PIPPITEL! – GLI SCHERZI IN TV NON SI PORTANO PIÙ: L’ESORDIO DI “SCHERZI A PARTE” SU CANALE5 NON VA OLTRE IL 17.1% E VIENE SUPERATO DALLA REPLICA DEL TELEFILM “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO” SU RAI1 - SU LA7 GILETTI CON DAGO (4.4%) SUPERA “ZONA BIANCA” CHE SI FERMA AL 4.1% - NEL POMERIGGIO IL DEBUTTO DI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI INCOLLA ALLA TV IL 24.1% SEGUITO DALLA TOFFANIN AL 24.9%. SU RAI1 VENIER CON DAGO AL 16.8% - AMADEUS (22.7%), “PAPERISSIMA SPRINT” AL 17.1%, “CONTROCORRENTE” (5%), “IN ONDA” (5.9%) - VIDEO

Nella serata di ieri, domenica 18 settembre 2022, su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 2.855.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 – dalle 21.45 alle 0.58 – l’esordio di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.048.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 613.000 spettatori (3.5%).

A seguire Bull ottiene 447.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 San Andreas è scelto da 1.073.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Città Segrete in replica ha incollato 917.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 519.000 spettatori (4.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 552.000 spettatori pari al 4.4%. Su Tv8 L’ombra delle spie segna 196.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Ficarra e Picone – Diciamoci la Verità è seguito da 262.000 spettatori (1.8%). Sul 20 U.S. Marshals Caccia Senza Tregua arriva a 381.000 spettatori (2.5%). Su Iris The Blind Side raccoglie 441.000 spettatori e il 2.9%. Su Top Crime Il Ritorno di Colombo ha interessato 298.000 spettatori pari all’1.8%.

Access Prime Time

Soliti Ignoti sfiora i 4 milioni.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 3.968.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.983.000 spettatori con il 17.1%. Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans incolla al video 990.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta interessa 702.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 837.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 878.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 1.024.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 520.000 spettatori pari al 3%. Sul Nove Little Big Italy segna 323.000 spettatori e l’1.9%.

Preserale

Meno distanti del solito Reazione a Catena e Caduta Libera.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente è visto da 2.510.000 spettatori con il 21.8%, mentre Reazione a Catena da 3.415.000 spettatori con il 24.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.749.000 spettatori (16%), mentre Caduta Libera 2.430.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 838.000 spettatori (5.8%) e 870.000 spettatori (5.2%) ne I Tempi Supplementari. Su Italia1 N.C.I.S. raccoglie 555.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.942.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Blob sigla 635.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 703.000 spettatori (4.2%). Su La7 Indovina chi viene a cena ha incollato 176.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Basso Agorà Weekend.

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 179.000 spettatori (10.8%) nella presentazione, 589.000 spettatori (18.4%) nella prima parte e 1.218.000 spettatori (20.8%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 993.000 spettatori e il 20.7%. A seguire Azzurro – Storie di Mare interessa 1.194.000 spettatori (20.3%) e A Sua Immagine ottiene 1.331.000 spettatori (20.1%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 381.000 spettatori pari al 17.3%, Tg5 Mattina 1.312.000 spettatori pari al 25.6%.

A seguire Terra Santa Misteriosa interessa 764.000 spettatori pari al 12.8% e la Santa Messa 894.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 153.000 spettatori (2.6%) e Tg2 Dossier da 110.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 185.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 270.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 177.000 spettatori pari al 3.2%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 224.000 spettatori pari al 3.8%, Timeline 149.000 spettatori pari al 2.6%. Su Rete4 I Misteri di Cascina Vianello ha raccolto 183.000 spettatori con il 3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 95.000 spettatori (3.8%), nelle News, e 168.000 spettatori (3%), nel Dibattito. Uozzap! Comic conquista 175.000 spettatori (3%).

Daytime Mezzogiorno

Melaverde arriva al 20.8%.

