tutti per uno 2

A seguire, dopo la presentazione (705.000 – 6.4%), Report raduna 1.036.000 spettatori pari all’8.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 700.000 spettatori (5.5%) e, dopo Planet Earth III – Le Meraviglie della Natura (514.000 – 4.6%), La battaglia di Midway arriva a 623.000 spettatori (5.5%). Su La7 Barbero Risponde segna 396.000 spettatori con il 3%, mentre La Torre di Babele totalizza 276.000 spettatori con il 2.4%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare è seguito da 319.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 la Sprint Race di Formula 1 sigla 387.000 spettatori (2.8%) e 738.000 spettatori (6.2%). A seguire, dopo GialappaShow Remix (241.000 – 2.3%), 4 Hotel segna 244.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 173.000 spettatori pari all’1.3%, mentre Comedy Match interesa 178.000 spettatori pari all’1.7% e Little Big Italy conquista 288.000 spettatori pari al 2.3%.

Seconda Serata

La Carbone al 20.7% col traino di Ballando.

il monologo di massimo gramellini in altre parole 5

Su Rai1 La Vita è Meravigliosa raduna 757.000 spettatori (20.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte totalizza 457.000 spettatori (9.4%). Su Rai2 90esimo Minuto di Sabato segna 380.000 spettatori (2.9%). A seguire TG2 Storie è visto da 127.000 spettatori (1.5%). Su Italia1 Ready Player One è visto da 405.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 TG3 Mondo è visto da 320.000 spettatori con il 2.7% e 342.000 spettatori con il 3.3% nella parte di breve durata chiamata Agenda del Mondo. A seguire Un Giorno in Pretura conquista 316.000 spettatori con il 4.1% Su Rete4 Confessione Reporter è scelto da 215.000 spettatori (2.6%). Su La7, dopo Uozzap! (254.000 – 2.2%), TGLa7 Notte sigla 167.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 192.000 spettatori (1.7%). Sul Nove la replica di Accordi & Disaccordi arriva a 152.000 spettatori pari al 2%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.632.000 (26.2%) – h.13:30 4.283.000 (24.3%) – h.20

TG2 1.332.000 (10.5%) – h.13 793.000 (4.3%) – h.20:30

TG3 1.764.000 (13.9%) – h.14:15 1.639.000 (10.7%) – h.19

TG5 2.707.000 (21%) – h.13 3.510.000 (19.7%) – h.20

STUDIO APERTO 1.050.000 (10.4%) – h.12:25 685.000 (5.2%) – h.18:30

TG4 340.000 (4.7%) – h.11:55 641.000 (4.2%) – h.19

TGLA7 678.000 (4.9%) – h.13:30 1.154.000 (6.5%) – h.20

Ascolti TV 30 Novembre 2024 per fasce auditel (share %)

Fasce Orarie 24 ore 07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00

RAI 1 20.25 16.04 21.21 17.49 10.09 20.42 24.5 30.8

RAI 2 3.59 1.85 3.26 5.07 4.66 2.19 4.05 2.96

RAI 3 5.9 5.86 5.28 8.56 6.9 8.71 2.77 3.41

RAI SPEC 6.26 5.95 7.14 5.57 8.7 5.75 5.56 5.4

RAI 35.99 29.69 36.89 36.69 30.35 37.08 36.87 42.58

CANALE 5 16.37 19.48 10.96 18.47 19.66 19.53 14.41 12.49

ITALIA 1 4.55 2.61 3.98 5.31 2.88 3.6 5.96 5.81

RETE 4 4.98 5.73 4.83 5.08 5.59 4.75 4.96 4.83

MED SPEC 11.36 13.17 13.24 9.93 11.33 9.5 11.13 11.99

MEDIASET 37.25 40.99 33 38.8 39.45 37.38 36.45 35.12

LA7+LA7D 4 4.92 3.09 3.1 3.21 3.37 6.96 3.38

SATELLITE 15.81 14.36 17.55 14.33 20.3 15.71 14.1 13.18

TERRESTRI 6.96 10.04 9.47 7.08 6.69 6.46 5.62 5.74

ALTRE RETI 22.76 24.39 27.02 21.41 26.99 22.18 19.72 18.92

Ascolti TV media settimana 24 ore (share in % e valori assoluti in migliaia)

Rete Share (%) Ascolto (.000)

Platea 100,0 8.678

Rai 1 18,4 1.595

Rai 2 5,6 487

Rai 3 6,6 569

Rai Generaliste 30,6 2.651

Rai Spec. (10) 5,8 500

Canale5 16,9 1.464

Italia1 4,9 429

Rete4 4,8 419

Mediaset Generaliste 26,6 2.312

Med. Spec. (13) 10,7 932

La7 4,3 372

TV8 2,6 224

Nove 2,4 211

Totale Rai 36,3 3.152

Totale Mediaset 37,4 3.244

Totale La7 4,7 411

Totale SKY 7,8 674

Totale DISCOVERY 8,9 773

Altre TV 4,9 424

Rai 4 1,5 129

Rai 5 0,3 24

Rai Movie 1,1 92

Rai Premium 1,2 104

Rai Gulp 0,2 13

Rai Yoyo 0,6 50

Rai Sport 0,3 29

Rai News 24 0,4 36

Rai Scuola 0,1 12

Rai Storia 0,1 12

20 1,1 97

Boing 0,4 36

Iris 1,3 116

La5 1,0 85

Cine 34 1,2 106

Mediaset Extra 1,0 86

Italia 2 0,3 24

Focus 1,0 84

Cartoonito 0,4 36

Top Crime 1,3 111

Tgcom 24 0,5 40

Twentyseven 1,1 92

Cielo 1,0 86

Sky Uno 0,3 29

Sky Atlantic 0,1 6

Sky Cinema Uno 0,1 10

Real Time 1,8 153

Dmax Tv 1,1 93

Giallo 1,0 86

Motor Trend (ex Focus fino al 28/4/18) 0,4 38

FRISBEE 0,4 34

La7d 0,4 38

Super! 0,3 23

Tv2000 1,0 90

Sportitalia 0,3 23