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.429.000 spettatori con il 22.2% e l’Angelus 1.874.000 spettatori con il 23.1%, mentre il meglio di Linea Verde Estate è la scelta di 2.361.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 648.000 spettatori (10.6%) nella prima parte e 932.000 spettatori (13.9%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.931.000 spettatori (20.8%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 152.000 spettatori pari al 2.5%, Aspettando Citofonare Rai 2 conquista 321.000 spettatori pari al 3.5% (presentazione: 150.000 – 2.3%). Su Italia1 il terzo episodio di Una Mamma per Amica è scelto da 279.000 spettatori (3.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 652.000 spettatori e il 5% (Magazine a 473.000 e il 3.5%).

Su Rai3 Di là dal Fiume e tra gli Alberi segna .000 spettatori (%), il Tg3 delle 12 è seguito da 609.000 spettatori (7.2%), Quante Storie raccoglie 288.000 spettatori (2.7%) e 100 Opere d’Arte tornano a Casa è seguito da 234.000 spettatori (1.8%). Su Rete4, dopo il tg, Colombo conquista 330.000 spettatori (2.6%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 114.000 spettatori (1.9%), Mica Pizza e Fichi 96.000 spettatori (1.3%) e L’Aria che Tira – Diario 133.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 la Moto 3 ha ottenuto 302.000 spettatori (4.8%), la Moto 2 476.000 (4.6%).

Daytime Pomeriggio

Fialdini riparte dal 15.1%.

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 1.930.000 spettatori con il 14.9% nella prima parte dalle 14:11 alle 14:54, 1.854.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte dalle 14:59 alle 16:37, e 1.664.000 con il 16.9% con I Saluti di Mara in onda dalle 16:42 alle 17:09. A seguire la nuova stagione di Da Noi… A Ruota Libera parte da 1.501.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5 L’Arca di Noè segna 2.461.000 spettatori con il 18.2%.

Il debutto di Amici incolla davanti al video 2.866.000 spettatori (24.1%) e quello di Verissimo conquista 2.324.000 spettatori (23.2%) nella prima parte dalle alle chiamata Pre Show, 2.401.000 spettatori (24.9%) nella seconda parte dalle 16:55 alle 17:53 e 1.947.000 spettatori (19.2%) nella terza parte dalle 17:57 alle 18:40 chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 la finale dei Mondiali di Ginnastica Ritmica incolla al video 492.000 spettatori pari al 4%. A seguire la Coppa Davis interessa 683.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 291.000 spettatori (2.2%). A seguire Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello sigla 291.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.845.000 spettatori (13.7%);

Mezz’Ora in Più è seguito da 917.000 spettatori (8%) e Kilimangiaro Collection 2022 da 457.000 spettatori (4.7%) e 652.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Flikken – Coppie in Giallo ha convinto 222.000 spettatori con l’1.8%, mentre Tg4 – Diario della Domenica interessa 217.000 spettatori con il 2%. Su La7 Una Giornata Particolare intrattiene 169.000 spettatori (1.4%) e La7 Doc 135.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 la Moto Gp ha raccolto 1.336.000 spettatori con il 10.2%. A seguire Zona Rossa segna 498.000 spettatori e il 4.3%.

Seconda Serata

DS al 7.5%.

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 706.000 spettatori con uno share del 10%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 404.000 spettatori (13.2%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 716.000 spettatori pari al 7.5%. Su Italia1 Pressing è visto da 357.000 spettatori con il 7.2% (Highlights a 532.000 e il 5.4%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 485.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Ovosodo è stato scelto da 80.000 spettatori (2.5%). Su La7 TgLa7 Notte informa 113.000 spettatori (2.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.574.000 (26.6%)

Ore 20.00 4.337.000 (26.2%)

TG2

Ore 13.00 1.419.000 (11.3%)

Ore 20.30 1.259.000 (7.3%)

TG3

Ore 14.25 1.308.000 (10.1%)

Ore 19.00 1.485.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 2.755.000 (21.9%)

Ore 20.00 3.479.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 976.000 (9.4%)

Ore 18.30 520.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 258.000 (3.1%)

Ore 18.55 526.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 384.000 (2.9%)

Ore 20.00 834.000 (5%)

